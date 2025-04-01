Генератор изображений ChatGPT стал доступен всем желающим

Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...2 комментария
Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...2 комментария
Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.10 комментариев
Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.8 комментариев
Испанские исследователи обнаружили, что чернобыльские лягушки приобрели темную окраску благодаря повышенному содержанию меланина, что обеспечивает им защиту от радиации и повышает их шансы на выживание, передает «Газета.Ru».
Американские ученые выявили у чернобыльских волков уникальную устойчивость к раковым заболеваниям, несмотря на постоянное радиационное облучение, в шесть раз превышающее безопасный для людей уровень. Также у местных собак обнаружены специфические генетические мутации, которые отсутствуют у их сородичей за пределами зоны отчуждения.
Птицы, обитающие в зоне, выработали повышенный уровень антиоксидантной защиты. В то время как у домашних животных, находившихся в зоне после аварии, фиксировались опасные мутации, чернобыльская фауна демонстрирует исключительные случаи адаптации. Специалисты отмечают, что, хотя радиация способна не только уничтожать, но и стимулировать эволюцию, такие адаптации остаются скорее редкостью, чем нормой.
Ранее исследование сотрудников Миссурийского университета в Колумбии показало, что обитающие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС волки могут стать распространителями мутантных генов среди своих сородичей по всей Европе.
Суд Парижа вынес приговор Марин Ле Пен, лидеру партии «Национальное объединение», по делу о парламентских ассистентах, передает ТАСС. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы, из которых два года она должна будет провести с электронным браслетом и еще два года назначены условно.
Кроме того, Ле Пен обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. евро. Из-за немедленного поражения в избирательных правах сроком на пять лет, Ле Пен не сможет баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году, считает телеканал BFMTV.
Глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла выразил недовольство решением суда, заявив, что приговор ударил не только по Марин Ле Пен, но и по демократии Франции в целом. Он отметил: «Сегодня несправедливо осуждена не только Марин Ле Пен, но и сама французская демократия».
Напомним, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен была признана виновной в растратах средств Европейского союза. Кремль связал приговор Ле Пен с отказом Европы от демократии.
Роспатент отказал Shaman в регистрации товарного знака «Я русский» для алкоголя
Роспатент отказал в регистрации товарного знака для алкоголя «Я русский» певцу Shaman, сообщает «Газета.Ru».
Указанное обозначение, по мнению экспертов, может быть воспринято как оскорбительное, так как связывает национальность с употреблением алкоголя.
Роспатент отметил, что регистрация подобных обозначений противоречит общественным интересам. Дополнительно было указано на сходство товарного знака с «Русской водкой», права на который имеют несколько отечественных производителей.
Представители Shaman, чье настоящее имя Ярослав Дронов, заявили, что целью заявки была защита названия его песни «Я русский» от коммерческого использования другими лицами. Однако специалисты Роспатента считают, что обозначение не отвечает критериям товарного знака, так как не позволяет индивидуализировать товары и выделить производителя.
Ранее певец Shaman подал в Роспатент две заявки на товарный знак 12 октября 2024 года, планируя использовать бренд для разнообразных товаров и услуг, включая водку, кафе и рестораны, косметику, одежду, ювелирные изделия и даже медицинские товары. Роспатент отказался регистрировать товарный знак «Я русский» по заявке Ярослава Дронова.
Фицо заявил, что Урсула фон дер Ляйен отругала его за пошлины
Во время пресс-конференции Роберт Фицо рассказал, что якобы получил упреки от Урсулы фон дер Ляйен за то, что не смог урегулировать вопрос с пошлинами во время визита в США. Он отметил, что беседа касалась первой темы – пошлин, которые обрушатся на Словакию. Фицо рассказал, что фон дер Ляйен якобы отругала его за провал переговоров с президентом США, передает РИА «Новости».
«Нормально меня ругала полчаса, что я полный идиот. Я же все-таки там был, я же говорил с Маском, и я не устроил это для всего мира», - сказал Фицо.
Он также отметил, что 2 апреля ожидается большой сюрприз в виде новых пошлин от Трампа, которые затронут Францию, Германию и Китай. Он выразил недовольство тем, что некоторые СМИ обвиняют его в этом, хотя на встрече с Трампом присутствовал и президент Франции Эммануэль Макрон.
