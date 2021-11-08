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Российско-украинская команда выиграла кибертурнир с призом 2 млн долларов
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Команда Natus Vincere, состоящая из российских и украинских игроков, выиграла главный турнир PGL Major в Стокгольме по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) с призовым фондом 2 млн долларов.
В состав команды входят Александр s1mple Костылев (Украина), Валерий B1t Ваховский (Украина), Денис electronic Шарипов (Россия), Кирилл BoombI4 Михайлов (Россия) и Илья Perfecto Залуцкий (Россия). В финале Navi победила французский коллектив G2 Esports, передает ТАСС.
Турнир проходил с 26 октября по 7 ноября, в нем принимали участие 24 команды. Призовой фонд – 2 млн долларов, из которых 1 млн долларов достался победившей команде. Natus Vincere до этого ни разу не выигрывала «мейджор», на турнире в столице Швеции команда не потерпела ни одного поражения.
Напомним, 17 октября российская команда Team Spirit победила в финале десятого международного состязания по игре Dota 2 на турнире The International 10 с призом 18,2 млн долларов. Президент России Владимир Путин поздравил участников российской команды Team Spirit с победой на чемпионате мира по игре Dota 2 – The International. Украинский политолог Андрей Золотарев в комментарии газете ВЗГЛЯД предсказал реакцию Киева на совместную победу российских и украинских геймеров.
В Киеве заявили о «принадлежащих» Украине пяти российских областях
Киевский писатель и философ Петр Кралюк опубликовал в журнале «День» статьи, в которых назвал части пяти российских регионов украинскими землями.
Кралюк заявил, что в составе России находится «немало украинских этнических территорий». Одной из них он назвал Стародубщину, вторая – Восточная Слабожанщина, передает РИА «Новости».
В статьях он обвинил советское руководство в раздаче украинских территорий другим республикам и русификации земель. Он написал, что во времена СССР многие украинцы оказались за исторической родины.
Ранее бывший замначальника Генштаба украинских вооруженных сил Игорь Романенко заявил о том, что Россия якобы может захватить украинский остров Змеиный, который находится в Черном море, в 35 километрах восточнее дельты Дуная, где проходит граница Украины и Румынии.
Захарова прокомментировала новый инцидент с беспилотником в Донбассе
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В зоне конфликта в Донбассе применять беспилотные летательные средства имеют право только наблюдатели ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Наблюдатели ОБСЕ оказались в зоне атаки беспилотника ВСУ. В сообщении миссии говорится, что взрыв произошел в 20-30 метрах от местоположения патруля. Напомню в очередной раз: беспилотники в зоне конфликта на Донбассе имеют право использовать только наблюдатели ОБСЕ», – написала она в своем Telegram, комментируя новый инцидент в Донбассе.
По ее словам, Киев нарушает Минские договоренности. «Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в нормандском формате, не могут больше делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима, которое убивает ранее достигнутые договоренности, а главное – надежду граждан Украины на мирную жизнь», – подчеркнула представитель МИД.
В прошлый вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
После этого Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». Тем временем на Западе заявили, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». В Кремле подчеркнули, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В Киеве рассчитывают, что НАТО и ЕС поверят Украине на слово
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Украину могут принять в Евросоюз и НАТО с незавершенными реформами, под гарантии и обещания завершить их, уверен украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Реформы очень важны, никто с этим не спорит. Борьба с коррупцией, все правильно. Но не надо нести на себе всю грусть реформ. Если будет политическое решение в ЕС и НАТО – забираем (Украину), то, во-первых, и нам будет легче делать реформы. А во-вторых, нас возьмут даже с некоторыми незавершенными реформами под гарантии, обещания, что они будут закончены уже после получения членства», – сказал Кулеба в ходе форума «Open Zakarpattia 2021. Форум развития», передает РИА «Новости».
Он также считает, что Украине не стоит загонять себя в «постоянный круг самоунижения», что Киев во всем виноват и все время кому-то что-то должен.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США.
В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В свою очередь глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нет нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории.
В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
Названа способная «поглотить» Россию и США страна
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Украина способна «поглотить» сразу и США, и Россию, и ЕС, втянув в политическом и военном смыслах в водоворот, «из которого не будет спасения», заявил хорватский эксперт по России и Ближнему Востоку Зоран Метер.
Политолог описал Украину, как настоящую «черную дыру». По его словам, эта страна может поглотить и США, и Россию, и ЕС, втянув в политическом и военном смыслах в водоворот, из которого не будет спасения и в котором победитель может быть только один».
«Но и он заплатит очень дорого за свою победу», – приводит «Царьград» слова Метера.
