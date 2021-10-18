Эксперт предсказал реакцию Киева на совместную победу российских и украинских геймеров

Сам факт совместной игры молодых украинцев и россиян в одной команде будет истолкован местной патриотичной блогосферой как предательство. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал киевский политолог Андрей Золотарев, комментируя победу российско-украинской геймерской команды на чемпионате мира по игре Dota 2.

«В нынешней Украине поведение этих молодых кибер-спортсменов выпадает из тренда. Хотя для большинства украинцев выглядит это абсолютно естественно и нормально, но не для особой категории политически озабоченных граждан. Те, кто публично называет себя патриотом, именно так видят мир: участие в совместной команде с российскими кибер-спортсменами, да еще и выступление под российским флагом, воспринимается как «зрада» со всеми вытекающими последствиями – в виде травли. В очередной раз будут клеймить «предателей», – посетовал руководитель киевского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Правда, не исключено, что это событие окажется вне фокуса внимания большинства патриотов, поскольку кибер-спорт – достаточно узкая тема. «Если в ближайшие дни в медиа-сфере появится что-то более важное, то чемпионат в Бухаресте выпадет из повестки дня. И тогда для украинских участников команды все пройдет относительно благополучно. Их просто не заметят. Но если попадут в фокус, – тогда держись», – предупреждает политолог.

Что касается руководства страны, то, в отличие от Путина, оно, вероятно, предпочтет не заметить это событие, полагает Золотарев. «Власти вряд ли присоединятся к травле, инициативу проявлять не станут, но сделают вид, что ничего и не случилось», – предположил эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в понедельник поздравил участников российской команды Team Spirit с победой на чемпионате мира по игре Dota 2 – The International.

«На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что российская команда впервые в истории выиграла эти состязания.

Напомним, впервые российская команда Team Spirit добилась победы на десятом международном состязании по игре Dota 2, одолев в финале команду из Китая. Как победителей турнира The International 10 их теперь ждет приз в 18,2 млн долларов.

При этом, хотя команда официально выступала под российским флагом, на самом деле состав ее был смешанным: трое граждан России Александр Хертек, Магомед Халилов и Ярослав Найденов и двое украинцев – Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков.

Как сообщает сайт «Чемпионат», успех Мулярчука и Колпакова у них на родине вызвал противоречивую реакцию. Федерация киберспорта Украины поздравила Team Spirit, однако некоторые блогеры не скрывали своего раздражения. «Невероятный зашквар! Федерацию киберспорта Украины переполняет гордость и благодарность за победу российской команды на The International, – писал в «твиттере» пользователь GamewayUA. – Мне без разницы, что там выступают два украинца - это не наша команда. У вас там все хорошо? Вам не стыдно?»