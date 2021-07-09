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9 июля, пятница  |  Последнее обновление — 09:35  |  vz.ru
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Рынок нефти напугали повторением 2020 года

Мир пока избежал повторения исторического обвала нефти REUTERS/Sergei Karpukhin
Разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ привели к падению цен на нефть. В прошлом году похожая ситуация обернулась обвалом мировых котировок и стоимость барреля в какой-то момент была отрицательной. Сейчас рынок испугался повторения сценария 2020 года. Насколько это реально?  Подробности...
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Предвыборные списки партий наполнили люди-смыслы и спонсоры

На думских выборах самые высокие шансы эксперты обещают либо новым, либо обновленным старым партиям Кирилл Каллиников/РИА Новости
Все 14 партий, имеющих право идти на выборы без сбора подписей, представили в ЦИК списки своих кандидатов. Какие партии и почему имеют теперь наибольшие шансы пройти в Госдуму? Кто сумел значительно обновить ряды своих кандидатов в депутаты и привлек под свои знамена лидеров общественного мнения, а кто предпочел спонсоров?  Подробности...
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Вред от гей-рекламы «Вкусвилла» будет понятен позднее

Пять дней никакого скандала не было, но на шестой публикацию решили удалить vkusvill.ru
После того, как сеть супермаркетов «Вкусвилл» опубликовала в соцсетях партнерский материал про однополую семью, скандал в Сети и, как считается, угрозы вынудили ее руководство отказаться от этой затеи и принести извинения. И противники, и сторонники гей-рекламы уверены, что бренд «похоронил свою репутацию». Но так ли это на самом деле? Подробности...
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«Спутник V» вернет россиянам путешествия по Европе

Европейские и российские вакцины могут получить взаимный пропуск Utrecht Robin/ABACA/Reuters
«Очень примечательно и очень положительно». Такими словами в Кремле отреагировали на предложение представителя Евросоюза о взаимном признании вакцин. Какие препятствия сейчас стоят на пути взаимной сертификации данных препаратов и почему, несмотря на противодействие стран Прибалтики и даже Франции, эта идея имеет все шансы быть реализованной? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Украинский народ разделен по социальному положению

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Культурное пространство между Россией и Украиной до сих пор является в известной степени общим, что прослеживается даже в новом поколении украинцев. Подробности...

России не нужен хаос в Афганистане

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Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
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Зачем Украина поссорилась с Европой

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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  • «Любовь и голуби»

  • «Москва слезам не верит»

  • «Ширли-мырли»
Довольны ли вы качеством капремонта, проведенного в вашем доме?
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    «Спутник V» вернет россиянам путешествия по Европе

    Европейские и российские вакцины могут получить взаимный пропуск    9 июля 2021, 08:48
    Фото: Utrecht Robin/ABACA/Reuters
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Очень примечательно и очень положительно». Такими словами в Кремле отреагировали на предложение представителя Евросоюза о взаимном признании вакцин. Какие препятствия сейчас стоят на пути взаимной сертификации данных препаратов и почему, несмотря на противодействие стран Прибалтики и даже Франции, эта идея имеет все шансы быть реализованной?

    Посол ЕС в России Маркус Эдерер фактически предложил российскому Минздраву начать процесс взаимного признания вакцинных препаратов. По сути, согласовать некий единый сертификат о вакцинации, который позволит гражданам РФ (привившимся российскими вакцинами) и ЕС (уколовшимися западными) считаться вакцинированными на территориях друг друга – а значит, и путешествовать без проблем и ограничений в рамках границ друг друга.

    Давно пора

    Сейчас это, напомним, невозможно. Дело в том, что на сегодняшний день в ЕС одобрены четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Те, кто ими привился, с июня могут получить электронные и бумажные сертификаты о вакцинации единого образца, после чего они освобождаются от обязанности сдавать тесты и соблюдать карантин в путешествиях по Евросоюзу. Что же касается российских вакцин (в том числе и «Спутник V»), то официальные ведомства ЕС их за вакцины официально не считают.

    Более того, ЕС постоянно затягивает процедуру регистрации российского «Спутника». В середине июня еврочиновники говорили о том, что вакцина в лучшем случае будет зарегистрирована в сентябре, а то и вообще в конце года. Отсутствие этой регистрации, во-первых, не позволяет россиянам, привитым «Спутником V», считаться в ЕС вакцинированными, а во-вторых, без этой регистрации большая часть стран Евросоюза (та же Германия) воздерживается от закупок российского препарата.

    Со стороны все это, конечно, выглядит дико. Мир погряз в пандемии коронавируса, государства страдают от ограничений и локдаунов, а вместо того, чтобы рука об руку выходить из пандемии и проблем, вставляют друг другу палки в колеса и меряются вакцинами. Да еще и в ситуации, когда вакцинные войны в идеологической плоскости вообще растеряли свою актуальность.

    Попытки Запада дискредитировать «Спутник V» (доказать, что препарат неэффективен, ненадежен и вообще является не лекарством, а кремлевским оружием пропаганды) провалились. С момента выхода на международный рынок российское средство зарекомендовало себя с самой положительной стороны – как среди потребителей, так и среди специалистов (на днях в авторитетнейшем журнале Nature вышла весьма комплиментарная статья о «Спутнике V»). Целый ряд государств уже производят российский препарат по лицензии, и никаких слов, кроме благодарности в адрес отечественного продукта, не расточают.

    Поэтому в теории проблему с вакцинным легалайзом можно и нужно решать очень просто – ЕС должен просто сертифицировать российскую вакцину. Однако на практике такой сценарий маловероятен.

    Три препятствия

    На пути эффективной и оперативной сертификации стоят как минимум три серьезных препятствия. Во-первых, большая политика и экономика. Европейские фармацевтические компании не готовы делиться европейским многомиллиардным рынком с российскими конкурентами, а европейские элиты все еще не готовы признать, что российские ученые смогли произвести вакцину как минимум не хуже, чем представители западной науки.

    Вторым препятствием являются евросоюзовские бюрократы. Процесс сертификации лекарственных средств в ЕС крайне сложен, многогранен и запутан, а еврочиновники, как класс, в принципе не обладают полномочиями и инициативностью для того, чтобы ускорять и упрощать процессы. Возможно, ситуация была бы другой в случае тотального дефицита вакцин в Евросоюзе – однако на сегодняшний день эта проблема так уж остро не стоит.

    Третье препятствие – бюрократы отечественные. По некоторым данным, отчасти в затяжке процесса сертификации виноваты все-таки россияне (из Института Гамалеи и РФПИ), которые не могут соблюсти выставленные европейцами дедлайны и стандарты. Ну и, наверное, не особо стараются. В конце концов, на сегодняшний день у России нет никаких стимулов для того, чтобы пробиваться на европейский рынок вакцин.

    Более того, это даже в какой-то мере противоречит национальным интересам. Из-за того, что отечественное народонаселение в массе своей прозрело и наконец-то ломанулось вакцинироваться, в ряде городов страны ощущается серьезная нехватка «Спутника V». Отечественные мощности не справляются с производством, в результате чего в Перми приостановили работу мобильных центров по вакцинации, в Екатеринбурге временно отказываются ревакцинировать, а Владимирская область требует от Минздрава срочных поставок 100 тысяч доз (в регионе выстроилась очередь на прививку из 70 тысяч человек). В этих условиях спешка с поставками на европейский рынок может рассматриваться гражданами как форменный саботаж национальной прививочной кампании и позиционирование россиян как людей второго сорта.

    Баба Яга

    Именно поэтому предложенная Маркусом Эдерером формула (предполагающая не полноценную сертификацию «Спутника V», а частичное признание для возможности путешествий) полностью соответствует российским интересам. Неудивительно, что предложение было встречено в Москве весьма позитивно.

    «Это заявление посла очень примечательно и очень положительно. Что касается взаимного признания сертификатов и так далее, это то, что, конечно, нужно обсуждать. Какая-либо ковидная дискриминация в связи с разницей документальной – это то, что, наверное, будет неприемлемо для любого демократического общества», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Со своей стороны, Москва готова на ответные шаги и на такое же де-факто признание европейских препаратов (напомним, что ни Pfizer, ни другие западные вакцины на территории Российской Федерации таковыми не считаются)

    Однако без ложки дегтя все-таки не обошлось. Далеко не все в ЕС поддержали окончание вакцинного бойкота. «Выглядит как плохо подготовленный сигнал. Полностью ли ЕС уверен в российской системе ковидного тестирования, эффективности «Спутника» и других моментах?» – пишет член Европарламента от Литвы Петрас Аустревичус.

    С европарламентариями, да еще и от Прибалтики, все было понятно изначально – это люди, которые ни за что не отвечают и испытывают к РФ традиционно негативные чувства. Однако примерно похожую позицию занял и госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон. Он призвал своих партнеров по ЕС «быть осторожными» и сказать нет российским и китайским вакцинам как якобы непроверенным и ненадежным.

    В российском МИДе позицию французского дипломата, мягко говоря, раскритиковали. «Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией», – заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    Впрочем, преувеличивать значимость позиции французской Бабы-яги не стоит. Во-первых, Клеман Бон – известный русофоб, который часто выплескивает скандальные заявления в адрес России. Во-вторых, нужно понимать специфику европейской бюрократии. Маркус Эдерер – общеевропейский посол, и он никогда бы не выступил с предложением об окончании вакцинного бойкота по своей собственной инициативе. Это предложение не просто согласовано, но и одобрено Еврокомиссией – и в российском Минздраве уже заявили, что получили соответствующее официальное письмо из ЕС. И, естественно, готовы его обсуждать.


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