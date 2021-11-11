Проверку QR-кодов решили ввести на вокзалах и в аэропортах Хабаровского края

В Хабаровском крае с 1 декабря без QR-кода нельзя будет попасть на железнодорожные вокзалы и в аэропорты, сообщил на заседании оперштаба по недопущению распространения коронавируса зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов.

Никонов заявил, что «глава «Аэрофлота» подтвердил позицию самого крупного перевозчика о введении кодов при посадке на самолет, этот вопрос в ближайшее время будет урегулирован, та же самая позиция была озвучена руководством РЖД, что они тоже готовы в этом направлении двигаться», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что введение новой меры запланировано на 1 декабря, «население должно спланировать свои отпуска, передвижения, с учетом введения этого ограничения».

При планировании поездок за рубеж и в другие регионы России, а также для въезда в Хабаровск гражданам рекомендовано иметь при себе именно QR-код либо официально заверенный медотвод.

По поводу введения кодов на общественном транспорте зампред отметил, что «это большой вопрос, так как у нас достаточно холодный регион и могут быть проблемы другого рода».

«Вопросы, связанные с неудобствами пассажиров, никак не соотносятся с количеством смертей, которые мы получаем (...) Все мероприятия, связанные с введением QR-кодов, они необходимы для того, чтобы население провакцинировалось. Точка. Других вариантов здесь не будет», – заключил Никонов.

Ранее QR-коды были введены при полетах на самолетах внутри Хабаровского края и на Камчатке. Лоукостер «Победа» выступил против введения QR-кодов для покупки авиабилетов, но поддержал введение кодов при регистрации и их проверку перед полетом.

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что наиболее опасной зоной риска для заражения коронавирусом является самолет, заявил заслуженный врач России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль не обсуждали введение QR-кодов на авиационном и железнодорожном транспорте.

При этом в РЖД заявили о технологической готовности к выполнению требований.

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