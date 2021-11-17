Попова: Правительство обсуждает вопрос присвоения QR-кодов людям с антителами

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17 ноября, среда  |  Последнее обновление — 18:09  |  vz.ru
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Новое препятствие для «Северного потока – 2» может обернуться удачей

Европа сама себя загоняет в газовую ловушку Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Остановка немецким регулятором сертификации «Северного потока – 2» породила конспирологические версии о причинах случившегося. Однако предположения, что это ответ Германии за миграционный кризис и угрозу Белоруссии перекрыть газовый вентиль, явно далеки от реальности. Что же на самом деле заставило Берлин задержать запуск российского газопровода? И каков положительный момент в этой истории для Газпрома? Подробности...
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Донбасс станет почти российским регионом

Киев добивался затягивания экономической удавки на шее Донбасса. Москва разрушила этот план Александр Кряжев/РИА «Новости»
Владимир Путин подписал указ, которого жители ДНР и ЛНР ждали несколько лет. Россия в полной мере открыла свои рынки для производимых в Донбассе товаров, что поможет ему обратить вспять хозяйственную деградацию и отток населения. На наших глазах рушится стратегический план Украины по возвращению мятежного региона. Плохо лишь то, что отреагировать в Киеве могут радикально – вплоть до начала новой войны. Подробности...
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Кто станет первым покупателем нового российского истребителя

Checkmate активно предлагается иностранным заказчикам REUTERS/Imad Creidi
Судя по целому ряду намеков и оговорок, перспективный российский истребитель Су-75 (Checkmate) создается прежде всего для продажи на Ближний Восток. О какой именно стране-покупателе может идти речь, какими возможностями заманивают заказчика российские производители – и окажется ли данная машина на вооружении отечественных ВВС? Подробности...
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Чем Россия готова помочь Армении в новом обострении с Азербайджаном

Азербайджан и Армения никак не могут разглядеть границу между собой, что приводит к перестрелкам mil.am
Ереван обратился к Москве с призывом защитить территориальную целостность Армении. В Ереване утверждают, что колонны азербайджанской бронетехники вторглись на территорию страны. Вспыхнул бой, появились убитые, пленные. По договору 1997 года Россия действительно согласилась защищать Армению. Настал ли момент для выполнения обязательств? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Удар по клану Клинтонов усилит антироссийских «ястребов»

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Понятно, почему Владимир Путин ведет личные переговоры со всеми идущими на контакт высокопоставленными должностными лицами США — и с Джоном Керри, и с Уильямом Бёрнсом. Да и Викторию Нуланд в Москве выслушали. Заранее не скажешь, кто в Вашингтоне завтра будет принимать внешнеполитические решения. Подробности...

Треть рабочей жизни мы отдыхаем

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
Как вы думаете, сколько у русского человека в году выходных и праздничных дней? Я специально провел эксперимент, опросив об этом своих домашних. Ну, месяц – сказали они. Подробности...
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Лукашенко крутит перед российским носом крымской морковкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Было бы замечательно, если бы Лукашенко наконец признал территориальную целостность своего партнера по Союзному государству, а также публично открестился бы от политики так называемой многовекторности. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Путин приблизил Донбасс к России

Армения просит у России военной помощи

Глава Госдепа сходит с ума

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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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Обсуждение: 4 комментария

Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
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    Попова: Правительство обсуждает вопрос присвоения QR-кодов людям с антителами

    17 ноября 2021, 17:57

    Текст: Елена Мирошниченко

    Вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к коронавирусу обсуждается на площадке правительства, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.

    «По антителам вопрос значимый, он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения», – цитирует ее слова ТАСС.

    Также Попова рассказала, что повторная заболеваемость коронавирусом в России составляет в среднем 0,25-0,3%.

    Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в России дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, однако они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.

    В обращении указывается, что следует дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев.

    В этот же день глава Чувашии Олег Николаев поручил в течение недели запустить региональную систему QR-кодирования для людей с высоким титром антител. По его словам, это поможет переболевшим получить QR-код. Между тем власти Свердловской области задумались над введением QR-кодов на алкоголь.

    Ранее в Татарстане решили ввести QR-коды для поездок на всех видах транспорта. До этого в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что российский транспорт хотят сделать свободной от COVID зоной.


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    Минздрав установил выплаты медработникам за каждого привитого

    16 ноября 2021, 21:46

    Текст: Вера Басилая

    Минздрав России предложил установить медицинским работникам выплату в совокупном размере 200 рублей за каждого прошедшего вакцинацию от COVID-19

    Совокупный размер выплаты в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), составляет 200 рублей за одного вакцинированного», – следует из пояснительной записки к проекту постановления ведомства.

