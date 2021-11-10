Онищенко назвал самую опасную зону для заражения коронавирусом

Наиболее опасной зоной риска для заражения коронавирусом является самолет, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Онищенко, отвечая на вопрос о правильности введения правила в некоторых регионах России, которое предусматривает обязательное наличие QR-кодов для посадки на самолет и покупки авиабилетов, сказал, что «самой опасной зоной риска является самолет», передает ТАСС.

«Что такое самолет? Это замкнутая капсула, в которой воздухообмен обеспечивают фильтры. Туда набиваются 200 человек, все здоровы, даже температуру им померили. Но когда они летят до того же Крыма два часа 40 минут, идет воздухообмен, воздух не обеззараживается. И где бы я не спрятался, я все равно получу порцию вируса, если кто-то из пассажиров инфицирован», – пояснил он.

Онищенко подчеркнул, что такая мера, по его мнению, должна быть введена по всей России.

«Правильно сделали. И везде нужно это сделать обязательным», – заявил он.

Напомним, QR-коды были введены при полетах на самолетах внутри Хабаровского края и на Камчатке. Лоукостер «Победа» выступил против введения QR-кодов для покупки авиабилетов, но поддержал введение кодов при регистрации и их проверку перед полетом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль не обсуждали введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте.

Кроме того, в РЖД заявили о технологической готовности к выполнению требований.

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