|
|
Британцев возмутил фейк о краже Россией формулы AstraZeneca
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Читатели онлайн-версии британского издания Daily Express отреагировали на признание газетой ошибки в публикации материала о якобы «краже» Россией формулы AstraZeneca для создания собственной вакцины Sputnik V.
«Русские ничего не копировали. Но у россиян копируют все и всегда», – заметил Xao Fan-Tzilin, передает РИА «Новости».
«Британская пресса давно превратилась в банальный генератор слухов и ложных новостей. Такие публикации дискредитируют не только отдельное издание, но и всю коррумпированную западную прессу», – добавил Dr Tarr.
«В наших СМИ по-прежнему публикуются многочисленные антироссийские/антипутинские статьи с фейковой информацией, которые никогда не ставятся под сомнение и которые необходимо изменить», – написал Username Mk 2.
«Опрос, в котором приняли участие более 70 стран, использующих Sputnik V, показал, что они очень довольны. Вот настоящие новости», – отметил еще один пользователь.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что британский таблоид The Sun, написавший о якобы «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca, является глубоко ненаучным изданием. Лавров заявил, что обвинения британских СМИ в том, что Россия якобы «украла» формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca, являются голословными.
Материал британской The Sun о «краже» формулы перепечатали у себя и другие СМИ. Газета Daily Express принесла извинения за публикацию материла о том, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca для создания собственного препарата «Спутник V».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Дана Борисова рассказала о «ковидной мафии»
|
|
Телеведущая Дана Борисова заявила о существовании некой «ковидной мафии», из-за которой якобы в аптеках отсутствуют необходимые лекарства, назначаемые при коронавирусе.
Она сообщила о состоянии своей матери, которая сейчас находится в реанимации на аппарате ИВЛ с 75% поражением легких. По словам Борисовой, в больницу попросили привезти несколько препаратов для лечения. «Обзвонила аптеки в Москве, в наличии его (одного из препаратов – прим. ВЗГЛЯД) нигде нет, говорят, можно купить только у ковидной мафии, слышали о такой?» – спросила телеведущая у своих подписчиков в Instagram.
Однако в комментариях Борисову попросили «не придумывать про ковидную мафию».
«Эти лекарства свободно продаются в аптеках», – пояснила одна из подписчиц звезды.
«Дана, зачем вы делаете хайп на здоровье матери? Все эти препараты есть в аптеках», – подтвердили в комментариях.
-
«У нас есть все эти препараты в аптеке и всегда были в доступе», – рассказали подписчики.
«Боже мой какой бред вы пишите! Все перечисленные препараты есть в наличие во всех аптеках», – продолжили подписчики.
Некоторые рассказали, что покупали перечисленные Борисовой лекарства «на днях».
Ранее сообщалось, что народный артист России Валерий Гаркалин, которого госпитализировали с коронавирусом, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
Пожилым москвичам предложили 10 тыс. рублей за вакцинацию от COVID
|
|
Вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье» за вакцинацию пожилые москвичи теперь смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей, постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
В сообщении пресс-службы мэра столицы говорится, что «правительство Москвы установило компенсационную выплату пожилым гражданам – участникам программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19».
С 12 октября вместо подарочных наборов желающие смогут получить компенсационную выплату в размере 10 тыс. рублей. Для этого нужно подать заявление в любой центр социального обслуживания Москвы, при себе необходимо также иметь паспорт гражданина России, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.
С 23 июня по 31 декабря 2021 года в рамках программы граждане старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы «С заботой о здоровье».
В программе могут принять участие и граждане, прошедшие повторную вакцинацию в указанный период. В подарочный набор входят вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций.
С начала проведения акции подарочные наборы получили уже свыше 240 тыс. московских пенсионеров.
Ранее власти Москвы решили назначить медикам стимулирующие выплаты за вакцинацию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В РФПИ назвали возможные сроки регистрации «Спутника V» в ВОЗ
Разработчики российской вакцины «Спутник V» намерены получить одобрение препарата Всемирной организацией здравоохранения до конца года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан отмечала, что организация рассчитывает на скорое одобрение российского препарата, она подчеркивала, что это «очень хорошая вакцина».
До этого глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены, остались административные процедуры.
Захарова призвала британские СМИ извиниться перед создателями «Спутника V»
|
|
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала все британские издания, опубликовавшие информацию о якобы украденной Россией у AstraZeneca формуле вакцины от коронавируса, принести извинения разработчикам препарата «Спутник V».
Захарова написала в Telegram, что «у журналистов как минимум одного из изданий – Daily Express, кажется, хватило порядочности и остатков совести, чтобы принести свои извинения», но «желтушной The Sun, как первоначальному источнику дезы, видимо, просить прощения не с руки, они ограничились внесением коррективов в первоначальный текст издания, приведя цитату из заявления РФПИ».
«Удосужились, так сказать. Если профессиональная порядочность, основанная на журналистских стандартах, не стала окончательно пустым звуком для британских изданий, у них еще есть шанс сохранить некое подобие чести и уважения к читателю и принести свои извинения российским разработчикам вакцины», – указала она.
Также к изданиям, опубликовавшим фейки о «Спутнике V», относятся Independent, Edinburgh Evening News и другие СМИ, «называть которые авторитетными было бы теперь весьма опрометчивым поступком».
Захарова предложила изданиям альтернативный вариант развития событий в случае отсутствия извинений: «Или пойдем путем заявлений? У меня все готово, осталось нажать «красную кнопку», и рубрика «Антифейк» пополнится новыми проштампованными скринами лживых публикаций. Подождем».
По словам дипломата, когда этот фейк появился в СМИ, МИД даже не стал комментировать его или публиковать опровержения.
«Исходили из того, что англичане разберутся сами, чем их информационно кормят. (Глава МИД) Cергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос СМИ, отметил, что мы уже ничему не можем удивляться, когда дело касается информации от британских таблоидов», – отметила она.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что британский таблоид The Sun, написавший о якобы «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca, является глубоко ненаучным изданием.
Лавров заявил, что обвинения британских СМИ в том, что Россия якобы «украла» формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca, являются голословными.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Инфекционист заявил о неспособности вакцинации остановить коронавирус
Массовая вакцинация не остановит распространение коронавируса, но позволит снизить риск осложнений и смерти, заявил заведующий инфекционным отделением больницы «Хуашань» в Шанхае Чжан Вэньхун.
Заявление медика прозвучало на Международной неделе индустрии биофармакологии (IBIWS), пишет издание «Дии сайцзин».
Он отметил, что вакцинация не может полностью контролировать распространение вируса, она позволит лишь снизить до минимума уровень осложнений при заражении. В пример он привел Сингапур. Иммунитет у местного населения превысил 80% благодаря прививкам, но число инициированных все равно растет.
«Мы наблюдаем, что в Сингапуре свыше 80% жителей получили обе дозы вакцины, однако по-прежнему мы не видим свидетельств того, что эпидемиологическая ситуация нормализовалась» – отметил Вэньхун.
Также инфекционист рассказал о ситуации в США, где зараженных становится больше среди тех, кто уже поставил прививку. Эксперт высказался о необходимости вакцинации лишь для того, чтобы снизить смертность и осложнения.
Говоря о будущем, врач заявил, что население планеты сформирует коллективный иммунитет за счет вакцинации и инфицированных.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус рассказал о том, что впервые показатель смертности от коронавируса уменьшился до самого низкого уровня.
Названо условие для ревакцинации от коронавируса
Людям, которые привились от коронавируса полгода назад, стоит подготовиться к ревакцинации, рассказал иммунолог Николай Крючков.
«Нужно смотреть, какие противопоказания есть у вакцины и не изменилось ли за время с момента первой прививки ваше состояние здоровья. Не появились ли у вас тяжелые хронические заболевания или, тем более, не произошла ли какая-то дестабилизация ситуации, когда длительно текущее хроническое заболевание из стадии ремиссии перешло в стадию обострения», – сказал он радио Sputnik.
По его словам, если говорить о ранних проявлениях реактогенности вакцины, то есть о температуре, общей слабости, боли в мышцах, то, как правило, такая реакция обусловлена особенностями врожденного иммунитета.
«Естественно, если на первую вакцинацию такая реакция была, то с высокой вероятностью она будет и на ревакцинацию. Не обязательно, но возможно», – уточнил иммунолог.
По мнению иммунолога, для любой прививки подходит правило: необходимо дождаться, пока состояние пациента стабилизируется, стадия обострения хронического заболевания завершится, и только тогда проводить вакцинацию. Вероятность дополнительных побочных эффектов невелика, уверен он.
При этом нужный для защиты от коронавируса уровень антител в организме сформируется не ранее, чем через две-три недели после ревакцинации. Так что в первое время после прививки следует избегать людных мест, советует кандидат медицинских наук.
«Общий принцип такой, что, когда вы ревакцинировались, сама доза начинает действовать не сразу, а через две-три недели, соответственно, в этот период вы не более защищены, чем до ревакцинации, и должны это учитывать. Если прошло много времени (после первичной вакцинации), антител у вас или нет, или очень мало. Условно, вы не в полной мере защищены. Специфический иммунитет срабатывает не сразу, поэтому рекомендовано где-то две-три недели беречься, чтобы доза бустера подействовала», – объяснил Крючков.