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    На первом этапе вакцинации медработнику, проконсультировавшего пациента и направившего его на вакцинацию предлагается платить 60 рублей. Медработнику, осмотревшему пациента перед или после вакцинации – 40 рублей; медработнику, проводившему вакцинацию – 30 рублей;

    При проведении второго этапа вакцинации медработнику, осмотревшему пациента до или после вакцинации, предлагается начислять 40 рублей, медработнику, проводившему вакцинацию – 30 рублей.

    При вакцинации однокомпонентными вакцинами медработнику, проконсультировавшего пациента и направившего его на вакцинацию заплатят 90 рублей; медработнику, осуществившему осмотр пациента перед или после вакцинации – 60 рублей, медработнику, проводившему вакцинацию – 50 рублей, говорится в проекте постановления.

    За минувшие сутки в России выявили 36 818 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания.

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 3131, Москве – 2606, Московской области – 2043.

    Коментарии (79)
    Срок действия сертификатов для перенесших COVID могут увеличить
    		    16 ноября 2021, 19:19
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Эксперты Минздрава России обсуждают увеличение сроков действия ковид-сертификатов для переболевших коронавирусом с шести месяцев до одного года, сообщил источник в министерстве.

    «В настоящее время Минздрав на экспертном уровне ведет активное обсуждение вопроса продолжительности действия ковид-сертификатов», – рассказал он РИА «Новости».

    По его словам, опыт ряда государств, например стран ЕС, говорит о том, что сертификаты переболевших действуют полгода, но «в то же время анализ данных о повторных заболеваниях в России говорит о том, что перенесенная коронавирусная инфекция формирует стойкий иммунитет к возбудителю, в связи с чем число повторных заболеваний крайне мало. В это связи эксперты ведомства обсуждают вопрос изменения заболевании с шести месяцев до года».

    Ранее стало известно, что QR-коды заболевших после прививки россиян будут учитывать только срок болезни, прежний код вакцинации «сгорит».

    Коментарии (7)
    В Сочи рассказали о ковидных ограничениях на новогодние праздники
    		    16 ноября 2021, 19:29
    Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

    Во время зимнего курортного сезона в Сочи и других городах Краснодарского края сохранится ряд ограничений из-за коронавируса, в частности для посещения кафе или массового мероприятия понадобиться QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.

    В период новогодних праздников Краснодарский край ожидает порядка 390 тысяч туристов. Из них большая часть посетит Сочи – 236,3 тыс. человек, Анапу – 34,2 тыс. человек и Геленджик – 21,4 тыс. человек, передает «Сочи Экспресс».

    «Пока не планируем закрывать зимний курортный сезон. Но он, прежде всего, будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе. Продолжит действовать и ряд ограничительных мер. Отдыхающие, которые приезжают к нам, должны быть вакцинированы, либо привиться в течение трех дней уже у нас в крае. Для этого созданы все условия – работают прививочные пункты и кабинеты при отелях. Мы, в первую очередь, заинтересованы, чтобы прививку сделали как можно больше людей. Рады каждому отдыхающему, но вакцинированному, – подчеркнул губернатор края Вениамин Кондратьев.

    На сегодняшний день заселиться в отель на Кубани можно с первым компонентом вакцины от COVID-19. Однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие можно только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Правила действуют на всей территории края.

    «При этом в Сочи, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, Ейске, а также поселениях Туапсинского района: Джубга, Новомихайловский, Небуг, Гизель-Дере и Шепси посетить торгово-развлекательные центры и комплексы можно только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, а также при наличии справки о медицинском отводе от вакцинации», – напомнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

    Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами из-за COVID-19 меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.

    Коментарии (19)
    Песков: Конца и края пандемии пока не видно
    		    17 ноября 2021, 13:01
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Пандемия коронавируса не окончена и пока не ясно, когда она закончится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода – через год. Сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года этой пандемии, и пока конца и края не видно», – цитирует Пескова ТАСС.

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    Он отметил, что продление Роспотребнадзором действия санитарно-эпидемиологических правил профилактики этого заболевания до 2024 года необходимо, чтобы «каждый раз не продлевать» его отдельно.

    «Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Поэтому, я думаю, это чисто техническое решение», – указал представитель Кремля.

    За последние сутки в России выявили 36 тыс. 626 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания.

    Коментарии (70)
    Бензин в Словении начали продавать по QR-кодам о вакцинации
    		    17 ноября 2021, 00:29
    Фото: l17/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В Словении вступили в силу обширные поправки к постановлениям, направленным на борьбу с распространением коронавируса, сообщают СМИ.

    В частности, QR-код, свидетельствующий о наличии сертификата о вакцинации, водителям требуется предъявлять на заправочных станциях. Так, Siol.net пишет, что в Брежице хозяйка, которая не смогла заправить машину, просто бросила ее на АЗС. Машину эвакуировала полиция. 