На своей странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) Фицо добавил, что надеется на понимание шутки со стороны Урсулы фон дер Ляйен, но выразил опасение, что словацкие СМИ и оппозиция не восприняли ее должным образом.
Премьер-министр также планирует обсудить с производителями автомобилей в Словакии возможные последствия новых пошлин и развитие ситуации в ближайшее время.
В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что новые пошлины, которые планируется ввести 2 апреля, коснутся всех стран без исключения, а не только тех, с которыми у США наиболее выражен торговый дисбаланс.
Напомним, Politico писало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести пошлины на импорт из стран Евросоюза, которые могут составить 20-25% и будут связаны с торговыми барьерами, установленными ЕС для американского экспорта.
Еврокомиссия рассмотрела симметричный ответ и закрытие рынка ЕС для США.
Рябков заявил о намерениях США остаться в НАТО
В интервью журналу «Международная жизнь» Рябков отметил, что США не имеют намерения покидать НАТО, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что резкие высказывания со стороны американских властей являются способом «пришпорить натовскую лошадь». Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о перспективах отношений США с военным альянсом и возможном выходе из него.
По словам Рябкова, текущая администрация США использует в своей риторике элементы бравады. «Я думаю, что это элемент такого вербального кнута», – сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна может выйти из НАТО, если союзники не выполнят финансовые обязательства.
Сообщалось, что европейские военные державы, включая Британию, Францию и Германию, разрабатывают пятилетний план по замене США в НАТО, стремясь предотвратить возможный односторонний выход Америки из альянса.
Британский аналитик Меркурис: Трамп начал переговоры по Украине преждевременно
Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran заявил, что Трамп допустил ошибку, начав переговоры по Украине слишком рано. Меркурис считает, что украинское общество еще не до конца осознало угрозу, которую представляет мощное наступление российских войск, передает РИА «Новости».
«Нужен настоящий кризис, когда русские прорвутся, когда ситуация станет по-настоящему опасной для Украины, чтобы люди, наконец, собрались с мыслями и согласились на переговоры. Главная ошибка Трампа в том, что он попытался начать этот процесс раньше, чем это произошло», – подчеркнул аналитик.
По мнению Меркуриса, западное общество также допускает ошибку, воспринимая временные остановки и перегруппировки российских войск как тупик. «Это не тупик. Война идет в пользу России, но люди этого не признают», – добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон обсуждают идеи по украинскому урегулированию и восстановлению двусторонних отношений, которые были серьезно испорчены предыдущей администрацией США.
Напомним, президент США заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал Зеленского. Кроме того, американский лидер пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня.
Ван И заявил, что Китай выступает за искоренение причин украинского кризиса через «диалог и переговоры». Также Пекин поддерживает «достижение в конечном счете приемлемого для всех вовлеченных сторон» мирного соглашения. Соглашение должно быть «справедливым, долгосрочным, обязывающим». Китай считает, что это откроет путь к достижению «по-настоящему прочного мира и стабильности в Евразии и во всем мире», передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ван И прибыл в Россию с официальным визитом. Он заявил, что позиции России и Украины значительно расходятся по ключевым вопросам урегулирования конфликта, и путь к восстановлению мира пока далек. Также сообщалось, что
МИД шести европейских стран заявили о готовности ввести санкции против России
В документе, распространенном МИД Испании, содержится требование к России продемонстрировать серьезное намерение урегулировать ситуацию, передает ТАСС.
Министры заявили о готовности усилить давление на Москву, используя все доступные им инструменты, в том числе введение новых санкций. Они подчеркнули, что российские активы будут оставаться заблокированными до окончания конфликта и компенсации ущерба Украине. Также был подтвержден план предоставления дополнительной помощи Киеву и обещаны новые обязательства в будущем.
В коммюнике отмечено, что «для достижения устойчивого мира на Украине необходимо обеспечить эффективные гарантии безопасности». Участники встречи подчеркнули недопустимость соглашений, которые «ограничивают военную и оборонную промышленность Украины или присутствие стран-партнеров в регионе».
Директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявлял, что ЕС может продолжить придерживаться санкций против России, даже если США решат их смягчить, из-за особого подхода европейских политиков к внешней политике.
