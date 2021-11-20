Алгоритм QR-кодов для переболевших COVID-19 подготовили в Чувашии

Чувашия готова в пилотном варианте запустить алгоритм QR-кодов для переболевших вызываемым коронавирусом заболеванием (COVID-19) с большим числом антител, заявил глава республики Олег Николаев.

«В Чувашии полностью подготовлен алгоритм генерации QR-кодов. Он предполагает дополнительную сдачу анализов, которые будут проводиться лабораториями Республиканского кожно-венерологического диспансера и Республиканской клинической больницы, которые обладают всеми технологическими и техническими возможностями, и результаты анализов максимально верифицируются с точки зрения достоверности. При этом забор анализов может быть осуществлен в любой районной больнице», – приводит РИА «Новости» слова Николаева, которого цитирует пресс-служба.

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Как пояснил глава республики, это необходимо для того, чтобы «отсечь фальшивые справки». «Чтобы исключить субъективное отношение конкретного специалиста, решение о включении в единый регистр будет приниматься врачебной комиссией, которые функционируют при каждой поликлинике и заседают два раза в неделю. Таким образом, в случае реализации данного механизма в течение двух-трех дней человек может получить сгенерированный QR-код», – пояснил глава Чувашии.

Он сообщил, что критерии включения человека в единый регистр для генерации QR-кода «находятся в детальной проработке». «Важно получить четкое мнение специалистов, которые будут давать гарантию того, что у человека достаточный уровень иммунитета, исходя из количества антител, чтобы генерировать ему QR-код. Надеюсь, что в ближайшие дни эта работа будет завершена», – сказал глава Чувашии. Он также отметил, что работа ведется совместно с Минздравом России и Роспотребнадзором. «Чувашия готова в пилотном варианте запустить такой алгоритм, поскольку технологически, технически и организационно мы готовы», – подчеркнул Николаев.

В прошлую пятницу глава Чувашии Олег Николаев поручил запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител, которая поможет переболевшим получить QR-код. Для этого предполагается сформировать реестр жителей региона с высокими титрами антител, врачебная комиссия аккредитованных лабораторий будет определять срок действия этих антител. На федеральном портале госуслуг QR-код, имеющий силу действия только на территории Чувашии, отображаться не будет.

В тот же день зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в России дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, однако они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.

Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы сообщила, что правительство обсуждает вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к коронавирусу. Между тем вирусолог Анатолий Альштейн в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «сам по себе высокий титр антител еще не может служить критерием защищенности от ковида», поэтому «QR-коды нужно выдавать только по результатам вакцинации».

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