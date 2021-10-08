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Эксперт предостерег Украину от соблазна распродавать газ из запасов на зиму
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«Если Киев и дальше будет придумывать различные способы заработка, продавая газ из собственных ПХГ в Европу, то риск энергодефицита в стране существенно повысится», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя начало сезона отбора газа из подземных хранилищ на Украине.
«Украина довольно рано начала расходовать газ из подземных хранилищ (ПХГ). Это не самый добрый знак для нее», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Если зима будет продолжительной и морозной, то риски «замерзнуть» во время отопительного сезона значительно повышаются, – пояснил он. – Хотя при условии достаточно теплой зимы текущего уровня газа в ПХГ – около 18,9 млрд кубометров – им хватит». «Безусловно, это меньше, чем было в прошлом году, но тогда газ в Европе стоил значительно дешевле, поэтому Киев сумел закачать большие объемы газа в ПХГ», – напомнил эксперт.
При этом Юшков не исключает нерационального использования Украиной газа в ПХГ. «В европейские подземные хранилища в этом году закачали очень мало газа. На фоне сверхвысоких цен у Украины может возникнуть соблазн продать часть своих запасов европейским компаниям, – рассказал эксперт. – Более того, эта практика уже имеет место. Как известно, с 1 октября поставки транзитного газа в Венгрию прекратились, но газоизмерительная станция «Берегово» на границе Венгрии и Украины зафиксировала переток небольших объемов голубого топлива. Позже выяснилось, что Киев решил просто продать небольшие объемы газа несмотря на возможный энергодефицит».
Таким образом, по словам собеседника, «если все 18,9 млрд куб. метров пойдут на внутреннее потребление страны, то Украина вполне спокойно преодолеет отопительный сезон». «Однако если там решат и дальше придумывать различные способы заработка, продавая газ из собственных ПХГ в Европу, то риски столкнуться с дефицитом газа зимой существенно повышаются», – подытожил Юшков.
Ранее стало известно, что на Украине стартовал сезон отбора газа из подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Газ в украинские ПХГ перестали закачивать 3 октября. 1 октября закачали почти 14 млн кубометров, 2 октября – 0,61 млн кубометров, после чего объемы закачки снизились до нуля при минимальном (не более 100 тыс. кубометров) отборе. К началу отбора газа в ПХГ было около 18,9 млрд кубометров. В среду Украина выбрала из ПХГ 9,08 млн кубометров при нулевой закачке.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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Украина начала расходовать газ из ПХГ
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Сезон отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) стартовал на Украине, свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Газ в украинские ПХГ перестали закачивать 3 октября. 1 октября закачали почти 14 млн кубометров, 2 октября – 0,61 млн кубометров, после чего объемы закачки снизились до нуля при минимальном (не более 100 тыс. кубометров) отборе. К началу отбора газа в ПХГ было около 18,9 млрд кубометров. В среду Украина выбрала из ПХГ 9,08 млн кубометров при нулевой закачке, передает РИА «Новости».
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Захарова резко ответила Украине на критику контракта России и Венгрии по газу
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Если бы «неподобающее поведение» было видом спорта, то Киев не сходил бы с пьедестала, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя критические заявления украинского премьера Дениса Шмыгаля по контракту Венгрии и России.
Захарова написала в Telegram, что «если бы «неподобающее поведение» было видом спорта, киевский режим не сходил бы с пьедестала». Она также напомнила о недавнем заявлении президента Украины Владимира Зеленского о «наглости» как «необходимом факторе украинской политики».
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Венгрия, будучи суверенной страной, имела право на контракт с России по газу, но Киев все равно осуждает решение как неподобающее поведению европейских партнеров.
Напомним, Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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Авиаэксперт объяснил притязания «Мотор Сич» на российский бренд «Ми»
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«Возможно, дело будет пересмотрено и компании придут к внесудебному решению, которое устроит обе стороны. Но это не спасет украинское предприятие от постепенного умирания», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее украинская компания «Мотор Сич» попросила Верховный суд России пересмотреть спор вокруг бренда «Ми».
«Текущий спор вызван тем, что «Мотор Сич» участвовал в продвижении на рынок своей продукции под маркой «Ми», что является очевидным нарушением авторского права», – считает авиаэксперт Роман Гусаров. Однако, по его словам, украинская компания больше защищается, нежели борется с Россией в суде.
