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Украина начала расходовать газ из ПХГ
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Сезон отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) стартовал на Украине, свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Газ в украинские ПХГ перестали закачивать 3 октября. 1 октября закачали почти 14 млн кубометров, 2 октября – 0,61 млн кубометров, после чего объемы закачки снизились до нуля при минимальном (не более 100 тыс. кубометров) отборе. К началу отбора газа в ПХГ было около 18,9 млрд кубометров. В среду Украина выбрала из ПХГ 9,08 млн кубометров при нулевой закачке, передает РИА «Новости».
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
ЕС призвали не мешать «Северному потоку – 2» и «протянуть руку» России
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Пытаясь бороться с «Северным потоком – 2», Европа проигрывает и делает все себе в ущерб, заявил немецкий политолог Александр Рар. Он призвал европейских лидеров признать свои просчеты и «протянуть руку» России.
«Есть такие силы, особенно в Брюсселе, которые просто на все закрывают глаза: они же не платят за электричество в своих офисах и дома. И вот они придерживаются идеологии, что раз начали бороться с «Северным потоком – 2», то надо продолжать так себя вести и ни в коем случае нельзя давать проекту зеленый свет», – заявил Рар изданию «Вечерняя Москва», комментируя заявление Федерального сетевого агентства ФРГ (Bundesnetzagentur).
Политолог обратил внимание, что в Европе также звучат требования оказать содействие скорейшему запуску «Северного потока – 2» для скорейшего получения дополнительных объемов газа. «Это абсурдная ситуация», – подчеркнул Рар, призвав европейских лидеров перестать настаивать на своей правоте, признать просчеты и «протянуть руку» России.
Накануне Федеральное сетевое агентство Германии пригрозило оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG «немедленным разбирательством», если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода законодательству ЕС, включая вопрос «недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии».
В ответ на требование Федерального сетевого агентства Германии в компании Nord Stream 2 отметили, что «Северный поток – 2» уже получил все необходимые разрешения, реализован в соответствии с национальными законодательствами и нормами международного права.
В тот же день стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет. Там также предсказали сохранение высоких цен на газ в Европе до весны 2022 года.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Во вторник в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок России будут приоритетными. В тот же день компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Евросоюза (ЕС). Ранее в Германии заявляли, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать сертификация, газовая директива ЕС и партия «Зеленые».
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Болгария захотела заключить с Газпромом долгосрочный контракт по газу
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Компания «Булгаргаз» готовит план и стратегию переговоров с «Газпром экспортом» по новому соглашению о поставках газа в Болгарию, сообщает издание «24 часа» со ссылкой на исполнительного директора компании «Булгаргаз» Николая Павлова.
«Хотим иметь безопасность и надежность поставок, Газпром – надежный поставщик, мы также очень корректны. Однако есть моменты [в договорных отношениях], которые можно улучшить в интересах каждой из сторон», – приводит слова Павлова ТАСС.
Нынешний долгосрочный договор «Булгаргаза» с российской компанией заканчивается 31 декабря 2022 года.
В прошлую пятницу Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу.
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На Украине пожалели об отвергнутом судьбоносном предложении Путина
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что договоренности о цене на газ, к которым пришли власти России и, в частности, президент Владимир Путин и председатель политсовета партии Виктор Медведчук, могли изменить судьбу Украины.
По словам парламентария, в случае реализации предложения российского лидера, экономика и граждане Украины оказались бы в выигрыше, но Владимир Зеленский отверг эти договоренности, передает РИА «Новости».
«Два года назад Виктор Медведчук договорился с руководством России о том, что Москва готова поставлять в Украину газ по фиксированной цене 175 долларов. А цена на газ в Европе сегодня – почти 1900 долларов. <...> И потом эти же договоренности подтвердили и премьер-министр России, и президент России», – сказал Кузьмин в эфире телеканала «Первый независимый».
Как подчеркнул парламентарий, Киев во главе с Зеленским отказался от реализации этих соглашений, так как их достиг Медведчук, а не сам украинский лидер. «А теперь представьте, как бы развивалась украинская экономика и какие бы были платежки у людей, если бы цена на газ в Украине была 175 долларов, при том, что в Европе она 1500 (долларов)», – сказал Кузьмин.
Парламентарий отметил, что современной украинской власти безразлична судьба страны и уровень жизни простых граждан. Вместо этого украинская политическая элита занята увеличением личного благосостояния, заключил Кузьмин.
Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов. Чтобы преодолеть дефицит газа зимой, компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года.
Эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как отопительный сезон уже на носу.