По мнению эксперта, Вашингтон в своих интересах использует конфликт между Россией и Украиной. США выгодно, когда Киев пытается злить Москву – ведь таким образом, как рассчитывают Штаты, Россия отвлекается в политическом и военном смыслах, ограничивая ее возможности продвигать свои интересы в других регионах мира.
Он также добавил, что США не заинтересованы в войне между Россией и Украиной. Их интерес в бесконечном дистанцировании этих стран друг от друга.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил любую возможность возобновления тесных, братских отношений с Россией. В ходе конференции «Open Zakarpattia 2021. Форум развития» он подчеркнул, что политически Украины уже целиком вышла из состава «Русского мира», и добавил, что никто из нынешнего руководства страны – ни президент Владимир Зеленский, ни парламент, ни правительство – не собирается идти на попятную. Кроме того, он уверен, что Украину могут принять в Евросоюз и НАТО с незавершенными реформами, под гарантии и обещания завершить их.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.
В МИДе ответили на обвинения в «чрезмерной военной деятельности» в Крыму
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Военная активность России в Крыму не превышает ее оборонительных потребностей, она работает на стабильность в регионе, заявил замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов.
Белоусов участвовал в заседаниях, которые проходили в октябре – ноябре в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке. По его словам, там Москву вновь «пытались обвинить в агрессии и оккупации»: с одной стороны – Украина, с другой – Грузия, передает РИА «Новости».
«Нас обвиняли в чрезмерной военной деятельности в Крыму и прилегающей акватории Азовского и Черного морей. Опять говорилось, что военное присутствие в Крыму и акватории этих двух морей серьезно подрывает региональную безопасность, то есть европейскую, и что это даже представляет угрозу для глобальной безопасности», – указал дипломат.
Эти обвинения российская сторона считает абсолютно беспочвенными. Белоусов подчеркнул, что военное присутствие России на полуострове легитимно: «Мы имеем право, как любое другое государство, вести на своей территории ту военную деятельность, которая необходима для защиты наших граждан и обеспечения целостности нашего государства. В этой деятельности мы руководствуемся принципом оборонной достаточности».
Минобороны России «не ведет никакой активности, которая превышала бы» потребности в обеспечении защиты россиян.
«Более того, очевидно, что наше военное присутствие в Крыму, прилегающих акваториях Черного и Азовского морей и в Закавказье – это как раз фактор стабильности, потому что, судя по тем заявлениям, которые делаются украинскими и грузинскими властями, до сих пор эти два государства не смогли преодолеть свою закостенелость в оценках того, что произошло в августе 2008 года (что касается Грузии), что произошло в Крыму в 2014 году, что происходит на востоке Украины», – заключил дипломат.
Ранее в НАТО нашли способ атаковать Россию с территории Украины.
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США предупредили ЕС об угрозе эскалации конфликта в Донбассе
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Соединенные Штаты по дипломатическим каналам предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе, сообщили источники немецкого издания Süddeutsche Zeitung.
По имеющейся у издания информации, Соединенные Штаты обратились в конце прошлой недели в Европейскую службу внешних связей и в МИД ФРГ, Франции и Соединенного Королевства. Американская сторона указала на якобы высокую концентрацию российских войск у границы с Украиной и связанный с этим потенциал обострения ситуации. Как утверждает издание, Соединенные Штаты поделились с партнерами своими сведениями касательно перемещения российских сил, передает ТАСС.
При этом во время встречи и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена на полях саммита Группы двадцати в Риме глава вашингтонской администрации потребовал от Берлина усилить давление на Россию, используя газопровод «Северный поток – 2». США ожидают, что действующее правительство или будущая коалиция ФРГ подействует на Федеральное сетевое агентство таким образом, что регулятор либо остановит, либо как минимум пересмотрит продолжающуюся процедуру сертификации трубопровода.
Издание утверждает, что в ведомстве федерального канцлера якобы недовольны действиями России в ситуации вокруг Украины. «Поведение в Москве испытывает на прочность терпение [Берлина]», – заявили источники издания.
В прошлый вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
После этого Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». Тем временем на Западе заявили, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». В Кремле подчеркнули, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Тимошенко обвинила власти Украины в катастрофе в энергетике
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Власти Украины впервые за все годы независимости страны не создали запасы газа на зиму, «за эту бездарность и эту коррупцию» заплатит каждый украинец и каждое предприятие, это катастрофа, заявила лидер фракции «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».