«Возможно, дело будет пересмотрено и стороны придут к внесудебному решению, которое устроит обоих. С другой стороны, формально АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова» входит в «Вертолеты России» корпорации «Ростех», из-за чего ее руководство не имеет права не реагировать на явное нарушение авторских прав со стороны «Мотор Сич», – пояснил собеседник.
Эксперт напомнил, что украинская компания «Мотор Сич» еще с советских времен занималась изготовлением двигателей для вертолетов «Ми» и была одним из самых мощных предприятий на постсоветском пространстве.
«До 2014 года взаимоотношения российских компаний с «Мотор Сич» были вполне конструктивными, – рассказывает Гусаров. – Однако после событий 2014 года украинские власти начали перекрывать предприятию, несущему в буквальном смысле «золотые яйца», возможность сотрудничать с Россией. В результате на российском рынке произошло почти полное замещение продукции «Мотор Сич». А на внешних рынках компания стала терять свои перспективы».
«Поэтому компания начала искать другие способы существования. Отсюда – иностранные инвесторы в лице китайских и американских компаний. Пока есть что продать, «Мотор Сич» этим пользуется. Но в долгосрочной перспективе предприятие будет постепенно умирать», – сетует эксперт.
«Что касается России, у нас нет подобных проблем, включая использование бренда теперь уже украинского государственного предприятия «Антонов», выпускающего самолеты «Ан». Над всеми модификациями самолетов этой марки, произведенными в России, осуществляет свой авторский надзор украинская компания «Антонов». Здесь к России не может быть никаких претензий», – резюмировал он.
Ранее стало известно, что украинская компания «Мотор Сич» просит Верховный суд России пересмотреть судебные акты нижестоящих судов, которые взыскали с нее около 42 млн рублей за незаконное использование серии товарных знаков «Ми»/Mi.
Ранее арбитражные суды трех инстанций по иску московского АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова», входящего в «Вертолеты России» корпорации «Ростех», признали, что ответчик нарушает права истца на товарные знаки, запретили ему использование этих знаков и взыскали заявленную истцом компенсацию.
Истцу принадлежит серия товарных знаков «Ми»/Mi, «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля», MIL Moscow Helicopter Plant. В иске, поданном в декабре 2019 года, говорилось, что «Мотор Сич» позиционирует услугу модернизации вертолета Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолета, при этом используя на своем сайте обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB для рекламы своих товаров и услуг.
«Мотор Сич» иск не признала, сославшись на принцип исчерпания права. По мнению ответчика, он не нарушает права истца на товарные знаки, поскольку модифицирует произведенные самим истцом вертолеты Ми-8. Первая инстанция согласилась с доводами истца частично. Суд пришел к выводу, что ответчик не производит категорию товаров «транспортные средства», но в то же время нарушает его права на бренды для категории услуг «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств». Суд запретил использование брендов только для ремонта и техобслуживания.
Но Девятый арбитражный апелляционный суд в апреле текущего года со ссылкой на ГОСТ указал, что термины «модернизация» и «модификация» относятся к созданию продукции. В данном случае улучшение характеристик является изготовлением нового типа воздушного судна, а не ремонтом или техобслуживанием, отметил суд. Апелляция расширила запрет на использование спорных брендов на категорию товаров «транспортные средства», как и просил истец.
Напомним, 3 августа суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску «Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова» (входит в «Вертолеты России») взыскали около 42 млн рублей с украинской компании «Мотор Сич» за незаконное использование серии товарных знаков «Ми»/Mi.
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Газпром объяснил приостановку продажи газа на бирже
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Газпром прекратил выставлять заявки на продажу газа на суточных торгах после аварии на заводе в Новом Уренгое, возобновление торгов не ожидается из-за раннего включения отопления, заявил член правления и начальник департамента 314 компании Геннадий Сухов в ходе Петербургского газового форума.
«Да, приостановили [продажу газа на бирже], но никто не знал, что с 12 сентября включат отопление, в частности в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург», – приводит «Интерфакс» слова Сухова.
К концу сентября Газпром вышел на режим, при котором суточный перебор от плана составлял 250 млн куб. м.
«Ну какие тут могут быть торги, когда мы еще не обеспечили плановых заданий по закачке [газа в подземные хранилища]?» — отметил Сухов.
