Коронавирус поставил политиков в замешательство

Пандемия спутал систему координат политических партий в России. Общество ждет от политиков четкой позиции по вопросам вакцинации и борьбы с инфекцией. Против кого на выборах в Госдуму сыграет коронавирус, а кто сможет привлечет новых сторонников из среды ковид-диссидентов и ковид-лоялистов?

«Пандемия и борьба с ней, обязательность или добровольность вакцинации – вот одни из ключевых тем, которые обсуждаются обществом в ходе нынешней кампании», – заявил руководитель экспертного совета ЭИСИ (Экспертного института социальных исследований) Глеб Кузнецов. Своим выводом политолог поделился на круглом столе «Выборы и пандемия: как партии работают с коронавирусной повесткой», который был организован ЭИСИ в четверг.

Поводом для обсуждения стала инициатива «Единой России» – на прошлой неделе партия предложила другим политическим силам подписать соглашение о безопасных выборах. Соглашение, напомним, подразумевает соблюдение высоких противоэпидемических требований. Предполагается, что партии-участницы официально порекомендуют вакцинироваться своим кандидатам, агитаторам и наблюдателям. Пять партий поддержали инициативу – под соглашением подписались ЛДПР, «Родина», «Зеленые», «Новые люди» и «Гражданская платформа». При этом КПРФ и «Справедливая Россия» ставить подписи наотрез отказались.

То, как партии отреагировали на призыв ЕР, – важный маркер, он свидетельствует о разделе общества, заметил Кузнецов. По его мнению, и в России, и в мире в целом стало актуальным деление не столько на правых и левых, прогрессистов и консерваторов – а на ковид-лоялистов (тех, кто всерьез воспринял угрозу пандемии и готов вакцинироваться) и ковид-скептиков – тех, кто либо не верит в реальность угрозы, либо по другим причинам не спешит на прививочный пункт.

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«Вынужден сослаться на «Левада-центр» (признан НКО – иностранным агентом), но не могу не отметить: проведенное в июле исследование говорит о том, что тема пандемии находится для общества на первом месте. Она далеко опережает все другие последние темы, включая природные катаклизмы (25% против 13%)», – отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Поэтому, подчеркнул Кузнецов, в оставшиеся до выборов неполные два месяца лидерам партий и политтехнологам следует четче сформулировать свое отношение к вакцинации. «От этого зависят рейтинги», – отметил политолог.

Пока среди партий можно выделить три группы – ковид-лоялисты, центристы и скептики, считает Кузнецов.

«Парадоксально, но сверхлоялисткая позиция представлена очень разными силами: это либеральное «Яблоко», которое декларирует оппозиционность, и ЛДПР, системная политическая сила, –

отметил эксперт ЭИСИ. – Обе считают, что существующих мер для сдерживания пандемии недостаточно, нужны локдаун и принудительная вакцинация. Кстати, в каждой стране мира есть более радикальные, чем действующая власть, силы. Нас отличает то, что на одной позиции стоят одновременно консерваторы из ЛДПР и либералы из «Яблока».

На уровне руководства партий «ковид-диссидентство» поддерживают две ведущие левые силы – КПРФ и «Справедливая Россия». «Они полагают, что вакцинация не должна быть обязательной, а предложенные меры властей избыточны. Они указывают также, что COVID-19 – если не выдумка мировой закулисы, то уж точно способ перераспределения национальных богатств в пользу олигархии», – пояснил политолог.

Центристскую позицию заняли единороссы, поддержав и меры федерального центра, и линию, согласно которой ограничения надо увязывать с региональным контекстом. «Основной акцент партия власти делает на защите уязвимых групп населения. Все отмечают большое количество врачей в списке ЕР. Это известные борцы с ковидом – главврачи больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко и больницы № 52 Марьяна Лысенко, которая возглавляет московский список. Расширение политического присутствия врачей – важный тренд ЕР», – указал политолог.

Любопытно, что позиция ЛДПР – точнее, позиция ее лидера Владимира Жириновского – не совпадает с ожиданием базового электората этой партии,

добавила модератор круглого стола, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. «Жириновский, например, жестко выступает за принудительную вакцинацию, а большинство их избирателей – «антиваксеры», – указала Соколова.

