В России начали прививать от COVID по новым правилам

Прививки от коронавируса можно делать беременным и пациентам с онкологией. Соответствующие рекомендации подготовил Минздрав. Также обновились противопоказания для желающих привиться «ЭпиВакКороной»: людям с тяжелыми формами аллергии вакцина противопоказана. Однако в новой версии рекомендаций ничего не говорится о вакцинации детей и подростков. Перед учебным годом именно этот вопрос волнует россиян.

В субботу Минздрав доработал и обновил временные методические рекомендации по вакцинации взрослого населения от коронавируса. Документ опубликован на сайте ведомства. Специалисты Минздрава учли опыт применения вакцин беременными и людьми с онкологическими заболеваниями, а также «в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок».

При наличии острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострении хронических заболеваний прививку можно сделать через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. Вакцина Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») теперь рекомендована без дополнительных ограничений у всех онкологических пациентов, «завершивших противоопухолевое лечение, вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания». Однако «ЭпиВакКорона» (вакцина центра «Вектор») противопоказана при тяжелых формах аллергии, наличии злокачественных опухолей и первичном иммунодефиците.

Основанием для постоянного медицинского отвода считается гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, а также период грудного вскармливания. При этом сама беременность не учитывается как противопоказание для инъекции.

Отметим, что официальное мнение по этому поводу менялось неоднократно. В конце июня Минздрав расценивал беременность и грудное вскармливание как противопоказание к прививке. Позже глава министерства Михаил Мурашко говорил, что беременных в группе риска тяжелого течения коронавируса целесообразно прививать с 22 недели. Он заверил, что научные исследования не подтверждают влияние вакцинации против коронавируса на репродуктивную функцию. Сотрудник Института имени Гамалеи доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн тоже утверждал, что прививку можно делать уже со второго триместра беременности.

«В случае, если у пациента обнаружены противопоказания к вакцинации, выдается справка о наличии медицинских противопоказаний от вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 – на определенный период или постоянно, в зависимости от типа противопоказаний. Если у пациента определены временные противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, то справка выдается сроком на 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку», – говорится в документе.

На ваш взгляд Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться? «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи

«ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор»

«КовиВак» от центра им. М. П. Чумакова РАН

Уже привился

Не планирую прививаться



В новой редакции сказано, что вакцинация подразделяется на «рутинную» и «экстренную». Кроме того, акцентируется значение ревакцинации. «С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в Российской Федерации до достижения уровня коллективного иммунитета (не менее 60% от численности взрослого населения) в настоящий момент осуществляется «экстренная» вакцинация», – считают в Минздраве.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович пояснила, что рекомендации Минздрава сформированы на основе обсервационных исследований, то есть данных, которые накапливаются по ходу наблюдения за событиями в их естественном течении. «Вакцинировались не только здоровые, но и больные. За ними наблюдали, и результаты показывают, что тот же «Спутник V» безопасен. А то, что вакцинация полезна – тоже очевидно», – пояснила Попович, добавив, что появление таких рекомендаций свидетельствует о продвижении исследований относительно вакцин.

В свою очередь экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко согласен, что за время вакцинации у специалистов Минздрава накопился опыт, «который уже нужно делать регулятором этих вакцин».

В обновленных рекомендациях Минздрава ничего не говорится о прививке детей и подростков. В мае Мурашко утверждал, что клинические исследования применения вакцины от COVID-19 «Спутник V» у детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны. А накануне глава ведомства опроверг введение требований по вакцинации детей от коронавируса. На данный момент существуют рекомендации по вакцинации перед 1 сентября студентов старше 18 лет с целью «не выбывать из учебного процесса в случае, если возникает заболевание».

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Впрочем, глава центра имени Гамалеи – разработчика «Спутника V» – Александр Гинцбург призывает начать вакцинировать подростков до 20 сентября. Но уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова вообще сочла преждевременным обсуждение этого вопроса.

Попович же уверена, что любое решение по применению биологически активного препарата должно приниматься после набора статистики. «Когда результаты показывают, что нет опасности, препарат рекомендуется к применению. На подростках только начали проводить клинические испытания. Поэтому решение о том, проводить ли вакцинацию подростков, будет приниматься еще не скоро», – полагает эксперт.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ подчеркивает, что согласно российскому закону, любое введение биологически активных препаратов происходит только при добровольном согласии. «В отношении подростков добровольное согласие дают родители или опекуны. Но при этом отсутствие прививки может приводить – в соответствии с законом об иммунизации – к определенным ограничениям. Поэтому

я не думаю, что Минздрав введет обязательную вакцинацию для детей. Скорей всего, она будет иметь эпидемиологический характер,

то есть решения будут зависеть от конкретной ситуации – так же как с гриппом», – пояснила эксперт.

Онищенко добавляет, что научные рекомендации провести вакцинацию подростков уже есть, но «вопрос в том, чем прививать: использовать существующие препараты или создавать детскую вакцину». «Детские вакцины, как правило, содержат меньшую антигенную нагрузку. Некоторые страны Европы уже имеют такую вакцину. Но в России этот вопрос пока на стадии изучения. Несколько раз говорилось о том, что вакцинация подростков необходима. И такой разговор идет уже достаточно давно», – отметил Онищенко.

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