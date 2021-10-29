Против депутата Госдумы Рашкина завели дело о незаконной охоте

Дело о незаконной охоте возбудили в Саратовской области после обнаружения в машине у мужчины туши лося, топора и двух ножей, сообщает МВД Медиа.

«В настоящее время граждане проверяются на возможную причастность к незаконной добыче животного. По факту произошедшего отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», ч. 1, ст. 258 УК РФ (Незаконная охота)», – передает РИА «Новости» сообщение МВД Медиа.

По данным ведомства, ночью 29 октября в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области. Полицейские вместе с представителем комитета охотничьего хозяйства и рыболовства обнаружили на месте происшествия автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения. При осмотре были найдены фрагменты туши лося, топор и два ножа со следами крови.

«Мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившемся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать», – добавили в сообщении.

Отмечается, что водитель от прохождения медосвидетельствования отказался. Составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.26 КоАП.

Имя подозреваемого не называется, однако ранее в правоохранительных органах сообщили, что депутата Госдумы восьмого созыва от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области, по предварительным данным, он управлял автомобилем в нетрезвом виде, а в машине у него лежала туша лося.

Кроме того, комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте.

«Сотрудниками комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области в ходе осуществления рейдовых мероприятий в Лысогорском районе области совместно с правоохранительными органами в рамках плана мероприятий «Биосфера» на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов примерно в 23.00 (28 октября) были услышаны выстрелы из охотничьего оружия. Инспекторы и полиция выехали в сторону выстрелов и обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых был Рашкин Валерий Федорович», – передает ТАСС сообщение комитета.

В машине, рассказали в ведомстве, обнаружили разделанную тушу лося и инструменты для разделки со следами крови, а в 40 метрах от автомобиля нашли шкуру, ноги и голову животного.

«Разрешение на его добычу представлено не было», – подчеркнули в охотнадзоре, уточнив, что «на вопрос о происхождении туши лося в машине Рашкин пояснил, что гулял в лесу, нашел его и решил взять домой».

В региональном охотнадзоре отметили, что в соответствии с законом транспортировка добытой дичи без разрешительных документов запрещена, а на охотничье угодье, где находился Рашкин, квота добычи лося не устанавливалась. «Указанные события имеют признаки состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Соответствующее заявление подано в отдел полиции», – заключили в комитете.