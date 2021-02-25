Голикова поручила оценить эффективность вакцинации ВИЧ-инфицированных от COVID

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать исследование эффективности вакцинации от COVID-19 у ВИЧ-инфицированных, указывается в протоколе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

В документе указывается, что Минздраву и Роспотребнадзору поручается «проработать вопрос о возможности организации научных исследований по изучению резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам в субъектах России, а также проведению исследований эффективности вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в группе людей, живущих с ВИЧ», передает РИА «Новости».

Минздрав проработать вопрос о повышении приверженности к антиретровирусной терапии подростков с ВИЧ. Секции совета «Здравоохранение и ЗОЖ» поручено представить в Минздрав информацию о перебоях в обеспечении антиретровирусными препаратами с указанием конкретных субъектов.

Также Минздраву с Минпромторгом и ФАС предстоит организовать работу по заключению долгосрочных контрактов на покупку антиретровирусных препаратов и доложить об этом до 1 апреля.

Кроме того, Минздрав должен направить в субъекты разъяснение о недопустимости отказа в лечении ВИЧ-инфицированным по причине отсутствия у них регистрации.

Минюсту при участии Минздрава и регионов предстоит обобщить и проанализировать практику исполнения части 6 статьи 180 Уголовно-исполнительного кодекса в отношении людей, нуждающихся в антиретровирусной терапии при ВИЧ-инфекции.

Регионам поручено обратить внимание на необходимость обеспечить своевременное и бесперебойное наличие диагностических реагентов и расходных материалов для оказания помощи ВИЧ-инфицированным.

Минздрав, Роспотребнадзору, Минпромторгу и Минфину – проанализировать перечень экспресс-тестов для диагностики ВИЧ, их точность, проработать вопрос о расширении использования таких тестов.

Отметим, что о проверке вакцины от коронавируса на безопасность для людей с ВИЧ сообщалось еще в октябре.