Гинцбург оценил возможность вакцинации ВИЧ-инфицированных «Спутником V»

ВИЧ-инфицированных можно прививать «Спутником V» в состоянии ремиссии, при этом специальных исследований не проводились, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Специальные исследования мы не проводили, но если человек находится в любой ремиссии, если у него нормальное количество CD4 (лимфоциты, группа клеток, поражаемая при ВИЧ)... то он нормальный человек, его надо вакцинировать... Это, скажу так, безграмотность тех, кто отказывает, не побоюсь этого слова», – заявил РИА «Новости» Гинцбург.

По его словам, если человек действительно в тяжелом состоянии, у него упали CD4 из-за его основного заболевания, то надо поднять их до необходимого уровня, снизить вирусною нагрузку и затем вакцинироваться.

При этом Гинцбург добавил, что это делается не за один день, но применение такой тактики возможно.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать исследование эффективности вакцинации от COVID-19 у ВИЧ-инфицированных.

Отметим, что о проверке вакцины от коронавируса на безопасность для людей с ВИЧ сообщалось еще в октябре.