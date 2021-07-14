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Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19
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Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В Москве уже проходит исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет, оно началось в столице 5 июля на базе двух больниц: детской больницы имени Башляевой и Морозовской детской больницы. Для участия в нем выбрали сто россиян этой возрастной группы, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.
«У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», – передает РИА «Новости» слова Гинцбурга.
Специалист заявил, что вакцинация подростков в России должна начаться к 20 сентября.
«Мы хотим выдержать это, как получится, пока что все для этого делаем», – добавил Гинцбург.
Собеседник агентства подчеркнул, что в последнее время увеличилось число детей с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания, и их необходимо защитить.
Ранее Гинцбург оценил возможность вакцинации ВИЧ-инфицированных «Спутником V».
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Мамонова не удалось перевести на самостоятельное дыхание
Врачи на данный момент не сумели вывести музыканта Петра Мамонова из медикаментозного сна и перевести на самостоятельное дыхание, сообщила его супруга Ольга.
«Частичную ИВЛ хотели наладить, но вчера с утра все сняли – и опять в медикаментозный сон и полная ИВЛ. Не получилось у них это собственное дыхание. Теперь неизвестно, чего и как дальше», – пояснила супруга артиста RT.
Она добавила, что его состояние остается стабильно крайне тяжелым.
Ранее Ольга Мамонова она сообщала, что врачи снова оценивают состояние актера как крайне тяжелое.
Напомним, 1 июля Мамонов был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации. Позже она опровергала сообщения о смерти музыканта.
Онищенко призвал россиян прививаться «Спутником-V» и не охотиться за другими вакцинами
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«Когда человек заболел, он же не ходит и не выбирает себе лекарство, а приходит к врачу и лечится тем, что назначили. Вакцина – это то же лекарство. Поэтому прививаться надо тем, что рекомендуют врачи», - заявил газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Президент Лиги здоровья нации, академик и кардиохирург Лео Бокерия выразил мнение, что Россия серьезно отстает по темпам вакцинации от коронавируса от других стран потому, что у граждан низкий уровень понимания ответственности не только за себя, но и за окружающих.
«Во-первых, мы, советские люди, действительно были такими. Тогда у профессиональных психологов это называлось «социальный инфантилизм». Когда мы росли, то знали, что государство нас обязано вылечить нас, следить за нами. Даже были болезни, которыми было выгодно болеть: за них квартиры люди получали, из 12 месяцев по 8 могли находиться на курортах, лечениях, реабилитации. Это было наше поколение. Сейчас, слава Богу, поколение подрастает немного другим», – говорит Онищенко.
Он объясняет, что на сегодняшний день народ интересуется медициной, технологиями, тем, что и как можно вылечить. Это показывает и нынешняя ситуация с пандемией коронавируса: люди добровольно проверяются, идут на исследования, изучают свой иммунный статус, что, безусловно, является новым явлением. Они интересуются вакцинами, рассуждают, какая лучше, а какая хуже, говорит Онищенко.
«Но лично я против того, чтобы рассуждать о том, какая вакцина лучше и больше подходит. Когда человек заболел, он же не ходит и не выбирает себе лекарство, а приходит к врачу и лечится тем, что назначили. Вакцина – это то же лекарство, только оно работает не тогда, когда появилась болезнь, а она ее профилактирует. Это сложный медицинский препарат, и здесь должно быть так: если врач разрешил прививаться этим препаратом, не надо ждать того, что сам выбрал», – советует медик.
Советским людям такой интерес к вакцинам не был свойственен, но сегодня идет все-таки явный перегиб, считает собеседник. Однако он бы не стал обвинять наших граждан в безалаберности, напоминая, что с конца августа 2020 года по ноябрь (за 3 месяца) из 146 млн граждан России привились 70 млн человек от гриппа. Эта кампания прошла незамеченной, но именно это и является показательным фактором того, что люди не проявляют безразличие к собственному здоровью и окружающих.
