В Госдуме предложили давать QR-коды переболевшим COVID без обращения к врачу

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко предложение создать в России дополнительный регистр граждан, у которых имеются антитела к коронавирусу, однако они не обращались за помощью к врачу или переболели бессимптомно.

В обращении указывается, что следует дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев», передает РИА «Новости».

Леонов указал, что существует проблема, когда человек не может получить QR-код, хотя имеет антитела к COVID.

Таким образом, указывает парламентарий, мера будет актуальна не только для тех, кто переболел бессимптомно или вовсе не обращался за помощью к врачам, но и для тех, кто привился иностранными вакцинами.

Ранее в Госдуме спрогнозировали связанные с введением QR-кодов на транспорте сложности.

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