Жириновский – один из классических популистов в российской политике, до сих пор он всегда ориентировался на мнение своего электората. «ЛДПР – партия громкой фразы. И сейчас Жириновский обрушивается с критикой на систему здравоохранения. При этом он заявляет, что в России нужно ввести уголовную ответственность за отказ от вакцинации, что вряд ли понравится избирателям ЛДПР», – сказал Кузнецов. Здесь мог сыграть свою роль личный фактор, полагает Данилин. Жириновский вакцинировался одним из первых, посчитав это важным для своего здоровья. Такова его личная позиция, «он прекрасно понимает, что делает, и он готов даже оттолкнуть часть своего электората», рассуждает политолог.

В «ковид-диссидентстве» коммунистов и «Справедливой России» также свои странности,

считает Кузнецов. Левые европейские и американские партии – последовательные ковид-лоялисты, а вот позиция КПРФ роднит ее теперь с крайними правыми партиями в Европе и «боевым крылом» республиканцев США, считает он. «Лидер СР Сергей Миронов прямо выступает против «ковидного апартеида», – добавил Данилин.

«Что касается малых левых партий, то «Коммунисты России» – единственная партия на выборах, которая считает, что вирус имеет рукотворное происхождение», – указал Кузнецов, добавив, что такая откровенно конспирологическая позиция свойственна в Европе отнюдь не левым, а правым. Все объясняется просто – КПРФ, СР и некоторые «малые левые» решили сделать ставку на «ковид-диссидентов», делает вывод эксперт ЭИСИ.

Интересно, что в случае с КПРФ главным «антиваксером» стал не председатель ЦК Геннадий Зюганов, а глава московских коммунистов Валерий Рашкин, отметил Данилин. «Столичный горком в лице Рашкина учитывает крайне большое количество в столице антиваксеров и жесткую позицию московских властей в борьбе с пандемией», – считает политолог. С его точки зрения, и Рашкин (которого Зюганов «отпустил в свободное плавание»), и сам лидер КПРФ действуют осознанно и расчетливо.

«Самая негативная реакция к вакцинации зарегистрирована среди избирателей КПРФ и ЛДПР – около 50% в обеих партиях выступают резко против», – подтвердил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, сославшись на итоги соцопросов.

Что касается Миронова, то он «рискует просчитаться, ведь электорат справороссов относится скорее к центристам, а не к ковид-скептикам», считает Данилин. «34% избирателей «Справедливой России» сообщили, что сделали прививку», – подтвердил Мамонов.

По мнению Кузнецова, жесткое противопоставление «ваксеров» и «антиваксеров» пока очень условно. «Есть две группы крайних: одни считают, что всех жителей России нужно насильно привить, как на птицеферме. Другие уверены, что в вакцине содержится жидкий чип, с помощью которого нами будет управлять Билл Гейтс», – указал эксперт. Между ними существует центристское большинство, которое выступает и против принудительной вакцинации, и против уголовной ответственности уклонистов. Но при этом сами эти россияне считают ковид реальной опасностью и привились, отметил Кузнецов.

Соколова, со своей стороны, указала, что, по июньским опросам ВЦИОМ, 60% россиян в принципе поддерживают вакцинацию, 22% – скорее нет, чем да. А около 18% сказали, что не определились с этим вопросом.

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Органичнее всего в умонастроения центристской аудитории вписались единороссы, полагает социолог Мамонов, причем эта аудитория самая многочисленная. По мнению эксперта, избиратель воспринимает «Единую Россию» в первую очередь как силу, которая может мобилизовать активных представителей общества на помощь медикам в борьбе с пандемией. «51% участников наших опросов слышали о волонтерских программах в сфере борьбы с пандемией, самые информированные из них – люди от 60 и старше. Больше всего на слуху – волонтерские программы «Единой России», – подчеркнул социолог.

«Партиям и властям во всем мире приходится подстраиваться под меняющуюся ситуацию: если на первом этапе пандемии жесткие запреты придавали, например, падающему рейтингу Эммануэля Макрона некоторый подъем, то теперь мы видим у электората определенную усталость от ограничений», – заметила Соколова. И российским властям, и партиям следует учитывать, как меняется отношение общества к жестким антиковидным мерам, подытожила она.

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