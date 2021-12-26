Зачем украинок заставляют идти в военкоматы

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26 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:36  |  vz.ru
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Дефицитный газ из Европы может утекать на Украину

Путин уличил Польшу и Украину в ложных обвинениях в адрес Газпрома REUTERS/Vasily Fedosenko
Владимир Путин назвал враньем заявления о вине России в газовом кризисе у европейцев. Запад перевернул все с ног на голову. Наоборот, Газпром – единственный среди всех поставщиков, кто увеличил поставки в Европу. А от фактической остановки прокачки российского газа по трубопроводу «Ямал – Европа» получают прибыль главные обвинители России – Польша и Украина. Подробности...
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На пост посла России в Минске есть идеальный кандидат

У Грызлова для переговоров с Лукашенко есть два уникальных качества Сергей Бобылев/Михаил Метцель/ТАСС
Новым послом РФ в Белоруссии может стать Борис Грызлов, причем источники утверждают, что назначение должно состояться до Нового года. Ранее Грызлов возглавлял МВД и занимал пост спикера Госдумы, но идеальным кандидатом на роль посланника Москвы в Минске при президенте Лукашенко его делают другие обстоятельства. Подробности...
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Как материнство влияет на геополитику

Считается, что высокий уровень жизни будущих мам во многих случаях мешает росту рождаемости Кирилл Брага/РИА Новости
Почему Россия перестала рожать – такой вопрос был задан Владимиру Путину на прошедшей в четверг большой пресс-конференции. Дело не только в уровне жизни: пример западных стран показывает, что даже европейцы с высоким уровнем доходов не спешат обзаводиться детьми. Насколько рост благосостояния семей позволит повысить рождаемость в России и как это отразится на геополитике? Подробности...
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Индонезия стыдится реальных причин отказа от российских Су-35

Су-35 с большим трудом завоевывает мировой рынок оружия Евгений Одиноков/РИА Новости
«Для крупнейшей мусульманской страны и лидера региона это выглядит очень постыдно». Такими словами военные эксперты комментируют досадную неудачу России на международном рынке оружия – Индонезия отказалась от давнего контракта по покупке истребителей Су-35. Как Джакарта официально объясняет свое решение и каковы его реальные причины?  Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Активность госкомпаний на рынке ИТ вредит России

Лев Матвеев
Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ»
В России укоренился миф, что зарубежные ИТ-гиганты – наши главные конкуренты в борьбе за отечественных разработчиков. В корне с этим не согласен. Больший вред наносят наши госкомпании. Подробности...

Война государств против корпораций началась

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Рано или поздно это произойдет – транснациональные монстры будут принудительно раздроблены, причем по солидарному решению всех ведущих стран. Просто потому, что они представляют собой реальную опасность для человечества. Подробности...
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Россия и ЕС проверяют друг друга на прочность труб

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Не дать себя шантажировать – главный интерес Москвы. Однако силами Польши и Украины все перевернуто с ног на голову: мол, именно Москва посадила Евросоюз на газовую иглу. Зачем – не говорится, потому что никакого «зачем» просто нет. Подробности...
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    Зачем украинок заставляют идти в военкоматы

    На Украине потребовали отменить приказ о постановке женщин на воинский учет
    		   26 декабря 2021, 21:05
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    На Украине продолжается бурное обсуждение скандального приказа минобороны, который обязывает большинство женщин встать на воинский учет. В ситуацию вмешался главком ВСУ с целью успокоить общественность, однако эта попытка оказалась тщетной. Зачем киевские власти пошли на столь радикальный шаг и чем он может обернуться для президентской карьеры Владимира Зеленского?

    В воскресенье министерству обороны Украины и главкому ВСУ пришлось разъяснять гражданам страны ситуацию с приказом, согласно которому женщины от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, должны наряду с мужчинами встать на учет до конца 2022 года. В частности, каких-либо послаблений для беременных и женщин с детьми пока не предусмотрено.

    Кроме того, список женщин, подлежащих воинскому учету, содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности. И если до указанного срока женщины не встанут на учет в военкомате по месту жительства, их оштрафуют.

    Позже главком ВСУ попытался успокоить недовольных граждан тем, что женщины на военные сборы будут уходить по желанию, а на воинский учет их планируют ставить преимущественно онлайн. Это заявление также вызвало ряд сомнений, поскольку уровень цифровизации подобных процессов на Украине оставляет желать лучшего. Но, по словам Валерия Залужного, со постановкой на воинский учет никаких изменений в жизни украинских женщин якобы не будет.

    «Единственное – вооруженные силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства... Это также шаг навстречу женщинам, желающим проходить военную службу в вооруженных силах Украины», – отметил Залужный.

    Он добавил, что в течение следующего года все соответствующие процедуры будут «откалиброваны» так, чтобы для украинок, чьи специальности есть в перечне, и их работодателей, процесс постановки на учет был максимально комфортным.