«Что страна делала 30 лет независимости? Летом, когда газ дешевый, – а этим летом он был в шесть раз дешевле, чем на рынке в мире, – Украина всегда закачивала газ в хранилища. Мы могли закачать 38 млрд [кубометров]… и сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса. Мы все были бы с газом, электроэнергией и отоплением по минимальной цене», – приводит слова Тимошенко РИА «Новости».
Как указала лидер «Батькивщины», такое произошло в первый раз за все годы независимости Украины. По мнению политика, из-за действий украинских властей, которые не закупили достаточные объемы газа в выгодный момент, всю страну в результате «сделают банкротом». «Вы понимаете, какая это катастрофа. Заплатит за эту бездарность и эту коррупцию каждый украинец и каждое предприятие», – подчеркнула она.
По мнению Тимошенко, нынешний энергетический кризис на Украине является рукотворным, так как у страны якобы есть все для обеспечения собственных потребностей.
Накануне бывший министр экономики Украины предупредил, что из-за высоких цен на газ 91% предприятий страны не могут продолжить работу, им грозит разорение.
В октябре в Раде призывали украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива и запасаться кизяком для отопления домов. Депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
В середине октября экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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Большинство энергоблоков ТЭС на Украине прекратили работу
На Украине по состоянию на 4 ноября не работало более половины энергоблоков на тепловых электростанциях, заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько в эфире телеканала «Наш».
«У нас на Украине действуют 88 энергоблоков ТЭС, которые вырабатывают электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику (…) На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют», – передает его слова РИА «Новости».
Крулько добавил, что накануне прекратила работу государственная Трипольская ТЭС, самая мощная электростанция в Киевской области. Причиной этого стало снижение до минимума поставок угля. «Это серьезная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе, в больницах», – сказал депутат.
Он подчеркнул, что «нормальные власти» в «нормальных странах» в таких случаях начинают действовать.
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября «Россия останавливает поставки энергетического угля».
В свою очередь в Москве остановку поставок объяснили «растущими потребностями внутри страны». «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
Украинские СМИ писали, что Россия и Белоруссия не будут помогать Украине с поставками угля и электричества до тех пор, пока Киев не изменит свою политику в важнейших вопросах или пока не поменяет власть.
В Киеве рассказали, когда Киев перестанет быть интересен ЕС
Заинтересованность Европейского Союза в Украине исчезнет, как только страна перестанет заниматься транзитом топлива, считает украинский политический эксперт Андрей Головачев.
«Европа нами занималась лишь, когда мы были транспортером российского газа. Этот статус мы потеряем через один-полтора года, и тогда мы получим холодный душ», – приводит его слова «Главред».
По его словам, Киев «очень переоценивает свою значимость для мира и Европы». Головачев также предупредил, что и Соединенные Штаты преследуют лишь собственные интересы в отношениях с Украиной. Киев, уверен эксперт, необходим США лишь для «сдерживания России».
Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Украину могут принять в Евросоюз и НАТО с незавершенными реформами, под гарантии и обещания завершить их.
Нур-Султан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля из Казахстана
Россия не блокировала транзит угля из Казахстана, отмечены лишь «некоторые ограничения» из-за загруженности инфраструктуры, сообщили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) республики.
«Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря МИИР Мадияра Уакпаева.
Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия остановила транзит угля из Казахстана, шедшего на Украину, заблокировав все поставки в ноябре. По его словам, соответствующее ограничение наложено только на энергетический уголь и не касается поставок коксующегося угля.
В прошлую пятницу Герус сообщил, что с 1 ноября Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину. При этом парламентарий выразил мнение, что это «похоже на энергетическую войну».
В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
В октябре в Раде обвинили власти Украины в полном провале подготовки к отопительному сезону из-за недостаточных закупок угля и газа и призвали украинцев готовиться к холоду.
Напомним, в апреле 2019 года Москва в ответ на расширение Киевом списка запрещенных для импорта российских товаров запретила экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов, а уголь разрешила вывозить только по специальным разрешениям.
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Зеленский уволил отвечавшего за черный список россиян чиновника
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника департамента защиты государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Куксу, отвечавшего за перечень представляющих угрозу национальной безопасности лиц.
«Уволить Куксу Александра Ильича с должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины», – говорится в указе президента, передают «Украинские новости».
Кукса занял пост главы Департамента защиты государственности СБУ указом Зеленского от 16 января 2021 года и сменил на нем ранее уволенного Анатолия Дублика.
По данным источников издания, Кукса отвечал за формирование списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В этот список по ошибке включили украинского актера Валентина Томусяка. На следующий день СБУ извинилась за инцидент и пообещала детально разобраться, как такое могло произойти.
