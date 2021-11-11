Российский транспорт хотят сделать свободной от COVID зоной

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В Черном море курсируют штабной корабль Шестого флота США и ракетный эсминец, отличившийся в войне в Сирии. Американские стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики отрабатывают пролеты у российских границ. Все это – часть маневров, к которым Пентагон привлек черноморских партнеров по НАТО, а также Украину и Грузию. С какой целью США сколачивают многонациональную группировку и что ей противопоставит Россия? Подробности...
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Так в представлении британского художника выглядела встреча Ивана Грозного и Ричарда Ченслера Mary Evans Picture Library/Global Look Press
Четыреста шестьдесят пять лет назад, 10 ноября 1556 года, трагически прервалась жизнь мореплавателя Ричарда Ченслера – человека, благодаря которому Россия и Англия во времена Ивана Грозного вступили в дипломатические и торговые отношения. Короткая жизнь Ченслера изобилует приключениями, но главное, что он успел выполнить миссию, имевшую большое значение для России. И принесшую огромные деньги Англии. Подробности...
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Шантаж «Аэрофлота» дорого обойдется Европе

ЕС хватается за санкционную дубину вместо того, чтобы вести диалог с Минском Татьяна Белякова/ТАСС
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

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Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Кавказу навязывают модель Збигнева Бжезинского

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
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Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
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Сергей Худиев, публицист, богослов
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    Российский транспорт хотят сделать свободной от COVID зоной

    В России обсуждается подготовка к введению QR-кодов на всех видах транспорта
    		   11 ноября 2021, 23:45
    Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова,
    Артур Приймак,
    Николай Васильев

    QR-коды, вероятно, станут обязательными для любых поездок на общественном транспорте, поезде или самолете. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о разработке соответствующего закона. Эксперты полагают, что поначалу введение этой системы может вызвать некоторые технические трудности, которые, впрочем, вполне преодолимы. Зато медики называют введение QR-кодов на транспорте нужной мерой в условиях пандемии.

    Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в четверг сообщил о том, что совместно с профильными ведомствами начал разработку законопроектов о введении в России QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах. Предполагается, что данная мера будет действовать до июня следующего года. Введение кодов связано со стимулированием населения делать прививку, пишет «Интерфакс».

    Как заявила накануне на совещании у президента вице-премьер Татьяна Голикова, необходимо достижение коллективного иммунитета на уровне 80% от числа взрослого населения. Но пока уровень иммунитета оценивается в 48,4%, посетовала Голикова, – для достижения плановых показателей необходимо, чтобы были вакцинированы еще 22 млн человек, а ревакцинацию прошли 9 млн.

    Один из разрабатываемых законопроектов, говорят два источника РБК, содержит поправки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. Согласно им, на междугородных и международных рейсах вводятся обязательные QR-коды о прививке, о перенесенном заболевании или документально подтвержденный медотвод. Предполагается, что проверка будет проводиться в момент продажи билетов. Что касается иностранцев, привитых не зарегистрированными в России вакцинами, они тоже смогут ездить на поезде или летать на самолете, но лишь по отрицательному ПЦР-тесту.

    В метро ввести такую меру будет несложно, поскольку попасть туда можно только через турникеты, полагает первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов. «А вот при автобусных, троллейбусных, трамвайных перевозках наличие QR-кода труднее проверить. Водителю или контролерам придется проверять всех пассажиров. Многие таксисты тоже будут пренебрегать новыми правилами», – предупреждает депутат в интервью газете ВЗГЛЯД. «Больше всего от такого нововведения пострадают студенты, молодежь и пенсионеры, ведь именно эти категории чаще остальных пользуются общественным транспортом», – заключил собеседник.

    На ваш взгляд

     
    Через какое время после прививки от COVID-19 вы готовы пройти ревакцинацию?




    Обсуждение:  26 комментариев
    В Татарстане власти еще в выходные анонсировали появление QR-кодов на всей транспортной системе. Заодно будет приостановлено действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода. В четверг руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова рассказала подробнее о новых правилах: начиная с 22 ноября на городском, пригородном и межмуниципальном транспорте пассажиры должны будут иметь при себе либо бумажный, либо электронный сертификат о вакцинации. По ее словам, граждане, которые по какой-либо причине имеют медотвод от прививки, также получат QR-код. Проверять, есть ли у пассажира сертификат, обязаны будут сотрудники компании-перевозчика в момент посадки.  Власти обещают этим организациям субсидии на приобретение технических средств для проверки QR-кодов.

