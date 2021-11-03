Центральный аппарат СК занялся делом об охоте с участием депутата Рашкина

Расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием депутата Валерия Рашкина занялся центральный аппарат Следственного комитета, назначены экспертизы, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Петренко сообщила, что следователями центрального аппарата СК «принято к производству и продолжается расследование уголовного дела о незаконной охоте в Лысогорском районе Саратовской области (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ)», передает РИА «Новости».

Было установлено, что ночью 29 октября на открытом участке местности в нарушение действующего законодательства и без разрешения на охоту был убит лось.

Неподалеку от места разделки туши были найдены два чехла от охотничьего оружия, в одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, во втором – тренога и патроны, а также охотничий билет и разрешение оружие на имя Валерия Рашкина. Там же нашли стреляные пулю и гильзу, принадлежность которых устанавливается.

«Следователи продолжают допросы свидетелей, подтверждающих нахождение Валерия Рашкина и Александра Гношева в районе места происшествия», – добавила Петренко.

Отмечается, что нож, топор и другие предметы из машины проходят как вещдоки и также направлены на экспертизы. Также следователи изучают видеозаписи.

Следователи продолжают допросы свидетелей, подтверждающих нахождение Валерия Рашкина и Александра Гношева в районе места происшествия, передает ТАСС.

Напомним, Рашкина задержали в Саратовской области. В его автомобиле была обнаружена туша лося, при том, что сейчас охота на них в области запрещена.

Кроме того, не исключено, что коммунист находился за рулем в состоянии опьянения: Рашкину предложили пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения. Депутат от процедуры отказался.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что если бы Рашкин был членом партии «Единая Россия», его бы не только исключили, но и самими однопартийцами был бы поставлен вопрос об ответственности, однако пока приходится ждать лишь «обвинений в провокациях и травле честного коммуниста».

После инцидента рядом с отделением КПРФ в Москве появилось граффити, на котором изображен лось в образе охотника, стоящий рядом багажником машины с госномером, как у авто, на котором Рашкин перевозил тушу убитого животного.

При этом в багажнике машины виднеется человеческое тело.

Позже стало известно, что Следственный комитет забрал из полиции уголовное дело о незаконной охоте в Саратовской области, на причастность к которой проверяют депутата.

Лидер партии «Зеленые» Андрей Нагибин направил обращение в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть вопрос прекращения полномочий депутата Рашкина.