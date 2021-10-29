Хинштейн: В действиях Рашкина очевиден состав уголовного преступления

Если бы депутат Госдумы Валерий Рашкин был членом партии «Единая Россия», его бы не только исключили, но и самими однопартийцами был бы поставлен вопрос об ответственности, однако пока приходится ждать лишь «обвинений в провокациях и травле честного коммуниста», заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Хинштейн написал в Telegram, что если бы Рашкин был единороссом, то его бы «не только уже исключили из партии, но и сами поставили вопрос о его ответственности».

«В действиях Рашкина – очевидны составы как уголовного преступления (ст. 258 УК РФ – «Незаконная охота»), так и административного правонарушения (ст. 12.26 КоАП – «Отказ от медосвидетельствования»). Но поскольку Рашкин – депутат от КПРФ, ждем обвинений в провокациях и травле честного коммуниста», – добавил он.

Напомним, Рашкина задержали в Саратовской области, по предварительным данным, он управлял автомобилем в нетрезвом виде, а в машине у него лежала туша лося.

Дело о незаконной охоте возбудили в Саратовской области после обнаружения в машине у мужчины туши лося, топора и двух ножей.

В Кремле прокомментировали ситуацию с депутатом Рашкиным.