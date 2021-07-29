Коронавирус поставил политиков в замешательство

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29 июля, четверг  |  Последнее обновление — 23:59  |  vz.ru
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БАМ лишили главного советского недостатка

Россия возвела важный тоннель между Европой и Азией Валерий Мельников/РИА Новости
Целых семь лет потребовалось российским строителям, чтобы проложить семь километров современного Байкальского тоннеля. Он заменит построенный еще во времена СССР тоннель под Байкальским хребтом. Один километр строительства обошелся более чем в триста миллионов рублей. Почему на это ушло так много времени и денег, зачем он нужен и сможет ли окупиться? Подробности...
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Байден идет к «смертельному соперничеству» с Россией

Байден решил спустить собак на Россию REUTERS/Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден вновь обвинил Россию в нарушении суверенитета Штатов и пригрозил «смертельным соперничеством» в будущем. Все это, в первую очередь, его ответ на критику республиканцев, обвиняющих Белый дом в «подыгрывании Москве». Но обстановка в Америке сейчас такова, что кризис в отношениях двух держав действительно рискует обостриться. Подробности...
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Как Петр Первый одержал первую большую победу над турками

Так выглядела крепость Азов на старинных гравюрах Общественное достояние
325 лет назад, 29 июля 1696 года, русское войско взяло, наконец, турецкую твердыню Азов. До того, как обратить усилия государства на Балтику, царь Петр I пытался прорубить «морское окно» на юге. Какое значение это событие имело для противостояния России с Турцией, военных реформ Петра и для всей русской истории? Подробности...
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В Прибалтике раскаиваются за борьбу с российским газопроводом

Российский газопровод мог бы дать странам Прибалтики дополнительный заработок Jens Büttner/Global Look Press
Газопровод «Северный поток – 2» продолжает расстраивать страны Прибалтики. На этот раз звучат не только привычные речи об «орудии российской агрессии», но и парадоксальные сожаления. И прежде всего – об упущенной выгоде, миллионах евро, которые «Северный поток – 2» мог бы принести соседям России, а вместо этого принес одни разочарования. Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Прогрессивной интеллигенции достался не тот народ

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Когда прогрессивная интеллигенция начинает воспроизводить структуру власти, превращаясь в аппарат идеологического насилия, это ненормально. И это то, что мы видим сегодня в «свободном мире». Подробности...
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Нарушителей на выборах «корочки» не спасут

Антон Лукаш
Антон Лукаш, социолог
Нормальный журналист не станет нарушать права и законные интересы, честь и достоинство избирателей, членов избирательных комиссий, общественный порядок и нормы поведения в помещениях избирательных комиссий. Подробности...

Украинцы не боятся говорить о своем единстве с русскими

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Киевские политики могут изобретать любые ритуалы, символы и политические конструкции, но русские и украинцы продолжают осознавать себя разделенным помимо своей воли в 1991 году единым народом. С единой верой, общей историей и единым языком. Подробности...
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Украина шантажирует весь мир

Крым в обмен на Северный Кипр

Аутисты на детской площадке

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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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    Коронавирус поставил политиков в замешательство

    Ковид-повестка остается самой актуальной темой для избирателей    29 июля 2021, 23:20
    Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Андрей Резчиков

    Пандемия спутал систему координат политических партий в России. Общество ждет от политиков четкой позиции по вопросам вакцинации и борьбы с инфекцией. Против кого на выборах в Госдуму сыграет коронавирус, а кто сможет привлечет новых сторонников из среды ковид-диссидентов и ковид-лоялистов?

    «Пандемия и борьба с ней, обязательность или добровольность вакцинации – вот одни из ключевых тем, которые обсуждаются обществом в ходе нынешней кампании», – заявил руководитель экспертного совета ЭИСИ (Экспертного института социальных исследований) Глеб Кузнецов. Своим выводом политолог поделился на круглом столе «Выборы и пандемия: как партии работают с коронавирусной повесткой», который был организован ЭИСИ в четверг.

