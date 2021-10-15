Новак счел странными разговоры о контракте на транзит газа через Украину раньше 2024 года

Странно говорить о новом контракте на транзит газа из России через Украину, так как до исполнения текущего контракта еще три с половиной года, сказал в кулуарах Российской энергетической недели вице-премьер Александр Новак.

Новак указал, что «уже заключен контракт до 2024 года» и странно говорить о заключении нового контакта в 2021 году, до конца действующего контакта еще три с половиной года, передает РИА «Новости».

При этом Россия уже ведет консультации с Германией по вопросу заключения нового контракта на транзит газа с Украиной после 2024 года, передает ТАСС.

Новак также не исключил, что спотовые продажи газа на экспорт на электронной торговой площадке (ЭТП) Газпрома могут возобновиться в ноябре-декабре, после заполнения российских подземных хранилищ газа. В данный момент Газпром продает газ на своей площадке только с поставкой в третьем квартале 2022 года и в 2023 году.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве.

Напомним, Украина столкнулась с газовым кризисом. Многие соцучреждения страны остаются без отопления. В стране начали досрочно тратить газ из хранилищ. Президент России Владимир Путин заявил, что усиливать транзит газа сейчас через украинскую ГТС опасно, она изношена на 80% и может не выдержать. Однако все же в этом году поставки топлива по этому маршруту будут увеличены примерно на 10%, несмотря на условия контракта.

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