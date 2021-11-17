Вирусолог раскритиковал предложения выдавать QR-коды при наличии антител

«QR-коды нужно выдавать только по результатам вакцинации», – сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Анатолий Альштейн, комментируя инициативы по присвоению QR-кодов людям с антителами к коронавирусу.

«Сам по себе высокий титр антител еще не может служить критерием защищенности от ковида», – отметил – отметил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн. Поясним: титр антител – предельное разведение сыворотки крови, при котором могут быть обнаружены антитела, показатель, который позволяет оценить количество и разнообразие антител в крови.

«Причин тому, что наличие антител – не критерий, две. – указал эксперт. – Во-первых, мы не знаем, какой именно уровень антител, и каких антител, нужен для того, чтобы признать человека иммунным. Антитела бывают разными. Бывают антитела, которые с вирусом связываются, но никакой защиты не вызывают. А есть антитела, благодаря которым вирус становится беспомощным и в клетки не проникает».

Тесты, которые сейчас применяются – те, по которым собираются выдавать QR-коды, – не различают антитела защитные и просто антитела, указал Альштейн. «Поэтому по результату определения антител твердо сказать, что человек защищен, нельзя», – полагает эксперт.

«Наличие антител – это не одно и то же с прививкой или с перенесенным заболеванием, – делает вывод Альштейн. – Поэтому люди, у которых есть антитела к SARS-CoV-2, в принципе все равно должны вакцинироваться. Если у человека есть отвод от прививки по медицинским показаниям, то он должен представить заключение от врача и на этом основании ему выдадут QR-код. А если люди не обращались к врачу, когда болели коронавирусом, и не прививались, то наличие антител значения не имеет», – считает профессор.

«И что вы получите? Огромное количество людей с этими QR-кодами «по антителам» придет к вам не защищенными. Поэтому я против этой идеи. Поэтому я считаю, что это неприемлемое предложение», – констатировал он.

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«Второе соображение: сейчас люди покупают поддельные сертификаты о прививке, они подделываются в массовом порядке, – добавил эксперт. – Страшно себе представить, как много появится фальшивых справок о наличии антител. Такой анализ на антитела проводит большое количество компаний, за которыми не ведется государственный контроль. Поэтому мы не знаем, насколько качественно проводится исследование».

Вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к коронавирусу обсуждается на площадке правительства, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

В пятницу замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился к Минздраву с просьбой предусмотреть возможность выдачи QR-кодов переболевшим COVID без обращения к врачу. Для этого депутат предлагает создать отдельный регистр граждан, у которых есть диагностический титр антител IgG к коронавирусу. По его словам, это будет актуально для тех, кто переболел бессимптомно, а также для привитых иностранной вакциной. Все эти категории граждан, по словам Леонова, сталкиваются с тем, что не могут получить QR-код, хотя у них есть антитела.

Но в самом Минздраве идею Леонова сочли преждевременной. Главный внештатный пульмонолог ведомства Сергей Авдеев, что «наличие антител – еще не критерий защиты». «Более того, мы до конца не знаем нейтрализующих (защитных) антител, поскольку это более трудоемкий и дорогой метод исследования. А простая проверка уровня иммуноглобулина G (ImG) к коронавирусу SARS-CoV-2 может ввести в заблуждение», – предупредил собеседник.

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