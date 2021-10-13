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Захарова призвала британские СМИ извиниться перед создателями «Спутника V»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала все британские издания, опубликовавшие информацию о якобы украденной Россией формуле вакцины от коронавируса у AstraZeneca, принести извинения разработчикам препарата «Спутник V».
Захарова написала в Telegram, что «у журналистов как минимум одного из изданий – Daily Express, кажется, хватило порядочности и остатков совести, чтобы принести свои извинения», но «желтушной The Sun, как первоначальному источнику дезы, видимо, просить прощения не с руки, они ограничились внесением коррективов в первоначальный текст издания, приведя цитату из заявления РФПИ».
«Удосужились, так сказать. Если профессиональная порядочность, основанная на журналистских стандартах, не стала окончательно пустым звуком для британских изданий, у них еще есть шанс сохранить некое подобие чести и уважения к читателю и принести свои извинения российским разработчикам вакцины», – указала она.
Также к изданиям, опубликовавшим фейки о «Спутнике V», относятся Independent, Edinburgh Evening News и другие СМИ, «называть которые авторитетными было бы теперь весьма опрометчивым поступком».
Захарова предложила изданиям альтернативный вариант развития событий в случае отсутствия извинений: «Или пойдем путем заявлений? У меня все готово, осталось нажать «красную кнопку», и рубрика «Антифейк» пополнится новыми проштампованными скринами лживых публикаций. Подождем».
По словам дипломата, когда этот фейк появился в СМИ, МИД даже не стал комментировать его или публиковать опровержения.
«Исходили из того, что англичане разберутся сами, чем их информационно кормят. (Глава МИД) Cергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос СМИ, отметил, что мы уже ничему не можем удивляться, когда дело касается информации от британских таблоидов», – отметила она.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что британский таблоид The Sun, написавший о якобы «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca, является глубоко ненаучным изданием.
Лавров заявил, что обвинения британских СМИ в том, что Россия якобы «украла» формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca, являются голословными.
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Захарова высмеяла заявление о вине RT в срыве вакцинации в США
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление «Голоса Америки*» о том, что в провале кампании вакцинации в США якобы виновата Россия.
По словам Захаровой, в США «кажется, нашли наконец виновных в том, что национальная кампания по вакцинации против коронавируса провалилась». Вину «за то, что почти 60% республиканцев и 15% демократов не хотят прививаться» возложили на RT. «Заметили ли они (журналисты) хоть раз комментарии главного редактора Маргариты Симоньян о необходимости вакцинации? Нет, конечно», – заявила Захарова в Facebook.
Захарова предположила, что подобные утверждения, видимо, свидетельствуют о популярности RT среди сторонников Республиканской партии США. «Что ж, мы и не знали, что наши СМИ пользуются таким спросом среди «ястребов» американского политического спектра», – отметила она.
Статью «Голоса Америки*» Захарова назвала «образцовым примером манипуляции данными». Так, заголовок («Американские антипрививочники и российская «фабрика троллей» мешают бороться с коронавирусом в США») и подзаголовок («Эксперты подчеркивают, что иностранные игроки продолжают распространять в США дезинформацию о вакцинах»), как отметили в МИДе, «кричат» о «вине» Москвы. Однако «в самом материале об этом написано в конце, как всегда, без каких-либо доказательств». При этом значительная часть статьи «посвящена неоднозначным заявлениям племянника 35-го президента США Джона Фицджералда Кеннеди о том, что вакцина может убить, и антинаучным настроениям евангельских христиан».
«А в том, что в США продолжается разгул пандемии, виновата все равно лично Марго, – заявила Захарова, которую «немного пугает, что фамилия Кеннеди и название телеканала RT появились в одном материале недалеко друг от друга». – Совпадение, думаю. А то, знаете ли, за 50 лет виновных в его убийстве не нашли...».
Напомним, рейтинг президента США Джо Байдена рекордно обвалился. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объясняет падение популярности главы государства коронавирусом.
