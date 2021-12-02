ФСБ раскрыла цель планировавшегося Киевом теракта в Крыму

Теракт в Крыму, который пять лет назад готовила украинская разведка, должен был вывести из строя связь для объектов Черноморского флота, признался старший офицер ГУР Минобороны Украины капитан первого ранга Сергей Швиденко.

Видео с признательными показаниями Швиденко обнародовала российская спецслужба, передает РИА «Новости».

«Был подобран один объект для подрыва, запланированного на ноябрь 2016 года. Это была мачта радиоантенны... На определенное время была бы выведена из строя связь для объектов Черноморского флота», – сказал Швиденко.

Между тем пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко назвал «фейком и элементом гибридной войны» сообщение ФСБ России о задержании трех агентов украинских спецслужб.

«Подобные заявления ФСБ РФ стоит рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков имеют выдающуюся роль», – цитирует УНИАН Дехтяренко.

По его словам, одной из главных задач СБУ является противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб именно на территории страны. В ноябре СБУ разоблачила сотрудников ФСБ, которые совершили пять тысяч кибератак на госорганы республики, утверждает Дехтяренко.

«Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая в очередной раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками», – добавил он.

Ранее в четверг ФСБ сообщила, что задержала двух агентов Службы безопасности Украины, которые собирали данные о стратегических объектах, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Также был задержан агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленный в Россию для совершения теракта. Швиденко с Украины координировал подготовку и курировал диверсионную группу, направленную на территорию России.

Швиденко был взят под стражу в июле 2021 года. Его вина была полностью доказана. Мужчина дал подробные признательные показания об организации диверсий в России и сообщил, что операцией руководил его непосредственный начальник – полковник Николай Сподар, возглавлявший оперативный отдел «Юг» ГУР МО Украины.

Швиденко был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В Крыму в 2016 году задержали членов диверсионно-разведывательной группы, состоявшей из четырех сотрудников ГУР МО Украины: полковника Дмитрия Штыбликова, подполковника Алексея Стогния, капитана 2-го ранга Глеба Шаблия, подполковника Алексея Бессарабова и агента спецслужбы Владимира Дудки. Они «по заданию своего руководства планировали совершить подрыв башни радиотелевизионного передающего центра Крыма, мобильной газотурбинной электростанции, склада горюче-смазочных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота ВМС России».