Напомним, во вторник в украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» заявили, что Украине грозит срыв отопительного сезона из-за отказа руководства страны от поставок по льготной цене из России.
Стремлению Болгарии заключить новый контракт с Газпромом дали объяснение
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«В новом соглашении София наверняка захочет зафиксировать точку сдачи-приемки газа таким образом, чтобы получать голубое топливо только через «Турецкий поток», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя намерение Болгарии заключить с Газпромом долгосрочный контракт по газу.
«В 2020 году в долгосрочный контракт «Булгаргаза» и Газпрома была внесена поправка о переносе сдачи-приемки газа. Если раньше Болгария получала российский газ с севера на границе с Румынией, то сейчас она получает газ через «Турецкий поток» на границе с Турцией», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, в новом соглашении Болгария наверняка захочет окончательно зафиксировать точку сдачи-приемки газа таким образом, чтобы страна получала топливо только через «Турецкий поток».
«Однако вопрос в том, какова будет ценовая привязка – к спотовому рынку или к нефти, – рассуждает эксперт. – Вполне возможно, что на фоне высокой цены на газ в Европе София захочет вписать в новый договор с Газпромом нефтяную привязку к стоимости газа». Тем не менее многое в этом вопросе будет зависеть от того, насколько сильное давление на страну окажет Брюссель. «Евробюрократы всегда давили на газовые компании, заставляя их отказываться от долгосрочных контрактов и нефтяной привязки к цене на газ. В некоторой степени именно это стало одной из причин энергетического кризиса в Европе», – указал Юшков.
В остальном это будет довольно стандартный европейский газовый контракт. «Сейчас у Болгарии сильные переговорные позиции – лучше, чем были пять лет назад, поскольку она диверсифицировала поставщиков газа. Теперь около 1 млрд кубометров в страну поступает из Азербайджана, – рассказал собеседник. – В этом плане Газпром немного сдал болгарский рынок газа, но он прекрасно понимает, что у Азербайджана нет возможности увеличить объемы поставок. Поэтому конкуренция носит довольно ограниченный характер».
Эксперт также напомнил о потере Болгарией больших выгод из-за отказа от участия в проекте «Южный поток». Газопровод должен был пройти через ее территорию, в результате чего страна могла получать большую прибыль за транзит, а также хорошие скидки от Газпрома.
«Через территорию Болгарии должно было проходить около 60 млрд кубометров, но тогда на Софию надавили американцы, и она отозвала свое разрешение на строительство газопровода. Тем самым Болгария продемонстрировала себя как страну с ограниченным суверенитетом, на которую могут в любой момент надавить большие игроки», – констатировал Юшков. «Сейчас через Болгарию проходит только 15 млрд кубометров, и она не получает никаких скидок. Но здесь сложно ее в чем-то обвинить – это всего лишь несамостоятельная европейская страна», – резюмировал он.
Ранее стало известно, что компания «Булгаргаз» готовит план и стратегию переговоров с «Газпром экспортом» по новому соглашению о поставках газа в Болгарию. Об этом сообщает издание «24 часа» со ссылкой на исполнительного директора компании «Булгаргаз» Николая Павлова.
«Хотим иметь безопасность и надежность поставок, Газпром – надежный поставщик, мы также очень корректны. Однако есть моменты [в договорных отношениях], которые можно улучшить в интересах каждой из сторон», – отметил Павлов.
Нынешний долгосрочный договор «Булгаргаза» с российской компанией заканчивается 31 декабря 2022 года.
В прошлую пятницу Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще миллиард – через Австрию.
Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие ошибки совершил Евросоюз на энергетическом рынке, и о том, как Молдавии добиться снижения цен на газ.
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Захарова резко ответила Украине на критику контракта России и Венгрии по газу
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Если бы «неподобающее поведение» было видом спорта, то Киев не сходил бы с пьедестала, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя критические заявления украинского премьера Дениса Шмыгаля по контракту Венгрии и России.
Захарова написала в Telegram, что «если бы «неподобающее поведение» было видом спорта, киевский режим не сходил бы с пьедестала». Она также напомнила о недавнем заявлении президента Украины Владимира Зеленского о «наглости» как «необходимом факторе украинской политики».
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Венгрия, будучи суверенной страной, имела право на контракт с России по газу, но Киев все равно осуждает решение как неподобающее поведению европейских партнеров.