    Тем не менее, уже несколько суток украинский сегмент соцсетей пестрит мемами* по данной теме, а на сайте президента Украины появилась петиция с призывом отменить «безобразие» и «издевательство над женщинами». При этом корни «безобразия» также ведут к президенту Украины, который в 2020 году сообщил о готовности мобилизовать на «большую войну» с Россией всех – и мужчин, и женщин.

    Данное заявление тогда вызвало недоумение в Москве, а в Киеве – резкую критику. Как заявляли местные военные, идея Владимира Зеленского неосуществима и чревата риском массового дезертирства. Примечательно и то, что новый приказ минобороны появился при власти человека, который в 2014-2015 годах получил четыре повестки в военкомат и проигнорировал их.

    Тем не менее, в офисе президента (ОП), в отличие от главнокомандующего ВСУ, смягчать ситуацию пока не намерены. Как заявил советник главы ОП Алексей Арестович, решение минобороны направлено на подготовку страны к «тотальной войне», сообщает Страна.UA. «У нас гендерное равенство, с чем женщин можно поздравить», – добавил он.

    «В целом идея украинских властей состоит в том, чтобы мобилизацией женщин консолидировать народ «перед лицом общего врага» и поднять уровень патриотизма. Но пытаться заткнуть дыры в армии женщинами – это за пределами понимания здорового человека», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. По ее словам,

    подкрепление подобной инициативы отсылками к Израилю, где женщины также являются военнообязанными, выглядит совершенно несостоятельным, поскольку условия службы в армии Украины и армии Израиля несопоставимы.

    «На Украине все понимают: в армию идут или неудачники, которые не смогли откупиться, или маргиналы и радикалы, стремящиеся на службе дать выход своей агрессии и реализовать националистические убеждения. Служить бок о бок с такими людьми женщине недопустимо», – подчеркнула собеседница.

    Еще одной целью минобороны является повышение уровня взяткоемкости всего, что связано с призывом, сказала собеседница. «Власти понимают, что большинство женщин будут платить взятки, чтобы избежать чести иметь хоть какое-то отношение к украинской армии. Это может вызвать если не социальный взрыв, то резко ухудшить и без того плачевную социальную обстановку», – спрогнозировала Шеслер.

    Собеседница напомнила, что сейчас на Украине энергетический кризис, и «все в ужасе от ожиданий того, как пережить эту зиму». «А идея Зеленского, реализованная министерством обороны, еще больше толкает людей обратиться к власти с одним вопросом-возмущением: «Вы с ума сошли!?», – пояснила она.

    «В общем, это нововведение еще больше уронит рейтинг Зеленского. Я не видела ни одного положительного отклика на эту инициативу со стороны серьезных людей. Поэтому, я думаю, Зеленский может, что называется, отыграть назад свою идею», – считает эксперт.

    Решение поставить миллионы украинок на военный учет политически «токсично» для киевских властей, подтвердил в беседе с газетой ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. «Слухи об этом ходили давно, но сейчас все начали делать в самом идиотском виде, причем с очевидной коррупционной составляющей. Я имею в виду угрозы штрафами для уклонисток», – пояснил аналитик.

    По его мнению, решение было принято теми «полководцами», которые «страдают административным самообманом». «Одно дело – двигать фигурки на карте, другое – реально управлять ситуацией. А у нас пару лет назад даже в самой патриотичной Тернопольской области призыв составил всего 18% от плана», – рассказал собеседник.

    Золотарев считает, что приказ украинского военного ведомства «наверняка столкнется с сопротивлением и конфликтами». «Не знаю, будут ли это реализовывать, но я бы на месте советников Зеленского такую инвентаризацию ресурсов все-таки отменил, оставив только узкий перечень специальностей. Пускай медики, геодезисты и еще ряд профессий остаются военнообязанными, но не более», – сказал эксперт. В противном случае, по его словам, это ударит по самому Зеленскому. «Вообще сложилось ощущение, что

    Владимира Александровича решили за следующий год доесть ударными темпами.

    На мой взгляд, это такой привет будущему президенту. Очень часто в политике такие «мины», «закладки» отправляют сменщику», – разъяснил собеседник. Золотарев добавил, что теперь президент Украины находится на распутье: ему надо отменить приказ и вместе с тем избежать обвинений в предательстве.

    «Если он отменит приказ – все: «Зрада! Московский агент! Все понятно!». А если нет, оппозиционные политики будут педалировать эту тему, брать его измором и каждый раз припоминать: дескать, власти грозят карательными мерами для уклонисток при президенте-уклонисте – в 2019 году минобороны Украины подтвердило, что Зеленский неоднократно получал повестки в военкомат, но ни разу не приходил», – заключил эксперт.

    На этом фоне в США активно обсуждают некомпетентность президента Украины в военных и дипломатических вопросах. «Перед тем как стать политиком, Зеленский был телевизионным актером и комиком. Он назначил на ключевые позиции людей из своей сферы, поставив их даже во главе СБУ. Дилетантская оплошность может стать поводом для войны, что значительно усугубит трения между Россией и Соединенными Штатами», – пишет The New York Times.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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