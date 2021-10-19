Президент Украины Владимир Зеленский назвал «Северный поток – 2» «оружием», последствия применения которого никто еще не знает, так как Европа зиму еще не прошла.

«Последствия этого оружия никто еще не знает: зиму мы не прошли, Европа зиму не прошла. Посмотрим, что будет дальше, что будет весной, но при этом <…> мы должны быть на шаг впереди», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные в интервью телеканалу ICTV.

Он полагает, что необходимо не только задумываться о количестве накопленного в этом году в подъемных хранилищах газа, но и о перспективе. «Мы не понимаем, что будет в следующем году <…>, и надо будет реагировать», – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский утверждает, что Запад прислушивается к позиции Украины по «Северному потоку – 2». «Мы понимали, что это для нас будут вызовы, но у нас есть свой газ, и наше общество будет обеспечено, но тем не менее мы говорили об энергетической небезопасности всей Европы. Сейчас нас слышат, сейчас пошла уже реакция», – полагает он. В этом контексте Зеленский добавил, что «после того, как «Северный поток – 2» будет достроен, его еще надо запустить», в связи с этим он подчеркнул, что для Киева «очень важно, чтобы Третий энергетический пакет был применен к «Северному потоку – 2».

Еще одним вызовом для Украины он назвал перспективы транзита российского газа через Украину. «И также, когда закончится контракт о транзите российского газа Украиной в 2024 году, что будет 1 января 2025 года – это также очень серьезный вызов, серьезный вопрос, на который надо находить ответ вчера, позавчера, и на который надо было найти ответы десять лет назад. Мы не находили», – признал Зеленский.

Накануне оператор проекта «Северный поток – 2» – компания Nord Stream 2 AG – сообщил, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом и готова к работе. воскресенье посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о готовности «Северного потока – 2» к запуску.

На этом фоне сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» Роберт Хабек обвинил Россию в «ограничении» поставок газа в Европу, призвав Берлин «быстро поговорить» с Москвой. Между тем в Кремле указали, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии. Вице-премьер Александр Новак отметил, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.

В прошлую пятницу замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.

Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.

Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».

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