«Сейчас же мы столкнулись с очень хорошо продуманной кампанией по дискредитации российских вакцин против коронавируса, которая в том числе идет из-за рубежа. Они ее проводят на внешнем контуре, не принимая наши препараты, да и недальновидные политики не остаются в стороне со своими необоснованными высказываниями», – убежден Онищенко.
Депутат напоминает, что на прошлой неделе госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Париж считает, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. Кроме того, он напомнил, что при этом Франция – не лучший пример, поскольку сама находится на четвертом месте по заболеваемости в мире. Кроме того, в стране зафиксирована одна из самых высоких летальностей от COVID-19. Они не имеют собственной вакцины, но тем не менее, позволяют себе подобного рода высказывания, которые в том числе вводят в заблуждение и граждан России, говорит врач.
«Второй момент: на прошлой неделе в одном государственном уважаемом издании была напечатана очень развернутая статья о том, что такое цельновирионная инактивированная вакцина («КовиВак» центра имени Чумакова, – прим. ВЗГЛЯД), в чем ее преимущества перед другими, и она (статья) имела большой резонанс. Но эта публикация при всей своей положительности играет отрицательную роль: она убеждает гражданина в преимуществах чумаковской вакцины, хотя «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России не менее хорош и эффективен», – рассказывает врач.
В связи этим в столице случился ажиотаж вокруг данного препарата: в Москву «КовиВак» был доставлен в субботу, а уже в воскресенье он закончился, продолжает эксперт.
«И что получается? Теперь люди говорят, что хотят привиться именно этой вакциной. А наладить ее огромное производство мы не можем, потому что это работа с опасным вирусом в Институте полиомиелита, где есть все условия, чтобы работать с опасными вирусами, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) коронавирус сегодня официально относит ко второй группе опасности. Вакцина «Спутник V» у нас уже производится на трех площадках десятками миллионов доз, но у «КовиВак» такого производства пока нет, это не налаживается быстро», – объясняет Онищенко.
Он настоятельно не рекомендует ничего ждать, поскольку каждый препарат действительно имеет свои преимущества, но и у «Спутника V» их немало, зато препарат доступен. «Я ответственно заявляю, что по безопасности и эффективности и «Спутник V», и «КовиВак» одинаковы. Никакого особого отличия они не имеют. У «КовиВака» строят производственную базу, но пока неизвестно, когда она там будет готова, так что не нужно ничего ждать. Нужно идти и прививаться тем, что доступно. Но на сегодняшний день это является элементом, который сдерживает вакцинацию», – заключил медик.
По данным на 13 июля всего в стране прошли вакцинацию 28,6 млн россиян.
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Аномальная жара и новый штамм COVID-19 стали причиной повышенной смертности в Москве
Рост смертности в Москве в июне обусловлен значительным влиянием двух основных причин: аномальной жарой и новым штаммом COVID-19, сообщили в департаменте здравоохранения столицы.
«Рост смертности по отношению к июню прошлого года составил 3145 случаев. Во-первых, в июне 2021 года были зафиксированы пиковые значения заболеваемости коронавируса. Ежесуточное число новых случаев достигло рекордных 9 тыс. в сутки. Среднесуточная заболеваемость составила 5942 случаев и по сравнению с маем (2812) выросла более чем в два раза. Было отмечено поступление большого числа тяжелобольных пациентов в больницах – ежедневно от 1,7 до 1,9 тыс. человек», – сообщается на сайте Мосгорздрава.
Отмечается, что больше пациентов начали нуждаться в оказании реанимационной помощи, включая искусственную вентиляцию легких (число пациентов, состоящих на ИВЛ достигло 600-700 человек). Такой рост эпидемиологи связывают прежде всего с циркуляцией нового штамма заболевания (дельта), который в разы заразнее и вызывает более тяжелое течение заболевания.
«Как следствие COVID-19 в июне в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 527 случаях. От ковида как основной причины смерти в июне умерли 4 886 человек. 641 человек в июне умер от других причин, но с сопутствующим ковидом. Из них коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 291 случае», – говорится в сообщении.