Ранее Газпром назвал сроки закачки в ПХГ России.
Напомним, в августе пожар на заводе стабилизации конденсата на Ямале значительно повлиял на добычу газа Газпрома, компании пришлось экстренно начать отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России.
Украинский дипломат назвал всех российских журналистов террористами
Глава департамента международной безопасности украинского МИД Владимир Лакомов заявил, что все российские журналисты являются террористами.
После заседания Первого комитета ГА ООН дипломату задали вопрос РИА «Новости», услышав что вопрос адресован от российского агентства, Лакомов отказался говорить.
«Я не разговариваю с террористами, в особенности с пропагандистами-террористами», – заявил он.
Отвечая на вопрос о том, все ли российские СМИ – террористы, Лакомов заявил: «Да, пропагандистские террористы».
Он добавил, что российские СМИ якобы «обучены не тому, чтобы сообщать людям правду».
В офисе Зеленского заявили о способности Украины завоевать Крым
Украина сможет установить контроль над Крымом военным путем в случае «крупной региональной войны», заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович заявил, что Крым – «очень неприятная история», там «слишком тонкий перешеек» и трудно вести наступление, «поэтому общая политика партии сейчас в том, чтобы освобождать Крым политико-дипломатическим путем».
«Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны, – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Politeka. – Когда вот так вот все завязалось, и тогда уже нечего стесняться, нечего там пытаться делать реверансы». Арестович полагает, что украинские войска «даже вот этим составом» способны «вынести» российскую группировку в Крыму.
Он также прокомментировал расследование об офшорах президента Украины Владимира Зеленского. Арестович заявил: «Он имел долю в офшорной компании как бизнесмен в 2012 году, как утверждает расследование, это ж надо доказать еще. Это не расследование суда, это журналистское расследование».
Арестович сказал, что тогда, «во время режима Януковича», Зеленский «занимался острой политической сатирой», и «в любой момент могло прилететь так, что (мало) не покажется». Арестович напомнил, что Зеленский передал контроль над активами третьим лицам перед президентскими выборами. Он предположил, что глава государства может оказаться чуть ли не единственным политиком, соблюдающим антикоррупционное законодательство.
Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Также внештатный советник главы офиса президента Украины заявил, что нападение на журналистов недопустимо, при этом он считает, что руководитель пиар-службы главы правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера «должен был сработать» в конфликтной ситуации с прессой.
Напомним, глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что охрана государственного Укрэксимбанка напала на съемочную группу программы. Полиция возбудила уголовное дело.
Гендиректор немецкой компании объяснил причины газового кризиса в Европе
Россия «не сделала ничего плохого», газовый кризис в Европе вызван внутренними причинами, заявил гендиректор газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки.
По словам Новицки, «проблемы Европы вызваны ей самой». В кулуарах Петербургского международного газового форума он заявил, что эти проблемы являются «временными», а «конкуренция и конкурентные цены – это хорошо для бизнеса». Новицки пояснил, что страны ЕС не смогли обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос национальных экономик, восстанавливающихся после локдаунов, превысил предложение.
Новицки подчеркнул, что «Россия исполняет свои обязательства». Однако, по его словам, сейчас «этого недостаточно». «Может ли Россия поставлять больше? Я не знаю, но давайте не будем забывать о коммерческих интересах», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, в Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров.
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Разумков нацелился на место Зеленского
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Дмитрий Разумков, которого Верховная рада отправила в отставку с поста спикера парламента Украины, заявил о президентских амбициях.
Его спросили, будет ли у него собственный политический проект. Разумков ответил, что «будет делать», если увидит «доверие людей». Комментируя предстоящие выборы президента, он сказал, что на данный момент «кампании нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Однако, как подчеркнул экс-спикер Рады, «многие эксперты, в том числе и уважаемые представители СМИ, говорили следующее: еще ни разу в истории государства не было случая, чтобы глава Верховной рады стал президентом». Разумков сказал, что «амбиции точно есть», иначе он «не занимался бы политикой» и «не шел иногда против системы». Он добавил, что не видит законных оснований в том, что его лишили депутатского мандата.
Напомним, депутаты Верховной рады Украины отправили в отставку Разумкова. Процедуру отставки инициировали депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа». Во фракции объяснили это тем, что Разумков якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков заявил, что парламент убрал препятствие для его участия в выборах президента Украины.