Ранее Евросоюз принял решение продолжать санкционное давление на Россию и удерживать ее замороженные активы до завершения военных действий на Украине.
Россия готовит адекватный жесткий ответ на высылку трех своих дипломатов из Кишинева. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, подчеркнула, что российское посольство в Молдавии действует в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях и не вмешивается во внутренние дела страны. Действия молдавского руководства не останутся без последствий, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Захарова также заявила, что решение молдавских властей является частью антироссийского курса, направленного на разрушение исторически сложившихся российско-молдавских отношений. По словам дипломата, такое поведение идет вразрез с настроем большинства граждан Молдавии, которые поддерживают отношения с Россией.
Ранее власти Молдавии объявили о высылке трех российских дипломатов, что вызвало резкую реакцию со стороны Москвы. Российская сторона считает это решение необоснованным и вызванным политическими мотивами.
Напомним, Министерство иностранных дел Молдавии передало послу России Олегу Озерову ноту с объявлением троих сотрудников российского посольства персонами нон грата.
Ранее российское посольство в Кишиневе обратилось к властям Молдавии с призывом отказаться от необоснованных обвинений и вернуться к конструктивному обсуждению двусторонних вопросов.
Командир десантно-разведывательного контртеррористического батальона под позывным «Валдай» сообщил о нескольких сотнях тел украинских военнослужащих, оставленных в приграничных населенных пунктах Курской области, передает ТАСС. В Ольговке Суджанского района и ее окрестностях насчитывается свыше 200 тел. Только у одного административного здания корреспонденты вместе с бойцами нашли более 40 тел.
На улицах Ольговки и на пути к Ольговскому лесу лежат около 20 тел. Этот лес был следующим оплотом обороны ВСУ после Ольговки, где российские войска вели ожесточенные бои. По словам Валдая, на поле боя осталось около ста украинских солдат.
Согласно данным объективного контроля, около 150 тел остаются в самом Ольговском лесу. Российские солдаты при возможности эвакуируют тела противника с линии фронта. Ситуация повторяется в Малой и Казачьей Локне. Там тела украинских солдат и подбитые автомобили остаются на местах в течение месяцев. «Никто погибших не эвакуировал», – отметил Валдай.
Как писала газета ВЗГЛЯД, потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. Вооруженные силы Украины прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил.
Власти КНДР приостановили прием иностранных туристов
Власти Северной Кореи приняли решение приостановить зарубежный туризм из-за негативных отзывов в социальных сетях. Это решение отражает беспокойство Пхеньяна относительно негативного восприятия страны, которое формируется благодаря публикациям в соцсетях влиятельных лиц среди таких посетителей, передает «Газета.Ru».
Известно, что въезд туристов был приостановлен в особую экономическую зону Расон. Научный сотрудник Корейского института национального объединения О Кен Соб отметил, что после открытия туристической зоны иностранцы делились подробностями о жизни в Северной Корее и раскрыли аспекты устройства общества и режима.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в конце декабря прошлого года подчеркнул необходимость развития туризма в стране, обозначив его как один из двигателей экономического роста.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия активно развивает сотрудничество с КНДР в сфере туризма.
Как сообщает Газета.Ru, с 1 апреля в России начнут действовать новые штрафы для иностранцев, которые более года назад получили вид на жительство или гражданство и до сих пор используют иностранные водительские удостоверения. Штраф составит от 5 до 15 тыс. рублей. Исключение сделано для белорусов и граждан России с белорусскими удостоверениями. До 1 апреля действовал режим упрощенного обмена иностранных водительских удостоверений на российские, но им воспользовались лишь 400 тыс. человек. Теперь обмен будет возможен только после успешной сдачи экзаменов в автошколе.
В апреле Центробанк России начнет устанавливать макропруденциальные лимиты для выдачи автокредитов. Это ограничит доступность рискованных займов для граждан и может привести к снижению закредитованности. По словам экспертов, это может сократить количество доступных кредитных программ, что заставит покупателей активнее рассматривать покупку автомобилей с пробегом.
Согласно прогнозам, в апреле также ожидается рост цен на автомобили и одновременно продолжение скидок от некоторых автокомпаний. Так, некоторые китайские бренды уже объявили о повышении цен с 1 апреля на 60 тыс. рублей. Тем не менее скидки будут сохраняться до середины лета, но сужаться по объему и разнообразию.
Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что с начала апреля ожидается увеличение спроса на услуги шиномонтажа, что приведет к их удорожанию на 15–30% в зависимости от диаметра колес. Это связано с инфляцией, повышением стоимости оборудования и необходимостью увеличения зарплат.
С 17 апреля изменятся тарифы ОСАГО для мотоциклистов: теперь будет учитываться мощность двигателя и возраст-стаж водителя. Также в апреле вступает в силу мораторий на штрафы для мусоровозов, нарушивших нормы перевеса, на три года, чтобы избежать угрозы банкротства перевозчиков.
Президент США изменил свою позицию относительно критики Владимира Путина, переключив гнев на Украину. Он обвинил Киев в желании пересмотреть условия экономического соглашения с Соединенными Штатами, несмотря на его стремление добиться соглашения о прекращении огня, передает Bloomberg.
Трамп выразил свое недовольство нежеланием Москвы идти на уступки в переговорах о перемирии, что стало поводом для его резких высказываний в адрес Путина, указывает агентство. Впрочем, уже в начале недели американский лидер снизил тон, подчеркнув, что не хочет вводить вторичные тарифы на российскую нефть, хотя и готов это сделать, если увидит, что Путин не выполняет своих обязательств.
Американский лидер также обвинил Зеленского в попытке изменить условия сделки о партнерстве в области природных ресурсов, используя НАТО в качестве рычага давления. Он отметил, что Украина стремится вступить в Европейский союз и требует увеличения инвестиций со стороны США, что, по его мнению, неприемлемо для России.
На фоне изменений в риторике администрации США стоимость нефти West Texas Intermediate выросла до 71,48 доллара за баррель. При этом Кремль сохраняет спокойствие и выразил готовность продолжать контакты с администрацией Трампа, хотя и сообщил, что на данный момент никаких звонков не было запланировано.
Президент США ранее пообещал «большие проблемы» Зеленскому в случае попытки «отойти от сделки» по редкоземельным металлам между США и Украиной.
Также сообщалось, что Вашингтон опроверг вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по освоению ее недр.
Украина, по данным Bloomberg, запросила у США пересмотр условий экономической сделки.
Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о торговых тарифах с позиции силы
По ее словам, Еврокомиссия планирует начать переговоры с США с позиции силы в попытке разрешить торговый конфликт, вызванный новыми тарифами, передает ТАСС.
Глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз не инициировал конфронтацию и считает ее ошибочной, однако готов защищать свой единый рынок.
Вместе с тем, Еврокомиссия ожидает, что США со 2 апреля введут дополнительные тарифы на европейские полупроводники, медицинские препараты и древесину.
По словам главы ЕК, пока американская администрация уже повысила тарифы на импорт стали, алюминия, автомобилей и автозапчастей из ЕС на 25%. Ожидается, что такими же пошлинами обложат и другие товары.
В ответ на действия США Евросоюз намерен укрепить единство своего внутреннего рынка.
Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕК постарается «стереть остающиеся торговые барьеры между странами ЕС», что позволит увеличить экономические возможности сообщества и сократить полномочия национальных правительств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил, что новые пошлины, которые планируется ввести 2 апреля, коснутся всех стран без исключения, а не только тех, с которыми у США наиболее выражен торговый дисбаланс.
Издание Politico писало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести пошлины на импорт из стран Евросоюза, которые могут составить 20-25% и будут связаны с торговыми барьерами, установленными ЕС для американского экспорта.
Еврокомиссия рассмотрела симметричный ответ и закрытие рынка ЕС для США.
«Для американской прессы привычно подводить итоги вовлечения США в те или иные конфликты по всему миру», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил про «огромное количество» разоблачений в коррупции, халатности и разгильдяйстве в Афганистане. «Например, были отчеты аудиторов. Эти и другие документы, называемые Afghanistan Papers, также публиковались в СМИ», – уточнил собеседник.
По его оценкам, NYT, как и другие издания, на протяжении многих лет будут подводить итоги неудачной попытки противостояния с Россией на Украине. «Я не думаю, что цель этой статьи – сорвать переговоры. Это скорее попытка обелить тех персонажей, которые упоминаются в материале, в частности Марка Милли. Ему сейчас грозит расследование в Штатах, а команда Дональда Трампа хочет лишить его генеральского звания», – рассуждает аналитик.
