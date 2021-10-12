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12 октября, вторник | Последнее обновление — 12:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт объяснил причины газового кризиса на Украине
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Вторая область Украины объявила ЧС из-за отсутствия поставок газа
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В Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам, сообщила пресс-служба областной госадминистрации.
«На Закарпатье на внеплановом заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение считать ситуацию в области в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 годов, чрезвычайной. Ее классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня», – приводит сообщение ТАСС.
Поставщики, которые до роста цен на газ выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, отказываются это делать, поскольку сейчас его цена оказалась значительно ниже рыночной. По словам губернатора области Анатолия Полоскова, ориентировочная потребность природного газа для бюджетных учреждений Закарпатья на период отопительного сезона составляет около 25 млн куб. м.
На Украине больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо.
Ранее мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив сообщил, что в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ.
Напомним, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
ЕС предложил увеличить поставки газа Украине
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Представители Евросоюза и власти Украины обсуждают возможность увеличения поставок газа из объединения в том случае, если Киеву понадобится помощь, сообщил источник в ЕС.
Брюссель предложил Киеву обсудить «все обеспокоенности по поводу поставок газа не только этой зимой, но и в будущие зимы». Уже в настоящее время представители Европейской комиссии изучают ситуацию с поставками газа и заполненностью хранилищ, передает РИА «Новости».
«По этому вопросу будут детальные консультации с украинскими коллегами, чтобы определить, что может быть сделано, чтобы увеличить возможные физические мощности поставок газа из стран ЕС на Украину в случае недостатка (топлива) сейчас и в будущем с учетом существующих возможностей ревностных потоков и тех, что могут быть восстановлены», – отметил источник.
Он добавил, что вопрос о поставках газа будет важной темой для обсуждения на саммите ЕС – Украина, который пройдет 12 октября.
Напомним, в среду президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Пушков: Если со стороны ЕС нет доброй воли, почему с нашей стороны она должна быть
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Планы Евросоюза попросить Россию увеличить поставки газа выглядят цинично с учетом введения санкций и угроз, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике со СМИ Алексей Пушков.
В интервью изданию «Известия» он отметил, что не только Европа, но и США закупают у России газ и нефть. Как заявил Пушков, в сложившейся ситуации европейские страны оказались из-за ставки на экологию и из-за неправильной энергетической политики.
«Европейцам надо сделать из этого выводы, и нам тоже: в случае, если такая циничная политика продолжится, если со стороны ЕС нет доброй воли, почему с нашей стороны она должна быть», – рассказал Пушков.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну выразил желание до конца октября встретиться с главой Газпрома, чтобы обсудить долгосрочный контракт на прежних условиях. Он сообщил, что уже провел встречу с гендиректором «Газпром Экспорта» Еленой Бурмистровой, в ходе которой обсудил все детали по контракту.
Он отметил, что нынешние цены на газ нереалистичны. Республика может столкнуться с проблемой нехватки газа или электроэнергии.
На Украине объяснили смысл статьи Медведева для Киева
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«Теперь Россия будет говорить об Украине только с США, поскольку не рассматривает Киев как партнера по переговорам», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Константин Бондаренко. Ранее в преддверии визита замглавы Госдепа Виктории Нуланд была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.
«Статья Медведева явно очертила переговорную позицию Москвы накануне визита Нуланд», – считает политолог, глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. По его словам, «Россия четко дала понять Украине, что намерена говорить о ней только с США». «Кремль не рассматривает Киев как серьезного партнера по переговорам. Примечательно, что об этом давно говорили эксперты и политологи, а сейчас об этом открыто написал Медведев», – пояснил он.
«При этом со стороны украинских властей едва ли последует официальный ответ Медведеву, как не было ответа и на публикацию президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев. Думаю, украинское руководство примет к сведению позицию Москвы, но не станет официально отвечать. Но, возможно, в Киеве шумно охарактеризуют статью Медведева как «звериный оскал российского империализма», – предположил он.
Напомним, Нуланд прилетает в Москву в понедельник, 11 октября. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это (визит) было их (США) желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос (с визитом Нуланд) был решен на паритетных началах», – сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию. «Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные Талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в нормандском формате, а потом – после внутренних бурлений в Раде, на площади или «ЦУ» из-за океана – разворачивают позицию совсем в другую сторону», – говорится в тексте статьи.
В прошлый четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным. В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс.
Политолог Алексей Чеснаков сказал газете ВЗГЛЯД, что «визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности».
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Политолог: Арестом Медведчука Киев пытается «вытянуть» Москву на переговоры
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«Намерение украинских силовиков поместить депутата Виктора Медведчука в СИЗО можно расценивать как захват в заложники», – сказала газете ВЗГЛЯД глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. В понедельник стало известно, что правоохранители вручили Медведчуку ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд гривен.
«В Киеве приняли решение арестовать Виктора Медведчука после того, как прочитали статью зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о нецелесообразности диалога с нынешней украинской властью. В итоге Киев пошел на новый виток обострения отношений с Россией, и Медведчук в этой ситуации – карта, которую они пытаются разыграть», – полагает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
Таким решением Киев пытается «вытянуть» Москву на возобновление диалога, полагает собеседница. По мнению Шеслер, еще одной целью, которую преследует Киев, стало отвлечение внимания возмущенной общественности от коррупционных скандалов – в том числе от обнародования «архива Пандоры», где упоминаются высшие украинские чиновники и в том числе президент Владимир Зеленский.