Напомним, Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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На Украине заявили о готовности помочь Европе создать стратегические запасы газа
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Украина имеет крупнейшие в Европе подземные хранилища газа, которые могут быть задействованы для создания стратегических запасов топлива для стран Евросоюза, и тем самым может стать важнейшей частью системы энергетической безопасности ЕС, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Как в США в 70-е относительно нефти, Европа рассматривает возможность создания стратегических запасов газа. Украина имеет самые большие газовые хранилища в Европе (31 млрд куб. м), поэтому может стать важной частью системы энергетической безопасности ЕС», – написал он в Facebook.
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет, а также предсказали высокие цены на газ до весны 2022 года. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил в разразившемся в Европе энергокризисе Еврокомиссию.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе, назвав причины дефицита. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
Аксенов оценил слова первого главы Литвы о «распаде» России
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Высказывание бывшего председателя Верховного совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса о возвращении Крыма Украине после развала России продиктовано патологической русофобией, заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Очередное высказывание из серии «дурень думкой богатеет». Патологическая русофобия мешает бывшему литовскому политику трезво смотреть на мир», – отметил Аксенов в Telegram.
По его словам, Ландсбергису стоит заметить, что разваливается как раз Украина. Процесс начался в 2014 году и продолжится до тех пор, пока украинские власти делают все для усугубления внутреннего раскола. Глава Крыма заявил, что «европейский» путь для Украины, Литвы и остальных прибалтийских стран привел к потере достижений периода СССР, экономического и промышленного потенциала. Поэтому Аксенов посоветовал Ландсбергису подумать «о состоянии своей страны».
В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Крым навсегда останется в составе России, а перспективы распада реальны прежде всего для Украины, сформированной как государство с помощью Российской империи и СССР, передает РИА «Новости».
«Ландсбергис ничего не говорил о Европейском союзе, который соткан из государств, с зачастую непримиримым видением гуманитарного развития? Конечно это измышления, они все мечтают о том, чтобы Россия распалась, но при этом даже не думают о том, какое может быть будущее у мира, в случае такой гипотетической ситуации. Пусть не надеются. Никогда Крым не вернется в состав Украины», – сказал Цеков.
По его мнению, Украина находится на грани развала, и велика вероятность распада этой страны при сохранении существующей политики.ё
Ранее Ландсбергис заявил, что Украина получит Крым обратно после того, как Россия «развалится».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
При этом Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. В сентябре там предложили давать гражданство поддерживающим «возврат» Крыма Украине российским политикам.
Эксперты усомнились в способности «Северного потока – 2» насытить Европу газом
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Ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» предстоящей зимой может не привести к увеличению поставок российского газа в Европу, которая столкнулась с энергетическим кризисом на фоне низкой заполненности ПХГ, говорится в отчете международного ценового агентства Argus.
«Если газопровод «Северный поток – 2» будет запущен этой зимой, то это приведет только к перенаправлению потоков, идущих в Европу через Польшу или Украину, так как возможности нарастить экспорт у России сейчас ограничены», – приводит мнение экспертов Argus ТАСС.
Они ссылаются на то, что Газпром подтвердил прогноз по объему экспорта газа в Европу на 2021 год и не ждет роста экспорта в случае запуска «Северного потока – 2» до конца года.
В отчете говорится, что Газпром выполняет свои контрактные обязательства по поставкам в Европу, но не увеличивает поставки сверх этого уровня, так как отдает предпочтение закачке газа для нужд российского рынка. «Это в сочетании с низкими объемами инвестиций в добычу оставит Газпрому не так много возможностей для увеличения продаж на европейский рынок, хоть многие наблюдатели и интерпретируют это как политически мотивированную меру», – считают аналитики Argus. В то же время они уверены, что Газпром сможет постепенно наращивать поставки в Европу по мере того, как будут заполнены российские ПХГ.
Накануне Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет. Там также предсказали сохранение высоких цен на газ в Европе до весны 2022 года.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Во вторник в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок России будут приоритетными. Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли.
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Авиаэксперт объяснил притязания «Мотор Сич» на российский бренд «Ми»
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«Возможно, дело будет пересмотрено и компании придут к внесудебному решению, которое устроит обе стороны. Но это не спасет украинское предприятие от постепенного умирания», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее украинская компания «Мотор Сич» попросила Верховный суд России пересмотреть спор вокруг бренда «Ми».
«Текущий спор вызван тем, что «Мотор Сич» участвовал в продвижении на рынок своей продукции под маркой «Ми», что является очевидным нарушением авторского права», – считает авиаэксперт Роман Гусаров. Однако, по его словам, украинская компания больше защищается, нежели борется с Россией в суде.
