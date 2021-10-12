Газовый кризис на Украине начался из-за жадности

На Украине наступил газовый кризис. В ряде областей социальные учреждения, включая детские сады, школы и больницы, остаются без отопления. Также в стране началось досрочное расходование газа из подземных хранилищ, а в некоторых регионах объявлена чрезвычайная ситуация. Что стало причиной негативного развития событий и как Украина могла бы избежать блэкаута зимой?

Украинские больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо. Как сообщает издание «Бизнес.Цензор», бюджетные учреждения должны платить за газ по цене 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.

Отмечается, что правительство заключило с Нафтогазом и местными властями меморандум, в котором стоимость зафиксирована в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. При этом, согласно меморандуму, поставлять газ должен «Нафтогаз Трейдинг». Он не принимает участие в тендерах, в них участвуют только частные компании, которые готовы поставлять топливо только по рыночным ценам.

Многие бюджетные учреждения уже расторгли старые договоры с «частниками» в надежде заключить новые контракты с Нафтогазом, так они остались без контрактов. «В результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней», – пишет издание.

Также с проблемами столкнулись и обычные граждане. Некоторых потребителей, которые платят за газ по ставке годового тарифа с фиксированной ценой около 8 гривен (21,75 рубля) за кубометр, вынуждают платить за газ по 16,5 гривны (44,86 рубля).

Кроме того, сразу в трех регионах Украины ситуация оказалась критической. Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.

Ранее официальный Киев отказался вести с Россией переговоры о прямой закупке газа, из-за чего на Украине все чаще говорят о «тарифном геноциде», срыве отопительного сезона и не исключают веерных отключений электроэнергии. Также Украина довольно рано начала расходовать газ из подземных хранилищ (ПХГ). Это не самый добрый знак для нее.

На эту тему

«Неделю назад правительство заключило с Нафтогазом и местными властями меморандум, в котором стоимость газа зафиксирована в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. Если включить НДС за транспортировку, стоимость доходит примерно до 19 гривен (51,78 рубля)», – рассказал эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса Украины Валентин Землянский.

При этом, по его словам, поставлять газ должен «Нафтогаз Трейдинг», и «по идее никаких бюрократических проволочек быть не должно». «Бюджетные организации вообще не должны были подписывать договоры с «частниками». То есть на уровне кабмина вопрос с тарифами был урегулирован. Но нужно разбираться, что же на самом деле происходит в том же Ивано-Франковске, где, по словам мэра, в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления», – пояснил эксперт.

Землянский также указал на преждевременность газового кризиса в стране. «Кризиса не должно быть в октябре, так как газа в хранилищах достаточно, а зима еще не наступила, – уточнил он. – Даже если учесть возможные форс-мажоры, то их можно было бы ожидать в январе-феврале, когда в хранилищах останется мало запасов топлива».

«Почему кризис наступил сейчас? Возможно, это в большей степени связано с политическими вопросами, нежели с экономическими. Проблемы в регионах, которые накапливались в предыдущие годы, системно не решались. Может быть, «хлопнула ушами» мэрия Ивано-Франковска, или же у них есть какие-то финансовые проблемы, которые надо урегулировать с Нафтогазом», – предположил эксперт.

«Такая ситуация не будет единичной. Вопрос в том – готов ли украинский кабмин оперативно отреагировать на возникающие проблемы.

На мой взгляд, было бы логично создать межведомственную рабочую группу, включающую в себя представителей из Нафтогаза, министерства экономики, Минэнерго и силовых ведомств, – полагает Землянский. – На основе действующего меморандума такая оперативная группа могла бы посмотреть, чего конкретно и каким регионам не хватает для успешного прохождения отопительного сезона. Заключается ли проблема в нормативно-правовой базе или же в исполнительной власти с точки зрения принятия необходимых решений?».

«Вопрос о коррумпированности и жадности отдельных чиновников вообще мог бы не возникнуть, если бы все регионы вовремя провели аудит тарифов в сфере теплоснабжения», – считает эксперт. «Это важная вещь, учитывая, что региональные власти получили полномочия на установку этих тарифов. В этой связи государство должно было оставить за собой контролирующую функцию за формированием тарифной политики регионов и проверкой самой структуры тарифов, – уверен Землянский. – Если бы все было сделано, то вопросов о коррупционной составляющей на местах просто не было бы».

«Но такой аудит повсеместно не проводился. Был ряд инициатив со стороны отдельных мэров, которые действительно переживают за вверенные им территории. А там, где не было пинка сверху, никто самостоятельно ничего не проводил», – заключил эксперт.

В свою очередь политолог и экономист Иван Лизан уверен, что глобальная причина этого кризиса возникла из-за отсутствия прямого контракта на поставку газа между Россией и Украиной. «Тогда Киев получал бы газ по фиксированной цене», – считает он. По его словам, Украина сильно переплачивает за поставки российского газа реверсным путем из Евросоюза.

«Но по политическим мотивам Киев не захотел заключать контракт с Газпромом и позволял зарабатывать на виртуальном реверсе как своим частным трейдерам, так и европейцам. Эта схема устраивала всех, кроме украинского населения, которое за этот газ переплачивает, – пояснил эксперт. – Кроме того, виртуальный реверс газа позволяет украинским компаниям проводить хитрые схемы, так как все стремятся заработать на сделке побольше денег».

В итоге заложниками этой системы оказались промышленность, население и бюджетная сфера Украины. «Чтобы бюджетные учреждения снабжались газом, им нужно его купить. Но проблема в том, что «частникам» сейчас не выгодно продавать газ на внутреннем рынке, потому что цена в таком случае значительно ниже биржевой, то есть им нужно действовать себе в убыток, – объясняет Лизан. – Соответственно, они этого не хотят, в результате чего бюджетная сфера осталась без газоснабжения».

«А «Нафтогаз Трейдинг», который и должен поставлять им газ, не спешит выходить на биржу, сбрасывая объемы газа по фиксированной цене, потому что опять же руководствуется логикой бизнеса, а не интересами государства», – добавил политолог.

«Но это еще цветочки. Ягодки начнутся, если будет морозная зима и продолжится процесс отключения бытовых потребителей от газа по всей стране»,

– предрекает собеседник. Он уточнил, что за последние пять лет в подземных хранилищах Украины было недостаточно газа. «Там всегда был пограничный уровень, ровно для прохождения отопительного сезона в случае теплой зимы и наличия излишков газа в странах ЕС», – указал он.

«А тут возник целый комплекс факторов. Во-первых, прошлая зима оказалась достаточно холодной, из-за чего газ из хранилищ отбирался интенсивнее, чем в предыдущие годы, а наполнить заново их не успели. Во-вторых, СПГ ушел из Европы в Азию, где цены на него значительно выше. Соответственно, европейцы принялись наполнять свои хранилища голубым топливом, из-за чего возник дефицит и произошел резкий скачок цен», – рассказал Лизан.

По его словам, «сейчас есть очень высокая вероятность того, что очередная ставка на авось не сработает». «Нельзя играть в русскую рулетку с природой и физикой. Не знаю, как украинское правительство будет решать этот ребус», – отметил он.

«С одной стороны, было бы логично ввести в Нафтогазе прямое государственное управление и снять оттуда всех иностранных топ-менеджеров, включая непосредственного руководителя. Но такой шаг равносилен объявлению войны США, поэтому вряд ли офис президента пойдет на это, – предположил эксперт. – С другой стороны, можно было бы субсидировать стоимость газа для населения. Но проблема в том, что на это у Украины просто нет денег. Так что это задача со звездочкой».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД