КПРФ усомнилась в браконьерстве депутата Рашкина: Может, вообще не лось

Делать выводы о ситуации с задержанием депутата Валерия Рашкина с якобы убитым лосем в багажнике пока рано, заявил депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.

«Во-первых, информация распространяется телеграм-каналами с достаточно сомнительной репутацией. Валерий Рашкин является первым секретарем Московского горкома, депутатом Госдумы, достаточно ярким политиком с достаточно резкой оппозиционной риторикой. Он поднимал активные протесты в Москве после выборов. По итогам этих протестов было подвергнуто аресту большое количество наших активистов. Вот почему все происходящее сейчас очень напоминает провокацию, и партия, прежде чем что-то официально комментировать, должна сначала ознакомиться со всеми документами», – передает его слова «Московский комсомолец».

Во-вторых, по словам Ющенко, на опубликованном видео нет доказательств того, что за рулем был именно Рашкин, как и доказательств того, что он был нетрезв.

«Говорят о якобы разделанном лосе – но мы видим лишь какое-то мясо в багажнике, может, это вообще не лось, так что все обвинения пока голословны», – добавил секретарь ЦК КПРФ.

Он добавил, что у Рашкина есть своя версия, которую надо выслушать.

«Делать выводы пока рано. Но если он был пьян и вел автомобиль, то должен понести административное наказание и лишиться прав на какое-то время», – отметил Ющенко.

При этом сам секретарь с Рашкиным еще не связывался, также он не знает, связывался ли с депутатом лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Между тем в партии пока не располагают информацией о нарушении прав Рашкина и утверждают, что на данный момент депутат не может быть привлечен к ответственности.

«В настоящее время никакого дела не может быть возбуждено против Рашкина – ни административного, ни уголовного, так как он имеет статус депутата Госдумы. Даже привлечь к ответственности за то, что он якобы уклонился от медосвидетельствования (по некоторым данным, Рашкин вел автомобиль в нетрезвом виде – прим. ВЗГЛЯД), если такое было, это можно только через Думу, так как для этого уже должно быть судебное решение», – сказал «Интерфаксу» первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ).

Он добавил, полиция может проводить проверку, которая, вероятно, уже идет, однако следственные действия в отношении Рашкина проводить не могут.

Напомним, Рашкина задержали в Саратовской области, по предварительным данным, он управлял автомобилем в нетрезвом виде, а в машине у него лежала туша лося. Рашкину полицейский предложил пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения. Коммунист от процедуры отказался.

В Кремле прокомментировали ситуацию с депутатом Рашкиным.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что если бы Рашкин был членом партии «Единая Россия», его бы не только исключили, но и самими однопартийцами был бы поставлен вопрос об ответственности, однако пока приходится ждать лишь «обвинений в провокациях и травле честного коммуниста».