«Возможно, дело будет пересмотрено и стороны придут к внесудебному решению, которое устроит обоих. С другой стороны, формально АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова» входит в «Вертолеты России» корпорации «Ростех», из-за чего ее руководство не имеет права не реагировать на явное нарушение авторских прав со стороны «Мотор Сич», – пояснил собеседник.
Эксперт напомнил, что украинская компания «Мотор Сич» еще с советских времен занималась изготовлением двигателей для вертолетов «Ми» и была одним из самых мощных предприятий на постсоветском пространстве.
«До 2014 года взаимоотношения российских компаний с «Мотор Сич» были вполне конструктивными, – рассказывает Гусаров. – Однако после событий 2014 года украинские власти начали перекрывать предприятию, несущему в буквальном смысле «золотые яйца», возможность сотрудничать с Россией. В результате на российском рынке произошло почти полное замещение продукции «Мотор Сич». А на внешних рынках компания стала терять свои перспективы».
«Поэтому компания начала искать другие способы существования. Отсюда – иностранные инвесторы в лице китайских и американских компаний. Пока есть что продать, «Мотор Сич» этим пользуется. Но в долгосрочной перспективе предприятие будет постепенно умирать», – сетует эксперт.
«Что касается России, у нас нет подобных проблем, включая использование бренда теперь уже украинского государственного предприятия «Антонов», выпускающего самолеты «Ан». Над всеми модификациями самолетов этой марки, произведенными в России, осуществляет свой авторский надзор украинская компания «Антонов». Здесь к России не может быть никаких претензий», – резюмировал он.
Ранее стало известно, что украинская компания «Мотор Сич» просит Верховный суд России пересмотреть судебные акты нижестоящих судов, которые взыскали с нее около 42 млн рублей за незаконное использование серии товарных знаков «Ми»/Mi.
Ранее арбитражные суды трех инстанций по иску московского АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова», входящего в «Вертолеты России» корпорации «Ростех», признали, что ответчик нарушает права истца на товарные знаки, запретили ему использование этих знаков и взыскали заявленную истцом компенсацию.
Истцу принадлежит серия товарных знаков «Ми»/Mi, «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля», MIL Moscow Helicopter Plant. В иске, поданном в декабре 2019 года, говорилось, что «Мотор Сич» позиционирует услугу модернизации вертолета Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолета, при этом используя на своем сайте обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB для рекламы своих товаров и услуг.
«Мотор Сич» иск не признала, сославшись на принцип исчерпания права. По мнению ответчика, он не нарушает права истца на товарные знаки, поскольку модифицирует произведенные самим истцом вертолеты Ми-8. Первая инстанция согласилась с доводами истца частично. Суд пришел к выводу, что ответчик не производит категорию товаров «транспортные средства», но в то же время нарушает его права на бренды для категории услуг «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств». Суд запретил использование брендов только для ремонта и техобслуживания.
Но Девятый арбитражный апелляционный суд в апреле текущего года со ссылкой на ГОСТ указал, что термины «модернизация» и «модификация» относятся к созданию продукции. В данном случае улучшение характеристик является изготовлением нового типа воздушного судна, а не ремонтом или техобслуживанием, отметил суд. Апелляция расширила запрет на использование спорных брендов на категорию товаров «транспортные средства», как и просил истец.
Напомним, 3 августа суд по интеллектуальным правам оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску «Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова» (входит в «Вертолеты России») взыскали около 42 млн рублей с украинской компании «Мотор Сич» за незаконное использование серии товарных знаков «Ми»/Mi.
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В Литве назвали условие «возвращения» Крыма в состав Украины
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Украина получит Крым обратно после того, как Россия «развалится», заявил экс-председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис.
Ландсбергис заявил в беседе с изданием «День», что Крым вернется Украине лишь после «развала» России, который политик назвал «вопросом времени», передает РИА «Новости».
«Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз», – сказал он.
При этом бывший глава литовского государства обратил внимание властей в Киеве, что Москва занимает принципиальную позицию по полуострову.
«Я думаю, не совсем так, как провозглашает украинская власть, заявляя, что мы получим Крым назад и, может, даже скоро. Но это «скоро» или «не скоро» придет только с распадом России, не раньше. Не будет такого, что Россия, при наличии всех ее ядерных бомб, будет отдавать Крым», – заключил политик.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
При этом Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. В сентябре там предложили давать гражданство поддерживающим «возврат» Крыма Украине российским политикам.
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Газпром объяснил приостановку продажи газа на бирже
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Газпром прекратил выставлять заявки на продажу газа на суточных торгах после аварии на заводе в Новом Уренгое, возобновление торгов не ожидается из-за раннего включения отопления, заявил член правления и начальник департамента 314 компании Геннадий Сухов в ходе Петербургского газового форума.
