Взгляд
12 октября, вторник  |  Последнее обновление — 15:26  |  vz.ru
Разделы

Дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС

В Европе вспыхнула любовь к атомной энергетике yann guichaoua/Global Look Press
Десять европейских стран просят возродить атомную энергетику и приравнять ее к «зеленой» – солнечной и ветряной. Мирный атом мог бы защитить Европу от энергетических кризисов и ценовых скачков. Вот только шансы, что Брюссель признает его «зеленым», невелики: это будет означать, что ЕС распишется в собственной стратегической ошибке. Подробности...
Перейти в раздел…

Когда новые депутаты Госдумы получат кабинеты, машины и квартиры

Часть думского аппарата переедет из комплекса на Охотном Ряду в новое здание на Воздвиженке Валерий Шарифулин/ТАСС
Утром во вторник стартует работа Госдумы нового – VIII созыва. Нижняя палата российского парламента заметно обновила состав, стало больше фракций, комитетов и вице-спикерских постов. Пока новоизбранные парламентарии обживаются в своих кабинетах и решают квартирный вопрос в столице, экс-депутатам приходится менять насиженные места. Как проходит процесс обустройства в новой Госдуме? Подробности...
Перейти в раздел…

Осенняя волна коронавируса ударила по регионам

Сразу после введения QR-кодов в некоторых регионах поток желающих вакцинироваться вырос в три раза Сергей Мальгавко/ТАСС
В ответ на стремительное наступление ковида власти сразу семи российских регионов – от Татарстана до Севастополя – ввели ограничения, отчасти уже знакомые россиянам по временам первых волн пандемии. При этом сейчас главный удар пандемии пришелся по российским провинциям, а не по столице, как раньше. Вирусологи объясняют это как биологическими, так и социальными причинами. Подробности...
Перейти в раздел…

Газовый кризис на Украине начался из-за жадности

Украинские чиновники поставили во главу угла жажду наживы вместо интересов граждан Александр Демьянчук/ТАСС
На Украине наступил газовый кризис. В ряде областей социальные учреждения, включая детские сады, школы и больницы, остаются без отопления. Также в стране началось досрочное расходование газа из подземных хранилищ, а в некоторых регионах объявлена чрезвычайная ситуация. Что стало причиной негативного развития событий и как Украина могла бы избежать блэкаута зимой? Подробности...
Перейти в раздел…

Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
Перейти в раздел…

Отставленный Курц гораздо опаснее Курца на троне

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц стал самым ненавидимым политиком Брюсселя и Берлина потому, что он постоянно выигрывал в сравнении со старцами Бундестага, что бегут, задрав штаны, за лево-зеленым комсомолом. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Вашингтон просит передышки на Украине

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Если Россия согласится на то, что давление на украинские власти будет осуществлять Вашингтон, то дипломатическая игра может быть выведена из силовой плоскости, где Москва очевидно более влиятельна. В результате США получат временную российскую сдержанность и восстановят позиции на Украине. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Энергетический кризис показал безальтернативность Газпрома в ЕС

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Нынешнее газовое ралли продемонстрировало слабость позиций Евросоюза, который хотел диктовать свои условия поставок, ограничивая транзит через «Северный поток – 2» и пытаясь наложить на Россию долгосрочное обязательство поставлять газ через Украину. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Россия бойкотирует Зеленского

Обсуждение: 6 комментариев

Байден идет ко дну

Обсуждение: 7 комментариев

Вычислен главный маньяк Америки

Перейти в раздел…

Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
Подробности...

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
Подробности...

Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
  • Смягчить

  • Ужесточить

  • Оставить как есть
Вы бы согласились полететь в космос?
  • Да

  • Нет
Какие элементы &quot;мягкой силы&quot; России наиболее эффективны?
  • Культура и искусство

  • Медиа

  • Наука

  • Религия

  • Спорт

  • Язык
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Рябков оценил разговор с Нуланд
    Ограничительные мероприятия для людей старше 65 лет ввели в 64 субъектах России Зеленский заявил о новых санкциях против «Северного потока – 2» Пашинян прибыл в Россию для встречи с Путиным Mail.ru Group решила сменить название на VK
    Политолог рассказал о преимуществах новой структуры Госдумы В МИД рассказали, что получили в обмен на визит Нуланд в Россию Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа Шредер назвал Россию надежным поставщиком газа в Европу
    «Автомобилисты России» оценили планы властей ужесточить наказание для пьяных водителей Кремль ответил на заявление Токио о суверенитете Японии над Южными Курилами США из-за санкций против России могут лишиться крупнейшего поставщика патронов Словенские фанаты напали на болельщиков футбольной сборной России