Ранее президент Владимир Путин обратил внимание на важность своевременной ревакцинации от коронавируса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Иммунолог оценил эффективность введения экспресс-тестирования в школах
|
|
Экспресс-тесты просты и достаточно точны, поэтому вполне могут стать необходимой ранней диагностикой во всех российских школах, что поможет вовремя прерывать цепочки заражений коронавирусной инфекцией, сказал газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 14 октября в 10 школах будет проведено экспресс-тестирование учеников на коронавирус, поскольку дети чаще остальных переносят COVID-19 бессимптомно и в 1,5 раза чаще, чем взрослые, передают вирус родственникам. По итогам проекта и отработки алгоритма власти столицы будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных учреждениях.
«Экспресс-тесты (иммунохимические тесты) очень простые, напоминают обычный тест на беременность, который продается в любой аптеке. То есть любой человек на дому может его проделать. Здесь, естественно, исследуется не моча, а, например, слюна (в зависимости от вида теста). Сама по себе методика позволяет самостоятельно проводить диагностику, потому что все очень просто», – говорит Болибок.
Он подчеркивает, что такие тесты в школах легко могут проводить работающие там медсотрудники, а также при детских поликлиниках есть школьные и дошкольные отделения, врачи и медсестры которых вполне могли бы оказать помощь. Кроме того, исходя из количества учеников, для оперативности проведения этих тестов можно обучить учителей, которые помогали бы пройти тест младшеклассникам, а ученики старших классах могут пройти его самостоятельно, возможно под контролем врача или педагога на группу. Простота использования данного теста позволяет легко внедрить его во все учебные заведения страны.
«С моей точки зрения, это абсолютно правильно выверенное решение. Единственное, жалко, что это сделано сейчас, а не полгода-год назад, но тогда не было таких ресурсов. Это ранняя диагностика, которая направлена на оперативное выявление носителей коронавирусной инфекции, и, соответственно, быстрой изоляции цепочек передачи вируса», – объясняет врач.
Иммунохимический тест – это тест на белки коронавируса, продолжает специалист. То есть, за определенное время сам вирус уже может исчезнуть из организма, но белок, который производят зараженные клетки, может остаться, потому что он априори находится дольше в организме человека. Поэтому иммунохимические тесты считаются более чувствительными, а их эффективность равна 85 %, что сравнимо с ПЦР-тестами.
Тестировать школьников, по мнению иммунолога, следует каждую неделю, ориентировочно в среду-четверг, поскольку в выходные дети преимущественно находятся в контакте с родственниками и другими людьми, и их организму нужно время на проявление признаков заболевания. В ином случае, при заражении, например, в воскресенье, в понедельник тест попросту может не показать наличие вируса.
Также врач обратил внимание на то, что уже несколько дней ситуация с вирусом в стране держится примерно на одном уровне. «Согласно статистике заболеваемости коронавирусом в России, сказать, на каком этапе находится текущая волна, сложно. Однако пока мы не перекрыли предыдущий пик, который был в декабре прошлого года. Возможно, пик этой волны уже остановился, тогда на этом плато мы постоим, как это бывает обычно, недели четыре, а потом заболеваемость пойдет на спад», – полагает Болибок.
Кроме того, он отметил, что те ограничительные мероприятия, которые принимаются в различных регионах страны, безусловно эффективны, поскольку как минимум они дают выбор: привиться против COVID-19 и иметь право на посещение общественных мест, не создавая при этом угрозы другим гражданам, или изолироваться дома, взяв отпуск или перейдя на удаленный режим работы, чтобы также не создавать опасность в первую очередь для окружающих.
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что помочь в борьбе с коронавирусной инфекции может не только вакцинация, но и ранняя диагностика заболевания, «чтобы можно было оперативно прерывать цепочки заражений».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Врач назвал новую волну коронавируса в России самой тяжелой
Новая волна коронавируса в России будет самой тяжелой и длительной, но население планеты через полтора-два года станет невосприимчивым к вирусу, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
По словам медика, волна будет длительной и унесет множество жизней, потому что страна к ней не готова. Когда предупреждали о резком скачке заболеваний летом, то мало кто услышал. Поэтому иммунитет остается приобретать естественным путем, пока все равно нет альтернативы, заметил он во время пресс-конференции 13 октября.
«У детей после встречи с коронавирусом сейчас сформируется иммунитет, и поколение, которое будет расти в дальнейшем с этим коронавирусом, будет воспринимать его как обычный сезонный коронавирус», – цитирует Тимакова ТАСС.