    Однако, как отмечается в статье, если утром такие требования на заправках предъявлялись, то во второй половине дня подобный подход пришлось отменить из-за угроз сотрудникам.

    Напомним, СМИ рассказывают о многочисленных примерах того, как жители в том числе самых богатых стран изобретают многочисленные способы мошенничества с целью избежать вакцинации. Люксембургское издание L'essentiel сообщило, что получило в качестве примера на свой компьютер в момент проведения журналистского эксперимента-расследования QR-код на Адольфа Гитлера.

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    Вассерман выступил за локдаун для непривитых

    17 ноября 2021, 04:40

    Текст: Антон Антонов

    Для защиты тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса, следует вводить меры ограничения, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

    Васссерман считает, что «комендантский час для привитых, это нечто явно избыточное», а вот «ограничения для непривитых, к сожалению, необходимы», причем для того, чтобы защитить их самих, передает «Общественная служба новостей».

    По его словам, «есть очень много людей, которые заболели, хотя общие показатели иммунитета у них были весьма хороши», ведь «новый коронавирус легко пробивает общий иммунитет». Вассерман подчеркнул, что «каждый, кто способен заразиться, способен, к сожалению, и заразить», а потому «все эти ограничения являются защитой не только каждого конкретного человека, но и всего человечества в целом». Он предложил «руководствоваться старинной формулой «Свобода вашего кулака заканчивается там, где начинается мой нос». Вассерман «склонен поддержать и вводимые у нас законы, и большую часть австрийских мер».

    Напомним, в Австрии с 15 ноября введен жесткий локдаун для непривитых от COVID-19 граждан. Ограничительные меры вводятся на период 10 дней, они затронут около 2 млн жителей страны, выход из дома которым будет разрешен только в случаей крайней необходимости, в частности для совершения необходимых покупок или проезда к месту работы.

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    Гинцбург назвал препараты для вакцинации переболевших COVID-19

    17 ноября 2021, 08:21

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Переболевшим коронавирусом россиянам моложе 60 лет лучше привиться «Спутником Лайт», рассказал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    «Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, – «Лайтом», а кто старше 60 – «Спутником V», – передает РИА «Новости» ответ Гинцбурга на вопрос о том, есть ли разница, какой из вакцин прививаться переболевшим COVID-19.

    Ранее Гинцбург посоветовал ревакцинироваться «Спутником Лайт» раз в полгода.  

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    Российские ученые рассказали о создании лекарства от COVID на основе антител

    17 ноября 2021, 15:59

    Текст: Елизавета Булкина

    Ученые из России создали лекарство на основе моноклональных антител, которое может нейтрализовать «дельта» и «гамма» варианты коронавируса, сообщил директор Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН Александр Макаров на совещании с президентом Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

    «Год назад мы рассказывали о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным. С использованием этой тест-системы в сотрудничестве с медиками Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и учеными мы разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе варианты «дельта» и «гамма», – передает его слова ТАСС.

    Макаров добавил, что высокая эффективность нейтрализации вируса подтверждена экспериментами в культуре клеток человека, а также на зараженных хомячках, которым вводили антитела. «Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в 100 тыс. раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата «Регенерон», – пояснил ученый.

    Ранее в пресс-службе ГК «Промомед» рассказали, что российский инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары.

    Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал газете ВЗГЛЯД, что лекарство помогает исключительно при заражении вирусом, не давая последующей защиты от заболевания, а вакцина работает на будущее и является долгосрочной.

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    Привившимся российскими вакцинами спортсменам разрешили приехать на ОИ без карантина

    16 ноября 2021, 20:43

    Текст: Вера Басилая

    Спортсмены, которые прошли вакцинацию от коронавируса одной из российских вакцин, смогут по приезде в Китай для участия в Олимпийских играх 2022 года не соблюдать карантин, заявил заместитель министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов.

    «Спортсмены, которые привились отечественными вакцинами, могут спокойно въезжать в Пекин на Олимпиаду без ограничений. Для всех остальных действует правило 21-дневного карантина. За сборную России мы спокойны, потому что все вакцинированы и находятся под наблюдением врачей», – приводит РИА «Новости» слова Морозова.

    Зимние Олимпийские игры-2022 состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля.

    Ранее международный олимпийский комитет (МОК) согласовал форму российской команды для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

    Напомним, в российскую делегацию на Играх в Пекине вошли 450 человек.

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    В России выявили 36,6 тыс. случаев коронавируса за сутки
    		    17 ноября 2021, 11:25
    Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявили 36 626 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 36 626 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6,4% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2966, Санкт-Петербурге – 2793, Самарской области – 1785.

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    Всего в стране выявлено 9 182 538 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1247 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 259 084 человека.