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В ФРГ опровергли причастность РФ к росту цен на газ для запуска «Северного потока – 2»
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Обвинения в адрес России в манипуляциях с ценами на газ для якобы скорейшего заполнения голубым топливом «Северного потока – 2» не имеют под собой оснований и абсурдны, заявил президент Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK) Райнер Зеле.
Зеле отметил, что «обвинения в том, что Москва шантажирует своих партнеров, чтобы скорее заполнить газом трубопровод «Северный поток – 2», необоснованны и абсурдны», передает ТАСС.
«Газпром на 100% верен договоренностям и поставил каждый отдельный кубический метр газа, который был заказан. Наши партнеры в России не могут ничего поделать с тем, что осень очень холодная, конъюнктура на азиатских рынкам быстро восстанавливается и в этой связи соответствующим образом растет спрос на энергоносители», – подчеркнул он.
Между тем глава нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн выразил надежду на пленарном заседании Петербургского международного газового форума (ПМГФ), что «поставки газа в Европу начнутся скоро и по «Северному потоку – 2» для ребалансировки спроса и предложения», передает РИА «Новости».
Накануне стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров. До этого она обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов. За день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
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Газпром назвал сроки закачки в ПХГ России
Закачка газа в российские подземные хранилища (ПХГ) идет по плану и должна завершиться к 1 ноября, сообщил жглава «Газпром ПХГ» Игорь Сафонов.
«1 ноября у нас в плане стоит окончание подготовки к ОЗП (осенне-зимнему периоду). Уровень закачки [идет] согласно графику. Я вас уверяю, что подготовка к зиме идет согласно план-графику», – передает ТАСС слова Сафонова в кулуарах Петербургского международного газового форума.
Ранее вице-премьер России Александр Новак на совещании по вопросам развития энергетики с участием президента России Владимира Путина заявлял, что закачка газа в российские подземные хранилища будет идти еще в течение одной или двух недель.
Напомним, в августе пожар на заводе стабилизации конденсата на Ямале значительно повлиял на добычу газа Газпрома, компании пришлось экстренно начать отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России.
СБУ призвали не впускать на Украину Басту, Елку и Ирину Круг
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Служба безопасности Украины должна рассмотреть возможность запрета на въезд в страну российских артистов Василия Вакуленко (Басты), Елизаветы Иванцив (Елки) и Ирины Воробьевой (Круг), заявил «Крымско-татарский ресурсный центр».
Организация направила соответствующее обращение главе СБУ Ивану Баканову, отметив, что у Басты, Елки и Круг «в октябре и декабре запланированы выступления в Киеве». «Крымско-татарский ресурсный центр» указал, что Круг и Баста выступали с концертами в Крыму, «нарушая украинское законодательство». Елка же, «хоть и не устраивала концерт, но все равно могла находиться на полуострове во время одного из российских песенных фестивалей», передает РИА «Новости».
СБУ просят проверить «информацию относительно незаконного посещения» Крыма российскими артистами. В случае «выявления нарушений» со стороны россиян «украинского законодательства» СБУ призывают «применить ограничительные меры в отношении них». При этом Басте предлагается «повторно запретить въезд», так как «последние его визиты на Украину в 2021 году вызвали большой общественный резонанс».
В начале 2018 года Минкультуры Украины внесло Басту в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности страны. В 2020 году его исключили из черного списка. Весной 2021 года один из видных украинских националистов Сергей Стерненко объявил денежную премию тому, кто сообщит местонахождение Вакуленко в Киеве. Такое предложение Стерненко сделал после того, как в СМИ появилась информация о пребывании Басты в украинской столице. Позднее Баста успокоил поклонников после объявленной украинскими радикалами «охоты». Летом украинские националисты попытались сорвать концерт Басты в Киеве.
Цена на газ в Европе превысила 1200 долларов
Цены на газ в Европе в ходе торгов в четверг вновь растет и уже превысила 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость фьючерса TTF на газовом хабе в Нидерландах открылись падением цены фьючерса, она опускалась с 1250 до 973 долларов за тыс. куб. метров. Однако после этого повышательная динамика вернулась и к 13.40 мск цена на ноябрьский фьючерс TTF превысила 1220 долларов за 1 тыс. куб. м., передает РИА «Новости».