    генерал-майор юстиции


    Умер первый официальный представитель СК Владимир Маркин

    консервативный подход


    Названы причины ужесточения позиции Японии по Курилам

    мощные вспышки


    Ученые уловили загадочный сигнал из центра Млечного Пути

    Видео

    «необязательные люди»


    Россия вынесла приговор властям Украины

    подлодка «Коннектикут»


    Две главные версии загадочного ЧП с американской АПЛ в Тихом океане

    «последнее прощай»


    Польша выбрала сомнительный вариант «газовой независимости» от России

    российский парламент


    Когда новые депутаты Госдумы получат кабинеты, машины и квартиры

    атомная энергетика


    Дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС

    единственный шанс


    Тимур Шерзад: Как белые потеряли единственный шанс победить в Гражданской войне

    визит Нуланд


    Геворг Мирзаян: На переговоры с Россией США обязаны были прислать русофоба

    поставки газа


    Глеб Простаков: Энергетический кризис показал безальтернативность Газпрома в ЕС

    на ваш взгляд


    Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо смягчить или ужесточить?

    Газовый кризис на Украине начался из-за жадности

    Украинские чиновники поставили во главу угла жажду наживы вместо интересов граждан
    		   12 октября 2021, 14:30
    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
    Текст: Елена Лексина

    На Украине наступил газовый кризис. В ряде областей социальные учреждения, включая детские сады, школы и больницы, остаются без отопления. Также в стране началось досрочное расходование газа из подземных хранилищ, а в некоторых регионах объявлена чрезвычайная ситуация. Что стало причиной негативного развития событий и как Украина могла бы избежать блэкаута зимой?

    Украинские больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо. Как сообщает издание «Бизнес.Цензор», бюджетные учреждения должны платить за газ по цене 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.

    Отмечается, что правительство заключило с Нафтогазом и местными властями меморандум, в котором стоимость зафиксирована в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. При этом, согласно меморандуму, поставлять газ должен «Нафтогаз Трейдинг». Он не принимает участие в тендерах, в них участвуют только частные компании, которые готовы поставлять топливо только по рыночным ценам.

    Многие бюджетные учреждения уже расторгли старые договоры с «частниками» в надежде заключить новые контракты с Нафтогазом, так они остались без контрактов. «В результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней», – пишет издание.

    Также с проблемами столкнулись и обычные граждане. Некоторых потребителей, которые платят за газ по ставке годового тарифа с фиксированной ценой около 8 гривен (21,75 рубля) за кубометр, вынуждают платить за газ по 16,5 гривны (44,86 рубля).

    Кроме того, сразу в трех регионах Украины ситуация оказалась критической. Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области. 

    Ранее официальный Киев отказался вести с Россией переговоры о прямой закупке газа, из-за чего на Украине все чаще говорят о «тарифном геноциде», срыве отопительного сезона и не исключают веерных отключений электроэнергии. Также Украина довольно рано начала расходовать газ из подземных хранилищ (ПХГ). Это не самый добрый знак для нее.

    «Неделю назад правительство заключило с Нафтогазом и местными властями меморандум, в котором стоимость газа зафиксирована в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. Если включить НДС за транспортировку, стоимость доходит примерно до 19 гривен (51,78 рубля)», – рассказал эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса Украины Валентин Землянский.

    При этом, по его словам, поставлять газ должен «Нафтогаз Трейдинг», и «по идее никаких бюрократических проволочек быть не должно». «Бюджетные организации вообще не должны были подписывать договоры с «частниками». То есть на уровне кабмина вопрос с тарифами был урегулирован. Но нужно разбираться, что же на самом деле происходит в том же Ивано-Франковске, где, по словам мэра, в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления», – пояснил эксперт.

    Землянский также указал на преждевременность газового кризиса в стране. «Кризиса не должно быть в октябре, так как газа в хранилищах достаточно, а зима еще не наступила, – уточнил он. – Даже если учесть возможные форс-мажоры, то их можно было бы ожидать в январе-феврале, когда в хранилищах останется мало запасов топлива».

    «Почему кризис наступил сейчас? Возможно, это в большей степени связано с политическими вопросами, нежели с экономическими. Проблемы в регионах, которые накапливались в предыдущие годы, системно не решались. Может быть, «хлопнула ушами» мэрия Ивано-Франковска, или же у них есть какие-то финансовые проблемы, которые надо урегулировать с Нафтогазом», – предположил эксперт.

    «Такая ситуация не будет единичной. Вопрос в том – готов ли украинский кабмин оперативно отреагировать на возникающие проблемы.

    На мой взгляд, было бы логично создать межведомственную рабочую группу, включающую в себя представителей из Нафтогаза, министерства экономики, Минэнерго и силовых ведомств, – полагает Землянский. – На основе действующего меморандума такая оперативная группа могла бы посмотреть, чего конкретно и каким регионам не хватает для успешного прохождения отопительного сезона. Заключается ли проблема в нормативно-правовой базе или же в исполнительной власти с точки зрения принятия необходимых решений?».

    «Вопрос о коррумпированности и жадности отдельных чиновников вообще мог бы не возникнуть, если бы все регионы вовремя провели аудит тарифов в сфере теплоснабжения», – считает эксперт. «Это важная вещь, учитывая, что региональные власти получили полномочия на установку этих тарифов. В этой связи государство должно было оставить за собой контролирующую функцию за формированием тарифной политики регионов и проверкой самой структуры тарифов, – уверен Землянский. – Если бы все было сделано, то вопросов о коррупционной составляющей на местах просто не было бы».

    «Но такой аудит повсеместно не проводился. Был ряд инициатив со стороны отдельных мэров, которые действительно переживают за вверенные им территории. А там, где не было пинка сверху, никто самостоятельно ничего не проводил», – заключил эксперт.

    В свою очередь политолог и экономист Иван Лизан уверен, что глобальная причина этого кризиса возникла из-за отсутствия прямого контракта на поставку газа между Россией и Украиной. «Тогда Киев получал бы газ по фиксированной цене», – считает он. По его словам, Украина сильно переплачивает за поставки российского газа реверсным путем из Евросоюза.

    «Но по политическим мотивам Киев не захотел заключать контракт с Газпромом и позволял зарабатывать на виртуальном реверсе как своим частным трейдерам, так и европейцам. Эта схема устраивала всех, кроме украинского населения, которое за этот газ переплачивает, – пояснил эксперт. – Кроме того, виртуальный реверс газа позволяет украинским компаниям проводить хитрые схемы, так как все стремятся заработать на сделке побольше денег».

    В итоге заложниками этой системы оказались промышленность, население и бюджетная сфера Украины. «Чтобы бюджетные учреждения снабжались газом, им нужно его купить. Но проблема в том, что «частникам» сейчас не выгодно продавать газ на внутреннем рынке, потому что цена в таком случае значительно ниже биржевой, то есть им нужно действовать себе в убыток, – объясняет Лизан. – Соответственно, они этого не хотят, в результате чего бюджетная сфера осталась без газоснабжения».

    «А «Нафтогаз Трейдинг», который и должен поставлять им газ, не спешит выходить на биржу, сбрасывая объемы газа по фиксированной цене, потому что опять же руководствуется логикой бизнеса, а не интересами государства», – добавил политолог.

    «Но это еще цветочки. Ягодки начнутся, если будет морозная зима и продолжится процесс отключения бытовых потребителей от газа по всей стране»,

    – предрекает собеседник. Он уточнил, что за последние пять лет в подземных хранилищах Украины было недостаточно газа. «Там всегда был пограничный уровень, ровно для прохождения отопительного сезона в случае теплой зимы и наличия излишков газа в странах ЕС», – указал он.

    «А тут возник целый комплекс факторов. Во-первых, прошлая зима оказалась достаточно холодной, из-за чего газ из хранилищ отбирался интенсивнее, чем в предыдущие годы, а наполнить заново их не успели. Во-вторых, СПГ ушел из Европы в Азию, где цены на него значительно выше. Соответственно, европейцы принялись наполнять свои хранилища голубым топливом, из-за чего возник дефицит и произошел резкий скачок цен», – рассказал Лизан.

    По его словам, «сейчас есть очень высокая вероятность того, что очередная ставка на авось не сработает». «Нельзя играть в русскую рулетку с природой и физикой. Не знаю, как украинское правительство будет решать этот ребус», – отметил он.

    «С одной стороны, было бы логично ввести в Нафтогазе прямое государственное управление и снять оттуда всех иностранных топ-менеджеров, включая непосредственного руководителя. Но такой шаг равносилен объявлению войны США, поэтому вряд ли офис президента пойдет на это, – предположил эксперт. – С другой стороны, можно было бы субсидировать стоимость газа для населения. Но проблема в том, что на это у Украины просто нет денег. Так что это задача со звездочкой».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •