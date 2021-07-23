Мурашко опроверг введение требований по вакцинации детей от COVID

Минздрав не планирует вводить каких-либо требований по вакцинации детей от коронавируса, заявил глава министерства Михаил Мурашко.

Мурашко заявил в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание» совместно с Общероссийской акцией #МыВместе, что «заболеваемости (коронавирусом) детей повышенной какой-то нет», и «никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более по допуску к обучению, мы не планируем», передает ТАСС.

При этом он напомнил, что студентам старше 18 лет рекомендуется вакцинироваться от коронавируса перед 1 сентября, «для того, чтобы, во-первых, не выбывать из учебного процесса в случае, если возникает заболевание».

По его словам, также существует мнение, что после коронавируса у людей ухудшается память и когнитивные способности.

«Для студента, который получает огромный объем знаний, защитить себя – это важно», – подчерпнул министр.

Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сочла преждевременным обсуждение вакцинации подростков от COVID.

До этого глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября.

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