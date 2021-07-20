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20 июля, вторник  |  Последнее обновление — 15:45  |  vz.ru
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США попытались остановить глобальное потепление за счет России

Отказ от угля экономически опасен Павел Лисицын/РИА Новости
США предложили России отказаться от угольных электростанций ради снижения парниковых выбросов. Это невозможно, ответили в Кремле. Удивительно, но в самих Штатах доля угольной генерации даже выше, чем в России, а становиться примером для других они не собираются. Но даже если США, Европа и Россия пойдут на кардинальные меры по спасению планеты, в другой ее части вырастут новые угольные станции. Подробности...
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Предложение Прилепина грозит коммунистам потерей голосов

Прилепин и его однопартийцы не единожды пытались предложить коммунистам объединиться facebook.com/zapravduorg
Один из лидеров «Справедливой России» Захар Прилепин призвал Геннадия Зюганова в годовщину путча ГКЧП начать объединение двух левых партий. Политик и писатель заявил о готовности участвовать в объединении левых политических сил вместе с КПРФ. Почему в партии Зюганова не испытывают энтузиазма по поводу возможного альянса? Подробности...
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Почему сибиряки позвали на помощь Ангелу Меркель

Сибирская деревня Верхний Карбуш внезапно прославилась даже в ведомстве немецкого канцлера Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Переписка между маленьким сибирским селом и канцелярией Ангелы Меркель внезапно стала известна всей России. Каким образом местным жителям пришла в голову мысль обратиться к немецкому лидеру из-за разбитых дорог? Как ни странно, в этом сюжете все глубже, чем недосмотр и равнодушие местных чиновников, в чем на месте убедился специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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В США готовы к радикальной борьбе с антипрививочниками

Половина американцев уже привита, другая половина сопротивляется Anthony Behar/Reuters
Нарушение права на тайну связи – больной вопрос для американского государства, неоднократно пойманного на незаконной прослушке своих граждан в рамках борьбы с терроризмом. Теперь правящая в США партия готова этим основополагающим правом и вовсе пожертвовать для победы над еще одним «внутренним врагом» – антипрививочниками. Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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«Интернет-пузыри» возникли задолго до пандемии

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Человек может подхватить антипрививочную панику без каких-либо рассуждений, просто потому, что со времен африканских саванн мы привыкли быстро отзываться на сигнал тревоги и передавать его дальше. Подробности...
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Украина мечется между Китаем и Западом

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Зе-команда выбрала тактику давления на Запад. Конечно, это изначально был блеф. Чтобы с кем-то разговаривать с позиции силы, этой силой надо обладать. Сближение Киева с Пекином «вписывается» в этот сценарий. Но, похоже, Зе-команда получила противоположенный эффект. Подробности...
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Возглавит ли Словения борьбу ЕС с Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Словения стала страной – председателем ЕС. Считать, что она станет проводником американской воли, нет оснований – словенцы не раз доказывали способность к диалогу с Россией и проведению своей линии. Однако слишком уж много где интересы Словении сталкиваются с российскими. Подробности...
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Частная тюрьма с крематорием

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США против антипрививочников

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Как Китай скупает другие страны

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В Москве простились с Петром Мамоновым

В Донском монастыре простились с основателем группы «Звуки Му», актером Петром Мамоновым. Мамонов скончался на 71-м году жизни в Москве 15 июля от последствий коронавируса
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Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение

В Германии растет число погибших при сильнейшем наводнении. Уже известно более чем о 40 жертвах. Стихийное бедствие вызвано дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе страны. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В затопленных районах продолжается экстренная эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы в округе Ойскирхен
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В Москве представили макет электрических речных трамвайчиков. В 2022–2033 годах в столице запустят два маршрута для регулярного движения – по ним будут ходить 20 судов. Они свяжут Киевский вокзал и парк «Фили», а также новый жилой район «ЗИЛ» с «Печатниками»
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    В США готовы к радикальной борьбе с антипрививочниками

    Половина американцев уже привита, другая половина сопротивляется    20 июля 2021, 15:08
    Фото: Anthony Behar/Reuters
    Текст: Станислав Борзяков

    Нарушение права на тайну связи – больной вопрос для американского государства, неоднократно пойманного на незаконной прослушке своих граждан в рамках борьбы с терроризмом. Теперь правящая в США партия готова этим основополагающим правом и вовсе пожертвовать для победы над еще одним «внутренним врагом» – антипрививочниками.

    На первом этапе вакцинирования в США ее темпы были выдающимися, на зависть всему остальному миру, за вычетом Израиля, Мальты и ОАЭ. Этому способствовали хорошая, быстро развернутая инфраструктура (заслуга правительств – частично Дональда Трампа, частично Джо Байдена) и наличие у населения четкого мотива: мол, чем раньше вакцинируемся – тем раньше отменим локдауны и вернемся к нормальной жизни.

    Однако со временем темпы вакцинации резко упали – до сих пор не пробита планка в 50% населения, хотя планировалось, что в начале июля будет уже 70%, то есть количество, необходимое для достижения так называемого коллективного иммунитета.

    Власти стали искать виноватых, «внутренних врагов» – и быстро их нашли. Ими оказались консерваторы, голосующие за Республиканскую партию. Основания для этого, стоит признать, имеются.

    Один из наиболее распространенных мотивов антипрививочников в США – религиозные предрассудки. А наименее охотно вакцинируются жители тех десяти штатов, где на выборах победил Дональд Трамп (чаще всего, с большим отрывом).

    Наконец, именно республиканцы, контролирующие местные законодательные собрания, пытаются заблокировать проект под названием «От двери к двери». Его суть в том, что волонтеры и партийные (зачастую) активисты будут ходить по домам и рассказывать о необходимости вакцинации. Консерваторы посчитали это вмешательством в личную жизнь и агитационной кампанией в пользу демократов.

    Ответом на эти «палки в колеса» со стороны самих демократов стало нагнетание истерики в СМИ и новая инициатива, по факту ликвидирующая одно из базовых прав человека, признанное таковым на международном уровне. А именно: тайну связи.

    Во Всеобщей декларации прав человека, принятой в ООН в 1948 году, она прописана в двенадцатой статье.

    Суть новейшей инициативы в том, чтобы обязать сотовых операторов помечать как ложную или даже вредоносную информацию о вакцинации, если она передается посредством СМС и мессенджеров, уточняет издание Politico

    Напишет, например, ваша мама, что в ее городе негде вакцинироваться, ее тут же поправят, указав адрес ближайшего к ней пункта по распространению вакцины.

    Другой пример, описанный в американских СМИ: если какой-нибудь проповедник вдруг начнет отговаривать своих прихожан от вакцинации, его сообщения будут опровергнуты как противоречащие выводам ученых и рекомендациям американского Минздрава (Министерство здравоохранения и социальных служб США).

    Это предложение уже очень скоро может стать государственной политикой, по крайней мере, аппарату Джо Байдена придется приложить немало усилий, чтобы проигнорировать эту внутрипартийную инициативу, имеющую значительное число сторонников.

    Судя по всему, идею подсмотрели в социальных сетях, в первую очередь в Facebook и Twitter, где еще в начале пандемии стали маркировать недостоверную информацию о COVID-19. Это быстро превратилось в прицельный троллинг Дональда Трампа: как недостоверное помечали чуть ли не каждое второе сообщение президента, пока не заморозили его аккаунты вовсе – навсегда.

    Однако блог есть нечто прямо противоположное тому, что охраняет тайна связи, еще в Средние века сформулированная как тайна переписки (с наказанием за ее нарушение вплоть до отрезания языка). В те времена это право касалось далеко не всех, а только привилегированных классов, однако со временем получило тотальное признание в западном мире – отменить его могли только война или суд.

    В законодательстве России и США право на тайну связи сформулировано почти одинаково. В Конституции РФ, к примеру, так (статья 23, часть 2):

    «Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения».

    Демократическая партия считает, что в условиях пандемии и «разрушительных действий внутренних экстремистов» (то есть антипрививочников), этим прежде естественным и неотъемлемым правом можно пожертвовать.

    Сложно спорить с тем, что эпидемия – это экстраординарная ситуация. Ее часто сравнивают с войной – как раз для того, чтобы провести аналогии с законами военного времени, когда в полной мере не действуют не только право на тайну переписки, но и ряд других. В ковидный год западный мир засвидетельствовал ограничения и похуже, включая хрестоматийное «больше трех не собираться», причем на семейные праздники.

    Но имеется подозрение, что если свободы неизбежно вернутся после победы над эпидемией (для того, собственно, и вакцинация), то с другими могут поступить совсем иначе, расширив «пространство исключений» до вопросов политики или даже идеологии.

    История развития социальных сетей наглядно показывает тот список ограничений, который рано или поздно сочтут «естественным» и «абсолютно необходимым». Это гомофобные и трансфобные высказывания, проявления расизма и сексизма, отрицание необходимости борьбы с глобальным потеплением, желание проголосовать за «неприемлемого» кандидата и так далее.

    И так – вплоть до классической антиутопической сцены, где СМС напоминает вам, что Океания всегда воевала с Остазией.

    Система, способная корректировать сказанное, способна и выявлять сказавшего – с тем наказанием для него, которое предусмотрено эпохой.

    Не важно, как именно она это делает – с помощью искусственного интеллекта, анализирующего слова и фразы, или специально нанятых людей – пролетариата новейшего времени (корпорация глобальной цензуры – перспективное направление для тех, кого роботы оставят без работы в других сферах).

    Важно, что она в принципе способна это делать, будучи примененной однажды для очевидно благого дела – пропаганды вакцинации в условиях глобальной пандемии.  

    Предложение Демократической партии – очередное испытание для модели права в ее привычном для Запада виде. Либо она выстоит – и тогда инициативы такого рода останутся «пробным шаром», так никуда и не закатившимся. Либо право на тайну связи будет сдано в утиль вместе с правом на свободу слова, отказ от которой уже стал своего рода шахадой для носителей «прогрессивных ценностей», опасно многочисленного и влиятельного крыла правящей партии Соединенных Штатов.

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