    Не дожидаясь новых законопроектов, некоторые российские регионы объявили о введении аналогичных мер. Так, в Хабаровском крае без QR-кода с 1 декабря нельзя будет попасть на железнодорожные вокзалы и в аэропорты. Об этом в четверг сообщил на заседании оперштаба зампред краевого правительства Евгений Никонов. На Камчатке с 23 ноября поездки на межмуниципальных автобусах и авиаперелеты по местным направлениям будут возможны только обладателям QR-кода. Об этом еще на прошлой неделе предупредил глава края Владимир Солодов.

    Зато в Краснодарском крае QR-коды на транспорте пока вводить не планируется, сообщила пресс-секретарь губернатора Галина Жукова. «Мы ждем решения федеральных властей. Если оно будет принято, мы в оперативные сроки подключимся и все сделаем. Правда, пока у нас нет понимания, кто и каким образом мог бы контролировать наличие кодов у пассажиров», – заявила собеседница. Она напомнила, что без куар-кодов на Кубани уже не пускают в любые заведения общепита, а также в ТРЦ на Черноморском побережье.

    «У нас пока не обсуждалось введение такой меры», – сообщил газете ВЗГЛЯД источник в оперштабе по борьбе с ковидом в Челябинской области. «После вступления законопроекта в силу встанет вопрос их применения на практике, а это сложно.

    Какая-нибудь бабушка получила в МФЦ бумажку с кодом, потом случайно забыла ее или не взяла с собой в автобус. И что теперь?

    Высаживать ее на ближайшей остановке?» – задается вопросом собеседник. Впрочем, оговаривается сотрудник оперштаба, дискуссия напоминает ему «расширение окна Овертона» – теорию, согласно которой любая идея в обществе может пройти от стадии «этого не может быть!» до стадии «кто же этого не знает?», так что спустя какое-то время россияне вполне могут привыкнуть к новым порядкам на транспорте.

    Тем временем, власти Татарстана призвали РЖД и Росавиацию распространить QR-коды и на межрегиональные перевозки по всей стране. Детали введения такой меры разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства, подтвердили в РЖД. В ведомстве напомнили, что схожие меры приняты во Франции, Турции, ОАЭ и нескольких других странах.

    Крупнейшая авиакомпания страны – «Аэрофлот» – ранее уже согласилась проверять QR-коды у пассажиров перед посадкой в самолет. Гендиректор компании Михаил Полубояринов на встрече с членами Совета Федерации во вторник заявил, что «Аэрофлот» готов запустить такую проверку в короткие сроки. В отличие от «Аэрофлота», крупнейшая частная авиакомпания S7 восприняла идею с опаской. Как заявили в четверг в этой компании, пассажиропоток на внутренних авиалиниях может сократиться вдвое по сравнению с текущим, и воздушный транспорт ежемесячно недополучит до 10 миллионов пассажиров.

    Первая реакция туриндустрии тоже была настороженной. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в интервью ТАСС призвал ввести переходный период, сохранив возможность поездок с отрицательными ПЦР-тестами.

    Горин отметил, что при внедрении QR-кодов на транспорте необходима унификация и простота технического решения. «Насколько технологически бесшовно этот инструмент будет работать, чтобы он не создавал неудобств, чтобы был порядок прохождения регистрации на рейс, порядок покупки билета? Для этого должно быть опробированное программное обеспечение», - пояснил вице-президент РСТ.

    Зато идею ввести QR-коды на транспорте и в общественных местах поддержали во врачебном сообществе. «Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация. Если коды будут введены на законодательном уровне, это будет великолепно», - сказал в четверг директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик Александр Гинцбург. Заслуженный врач РФ, сенатор Владимир Круглый назвал введение QR-кодов на транспорте оправданной мерой в условиях пандемии. Поддержал идею в комментарии РИА «Новости» и первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

    Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее напомнил, что самолет остается наиболее опасной зоной риска для заражения ковидом. Он призвал ввести по всей России запрет на покупку авиабилетов без QR-кода.

    Стоит отметить, что что аналогичная система Green Pass («зеленых паспортов») уже несколько месяцев действует в странах Евросоюза – в Италии и Франции. По информации итальянского Национального агентства по туризму, все итальянцы, а также гости страны, могут ездить на любом транспорте только при наличии Green Pass. Во Франции Green Pass обязателен для пассажиров внутренних и международных поездов и самолетов, а заодно – для посещения ресторанов и кафе, напоминает телеканал France 24.

    А, скажем, в Канаде сертификат нужен для путешествий между провинциями и для выезда за границу, сообщает ресурс Global News. Сертификат нужен там и для посещения кафе, ресторанов, спортзалов и других общественных мест. Правда, для поездок на транспорте внутри населенных пунктов сертификат не требуется. Пионером же в борьбе с пандемией с помощью системы QR-коды еще в апреле прошлого года стал Китай. Как напоминает Bloomberg, QR-коды в Поднебесной необходимо предъявить, чтобы попасть не только в метро, но и рестораны, магазины, и даже в высотные жилые дома.

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