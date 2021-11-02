Кучерена призвал расследовать «дело Рашкина» без оглядки на статус

Дело о незаконной охоте, связанное с депутатом от КПРФ –Валерием Рашкиным, должно расследоваться особенно тщательно и объективно, невзирая на статус фигурантов, заявил глава Общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена.

«Представители власти, вообще публичные люди должны нести особую персональную ответственность, прежде чем что-то сделать или сказать аудитории, людям. К нам особое, более требовательное отношение со стороны общества», – передает его слова «Интерфакс».

Кучерена отметил, что «общество отчасти бывает излишне строгим к публичным людям, когда те оказываются в ситуации, связанной с нарушением закона или каких-то морально-этических норм».

«Но это, наверное, так и должно быть. Если так сложилось, что мы стали общественными, политическими деятелями, артистами, то на нас уже по-другому смотрят. С нас другой спрос», – сказал юрист.

По мнению адвоката, недопустимо, чтобы «кто-то воспользовался своим особым статусом и каким-то образом ушел от ответственности». «Нет, конечно. Должно быть проведено тщательное, объективное расследование, но при этом и не должно быть «жажды крови», чего иногда требует общество», – сказал Кучерена.

Напомним, Рашкина задержали в Саратовской области. В его автомобиле была обнаружена туша лося, при том, что сейчас охота на них в области запрещена. Кроме того, не исключено, что коммунист находился за рулем в состоянии опьянения: Рашкину предложили пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения. Депутат от процедуры отказался.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что если бы Рашкин был членом партии «Единая Россия», его бы не только исключили, но и самими однопартийцами был бы поставлен вопрос об ответственности, однако пока приходится ждать лишь «обвинений в провокациях и травле честного коммуниста».

Между тем рядом с отделением КПРФ в Москве появилось граффити, на котором изображен лось в образе охотника, стоящий рядом багажником машины с госномером, как у авто, на котором Рашкин перевозил тушу убитого животного. В багажнике машины виднеется человеческое тело.

Позже стало известно, что Следственный комитет забрал из полиции уголовное дело о незаконной охоте в Саратовской области, на причастность к которой проверяют Рашкина.

Лидер партии «Зеленые» Андрей Нагибин направил обращение в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть вопрос прекращения полномочий депутата Рашкина.