Еще одной причиной, повлиявшей на рост смертности в июне, назвали аномальную жару, которая привела к обострению в первую очередь заболеваний сердечно-сосудистой системы. По словам врачей-кардиологов, жаркая погода вызывает серьезное ухудшение состояния больных. Отмечаются: потеря жидкости в организме и увеличение вязкости крови, которые могут приводить к резкому повышению риска тромбообразования, падение давления, которое может спровоцировать инсульт.
«Таким образом избыточная смертность в июне 2021 года обусловлена влиянием двух причин – резкого скачка заболеваемости новой коронавирусной инфекции в связи с распространением нового штамма и аномально жаркой погоды.
Летальность от коронавируса в Москве на 1 июля 2021 года составляет: 2,78%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 3,88%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания», – сообщил депздрав.
В ведомстве отметили, что вакцинация является единственным эффективным способом защиты от коронавируса и ее тяжелейших последствий. В Москве в 119 центрах на базе городских поликлиник вакцинация проводится по предварительной записи без выходных с 8.00 до 22.00. Без записи сделать прививку можно в павильонах «Здоровая Москва». Кроме того, без записи вакцинация проводится в семи центрах госуслуг «Мои Документы», торговых центрах и других популярных общественных местах. Среди них центр вакцинации в Гостином Дворе – один из крупнейших прививочных павильонов в Европе.
Ранее замруководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова сообщила, что темпы вакцинации от коронавируса в регионах России разные, всего сейчас привито более 28,6 млн россиян.
До этого глава правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву актуализировать модель вакцинации россиян от коронавируса с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до 80-90%.
В СФ заявили о намеренном затягивании регистрации «Спутника V» за рубежом
Международные регистраторы намеренно затягивают одобрение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» для того, чтобы «расчистить пространство» для использования собственных вакцин, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Поскольку эта история [с регистрацией российской вакцины] тянется уже на протяжении многих месяцев, у меня все меньше сомнений в том, что все те дополнительные предложения и требования, которые к нам предъявляются, предъявляются, что называется, по гамбургскому счету – в каком-то завышенном режиме с тем, чтобы максимально затянуть регистрацию российской вакцины и тем самым расчистить пространство для использования своих доморощенных», – пояснил Косачев в эфире радио «Спутник», передает ТАСС.
Он также уточнил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает по-максимуму «для того, чтобы любые, даже излишние требования со стороны регистраторов, будь то европейских либо глобальных, выполнять».
Сенатор выразил надежду на то, что осенью вакцина будет одобрена. «Даже осень – весьма неприличный срок для завершения соответствующих процедур. Хотелось бы слышать про август, если речь не может идти об июле. Если и осенью не одобрят, то это будет неприлично уже», –подчеркнул он.
По его словам, любые ссылки на какие-либо инструкции, которые якобы до сих пор не выполнены, «теряют свою легитимность и достоверность по мере прошествия времени».
Ранее представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что новость агентства Reuters про проблемы с регистрацией «Спутник V» в Евросоюзе не соответствует действительности.
На прошлой неделе ведущий научный журнал Nature сообщил, что российская вакцина «Спутник V», созданная Центром имени Гамалеи, подтвердила эффективность и безопасность. В Центре имени Гамалеи также заявляли, что эффективность вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавируса составляет около 90%.
Медики предупредили о росте детской заболеваемости коронавирусом
Медикам все чаще приходится сталкиваться заболеванием коронавирусом среди детей в ходе третьей волны COVID-19, заявил директор Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА Илья Зябкин в рамках дискуссии «Мутация вируса и мировой опыт ревакцинации: права человека и общества» на площадке клуба «Валдай».
«Что хотел бы еще сказать по поводу этой третьей волны: появилось, к сожалению, большое количество не только молодых пациентов, но и детей. Если раньше мы не говорили о детской заболеваемости, то сейчас мы достаточно активно ее обсуждаем и в рамках протоколов лечения», – цитирует Regnum Зябкина.