Снять с себя ответственность надеются и другие аппаратчики Джо Байдена, продолжил Дудаков. «Иными словами, они обвиняют во всех поражениях на Украине политическое руководство Киева в лице Владимира Зеленского, а также военную «верхушку» в лице Валерия Залужного», – уточнил спикер.
Он усомнился, что эти стремления увенчаются успехом для предыдущей администрации США. «Все отлично понимают, что Штаты были очень плотно вовлечены в конфликт, и расследование NYT это лишь подтверждает», – акцентировал Дудаков.
Схожей точки зрения придерживается американист Дмитрий Дробницкий. «The New York Times де-факто относится к партийной прессе демократов», – напомнил он. То, что именно это издание провело и опубликовало расследование о вовлеченности США в конфликт на Украине, собеседник объяснил изменившимися реалиями.
«Газета заняла промежуточную позицию. С одной стороны, ей будет довольно сложно описывать события вокруг кризиса, если она не изменит нарративы. А с другой – NYT не хочется отдавать освещение происходящего исключительно «протрамповским» медиа», – считает эксперт.
При этом политолог подчеркнул: в материале раскрываются далеко не все факты. «Кроме того, признание масштабного участия Соединенных Штатов в конфликте не является большим откровением. Тот же Джо Байден говорил, что он с украинскими властями и на их стороне с первого дня боевых действий», – напомнил спикер. В то же время, по его мнению, в откровениях NYT есть обратная сторона.
«Подается все так, будто бывший президент США делал то, что считал необходимым, стоял на страже «молодой европейской демократии». А как сейчас поступает Дональд Трамп? Он поссорился с Владимиром Зеленским, весь европейский фланг оказался под угрозой, поскольку помощь Белого дома неоднозначна. Его план по урегулированию ситуации пока не срабатывает. Он никак не решается сказать главное: Америке нечего делать на Украине, конфликт – это коррупционная схема его предшественника», – детализировал Дробницкий.
Как считает аналитик, ошибкой республиканца стало то, что он примерил на себя роль посредника и миротворца. «Добиться чего-либо ни от Москвы, ни от Киева он не может, не может подчинить и Европу», – указал эксперт. Еще одним «промахом» Трампа можно назвать решение возобновить передачу ВСУ разведданных и разблокировать военную помощь, которая была одобрена еще при Байдене. «Это делает его таким же соучастником конфликта. Очевидно, что Трамп не контролирует ситуацию – и материал NYT это подсвечивает», – заключил Дробницкий.
Ранее газета The New York Times опубликовала расследование, из которого следует, что США были вовлечены в конфликт на Украине намного сильнее, чем утверждали в Вашингтоне. Как пишет издание, спустя два месяца после начала боевых действий в штаб-квартире армии США в Европе и Африке, расположенной в немецком Висбадене, начал работу командный центр Dragon.
Американские специалисты вместе с украинскими офицерами разрабатывали военные операции и контрнаступления ВСУ. В частности, сотрудники ЦРУ направляли общую стратегию боя, помогали планировать украинские атаки по Крыму ракетами ATACMS, контролировали удары с использованием систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также передавали украинским военным точную информацию о целях для ударов, говорится в материале.
По мере развития конфликта на Украине партнерство с США становилось все более напряженным. Украинцы считали американцев властными, а американцы не могли понять, почему украинцы не принимают «хорошие советы», говорится в статье.
NYT приводит несколько примеров разногласий. Так, американцы «были возмущены», когда Украина без предупреждения нанесла удар по российскому крейсеру «Москва». Более того, Штаты давили на Киев, чтобы ВСУ активнее наступали на правом берегу Днепра осенью 2022 года, но украинские командиры опасались это делать и проявляли осторожность. Наконец, украинское вторжение в Курскую область якобы не было согласовано с американскими военными советниками.
Как отметил Дмитрий Песков, Россия давно говорила о большой вовлеченности США и Британии в конфликт на Украине. «Если вы вспомните все наши заявления, заявления президента Владимира Путина – начиная с 2014 года – о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, о их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента.