Следственный комитет забрал дело депутата Рашкина

Следственный комитет забрал из полиции уголовное дело о незаконной охоте в Саратовской области, на причастность к которой проверяют депутата Государственной думы от КПРФ Валерия Рашкина, сообщили в СК по Саратовской области.

В ведомстве сообщили, что по инициативе управления СК по Саратовской области «в связи с большим общественным резонансом по решению надзорного органа следователям регионального управления СК России переданы материалы уголовного дела, возбужденного органами полиции по ч. 1 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба»)», передает ТАСС.

Отмечается, что в рамках дела проверяется причастность к произошедшему депутата Госдумы Валерия Рашкина.

Напомним, Рашкина задержали в Саратовской области, по предварительным данным, он управлял автомобилем в нетрезвом виде, а в машине у него лежала туша лося.

Рашкину предложили пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения. Коммунист от процедуры отказался.

В Кремле прокомментировали ситуацию с депутатом.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что если бы Рашкин был членом партии «Единая Россия», его бы не только исключили, но и самими однопартийцами был бы поставлен вопрос об ответственности, однако пока приходится ждать лишь «обвинений в провокациях и травле честного коммуниста».