    Поводом для обсуждения стала инициатива «Единой России» – на прошлой неделе партия предложила другим политическим силам подписать соглашение о безопасных выборах. Соглашение, напомним, подразумевает соблюдение высоких противоэпидемических требований. Предполагается, что партии-участницы официально порекомендуют вакцинироваться своим кандидатам, агитаторам и наблюдателям. Пять партий поддержали инициативу – под соглашением подписались ЛДПР, «Родина», «Зеленые», «Новые люди» и «Гражданская платформа». При этом КПРФ и «Справедливая Россия» ставить подписи наотрез отказались. 

    То, как партии отреагировали на призыв ЕР, – важный маркер, он свидетельствует о разделе общества, заметил Кузнецов. По его мнению, и в России, и в мире в целом стало актуальным деление не столько на правых и левых, прогрессистов и консерваторов – а на ковид-лоялистов (тех, кто всерьез воспринял угрозу пандемии и готов вакцинироваться) и ковид-скептиков – тех, кто либо не верит в реальность угрозы, либо по другим причинам не спешит на прививочный пункт. 

    На ваш взгляд

     
    Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?




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    «Вынужден сослаться на «Левада-центр» (признан НКО – иностранным агентом), но не могу не отметить: проведенное в июле исследование говорит о том, что тема пандемии находится для общества на первом месте. Она далеко опережает все другие последние темы, включая природные катаклизмы (25% против 13%)», – отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

    Поэтому, подчеркнул Кузнецов, в оставшиеся до выборов неполные два месяца лидерам партий и политтехнологам следует четче сформулировать свое отношение к вакцинации. «От этого зависят рейтинги», – отметил политолог.

    Пока среди партий можно выделить три группы – ковид-лоялисты, центристы и скептики, считает Кузнецов.

    «Парадоксально, но сверхлоялисткая позиция представлена очень разными силами: это либеральное «Яблоко», которое декларирует оппозиционность, и ЛДПР, системная политическая сила, –

    отметил эксперт ЭИСИ. – Обе считают, что существующих мер для сдерживания пандемии недостаточно, нужны локдаун и принудительная вакцинация. Кстати, в каждой стране мира есть более радикальные, чем действующая власть, силы. Нас отличает то, что на одной позиции стоят одновременно консерваторы из ЛДПР и либералы из «Яблока».

    На уровне руководства партий «ковид-диссидентство» поддерживают две ведущие левые силы – КПРФ и «Справедливая Россия». «Они полагают, что вакцинация не должна быть обязательной, а предложенные меры властей избыточны. Они указывают также, что COVID-19 – если не выдумка мировой закулисы, то уж точно способ перераспределения национальных богатств в пользу олигархии», – пояснил политолог.

    Центристскую позицию заняли единороссы, поддержав и меры федерального центра, и линию, согласно которой ограничения надо увязывать с региональным контекстом. «Основной акцент партия власти делает на защите уязвимых групп населения. Все отмечают большое количество врачей в списке ЕР. Это известные борцы с ковидом – главврачи больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко и больницы № 52 Марьяна Лысенко, которая возглавляет московский список. Расширение политического присутствия врачей – важный тренд ЕР», – указал политолог.

    Любопытно, что позиция ЛДПР – точнее, позиция ее лидера Владимира Жириновского – не совпадает с ожиданием базового электората этой партии,

    добавила модератор круглого стола, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. «Жириновский, например, жестко выступает за принудительную вакцинацию, а большинство их избирателей – «антиваксеры», – указала Соколова.

    Жириновский – один из классических популистов в российской политике, до сих пор он всегда ориентировался на мнение своего электората. «ЛДПР – партия громкой фразы. И сейчас Жириновский обрушивается с критикой на систему здравоохранения. При этом он заявляет, что в России нужно ввести уголовную ответственность за отказ от вакцинации, что вряд ли понравится избирателям ЛДПР», – сказал Кузнецов. Здесь мог сыграть свою роль личный фактор, полагает Данилин. Жириновский вакцинировался одним из первых, посчитав это важным для своего здоровья. Такова его личная позиция, «он прекрасно понимает, что делает, и он готов даже оттолкнуть часть своего электората», рассуждает политолог.