Напомним, в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов. За день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
Газпром посочувствовал столкнувшимся с ценовым шоком на рынке газа
Газпром сочувствует всем странам, которые столкнулись с ценовым шоком на рынке газа, и выступает за сбалансированный газовый рынок, заявила заместитель председателя правления Газпрома, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.
«Мы видели цепочки даже банкротств на рынке Великобритании в связи с создавшейся ситуацией, и мы искренне сочувствуем всем странам, потому что это колоссальный шок для экономики любой страны», – сказала она, выступая на сессии Петербургского международного газового форума, передает ТАСС.
Она отметила, что Газпром хочет видеть сбалансированный и предсказуемый рынок газа, но для этого нужно опираться не на спотовые цены. По словам Бурмистровой, если будет понимание, что долгосрочные контракты помогают справиться с подобными энергокризисами, то «мы будем искать те приемлемые модели, которые будут работать и для поставщиков, и для потребителей».
Также она рассказала, что газовые компании испытали облегчение, когда увидели снижение биржевых цен на газ после совещания у президента России Владимира Путина.
«Мы собрались с коллегами, которые здесь представлены. ... И мы увидели, что после вчерашнего совещания, которое провел президент Российский Федерации, и после тех заявлений, которые были сделаны, цены на газ резко снизились. И мы все с облегчением вздохнули», – передает ее слова РИА «Новости».
Бурмистрова рассказала, что рост цен на газ до «фантастических рекордов» связан с рядом факторов.
«После холодной зимы и весны в Европе затянулся сезон заполнения ПХГ. Росту спроса на газ способствовало не только восстановление общей экономической ситуации и энергопотребления, но и форсированный отказ от угля в электрогенерации, который был поддержан подорожанием квот на выбросы. Также было падение выработки на объектах ветрогенерации и гидроэлектроэнергетики», – перечислила она.
Также, продолжила зампред правления Газпрома, сработали факторы и на стороне предложения. Существенные объемы СПГ отправились на более привлекательные рынки Азии. Там газ в последние месяцы был существенно дороже, чем в Европе, за счет так называемой азиатской премии.
В четверг цена на газ в Европе в ходе торгов вновь растет и уже превысила 1200 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов. За день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Сербия захотела «благоприятную цену» на российский газ
Сербия рассчитывает на поддержку России в энергопоставках в предстоящий зимний период и надеется получать газ по благоприятной цене, заявил министр по инновационному и технологическому развитию Сербии Ненад Попович на заседании Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Попович отметил, что «перед нами эта трудная энергетическая ситуация во всей Европе, во всем мире», сербские компании «ведут переговоры по поставкам газа в Сербию», передает РИА «Новости».
«Я уверен, что вы, Юрий Иванович (Борисов), и ваше правительство и президент (России Владимир) Путин, что вы поддержите максимально Сербию, и у нас будет газ этой зимой, и что у нас будет благоприятная цена», – добавил он.
В свою очередь Борисов выразил надежду на заключение до конца года долгосрочного договора на поставку газа из России в Сербию.
«Вы достроили свою часть «Турецкого потока» – теперь Сербия практически обеспечила свою энергетическую безопасность в плане потребления важного углеводородного продукта – газа – в нужном, в необходимом количестве, и то, что вы еще стали практически страной-транзитером газа, это очень хорошо», – отметил он.
Российский вице-премьер также указал, что «особого внимания заслуживает завершение проекта создания новых, нужных маршрутов поставки газа в Сербию и другие балканские страны».
Борисов прибыл накануне в Белград на заседание межправительственного комитета России и Сербии, которое проходит 6-7 октября на горнолыжном курорте Златибор на западе страны.
Ранее Болгария захотела заключить с Газпромом долгосрочный контракт по газу.
До этого Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию.
На фоне этого экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу.
В Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи Путина и Зеленского
Готовность к формулированию повестки для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского отсутствует, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы неоднократно говорили, что, действительно, между администрацией Украины и администрацией президента, с нашей стороны это заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, действительно, осуществлялись контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, в настоящее время отсутствуют общее понимание и готовность к формулированию повестки дня для возможной встречи.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что личные переговоры могут быть результативными.
Накануне Песков заявлял, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик со стороны Киева, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс. Песков рассказал, что президент России Владимир Путин к встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, «что называется, был готов вчера», но загвоздка в нежелании Киева выполнять Минские соглашения.