В РФПИ заявили об участившихся информационных атаках на «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что в СМИ участились информационные атаки на вакцину «Спутник V», основанные на фейковой информации, передает пресс-служба ведомства.

В сообщении РФПИ говорится, что «в СМИ участились информационные атаки на вакцину «Спутник», основанные на недостоверной и вводящей в заблуждение информации, полученной от анонимных источников», передает ТАСС.

«Это произошло после того, как официальные исследования показали, что эффективность вакцин мНРК против Дельта-варианта COVID-19 падает ниже 50% через всего лишь пять месяцев. В дополнение к этому, опубликованная в октябре статья в The New England Journal of Medicine показала, что вакцины, основанные на платформе аденовирусного вектора человека, такие, как «Спутник лайт», через восемь месяцев демонстрируют в 10 раз более сильный иммунитет на уровне антител и T-клеток, чем вакцины мНРК», – указали в фонде.

В РФПИ также призвали зарубежных производителей вакцин рассмотреть использование «Спутник лайт» в качестве «бустера» (вспомогательной вакцины – прим. ВЗГЛЯД), чтобы «достичь более сильного и продолжительного иммунитета».

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что британский таблоид The Sun, написавший о якобы «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca, является глубоко ненаучным изданием.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что обвинения британских СМИ являются голословными. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала СМИ извиниться за этот фейк перед создателями «Спутника V».

Кроме того, статья о якобы краже возмутила даже самих британцев.

При этом материал The Sun о «краже» формулы перепечатали у себя и другие СМИ. Позже газета Daily Express принесла извинения за публикацию материала.

