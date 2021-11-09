РЖД и «Аэрофлот» отреагировали на вероятность введения QR-кодов для поездок

В РЖД и компании «Аэрофлот» прокомментировали грозящее введение QR-кодов для пассажиров. В РЖД заявили о технологической готовности к выполнению требований, а в «Аэрофлоте» выступили против введения кодов именно при покупке билетов.

По словам замглавы РЖД Евгения Чаркина, который выступил на форуме Cnews, перевозчик готов выполнить те требования, которые выдвигает государство.

«Мы технологически (готовы – прим. ВЗГЛЯД), повторюсь, нас пандемия очень многому научила, мы очень много сделали, поэтому – какое решение будет принято со стороны государства, мы его, безусловно, выполним», – цитирует Чаркина ТАСС.

В компании «Аэрофлот» одобрили проверку QR-кодов при посадке в самолет, но не одобрили предъявление кодов при покупке билетов.

«Мы с соответствующим программным обеспечением <...> сумеем проверить наличие QR-кода, срока прививки. Но приобретение билета ни в коем случае нельзя ставить – я даже не понимаю, как это технически можно ограничить», – сказал гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль не обсуждали введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте. Разработкой дополнительных мер занимается оперативный штаб, отметил представитель Кремля.

Ранее проверку кодов ввели в Хабаровском крае и на Камчатке.