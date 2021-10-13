В ЕК решили не рассматривать роль «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе

Еврокомиссия (ЕК) на заседании не рассматривала влияние запуска «Северного потока – 2» в ходе обсуждения рекомендаций странам ЕС по реагированию на энергетический кризис в регионе, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Еврокомиссия сегодня не обсуждала роль запуска «Северного потока – 2», поскольку процедура его разрешения в настоящий момент находится на рассмотрении у немецкого регулятора, после решения которого у ЕК будет два месяца на его рассмотрение», – передает ее слова ТАСС.

Симсон добавила, что сейчас уровень заполнения газохранилищ в странах Евросоюза составляет 77%. Также, по ее словам, Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам в ЕС.

«Газпром» в полном объеме выполняет свои долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС, но практически не поставляет дополнительные объемы газа на европейский рынок или поставляет их в минимальном объеме», – сказала еврокомиссар по энергетике.

Накануне цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за тысячу кубометров. Накопление газа в ПХГ Европы почти остановилось. Еврокомиссия планирует предложить создание механизма общих закупок газа для пополнения стратегических запасов Евросоюза для устранения энергетического кризиса.

Президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».