По его словам, говорить о высокой летальности среди детей пока преждевременно, однако, «по данным некоторых зарубежных авторов, она, к сожалению, все-таки достигает приблизительно 1%».
Ранее врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что если ребенок находится в группе риска, или же он старше 15 лет и ведет социально активный образ жизни, то родителям стоит задуматься о том, чтобы сделать ему прививку от коронавируса. Однако делать вакцинацию детям, младше 12 лет он не видит необходимости.
Напомним, в Минздраве заявили, что возраст до 18 лет является противопоказанием к вакцинации от коронавируса.
Тем временем ВОЗ пришла к выводу, что детей целесообразно вакцинировать от коронавируса.
В России от коронавируса привились почти 29 млн человек
Темпы вакцинации от коронавируса в регионах России разные, всего сейчас привито более 28,6 млн россиян, сообщила замруководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова.
«Сейчас привиты более 28,6 млн человек, но темпы в регионах разные, у нас есть и аутсайдеры, есть и лидеры», – передает ТАСС заявление Ежловой на Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России».
По ее словам, целевой показатель охвата вакцинацией против гриппа в 2021 году – не менее 60%, в группах риска – 75%, передает РИА «Новости».
Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и Минздраву актуализировать модель вакцинации россиян от коронавируса с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до 80-90%.
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Ученые нашли способ подавления размножения COVID
Биологи из Австрии при помощи генной инженерии сумели подавить размножение вируса SARS-CoV-2 в клетках человека, они считают, что предложенный ими метод станет важным шагом в борьбе с COVID-19.
В статье сообщается, что открытие основано на результатах исследования 2019 года, тогда ученые из Онкологического центра Питера МакКаллума в Мельбурне создали инструмент редактирования генов CRISPR, позволяющий удалять аномальные РНК, вызывающие рак у детей. Исследователи совместно с коллегами из Института инфекций и иммунитета Питера Доэрти Мельбурнского университета доказали, что методика подходит для подавления репликации РНК-вируса SARS-CoV-2, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Поясняется, что основу инструмента генного редактирования составляет фермент CRISPR-Cas13b, который связывается с РНК-мишенями и разрушает часть генома, необходимую для репликации внутри клеток. Авторы проверили методику на зараженных клетках человека в лаборатории. Ученым удалось подавить размножение разных вариантов коронавируса, в числе которых новые штаммы.
Ожидается, что в скором времени метод будет протестирован на животных, а затем и на людях.
«Пока ответные меры на пандемию были сосредоточены в основном на развертывании защитных вакцин, но осталась острая необходимость в разработке лечения пациентов с COVID-19», – приводятся в пресс-релизе Института Доэрти слова одного из авторов статьи профессора Шэрон Левин.
Ученый считают, что при помощи этого метода можно быстро разработать противовирусные препараты против любых новых вирусов.
«В отличие от обычных противовирусных препаратов сила этого инструмента заключается в его гибкости и адаптируемости, что делает его подходящим для создания лекарств против множества патогенных вирусов, включая грипп, лихорадку Эбола и, возможно, ВИЧ», – рассказал руководитель исследования доктор Мохамед Фаре.
Двойная сила нового метода заключается в том, что он подавляет репликацию вируса и одновременно предотвращает ускользание его новых вариантов от иммунитета хозяина, подчеркивают исследователи.
Ранее группа ученых из Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии обнаружили в организме человека место, которое коронавирус использует как резервуар для размножения.
Забравшийся на крышу вагона для селфи подросток получил ожоги 80% тела в Воронеже
Подростка, забравшегося на крышу грузового вагона в Воронеже, чтобы сделать селфи, ударило током, его госпитализировали, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.
«12 июля текущего года, примерно в 17.20 мск, несовершеннолетний мальчик 2005 года рождения поднялся на крышу вагона грузового поезда, стоящего на седьмом транзитном железнодорожном пути станции Отрожка Юго-Восточной железной дороги, где был поражен электрическим током», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ребенка доставили в медицинское учреждение, у него диагностировали ожоги около 80% тела разной степени.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)», – добавили в СК.