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Британская газета извинилась перед Россией за статью о вакцине
Газета Daily Express принесла извинения за публикацию материла о том, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca для создания собственного препарата «Спутник V», изначально статья была опубликована в таблоиде The Sun.
Материал британской The Sun о «краже» формулы перепечатали у себя и другие СМИ, в том числе Daily Express.
«В статье от 11 октября 2021 года ошибочно предполагалось, что «согласно новым сообщениям, Россия скопировала формула вакцины AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины». Мы обратили внимание, что это ошибочная информация, так как разработчик вакцины Sputnik V – Центр Гамалеи публично известно», – цитирует сообщение издания РИА «Новости».
Daily Express признала, что в статье содержались и другие недостоверные сведения. В качестве извинения газета опубликовала заявление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который ранее назвал публикацию материала «фейком и вопиющей ложью».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что британский таблоид The Sun, написавший о якобы «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca, является глубоко ненаучным изданием.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что обвинения британских СМИ в том, что Россия якобы «украла» формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca, являются голословными.
Пожилым москвичам предложили 10 тыс. рублей за вакцинацию от COVID
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Вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье» за вакцинацию пожилые москвичи теперь смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей, постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
В сообщении пресс-службы мэра столицы говорится, что «правительство Москвы установило компенсационную выплату пожилым гражданам – участникам программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19».
С 12 октября вместо подарочных наборов желающие смогут получить компенсационную выплату в размере 10 тыс. рублей. Для этого нужно подать заявление в любой центр социального обслуживания Москвы, при себе необходимо также иметь паспорт гражданина России, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.
С 23 июня по 31 декабря 2021 года в рамках программы граждане старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы «С заботой о здоровье».
В программе могут принять участие и граждане, прошедшие повторную вакцинацию в указанный период. В подарочный набор входят вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций.
С начала проведения акции подарочные наборы получили уже свыше 240 тыс. московских пенсионеров.
Ранее власти Москвы решили назначить медикам стимулирующие выплаты за вакцинацию.
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Число одновременно болеющих COVID россиян в ноябре может достигнуть миллиона человек
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Количество россиян, заразившихся коронавирусом, через месяц может превысить один млн человек, а ежедневное количество зафиксированных случаев будет варьироваться от 26,8 до 35,8 тыс., сообщил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.
Исследователи рассматривают несколько сценариев распространения COVID-19 в России. Самый плохой предполагает, что к 10 ноября число болеющих россиян достигнет 1 миллиона человек, наиболее позитивный прогноз – 920 тыс. больных, передает ТАСС.
«Для того чтобы был спад заболеваемости, нужно значительно больше привитых, чем сейчас», – уверен Захаров.
Отмечается, что ученые создали математическую модель, получившую название CIR. Она учитывает общее количество заболевших, поправившихся и не выживших после ковида с начала пандемии, а также процентный прирост общего количества заболевших.
Специалисты также внесли в модель «характеристику динамического баланса эпидемиологического процесса» – показатель, который позволяет выявить зависимость значений общего числа выздоровевших и умерших на данный момент от общего количества выявленных случаев заболевания в прошлом.
«Мы как раз определяем эту закономерность – через сколько дней прошлые значения по количеству заболевших будут близки к нынешним значениям общего количества выздоровевших и умерших. <...> Оказалось, что этот показатель (именно он и называется «характеристикой динамического баланса») не очень сильно изменяется во времени, поэтому мы научились его вычислять и использовать, создавая прогнозы на <...> 31 день вперед», – объяснил Захаров.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации против COVID-19.