При этом, даже если будет мутировать распространенный сейчас штамм «дельта», то клиническая картина не изменится. Именно этот вид вируса будет изменяться в дальнейшей, но население получит иммунитет уже во время третей волны, считает врач.
Также он выделил новые симптомы, которые стали чаще встречаться у зараженных коронавирусом. Сейчас пациенты меньше теряют обоняние, но чаще жалуются на кишечные расстройства. Повышения температуры на амбулаторном звене медики видят меньше, но на стационарном лечении осложнения остались такими же опасными, отметил Тимаков.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал газете ВЗГЛЯД, как совмещать прививки от гриппа и COVID-19. По его мнению, необходимо сначала уделить внимание вакцинации именно от коронавируса, а только потом прививаться от гриппа. Ставить эти вакцины одновременно пока не стоит, так как их совмещение не проверяли.
Россия и ЕС решили провести консультации по взаимному признанию сертификатов о вакцинации
Россия и ЕС проведут серию экспертных консультаций для согласования основных параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава.
В ведомстве сообщили, что «состоялась очередная рабочая встреча в виртуальном формате представителей Минздрава России и Евросоюза», в ходе нее «стороны наметили ближайшие совместные шаги: будет проведена серия экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации», передает ТАСС.
«Работа по взаимному признанию сертификатов направлена на устранение препятствий для передвижения граждан России на территории ЕС и наоборот. Двусторонние консультации по этому вопросу продолжатся», – отметили в министерстве.
В сентябре Минздрав направил в представительство Евросоюза документы, запрошенные европейской стороной в ходе предыдущей встречи, передает РИА «Новости».
Ранее в Италии не исключили признания вакцинации «Спутником V». Вместе с тем Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ВОЗ заявили о снижении смертности от COVID-19 до самой низкой отметки
Число новых смертельных случаев от коронавируса в мире уменьшается, этот показатель находится сейчас на самом низком уровне почти за год, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Число случаев смерти от COVID-19, о которых поступают сообщения, продолжает уменьшаться и находится сейчас на самом низком уровне почти за год», – цитирует главу ВОЗ ТАСС.
Отмечается, что это число все же остается очень высоким – почти 50 тыс. случаев за неделю, а реальное количество случаев может быть и вовсе выше, подчеркнул Гебрейесус.
По его словам, смертность начала снижаться во всех регионах, кроме Европы, где есть страны, столкнувшиеся с новыми волнами коронавируса и скачком смертей.
Отмечается, что смертность высокая там, где у населения нет доступа к вакцине от COVID-19. По данным ВОЗ, в мире инфицировано 238 229 951 человек, а скончались с начала пандемии уже 4 859 277.
Ранее глава ВОЗ потребовал остановить ревакцинацию населения от коронавируса в богатых странах, так как вакцины не хватает жителям Африки. Он назвал происходящее несправедливым, сказав, что пандемию коронавируса не оставить, прививая один континент.
В России выявили 28,7 тыс. случаев коронавируса за сутки
|
|
За минувшие сутки в России выявили 28717 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 28 717 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4410, Санкт-Петербурге – 2470, Московской области – 1898.
Всего в стране выявили 7 861 681 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 916 086 человек, из них вылечились за сутки 21 801 человек.
Также за сутки зафиксировано 984 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 219 329 человек.
Накануне, 12 октября, в России выявили 28 190 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 527.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Минздраве пояснили, в каком возрасте дети чаще всего заболевают коронавирусом
Дети в двух возрастных группах наиболее подвержены коронавирусу – на первом году жизни и в подростковом возрасте, заявила старший научный сотрудник НИКИ детства Минздрава Московской области доцент кафедры детских болезней Наталья Колосова.
Колосова заявила, что «в наибольшей степени подвержены заболеванию COVID-19 дети в младенческом возрасте – на первом году жизни и подростки после 13 лет, потому что они уже как взрослые, поэтому и болеют чаще, дети с хроническими заболеваниями (сахарный диабет)», однако «заболеваемость в этих группах все равно ниже по сравнению с заболеваемостью во взрослых группах (дети составляют 7,6% от всех случаев)», передает «Ридус».
Она также развеяла миф о том, что дети не болеют коронавирусной инфекцией: во время первых волн пандемии были такие заявление, но, по словам Колосовой, дети и тогда болели, но в легкой форме. Сейчас же с мутацией штамма дети стали болеть более тяжело.
«Смертность в детской популяции по-прежнему гораздо ниже, но увеличилось количество случаев тяжелого течения болезни», – подчеркнула эксперт.