    За последние сутки в России полностью выздоровели 36 388 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 882 836 человек.

    Накануне, 16 ноября, в России выявили 36 818 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 192.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    В России всех пациентов с ОРВИ будут тестировать на COVID

    17 ноября 2021, 16:45

    Текст: Елена Мирошниченко

    Все пациенты с ОРВИ теперь обязательно будут тестироваться на коронавирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента России Владимира Путина.

    «Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID в обязательном порядке», – заявила глава Роспотребнадзора, указав на то, что такая мера поможет «не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные», сообщает «Комсомольская правда».

    Ранее в Роспотребнадзоре приняли решение, что люди, прошедшие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, в течение шести месяцев могут не уходить на самоизоляцию после контакта с больным при отсутствии симптомов.

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    «Спутник V» в Белоруссии показал эффективность более 96%

    17 ноября 2021, 12:15

    Текст: Елизавета Булкина

    Исследование вакцины «Спутник V» в Белоруссии показало высокую безопасность и эффективность препарата против COVID-19 на уровне 96,3% после вакцинации 1,2 млн человек, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

    «РФПИ объявляет результаты нового исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Беларусь, которое продемонстрировало высокую безопасность препарата и эффективность 96,3%. Статья с анализом эффективности вакцины в ходе кампании по вакцинации в Беларуси опубликована на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv», – передает сообщение ТАСС.

    Напомним, в июне Белоруссия начала предварительные испытания своей вакцины от COVID-19.

    До этого министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что Белоруссия планирует закупать и производить у себя однокомпонентную российскую вакцину «Спутник Лайт», а также осенью запустить полный цикл выпуска вакцины «Спутник V».

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    Россия заявила о готовности помочь Молдавии в борьбе с коронавирусом

    17 ноября 2021, 14:32

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Россия готова продолжать оказывать Молдавии содействие в борьбе с коронавирусной инфекцией, включая поставку в республику российских вакцин, заявилминистр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Молдавии Николаем Попеску.

    «Условились не ослаблять совместную работу по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. И я подтвердил готовность Москвы и далее оказывать необходимое содействие нашим молдавским друзьям, включая поставку в республику российских вакцин и другие виды сотрудничества», – передает ТАСС слова Лаврова. 

    Напомним, в конце октября министр здравоохранения Молдавии Алла Немеренко заявила, что «министерство здравоохранения сейчас ведет переговоры о закупке вакцины «Спутник V».

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    QR-коды на перелеты внутри региона решили ввести в Хабаровском крае

    17 ноября 2021, 11:16

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Власти Хабаровского края с декабря введут систему QR-кодов на перелетах между населенными пунктами региона, говорится в постановлении, принятом по итогам заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

    «Участниками штаба принято решение, не дожидаясь федеральных распоряжений, с 1 декабря ввести использование QR-кода вакцинированного или переболевшего для перемещения по внутренним авиалиниям в пределах региона», – передает ТАСС сообщение оперштаба.

    До этого власти Хабаровского края заявляли, что совместно с федеральными ведомствами прорабатывается вопрос введения QR-кодов с 1 декабря в терминале международного аэропорта Хабаровск. Это также может коснуться железнодорожного вокзала.

    Во всех городах и большинстве муниципальных районов края наблюдается высокий прирост заболеваемости коронавирусом. Зарегистрировано 4090 новых случаев против 3290 на предыдущей неделе.

    Из-за сложной обстановки в крае уже ввели ограничения. Так, с 13 ноября при посещении магазинов площадью более 1 тыс. кв.м необходимо предъявить QR-код, справку вакцинированного или переболевшего, либо медотвод с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее 72 часов. Требования распространяются только на жителей старше 18 лет. Эти же документы требуются при посещении всех учреждений культуры, предприятий сферы красоты, общественного питания и спорта, в том числе гостиниц, хостелов, бань, фитнес-центров и бассейнов. До 28 ноября в крае полностью закрыли детские развлекательные центры.

    Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

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    В России начались доклинические исследования еще двух вакцин от COVID

    17 ноября 2021, 15:35

    Текст: Елена Мирошниченко

    Еще две вакцины против новой коронавирусной инфекции, созданные на различных платформах, проходят сегодня доклинические исследования в России, заявил на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента России Владимира Путина министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    «Мы параллельно разработали несколько таких прорывных вещей. В первую очередь вакцина «Спутник V» с использованием генетических технологий уже сегодня используется. Также у нас разработаны еще две вакцины, которые проходят сегодня доклинические испытания. Иные платформы, но тем не менее направлены на аналогичный принцип действия», – цитирует его ТАСС.

    Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в январе начнутся клинические испытания российского лекарства из антител для больных коронавирусом.  

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