Следователи осмотрели место происшествия, подвижный состав, истребована техническая документация, назначены необходимые экспертизы, продолжается сбор и закрепление доказательств по делу.
Между тем источник в правоохранительных органах пояснил РИА «Новости», что молодой человек хотел сфотографироваться на крыше поезда.
«Подросток хотел сделать селфи. Сейчас он в больнице с ожогами второй-третьей степени», – сказал он. По этим данным, врачи пока не дают никаких прогнозов.
Местные СМИ уточнили, что юноша был на станции вместе с другими подростками, он залез на вагон-зерновоз.
В конце июня в Башкирии 53-летнюю женщину, собиравшую в лесу березовые ветки для веников, убило молнией.
РФПИ назвал фейком новость о проблемах с регистрацией «Спутник V» в Европе
Новость агентства Reuters про проблемы с регистрацией «Спутник V» в Евросоюзе не соответствует действительности, заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Статья парижского офиса Reuters о регистрации вакцины «Спутник V» в ЕС основана на ложных комментариях анонимных источников и является примером fake news и дезинформационной кампании против российской вакцины, организованной западным фармацевтическим лобби», – сказал представитель фонда ТАСС.
Он добавил, что фонд ожидает регистрацию вакцины со стороны EMA в ближайшие месяцы.
Ранее ведущий научный журнал Nature заявил, что российская вакцина «Спутник V», созданная Центром имени Гамалеи, подтвердила эффективность и безопасность.
В Центре имени Гамалеи также заявляли, что эффективность вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавируса составляет около 90%.
Ученый объяснил связь между вакцинацией от COVID-19 и снижением числа госпитализаций в Британии
Уменьшение числа госпитализаций людей с COVID-19 в Британии объясняется успешной кампанией по вакцинации, заявил профессор российской и европейской политики в Кентском университете в Кентербери Ричард Саква в ходе дискуссии международного клуба «Валдай» «Мутация вируса и мировой опыт ревакцинации: права человека и общества».
«В Великобритании связь между заражением и госпитализацией, не учитывая смертность, была ослаблена. Не полностью, но наблюдается снижение. Частично это объясняется, по мнению многих людей, невероятно успешной кампанией по вакцинации», – приводит слова профессора РИА «Новости».
Он добавил, что, по последним данным, 36 млн человек в стране из 66,5 млн населения уже получили первую дозу вакцины.
Между тем минздрав страны сообщил, что за последние сутки число выявленных случаев коронавируса составило 36 тыс. 660, скончались 50 человек. В последний раз такое количество смертей фиксировалось в апреле.
Днем ранее количество инфицированных коронавирусом за сутки составляло 34 тыс. 471, умерли шесть человек. С начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился более чем у 5 млн человек, скончались более 128 тысяч.
В начале июля премьер-министр Британии Борис Джонсон сообщал, что коронавирусные ограничения для жителей страны планируется снять 19 июля.
Врач призвал носить маски после вакцинации от COVID
Вакцинированным гражданам необходимо носить защитные маски, так как они могут стать «супер-распространителями» коронавируса, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Болибок пояснил, что даже при наличии прививки человек может получить дозу вируса, которая преодолеет иммунитет и станет причиной заболевания, передает Ura.ru.
«Чаще всего привитые люди заболевают в бессимптомной форме и тоже становятся вирусоносителями. Сами начинают распространять этот вирус», – подчеркнул он.
Иммунолог отметил, что при непосредственном контакте с инфицированным защитная маска снижает шанс заражения примерно в двадцать пять раз.
Кроме того, ношение маски вирусоносителем снижает вероятность заражения окружающих в четыре раза.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России надо привить от COVID-19 все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью.
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За сутки в России выявили 24,7 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 24 702 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24 702 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4991, Московской области – 2550, Санкт-Петербурге – 1936.