По словам Колосовой, дети все чаще могут испытывать негативные последствия для здоровья после перенесенного COVID-19: «Аналогом тяжелого течения у взрослых в детском возрасте является мультисистемный воспалительный синдром – системное воспаление с вовлечением многих органов и систем: кожи, крови, нервной системы, ЖКТ, почек, миокардит, перикардит. Иногда эти симптомы проявляются через три-четыре недели после перенесенной коронавирусной инфекции».
Доцент добавила, что если COVID-19 протекает в легкой форме, то его симптомы никак не будут отличатся от обычной простуды. Тогда опасности для ребенка никакой нет – при легкой форме течения болезни осложнений на организм не будет.
«Насторожить родителей должна тяжесть заболевания, если симптомы респираторные проявляются у ребенка сильнее, чем обычно: лихорадка, слабость, интоксикация, температура выше 39 градусов, если она длительно сохраняется и плохо отвечает на терапию жаропонижающими препаратами, кашель, боль в горле, слабость, боль в мышцах», – пояснила эксперт.
Ранее врач назвал новую волну коронавируса в России самой тяжелой. В московских школах уже запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В московских школах запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID
Бесплатное экспресс-тестирование школьников на коронавирус начнется с 14 октября в 10 столичных школах, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она объяснила, что дети чаще остальных переносят COVID-19 бессимптомно, при этом они также в 1,5 раза чаще, чем взрослые передают вирус родственникам. По ее словам, за последний месяц коронавирусом заразились в 2,5 раза больше школьников, чем месяцем ранее, а за последние две недели – на 42% больше, передает РИА «Новости».
«Мы видим, что в условиях роста заболеваемости ряд регионов переходит на дистанционное обучение. Мы понимаем, что это крайняя мера, которую никто в городе не хочет допустить, и мы отрабатываем другие возможные механизмы. Поэтому в 10 московских школах вводим экспресс-тестирование», – объяснила Ракова.
Так, московские школьники будут проходить тестирование раз в две недели. При этом положительный результат не будет являться основанием для введения карантина в классе или признания ребенка заболевшим: решение о каких бы то ни было мерах будет приниматься после визита врача, который проведет осмотр и сделает дополнительные тесты, в том числе ПЦР-тест.
Каждый класс будет сдавать экспресс-тест отдельно от другого. Для этого школы составят специальное расписание. При этом образовательные учреждения вправе самостоятельно решать, кто будет проводить тестирование, его сотрудники или медперсонал, поскольку оно не требует наличия особых навыков. Кроме того, родители могут самостоятельно проводить тестирование своего ребенка в школе в присутствии его сотрудника или приносить каждые две недели результаты теста, сделанного в поликлинике или частном медучреждении.
По словам Раковой, решение о карантине для класса будут принимать только после получения ребенком 2 положительных экспресс-тестов или положительного ПЦР-теста.
«Обращаю внимание, что положительный результат экспресс-теста не является основанием ни для того, чтобы признать ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе. Но он является основанием для незамедлительного направления врача из поликлиники. Врач должен прийти на дом, тщательно осмотреть маленького пациента, в том числе проверить на наличие симптомов ОРВИ, взять ПЦР-тест и еще один экспресс-тест. И только по результатам допобследования может приниматься решение о дальнейших шагах», – сказала она.
Она отметила, что по итогам проекта и отработки эффективного алгоритма власти Москвы будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных организациях.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что вводить локдаун в российских школах из-за коронавируса не планируется, среди школ менее 0,1% находятся на карантине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин заявил об отсутствии у него коронавируса благодаря вакцинации
Президент России Владимир Путин заявил, что мог заразиться COVID-19, однако этого не произошло, потому что он вакцинирован.
У главы государства также поинтересовались, не боится ли он заразиться коронавирусом в поездках. На что Путин ответил: «Дело не во мне. Когда я еду, со мной едут много людей, больше 100 человек. Это пресс-служба, сотрудники охраны, водители, протокол и так далее. Большое количество людей, которые подвергают свое здоровье опасности. В этой связи есть о чем подумать», – приводит слова президента Telegram-канал «Пул № 3».
Напомним, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин, который ранее заявил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров.
Кроме того, глава государства рассказал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими сотрудниками, и выразил надежду, что не заболеет и в будущем.
Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19
Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, следует из реестра разрешений клинических исследований.
«SPRAY 08- Гам-КОВИД-Вак-2021 «Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак, комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», в лекарственной форме спрей назальный при участии взрослых добровольцев», – передает РИА Новости текст документа.
Предполагается, что в исследовании примут участие 500 добровольцев, завершится оно 31 декабря 2023 года, уточняется в реестре. –
Напомним, в апреле в России начались доклинические испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа.