В США готовы к радикальной борьбе с антипрививочниками

Нарушение права на тайну связи – больной вопрос для американского государства, неоднократно пойманного на незаконной прослушке своих граждан в рамках борьбы с терроризмом. Теперь правящая в США партия готова этим основополагающим правом и вовсе пожертвовать для победы над еще одним «внутренним врагом» – антипрививочниками.

На первом этапе вакцинирования в США ее темпы были выдающимися, на зависть всему остальному миру, за вычетом Израиля, Мальты и ОАЭ. Этому способствовали хорошая, быстро развернутая инфраструктура (заслуга правительств – частично Дональда Трампа, частично Джо Байдена) и наличие у населения четкого мотива: мол, чем раньше вакцинируемся – тем раньше отменим локдауны и вернемся к нормальной жизни.

Однако со временем темпы вакцинации резко упали – до сих пор не пробита планка в 50% населения, хотя планировалось, что в начале июля будет уже 70%, то есть количество, необходимое для достижения так называемого коллективного иммунитета.

Власти стали искать виноватых, «внутренних врагов» – и быстро их нашли. Ими оказались консерваторы, голосующие за Республиканскую партию. Основания для этого, стоит признать, имеются.

Один из наиболее распространенных мотивов антипрививочников в США – религиозные предрассудки. А наименее охотно вакцинируются жители тех десяти штатов, где на выборах победил Дональд Трамп (чаще всего, с большим отрывом).

Наконец, именно республиканцы, контролирующие местные законодательные собрания, пытаются заблокировать проект под названием «От двери к двери». Его суть в том, что волонтеры и партийные (зачастую) активисты будут ходить по домам и рассказывать о необходимости вакцинации. Консерваторы посчитали это вмешательством в личную жизнь и агитационной кампанией в пользу демократов.

Ответом на эти «палки в колеса» со стороны самих демократов стало нагнетание истерики в СМИ и новая инициатива, по факту ликвидирующая одно из базовых прав человека, признанное таковым на международном уровне. А именно: тайну связи.

Во Всеобщей декларации прав человека, принятой в ООН в 1948 году, она прописана в двенадцатой статье.

Politico Суть новейшей инициативы в том, чтобы обязать сотовых операторов помечать как ложную или даже вредоносную информацию о вакцинации, если она передается посредством СМС и мессенджеров, уточняет издание

Напишет, например, ваша мама, что в ее городе негде вакцинироваться, ее тут же поправят, указав адрес ближайшего к ней пункта по распространению вакцины.

Другой пример, описанный в американских СМИ: если какой-нибудь проповедник вдруг начнет отговаривать своих прихожан от вакцинации, его сообщения будут опровергнуты как противоречащие выводам ученых и рекомендациям американского Минздрава (Министерство здравоохранения и социальных служб США).

Это предложение уже очень скоро может стать государственной политикой, по крайней мере, аппарату Джо Байдена придется приложить немало усилий, чтобы проигнорировать эту внутрипартийную инициативу, имеющую значительное число сторонников.

Судя по всему, идею подсмотрели в социальных сетях, в первую очередь в Facebook и Twitter, где еще в начале пандемии стали маркировать недостоверную информацию о COVID-19. Это быстро превратилось в прицельный троллинг Дональда Трампа: как недостоверное помечали чуть ли не каждое второе сообщение президента, пока не заморозили его аккаунты вовсе – навсегда.

Однако блог есть нечто прямо противоположное тому, что охраняет тайна связи, еще в Средние века сформулированная как тайна переписки (с наказанием за ее нарушение вплоть до отрезания языка). В те времена это право касалось далеко не всех, а только привилегированных классов, однако со временем получило тотальное признание в западном мире – отменить его могли только война или суд.

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В законодательстве России и США право на тайну связи сформулировано почти одинаково. В Конституции РФ, к примеру, так (статья 23, часть 2):

«Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения».

Демократическая партия считает, что в условиях пандемии и «разрушительных действий внутренних экстремистов» (то есть антипрививочников), этим прежде естественным и неотъемлемым правом можно пожертвовать.

Сложно спорить с тем, что эпидемия – это экстраординарная ситуация. Ее часто сравнивают с войной – как раз для того, чтобы провести аналогии с законами военного времени, когда в полной мере не действуют не только право на тайну переписки, но и ряд других. В ковидный год западный мир засвидетельствовал ограничения и похуже, включая хрестоматийное «больше трех не собираться», причем на семейные праздники.

Но имеется подозрение, что если свободы неизбежно вернутся после победы над эпидемией (для того, собственно, и вакцинация), то с другими могут поступить совсем иначе, расширив «пространство исключений» до вопросов политики или даже идеологии.

История развития социальных сетей наглядно показывает тот список ограничений, который рано или поздно сочтут «естественным» и «абсолютно необходимым». Это гомофобные и трансфобные высказывания, проявления расизма и сексизма, отрицание необходимости борьбы с глобальным потеплением, желание проголосовать за «неприемлемого» кандидата и так далее.

И так – вплоть до классической антиутопической сцены, где СМС напоминает вам, что Океания всегда воевала с Остазией.

Система, способная корректировать сказанное, способна и выявлять сказавшего – с тем наказанием для него, которое предусмотрено эпохой.

Не важно, как именно она это делает – с помощью искусственного интеллекта, анализирующего слова и фразы, или специально нанятых людей – пролетариата новейшего времени (корпорация глобальной цензуры – перспективное направление для тех, кого роботы оставят без работы в других сферах).

Важно, что она в принципе способна это делать, будучи примененной однажды для очевидно благого дела – пропаганды вакцинации в условиях глобальной пандемии.

Предложение Демократической партии – очередное испытание для модели права в ее привычном для Запада виде. Либо она выстоит – и тогда инициативы такого рода останутся «пробным шаром», так никуда и не закатившимся. Либо право на тайну связи будет сдано в утиль вместе с правом на свободу слова, отказ от которой уже стал своего рода шахадой для носителей «прогрессивных ценностей», опасно многочисленного и влиятельного крыла правящей партии Соединенных Штатов.

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