Всего в стране выявлено 5 833 175 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 236 214 человек, из них 19 566 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 780 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 144 492 человека.
Накануне, 12 июля, в России выявили 25 140 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 438.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Стало известно о заявлении о побоях от жены угрожавшего скинуть ребенка иркутянина
Жена грозившего скинуть ребенка с высоты жителя Иркутска за несколько дней до инцидента заявляла в полицию, что супруг нанес ей побои, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева.
«От мамы поступило заявление, что он нанес ей побои. Это заявление от 11 июля. И, конечно, правоохранительные органы проверяли этот факт ... Со слов мамы, угрозы жизни и здоровью в ее адрес были, но информации, чтобы он высказывал что-то подобное в отношении ребенка, не было», – пояснила омбудсмен РИА «Новости».
Она добавила, что женщина забрала ребенка и жила отдельно от супруга, она планировала развестись. Полиция будет разбираться в ситуации. По мнению Афанасьевой, нужно установить, все ли было сделано в плане профилактики произошедшего.
Между тем сайт «МВД Медиа» опубликовал видеозапись с допросом подозреваемого. На нем мужчина признался в любви к ребенку, которого грозился выкинуть, а также к своей супруге. Он извинился за свой поступок, и заявил, что не сможет жить без ребенка.
Также задержанный признался, что не мог выбрать другой метод, чтобы привлечь внимание к своей ситуации, и подтвердил, что употреблял алкоголь перед случившимся. «Я не ел уже два дня», – добавил он.
Кроме того, в ролике продемонстрирован момент воссоединения ребенка с матерью.
Ранее в отношении грозившего скинуть с балкона ребенка мужчины возбудили уголовное дело.
В прокуратуре Иркутской области сообщали, что проверят условия проживания ребенка в семье. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Во вторник в Иркутске мужчина пробрался на парапет балкона с маленьким ребенком и пригрозил его выкинуть. Для переговоров с ним привезли его супругу. СМИ сообщали, что поводом для инцидента могло служить подозрение супруги в измене. Позже мужчина вернул ребенка на балкон, его задержали.
Бокерия объяснил отставание России по темпам вакцинации
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Россия серьезно отстает по темпам вакцинации от коронавируса, связано это с низким уровнем понимания гражданами ответственности не только за себя, но и за окружающих, сообщил президент Лиги здоровья нации, академик и кардиохирург Лео Бокерия.
Бокерия заявил на форуме «Здоровье нации», что «по темпам вакцинации мы, к сожалению, очень серьезно отстаем», на данный момент «как-то понимания этого, понимание ответственности не только за себя, но и за свою семью, за окружающих пока еще находится на очень низком уровне», передает РИА «Новости».
Сам специалист, по его словам, уже привился от COVID-19.
Он добавил, что для преломления позиции ряда граждан необходимо регулярно разъяснять эффективность используемых против пандемии мер, а также степень ответственности каждого.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России надо привить от COVID-19 все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью.
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Мужчина пригрозил выкинуть ребенка с балкона в Иркутске
В Иркутске мужчина пробрался на парапет балкона с маленьким ребенком и угрожает его выкинуть, правоохранители оцепили место происшествия.
Мужчина стоит на парапете балкона на 13-м этаже, он держится руками за балкон, кричит и требует встречи с супругой, передает РИА «Новости».
Ребенок висит у него на груди, он обхватил его за шею и плачет. Правоохранители оцепили дом и пытаются поговорить с мужчиной, но он отказывается вступать в диалог.
Отмечается, что мужчина – выходец из Средней Азии, под балконом стоят его знакомые и разговаривают с ним.
Очевидцы рассказали, что мужчина стоит так уже час, он заявляет, что не собирается прыгать, но грозится выкинуть ребенка. Он заявляет, что это не его ребенок.
Поводом для такого поступка послужило подозрение супруги в измене, сообщил Пятый канал.
Ранее жительница Самары выкинула трехлетнюю дочь с балкона шестого этажа, в отношении нее возбудили уголовное дело об убийстве.