«Да, приостановили [продажу газа на бирже], но никто не знал, что с 12 сентября включат отопление, в частности в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург», – приводит «Интерфакс» слова Сухова.
К концу сентября Газпром вышел на режим, при котором суточный перебор от плана составлял 250 млн куб. м.
«Ну какие тут могут быть торги, когда мы еще не обеспечили плановых заданий по закачке [газа в подземные хранилища]?» — отметил Сухов.
Ранее Газпром назвал сроки закачки в ПХГ России.
Напомним, в августе пожар на заводе стабилизации конденсата на Ямале значительно повлиял на добычу газа Газпрома, компании пришлось экстренно начать отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России.
Украинский дипломат назвал всех российских журналистов террористами
Глава департамента международной безопасности украинского МИД Владимир Лакомов заявил, что все российские журналисты являются террористами.
После заседания Первого комитета ГА ООН дипломату задали вопрос РИА «Новости», услышав что вопрос адресован от российского агентства, Лакомов отказался говорить.
«Я не разговариваю с террористами, в особенности с пропагандистами-террористами», – заявил он.
Отвечая на вопрос о том, все ли российские СМИ – террористы, Лакомов заявил: «Да, пропагандистские террористы».
Он добавил, что российские СМИ якобы «обучены не тому, чтобы сообщать людям правду».
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1 тыс. долларов
Цены на газ в Европе в ходе торгов в четверг опустилась почти на 24,2%, ниже 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость фьючерса TTF на газовом хабе в Нидерландах открыла торги на уровне почти 1260 долларов за 1 тыс. кубометров, а затем демонстрировала устойчивое снижение. Цена фьючерса на 10.22 мск составляла 981,1 доллара за 1 тыс. кубометров, что примерно на 24,2% ниже расчетной цены среды. К 10.34 она подросла до 1079,5 доллара, передает РИА «Новости».
Напомним, в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов. За день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
В ФРГ опровергли причастность РФ к росту цен на газ для запуска «Северного потока – 2»
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Обвинения в адрес России в манипуляциях с ценами на газ для якобы скорейшего заполнения голубым топливом «Северного потока – 2» не имеют под собой оснований и абсурдны, заявил президент Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK) Райнер Зеле.
Зеле отметил, что «обвинения в том, что Москва шантажирует своих партнеров, чтобы скорее заполнить газом трубопровод «Северный поток – 2», необоснованны и абсурдны», передает ТАСС.
«Газпром на 100% верен договоренностям и поставил каждый отдельный кубический метр газа, который был заказан. Наши партнеры в России не могут ничего поделать с тем, что осень очень холодная, конъюнктура на азиатских рынкам быстро восстанавливается и в этой связи соответствующим образом растет спрос на энергоносители», – подчеркнул он.
Между тем глава нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн выразил надежду на пленарном заседании Петербургского международного газового форума (ПМГФ), что «поставки газа в Европу начнутся скоро и по «Северному потоку – 2» для ребалансировки спроса и предложения», передает РИА «Новости».
Накануне стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров. До этого она обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов. За день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
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США призвали Россию не использовать энергоносители как «оружие»
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Bloomberg выразил надежду, что предстоящей зимой Россия не станет использовать поставки энергоносителей для продвижения своих внешнеполитических интересов или как «оружие своей внешней политики».
«Россия в прошлом использовала энергоносители как инструмент или, как некоторые сказали бы, оружие своей внешней политики. Я надеюсь, что мы этого не увидим, двигаясь вперед, особенно, когда настанет зима», – приводит РИА «Новости» ответ Блинкена на вопрос о том, «играет ли Россия в игры, не поставляя больше газа».
Госсекретарь, который находится с визитом во Франции, добавил, что рассчитывает увидеть наращивание сотрудничества и большую координацию между странами в решении энергетических проблем.
Высокие цены на нефть и газ глава американского внешнеполитического ведомства назвал аргументом в пользу перехода к новым видами энергии, а также диверсификации поставок.
«Мы посреди затяжного транзита к возобновляемым источникам [энергии] различного рода, отказу от ископаемого топлива. Во время транзита возможны непростые участки с ухабами прежде, чем возобновляемая энергетика заработает и сможет закрыть бреши», – считает Блинкен.
Накануне Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет. Там также предсказали сохранение высоких цен на газ в Европе до весны 2022 года.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Во вторник в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок России будут приоритетными. Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли.
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