Глава ВОЗ потребовал прекратить «аморальную и несправедливую» ревакцинацию от COVID
Необходимо остановить ревакцинацию населения от коронавируса в богатых странах, поскольку вакцины не хватает в Африке и ряде других регионов, с таким требованием выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Когда у нас только 166 млн доз, сделанных в Африке, на 1,2 млрд населения, начать бустерную вакцинацию – это самое плохое, что мы как мировое сообщество можем сделать. Это несправедливо и нечестно, поскольку мы не остановим пандемию, игнорируя один континент, тот самый континент, у которого нет средств или производственного потенциала. Мир должен прийти в себя», – передает его слова РИА Новости.
Гебрейесус подчеркнул, что речь идет не обо всех бедных странах, а прежде всего об Африке.
Он пояснил, что целесообразно сейчас ревакцинировать людей с ослабленным иммунитетом. «Для остальных это аморально, нечестно, несправедливо, и это надо прекратить», – заявил глава ВОЗ.
Ранее глава ВОЗ призвал продлить мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19.
Спектакли с Нонной Гришаевой отменили из-за подозрения на COVID-19
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Вахтанговский театр отменил два спектакля с участием актрисы Нонны Гришаевой «Люся. Признание в любви» в связи с подозрением на коронавирус у актрисы, сообщил директор театра Кирилл Крок.
«У нее был положительный тест на ковид. Чувствует себя прекрасно, находится дома. Через пять дней будет еще один тест сдавать», – сказал ТАСС Крок.
Он отметил, что последний тест был отрицательным, при повторном отрицательном тесте Гришаеву могут выписать. При этом директор театра уточнил, что актриса чувствует себя прекрасно и готова играть на сцене.
«Мы не хотим рисковать ни зрителями, ни партнерами, ни музыкантами, ни артистами, ни служащими театра, поэтому мы вынуждены два наших спектакля с ее участием были отменить», – сказал директор.
Спектакль «Люся. Признание в любви» был запланирован на 7 и 13 октября.
Ранее актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которую госпитализировали в Коммунарку, сообщила, что заболела коронавирусом и проходит лечение.
В Калининградской области приостановили плановую медпомощь
Оказание плановой медицинской помощи приостановлено в Калининградской области на фоне сложной ситуации с пандемией коронавируса, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
«Ситуация с коронавирусом остается чрезвычайно сложной. Мы работаем на пределе, задействованы все ресурсы, которые только есть. До сегодняшнего дня мы не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи, к сожалению, вынуждены прийти к этому шагу», – цитирует РИА «Новости» Кравченко.
Ранее власти Калининградской области решили ввести с 16 октября QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров.
Названо условие для ревакцинации от коронавируса
Людям, которые привились от коронавируса полгода назад, стоит подготовиться к ревакцинации, рассказал иммунолог Николай Крючков.
«Нужно смотреть, какие противопоказания есть у вакцины и не изменилось ли за время с момента первой прививки ваше состояние здоровья. Не появились ли у вас тяжелые хронические заболевания или, тем более, не произошла ли какая-то дестабилизация ситуации, когда длительно текущее хроническое заболевание из стадии ремиссии перешло в стадию обострения», – сказал он радио Sputnik.
По его словам, если говорить о ранних проявлениях реактогенности вакцины, то есть о температуре, общей слабости, боли в мышцах, то, как правило, такая реакция обусловлена особенностями врожденного иммунитета.
«Естественно, если на первую вакцинацию такая реакция была, то с высокой вероятностью она будет и на ревакцинацию. Не обязательно, но возможно», – уточнил иммунолог.
По мнению иммунолога, для любой прививки подходит правило: необходимо дождаться, пока состояние пациента стабилизируется, стадия обострения хронического заболевания завершится, и только тогда проводить вакцинацию. Вероятность дополнительных побочных эффектов невелика, уверен он.
При этом нужный для защиты от коронавируса уровень антител в организме сформируется не ранее, чем через две-три недели после ревакцинации. Так что в первое время после прививки следует избегать людных мест, советует кандидат медицинских наук.