Ранее сообщалось, что российские деятели культуры, которые уже умерли, до сих пор находятся в черном списке украинского минкульта. В нем числятся певец Иосиф Кобзон, режиссер Станислав Говорухин и другие.
В октябре секретарь СНБО заявил, что для некоторых артистов могут сделать исключения, запрещать выступления всех представителей России не нужно.
Порошенко заявил о возможности России перебросить войска на Украину за сутки
Российские войска могут быть переброшены на Украину всего за сутки, заявил бывший украинский президент Петр Порошенко в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».
«В современной войне абсолютно не нужно разворачивать десятки или сотни тысяч человек вдоль границы. С 2014 года [президент России Владимир] Путин построил несколько железных дорог для быстрой переброски своих войск на 300-500 километров. Они могут оказаться здесь через сутки. Построены новые аэродромы», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон отслеживает «необычные» действия российских военных вблизи Украины.
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российский войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что войска в пределах России могут перемещаться на усмотрение властей. По его словам, это никого не должно волновать.
СБУ обвинила в шпионаже полковника ВСУ с российским гражданством
Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что разоблачила полковника вооруженных сил – командира одного из подразделений, якобы имеющего гражданство России и несанкционированно собирающего тайные военные документы, сообщила пресс-служба ведомства.
«В ходе обыска по месту жительства военнослужащего обнаружены и изъяты жесткие диски, флеш-носители, мобильные терминалы, ноутбук, на которых хранится информация военного характера, в том числе с ограниченным доступом, а также документы и блокноты с записями секретных сведений», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
В ведомстве сообщили, что по факту начато уголовное производство по статье «разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрата документов или материалов, содержащих такие сведения». Отмечается, что «установлено наличие у указанного военнослужащего ВСУ контактов с действующими военнослужащими ВС Российской Федерации и жителями временно оккупированной территории АР Крым».
«Продолжаются дальнейшие следственные действия, в рамках которых проверяется версия о сборе им вышеупомянутых сведений по заданию спецслужб России. Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения», – сообщила пресс-служба.
Напомним, в феврале Служба безопасности Украины (СБ) заявила о подозрении замминистра обороны России Андрея Картаполова в посягательстве на территориальную целостность страны, обвинив его в незаконных действиях в Донбассе.
ЛНР обвинила нового министра обороны Украины во лжи
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Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник обвинил нового министра обороны Украины Алексея Резникова во лжи из-за утверждения о праве ВСУ использовать беспилотники в Донбассе.
«Резников соврал спустя сутки после назначения! В первом же эфире после назначения на должность министра [обороны] <…> он заявил, что, используя БПЛА в зоне конфликта, Украина не нарушала Минские соглашения», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что Резников сослался на меморандум от 19 сентября 2014 года, в котором говорится о запрете использования «иностранных беспилотников». «Но вот беда, Резников вспомнил документ от 2014 года, а вот [о документе] от июля 2020, к разработке которого сам имел отношение, забыл!» – отметил Мирошник.
Представитель ЛНР напомнил, что в июле 2020 года все стороны переговоров в минском формате подписали «Меры по усилению режима прекращения огня», в которым первым пунктом обозначен «запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон».
Как отмечал Мирошник, назначение Резникова министром обороны подтверждает настрой Киева на эскалацию в Донбассе. По его словам, «с деятельностью Резникова связаны трансформация переговорной позиции Киева в Минске от имитационной к нарочито недоговороспособной и полное блокирование Украиной переговоров в последние полтора года». По мнению Мирошника, «Резников будет политическим куратором Минобороны», но «к военным решениям его вряд ли допустят», а его главной функцией будет «объяснять, что Украина, нарушив Минские обязательства, их не нарушала».
Накануне новый министр обороны Украины Алексей Резников заявил о якобы зафиксированном в Минских соглашениях праве ВСУ использовать беспилотники в Донбассе. В прошлый вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.
После этого Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации».
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
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Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину
В течение ноября Белоруссия будет поставлять электроэнергию на Украину, сообщили в пресс-службе минэнерго республики.
В ведомстве сообщили, что «белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября, в соответствии с подписанным контрактом поставки будут осуществляться в течение ноября», передает ТАСС.
Ранее стало известно, что большинство энергоблоков ТЭС на Украине прекратили работу.
Также сообщалось, что в рамках договора об оказании аварийной помощи Белоруссия поставит на Украину 500 МВт электроэнергии, но о новых долгосрочных контрактах пока речи не идет.
Вместе с тем украинские СМИ писали, что Россия и Белоруссия не будут помогать Украине с поставками угля и электричества до тех пор, пока Киев не изменит свою политику в важнейших вопросах или пока не поменяет власть.