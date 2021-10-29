Председатель партии «Зеленые» потребовал прекратить депутатские полномочия Рашкина

Лидер партии «Зеленые» Андрей Нагибин направил обращение в Комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть вопрос прекращения полномочий депутата Думы от КПРФ Валерия Рашкина, которого проверяют на причастность к незаконной охоте.

«Председатель «Зеленых» Андрей Нагибин направил обращение в Комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть вопрос прекращения полномочий депутата Рашкина. Также обращения были направлены в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет с требованием рассмотреть основания для лишения коммуниста неприкосновенности и возбуждения уголовного дела», – говорится в сообщении на сайте «Зеленых».

«Любой человек, гражданин России, вне зависимости от статуса, принадлежности к какой-либо партии или организации, должен соблюдать экологическое законодательство в обязательном порядке. Это касается всех. Все мы знаем, что браконьерство – это антигуманное и противозаконное преступление. Для сохранения и без того хрупкой популяции диких зверей мы должны полностью предотвратить такие хищнические инциденты», – сказал Нагибин.

Между тем саратовские зоозащитники направили петицию с требованием исключить Рашкина из КПРФ и отозвать его мандат депутата Госдумы председателю КПРФ Геннадию Зюганову и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

«Считаем, что в такой ситуации КПРФ может доказать свою приверженность экологическим ценностям, только исключив Валерия Рашкина из партии и отозвав его мандат депутата Госдумы. Кроме того, мы, нижеподписавшиеся, настаиваем на проведении открытого и бескомпромиссного расследования и вынесения Рашкину максимально возможного наказания, как за браконьерство, так и за вождение автомобиля в нетрезвом виде», – говорится в тексте петиции на сайте Change.org.

По состоянию на 16.50 петицию подписали 208 человек.

Напомним, Рашкина задержали в Саратовской области, по предварительным данным, он управлял автомобилем в нетрезвом виде, а в машине у него лежала туша лося.

Рашкину предложили пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения. Коммунист от процедуры отказался.

В Кремле прокомментировали ситуацию с депутатом.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что если бы Рашкин был членом партии «Единая Россия», его бы не только исключили, но и самими однопартийцами был бы поставлен вопрос об ответственности, однако пока приходится ждать лишь «обвинений в провокациях и травле честного коммуниста».

Позже стало известно, что Следственный комитет забрал из полиции уголовное дело о незаконной охоте в Саратовской области, на причастность к которой проверяют Рашкина.