«Общий принцип такой, что, когда вы ревакцинировались, сама доза начинает действовать не сразу, а через две-три недели, соответственно, в этот период вы не более защищены, чем до ревакцинации, и должны это учитывать. Если прошло много времени (после первичной вакцинации), антител у вас или нет, или очень мало. Условно, вы не в полной мере защищены. Специфический иммунитет срабатывает не сразу, поэтому рекомендовано где-то две-три недели беречься, чтобы доза бустера подействовала», – объяснил Крючков.
Ранее президент Владимир Путин обратил внимание на важность своевременной ревакцинации от коронавируса.
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Путин призвал наращивать темпы вакцинации от коронавируса в России
Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации против COVID-19.
«Хотел бы сказать и по ситуации с коронавирусной инфекцией – куда от нее деться сегодня, борьба с ней продолжается. Вы знаете, что во многих регионах сейчас идет рост заражения. В сложных условиях работают медицинские работники. Спасти людей от инфицирования, тяжелого течения болезни способна вакцинация. Мы с вами это хорошо знаем. Необходимо наращивать ее темпы», – приводит его слова ТАСС.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России от коронавируса вакцинировались 43 млн человек, это почти треть всего населения.
В Калининграде решили ввести QR-коды для посещения торговых центров
Власти Калининградской области с 16 октября вводят QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров, сообщил губернатор области Антон Алиханов.
«С 16 октября, с этой субботы, мы планируем обязать торгово-развлекательные центры, торговые центры и любые магазины занимающиеся торговлей непродовольственными товарами, с торговым залом более 300 квадратных метров, пускать покупателей только при предъявлении QR-кода [о вакцинации] и, соответственно, паспорта», – цитирует ТАСС Алиханов.
По его словам, наряду с приостановкой групповых занятий в учреждениях дополнительного образования в области будут остановлены групповые занятия спортом для жителей младше 18 лет, кроме сборных команд области или сборных команд России. Отмечается, что меры носят временный характер для увеличения темпов вакцинации от коронавируса.
К настоящему времени в области зафиксировано 58 106 случаев заражения коронавирусом, в том числе 285 – за прошедшие сутки.
Ранее власти Севастополя решили ввести с 15 октября режим QR-кодов для посещения общественных мест.
В учреждениях культуры в Свердловской области решили ввести QR-коды
В Свердловской области с 8 ноября будут введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
«С 8 ноября QR-коды заработают в театрах и в филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, в салонах красоты, в санаториях и на базах отдыха. С таким предложением выступил региональный Роспотребнадзор. Мы с коллегами его тщательно проработали и согласились», — написал он в своем Instagram.
С 25 октября QR-коды заработают в первую очередь для чиновников: все все в резиденции и правительстве должны быть привиты от COVID-19 или иметь документ о перенесенной болезни. «Срок действия – полгода. В противном случае сотрудник будет отстранен. Это же правило распространяется на муниципальные администрации», – отметил Куйвашев. Также в перечень войдут музеи, библиотеки, выставочные центры, спортивные объекты.
Кроме того, в каждом государственном и муниципальном учреждении должны быть предусмотрены специальные помещения, где будет вестись прием граждан, не имеющих прививки.
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ограничительные мероприятия для россиян старше 65 лет сейчас действуют в 64 субъектах России.
Володин призвал сохранить ограничения в работе ГД на фоне коронавируса
На данный момент в Госдуме привито мало депутатов, поэтому необходимо сохранить ограничения на работу ГД, а комитеты могут работать дистанционно, заявил депутат Вячеслав Володин во время выступления перед голосованием на пост спикера.
«Должны быть введены ограничения и на посещения здания (Госдумы), и на (посещения) предприятий питания, и (необходимо) работать во вторник и четверг. Надо мерить температуру на входе. Комитеты могут использовать дистанционный формат, чтобы работа не прерывалась. На сегодня 70% депутатов вакцинировано. Это мало», – передает его слова РИА Новости.
Во вторник проходит первое пленарное заседание Госдумы нового созыва.
