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24 июля, суббота  |  Последнее обновление — 17:43  |  vz.ru
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«Суперджет» стоит на пороге перерождения

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Еще недавно казалось, что один из важнейших проектов отечественного авиапрома – региональный самолет «Суперджет 100» – больше не нужен ни авиакомпаниям, ни пассажирам. Однако за последнее время преображается и сама машина, и система ее обслуживания. Как это произошло и почему еще через несколько лет «Суперджет» изменится еще больше? Подробности...
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Россия представила Европе грехи Украины

Одним из основных пунктов обвинений в адрес ВСУ стали обстрелы городов Донбасса Mstyslav Chernov/AP/ТАСС
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В России начали прививать от COVID по новым правилам

Минздрав не торопится принимать решения по вакцинации подростков Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Прививки от коронавируса можно делать беременным и пациентам с онкологией. Соответствующие рекомендации подготовил Минздрав. Также обновились противопоказания для желающих привиться «ЭпиВакКороной»: людям с тяжелыми формами аллергии вакцина противопоказана. Однако в новой версии рекомендаций ничего не говорится о вакцинации детей и подростков. Перед учебным годом именно этот вопрос волнует россиян. Подробности...
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Глобальные корпорации стирают президента Бразилии

66-летнего Болсонару называют расистом, фашистом, мизогином и просто неадекватным человеком. В основном за дело ADRIANO MACHADO/REUTERS
Социальные сети «почистили» аккаунты президента Бразилии Жаира Болсонару, удалив «неприемлемый» с их точки зрения контент. Идет к тому, что его вообще отлучат от соцсетей, во многом благодаря которым он выиграл выборы. Парадокс ситуации в том, что Болсонару полностью лоялен США.  Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Гражданское общество в России работает не так, как хотелось бы оппозиции

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
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От тоталитаризма соцсетей защитит только государство

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Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
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Деньги МВФ для Украины пахнут утратой суверенитета

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Елена Герасимова, Журналист, Донецк
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    Минздрав не торопится принимать решения по вакцинации подростков    24 июля 2021, 17:15
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Прививки от коронавируса можно делать беременным и пациентам с онкологией. Соответствующие рекомендации подготовил Минздрав. Также обновились противопоказания для желающих привиться «ЭпиВакКороной»: людям с тяжелыми формами аллергии вакцина противопоказана. Однако в новой версии рекомендаций ничего не говорится о вакцинации детей и подростков. Перед учебным годом именно этот вопрос волнует россиян.

    В субботу Минздрав доработал и обновил временные методические рекомендации по вакцинации взрослого населения от коронавируса. Документ опубликован на сайте ведомства. Специалисты Минздрава учли опыт применения вакцин беременными и людьми с онкологическими заболеваниями, а также «в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок».

    При наличии острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострении хронических заболеваний прививку можно сделать через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. Вакцина Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») теперь рекомендована без дополнительных ограничений у всех онкологических пациентов, «завершивших противоопухолевое лечение, вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания». Однако «ЭпиВакКорона» (вакцина центра «Вектор») противопоказана при тяжелых формах аллергии, наличии злокачественных опухолей и первичном иммунодефиците.

    Основанием для постоянного медицинского отвода считается гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, а также период грудного вскармливания. При этом сама беременность не учитывается как противопоказание для инъекции.

    Отметим, что официальное мнение по этому поводу менялось неоднократно. В конце июня Минздрав расценивал беременность и грудное вскармливание как противопоказание к прививке. Позже глава министерства Михаил Мурашко говорил, что беременных в группе риска тяжелого течения коронавируса целесообразно прививать с 22 недели. Он заверил, что научные исследования не подтверждают влияние вакцинации против коронавируса на репродуктивную функцию. Сотрудник Института имени Гамалеи доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн тоже утверждал, что прививку можно делать уже со второго триместра беременности.

    «В случае, если у пациента обнаружены противопоказания к вакцинации, выдается справка о наличии медицинских противопоказаний от вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 – на определенный период или постоянно, в зависимости от типа противопоказаний. Если у пациента определены временные противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, то справка выдается сроком на 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку», – говорится в документе.

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    В новой редакции сказано, что вакцинация подразделяется на «рутинную» и «экстренную». Кроме того, акцентируется значение ревакцинации. «С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в Российской Федерации до достижения уровня коллективного иммунитета (не менее 60% от численности взрослого населения) в настоящий момент осуществляется «экстренная» вакцинация», – считают в Минздраве.

    Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович пояснила, что рекомендации Минздрава сформированы на основе обсервационных исследований, то есть данных, которые накапливаются по ходу наблюдения за событиями в их естественном течении. «Вакцинировались не только здоровые, но и больные. За ними наблюдали, и результаты показывают, что тот же «Спутник V» безопасен. А то, что вакцинация полезна – тоже очевидно», – пояснила Попович, добавив, что появление таких рекомендаций свидетельствует о продвижении исследований относительно вакцин.

    В свою очередь экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко согласен, что за время вакцинации у специалистов Минздрава накопился опыт, «который уже нужно делать регулятором этих вакцин».

    В обновленных рекомендациях Минздрава ничего не говорится о прививке детей и подростков. В мае Мурашко утверждал, что клинические исследования применения вакцины от COVID-19 «Спутник V» у детей займут до четырех месяцев, протоколы исследования уже разработаны. А накануне глава ведомства опроверг введение требований по вакцинации детей от коронавируса. На данный момент существуют рекомендации по вакцинации перед 1 сентября студентов старше 18 лет с целью «не выбывать из учебного процесса в случае, если возникает заболевание».

    Впрочем, глава центра имени Гамалеи – разработчика «Спутника V» – Александр Гинцбург призывает начать вакцинировать подростков до 20 сентября. Но уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова вообще сочла преждевременным обсуждение этого вопроса.

    Попович же уверена, что любое решение по применению биологически активного препарата должно приниматься после набора статистики. «Когда результаты показывают, что нет опасности, препарат рекомендуется к применению. На подростках только начали проводить клинические испытания. Поэтому решение о том, проводить ли вакцинацию подростков, будет приниматься еще не скоро», – полагает эксперт.

    Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ подчеркивает, что согласно российскому закону, любое введение биологически активных препаратов происходит только при добровольном согласии. «В отношении подростков добровольное согласие дают родители или опекуны. Но при этом отсутствие прививки может приводить – в соответствии с законом об иммунизации – к определенным ограничениям. Поэтому

    я не думаю, что Минздрав введет обязательную вакцинацию для детей. Скорей всего, она будет иметь эпидемиологический характер,

    то есть решения будут зависеть от конкретной ситуации – так же как с гриппом», – пояснила эксперт.

    Онищенко добавляет, что научные рекомендации провести вакцинацию подростков уже есть, но «вопрос в том, чем прививать: использовать существующие препараты или создавать детскую вакцину». «Детские вакцины, как правило, содержат меньшую антигенную нагрузку. Некоторые страны Европы уже имеют такую вакцину. Но в России этот вопрос пока на стадии изучения. Несколько раз говорилось о том, что вакцинация подростков необходима. И такой разговор идет уже достаточно давно», – отметил Онищенко.

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