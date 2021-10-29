Депутата от КПРФ Рашкина поймали с убитым лосем

Депутата Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области, по предварительным данным, он управлял автомобилем в нетрезвом виде, а в машине у него лежала туша лося, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что Рашкина задержали. Он, по предварительным данным, «находился за рулем в нетрезвом состоянии, в багажнике была туша лося», передает ТАСС.

Инцидент произошел ночью 29 октября. Полицейские совместно с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили в угодьях «Ладу Ларгус» под управлением 66-летнего Рашкина, вместе с ним находился 49-летний мужчина, передает портал «Регион 64».

Автомобиль оформлен на Саратовское областное отделение КПРФ.

«Рашкин объяснил, что они обнаружили животное в лесу, решили его забрать и разделать. Коммунист подтвердил, что осознавал незаконность своих действий», – сообщил источник.

Рашкину полицейский предложил пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения. Коммунист от процедуры отказался.

В отношении депутата составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

Сотрудники правоохранительных органов Саратовской области устанавливают обстоятельства инцидента.

На происшествие активно отреагировали в Сети. Так, общественный деятель, экс-сотрудник силовых ведомств, писатель Сергей Карнаухов в Telegram сравнил Рашкина и блогера Алексея Навального.

«Даже увлечения идентичны. Вот два фото. Разница по времени – более 10 лет. Смотрю и кажется, что это сделано в одно время и в одном месте. И убитый лось один и тот же», – отметил он, добавив к записи фото Навального с убитым лосем.

Карнаухов также обратил внимание на состояние Рашкина: «Пьяный он или нет неизвестно. Но видео наглядно показывает его состояние (какое решит расследование). Убивал он лося или нет также решит проверка. Но вопрос в другом, ему все снова сойдет с рук?».

«8 июля 2018 года вступили в силу изменения и поправки в Уголовном кодексе РФ в части ужесточения наказания за незаконную охоту. Теперь за убитого лося браконьеру грозит штраф до 1 млн. рублей или до пяти лет лишения свободы (...) Здесь может выясниться много отягчающих обстоятельств. Кого они убили, самку лося или самца. Было ли использовано служебное положение Рашкина или других лиц. Обстоятельств для выяснения достаточно. У следствия есть чем заняться. Это серьезное преступление. И это только то, что случайно стало известно. А что еще скрывает депутатский мандат Рашкина?», – задался вопросом блогер.

Политолог, общественный деятель Борис Якеменко отметил в Telegram, что «Рашкину, проигравшему выборы, но все-таки просочившемуся в Думу (...), похоже, не дают покоя лавры (генсека ЦК КПСС Леонида) Брежнева, любившего смело охотиться на привязанного к столбу кабана».

«Но Брежнев хотя бы охотился трезвым. Судя по тому, что Рашкин отказался от медосвидетельствования, он был еще и пьян. Вообще то в его возрасте и состоянии нужно отказываться не от освидетельствования, а от пьянства. Иначе неровен час все пятнадцать борцов с прививками, чипами, вышками и контакторами лишатся своего вождя. А в целом красивая картина - ветхий пьяный коммунист героически побеждает беззащитного лося. Сюжет о Самсоне и льве в коммунистическом переложении. Впрочем, подождем результатов следствия», – добавил он.