Ранее Володин заявил, что на первом пленарном заседании Госдумы отсутствуют 11 депутатов из-за коронавируса.
Россия и ЕС решили провести консультации по взаимному признанию сертификатов о вакцинации
Россия и ЕС проведут серию экспертных консультаций для согласования основных параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава.
В ведомстве сообщили, что «состоялась очередная рабочая встреча в виртуальном формате представителей Минздрава России и Евросоюза», в ходе нее «стороны наметили ближайшие совместные шаги: будет проведена серия экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации», передает ТАСС.
«Работа по взаимному признанию сертификатов направлена на устранение препятствий для передвижения граждан России на территории ЕС и наоборот. Двусторонние консультации по этому вопросу продолжатся», – отметили в министерстве.
В сентябре Минздрав направил в представительство Евросоюза документы, запрошенные европейской стороной в ходе предыдущей встречи, передает РИА «Новости».
Ранее в Италии не исключили признания вакцинации «Спутником V». Вместе с тем Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.
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В России выявили 28,7 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 28717 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 28 717 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4410, Санкт-Петербурге – 2470, Московской области – 1898.
Всего в стране выявили 7 861 681 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 916 086 человек, из них вылечились за сутки 21 801 человек.
Также за сутки зафиксировано 984 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 219 329 человек.
Накануне, 12 октября, в России выявили 28 190 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 527.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В регионах России усилили антикоронавирусные меры
Власти Республики Коми и Смоленской области введут систему QR-кодов, сообщают пресс-службы региональных правительств. Ряд регионов увеличил план обязательной вакцинации населения.
В Коми в связи с распространением COVID-19 вводится система QR-кодов. Она заработает с 21 октября для посетителей (зрителей) спортивных и культурных мероприятий. По данным пресс-службы, проведение мероприятий с заполнением зала 100% разрешается при соблюдении дополнительного условия. Все посетители должны иметь QR-код сертификата вакцинирования против коронавируса либо QR-код перенесшего COVID-19.
Власти Смоленской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 13 октября вводят QR-коды для посетителей ТЦ, а с 25 октября – для салонов красоты, бань, фитнеса и общепита, передает РИА Новости.
Важные изменения коснулись организации массовых мероприятий. В частности, их участникам необходимо наличие сертификата о вакцинации против COVID-19 или справки о перенесенной коронавирусной инфекции при условии, что с даты выздоровления прошло не более шести месяцев.
Временно запрещается работа фудкортов, а также организаций общепита с 23.00 до 6.00, кроме торговли на вынос и доставки. Временно приостанавливается массовый допуск граждан в здания и помещения органов исполнительной власти Смоленской области и областных государственных учреждений, государственные услуги в этих учреждениях будут осуществляться по предварительной записи или в электронном виде.
Оперштаб по Краснодарскому краю сообщает, что план обязательной вакцинации населения увеличили до 80% на Кубани, оба компонента вакцины ряд категорий жителей региона должен получить до 15 декабря. Получить первый компонент вакцины или привиться однокомпонентной следует до 15 ноября, а вторым – до 15 декабря 2021 года.
Роспотребнадзор Карачаево-Черкесии постановил привить от COVID-19 не менее 80% граждан определенных категорий. В частности, постановление касается лиц в возрасте 60 лет и старше, работников сферы услуг, медицины, образования, правоохраны и военнослужащих
Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии также постановило привить от коронавируса 80% жителей республики, подлежащих обязательной вакцинации. В постановлении отмечается, что сюда относятся государственные гражданские служащие, работники сферы услуг, в том числе торговли, туризма, культуры, ЖКХ.
Напомним, власти Калининградской области решили ввести с 16 октября QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров. В Свердловской области с 8 ноября будут введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев. Власти еще семи российских регионов – от Татарстана до Севастополя – ввели ограничения, отчасти уже знакомые россиянам по временам первых волн пандемии.
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