Россияне оценили действия депутата Рашкина на охоте

Более 70% россиян, которые слышали историю о том, что депутата Госдумы Валерия Рашкина от КПРФ поймали с тушей убитого лося в машине, считают, что он занимался незаконной охотой, а более 80% опрошенных не верят словам депутата, что он якобы нашел животное мертвым, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В сообщении на сайте ВЦИОМ говорится, что «более половины россиян (56%) слышали, что недавно депутата Валерия Рашкина задержали в Саратовской области, в его машине обнаружили тушу убитого лося и сейчас депутата подозревают в незаконной охоте», не слышали об этом 44% опрошенных.

«Среди тех, кто слышал историю, 72% полагают, что Валерий Рашкин действительно занимался незаконной охотой, а также мог находиться за рулем в состоянии опьянения, 11% убеждены, что Валерий Рашкин не виновен ни в чем из перечисленного, это провокация, а 17% затруднились ответить», – говорится в исследовании.

При этом 83% россиян, которые слышали об инциденте, не верят словам Рашкина, который «никого не убивал, нашел тело убитого лося и вез его сдавать в полицию».

Отмечается также, что Рашкин известен 39% россиянам, причем только 7% хорошо знают о нем, а 61% опрошенных услышали о нем впервые; 59% из тех, кто слышал о Рашкине, знают, что в Госдуме он представляет партию КПРФ.

Среди тех, кто знает о депутате, 46% относятся к его деятельности безразлично, 27% – скорее отрицательно, причем более трети из них – граждане старше 60 лет.

Россияне в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего относятся «скорее безразлично, 26% «скорее положительно» и по 16% «скорее отрицательно» или затруднились ответить.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 2 ноября. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – интервью по стационарным и мобильным телефонам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, Рашкина задержали в Саратовской области, в его автомобиле была обнаружена туша лося, при том, что сейчас охота на них в области запрещена.

Кроме того, не исключено, что коммунист находился за рулем в состоянии опьянения: Рашкину предложили пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения. Депутат от процедуры отказался.

Егерь, который участвовал в задержании Рашкина, рассказал, что при осмотре места разделки было видно, что зверь был отстрелян из нарезного оружия.

Расследованием уголовного дела о незаконной охоте с участием Рашкина занялся центральный аппарат СК.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что если бы Рашкин был членом партии «Единая Россия», его бы не только исключили, но и самими однопартийцами был бы поставлен вопрос об ответственности, однако пока приходится ждать лишь «обвинений в провокациях и травле честного коммуниста».

Глава Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена призвал расследовать «дело Рашкина» без оглядки на статус.

Лидер партии «Зеленые» Андрей Нагибин направил обращение в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть вопрос прекращения полномочий депутата Рашкина.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что нижняя палата парламента незамедлительно назначит заседание о снятии депутатской неприкосновенности с Валерия Рашкина (КПРФ), если поступит обращение генпрокурора.

Между тем у офиса КПРФ в Москве появился импровизированный мемориал убитому лосю.