    В «ковид-диссидентстве» коммунистов и «Справедливой России» также свои странности,

    считает Кузнецов. Левые европейские и американские партии – последовательные ковид-лоялисты, а вот позиция КПРФ роднит ее теперь с крайними правыми партиями в Европе и «боевым крылом» республиканцев США, считает он. «Лидер СР Сергей Миронов прямо выступает против «ковидного апартеида», – добавил Данилин.

    «Что касается малых левых партий, то «Коммунисты России» – единственная партия на выборах, которая считает, что вирус имеет рукотворное происхождение», – указал Кузнецов, добавив, что такая откровенно конспирологическая позиция свойственна в Европе отнюдь не левым, а правым. Все объясняется просто – КПРФ, СР и некоторые «малые левые» решили сделать ставку на «ковид-диссидентов», делает вывод эксперт ЭИСИ.

    Интересно, что в случае с КПРФ главным «антиваксером» стал не председатель ЦК Геннадий Зюганов, а глава московских коммунистов Валерий Рашкин, отметил Данилин. «Столичный горком в лице Рашкина учитывает крайне большое количество в столице антиваксеров и жесткую позицию московских властей в борьбе с пандемией», – считает политолог. С его точки зрения, и Рашкин (которого Зюганов «отпустил в свободное плавание»), и сам лидер КПРФ действуют осознанно и расчетливо.

    «Самая негативная реакция к вакцинации зарегистрирована среди избирателей КПРФ и ЛДПР – около 50% в обеих партиях выступают резко против», – подтвердил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, сославшись на итоги соцопросов.

    Что касается Миронова, то он «рискует просчитаться, ведь электорат справороссов относится скорее к центристам, а не к ковид-скептикам», считает Данилин. «34% избирателей «Справедливой России» сообщили, что сделали прививку», – подтвердил Мамонов.

    По мнению Кузнецова, жесткое противопоставление «ваксеров» и «антиваксеров» пока очень условно. «Есть две группы крайних: одни считают, что всех жителей России нужно насильно привить, как на птицеферме. Другие уверены, что в вакцине содержится жидкий чип, с помощью которого нами будет управлять Билл Гейтс», – указал эксперт. Между ними существует центристское большинство, которое выступает и против принудительной вакцинации, и против уголовной ответственности уклонистов. Но при этом сами эти россияне считают ковид реальной опасностью и привились, отметил Кузнецов.

    Соколова, со своей стороны, указала, что, по июньским опросам ВЦИОМ, 60% россиян в принципе поддерживают вакцинацию, 22% – скорее нет, чем да. А около 18% сказали, что не определились с этим вопросом.

    Органичнее всего в умонастроения центристской аудитории вписались единороссы, полагает социолог Мамонов, причем эта аудитория самая многочисленная. По мнению эксперта, избиратель воспринимает «Единую Россию» в первую очередь как силу, которая может мобилизовать активных представителей общества на помощь медикам в борьбе с пандемией. «51% участников наших опросов слышали о волонтерских программах в сфере борьбы с пандемией, самые информированные из них – люди от 60 и старше. Больше всего на слуху – волонтерские программы «Единой России», – подчеркнул социолог.

    «Партиям и властям во всем мире приходится подстраиваться под меняющуюся ситуацию: если на первом этапе пандемии жесткие запреты придавали, например, падающему рейтингу Эммануэля Макрона некоторый подъем, то теперь мы видим у электората определенную усталость от ограничений», – заметила Соколова. И российским властям, и партиям следует учитывать, как меняется отношение общества к жестким антиковидным мерам, подытожила она.

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