«Я думаю, Россия не должна поддаваться на этот шантаж украинских властей и начинать с ними диалог, поскольку любая уступка Киеву будет истолкована как слабость», – уверена Шеслер.
Государственное бюро расследований Украины в понедельник вручило главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд гривен – примерно в 38 млн долларов. Об этом сообщил в Facebook депутат Верховной рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. При этом, как отметил парламентарий, Медведчук уже находится под домашним арестом, условий не нарушает, и по закону суд не может изменить меру пресечения на более тяжкую.
«Для этой власти, как видно, не существует ни закона, ни логики, ни здравого смысла. Работают на публику, как клоуны в цирке. Отсюда и сумма залога в миллиард. Миллиард! Собственно, почему миллиард, а не триллион, например, или квинтиллион?» – возмутился депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь».
Кузьмин также напомнил, что «садистская власть» решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины наложила на Медведчука санкции и запретила ему осуществлять любые финансовые операции. «А теперь она требует внести залог, заведомо зная, что перечислить он его не сможет, даже если и соберет нужную сумму: банк просто не примет платеж из-за запрета СНБО», – пояснил Кузьмин.
«Спросите кто-нибудь у Зеленского, это та самая судебная реформа, которую он обещал избирателям, или будет еще что-то более мерзопакостное?» – добавил депутат.
Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что Медведчук теперь подозревается еще и по статьям о государственной измене и содействии терроризму. Подозрение якобы связано с реализацией схем по поставкам угля из ДНР и ЛНР. Кроме того, Баканов утверждал, что Медведчук якобы передал находящемуся в России однопартийцу Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.
В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Сам фигурант назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
В ночь на понедельник в газете «Коммерсант» вышла статья замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как «это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию». Статья озаглавлена украинской поговоркой «Коза с вовком тягалася, тiльки шкура вiд кози зосталася», которая вряд ли нуждается в переводе и, по мнению экспертов, звучит как приговор нынешним властям в Киеве. Кремль поддержал позицию Медведева.
Публикация статьи замглавы Совбеза России предварила визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд – одного из символов госпереворота на Украине 2014 года. Газета ВЗГЛЯД анализировала, как Киев воспримет этот сигнал из Москвы.
На Украине заявили о начале газового кризиса
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На Украине больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо.
Как сообщает украинское издание «Бизнес.Цензор», бюджетные учреждения должны платить за газ по цене 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.
Отмечается, что правительство заключило с «Нафтогазом» и местными властями меморандум, в котором стоимость зафиксирована в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. При этом, согласно меморандуму, поставлять газ должен «Нафтогаз Трейдинг». Он не принимает участие в тендерах, в них участвуют только частные компании, которые готовы поставлять топливо только по рыночным ценам.
Многие бюджетные учреждения уже расторгли старые договоры с «частниками» в надежде заключить новые контракты с «Нафтогазом», так они остались без контрактов.
«В результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней», – пишет издание.
Также с проблемами столкнулись и обычные граждане. Некоторых потребителей, которые платят за газ по ставке годового тарифа с фиксированной ценой около 8 гривен (21,75 рубля) за кубометр, вынуждают платить за газ по 16,5 гривны (44,86 рубля).
Ранее мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив сообщил, что в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ.
Напомним, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Погребинский назвал статью Медведева предупреждением для Нуланд
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«В Кремле поняли всю бессмысленность и бесперспективность переговоров с Зеленским и его компанией», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Ранее в преддверии визита замглавы Госдепа Виктории Нуланд в Москву была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.
«Эта статья показывает качественное изменение формата отношений Москвы и Киева. Кремль дал понять, что не рассматривает президента Украины и его команду в качестве субъектов для переговоров», – считает украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, «действующая украинская власть уже давно слыла нерукопожатной с точки зрения личных отношений, но политика – дело другое». «До статьи Медведева, наверняка согласованной с президентом России, я предполагал, что встреча с политическими недорослями во главе с Зеленским даже при минимальной подготовке все-таки состоится. Но в Кремле, видимо, понимают всю бессмысленность и бесперспективность этой затеи», – отметил политолог.
Также он предположил, что одним из факторов, спровоцировавших Кремль на публикацию этой статьи, стала «очередная наглость украинского президента, которая проявилась в новом бредовом обвинении в адрес руководителя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. «Я думаю, что отчасти после этого Кремль решил открыто и без обиняков объяснить, что собой представляют Зеленский и его команда», – полагает Погребинский.
Кроме того, по мнению собеседника, статья может быть и неким предупреждением для госпожи Нуланд на случай, «если она начнет убеждать российское руководство в необходимости пойти на какие-то уступки Киеву». «Она, как опытный чиновник, выполняет государственную миссию, несмотря на всю ее ненависть к России. А миссия, видимо, заключается в стремлении Вашингтона найти подходящий формат взаимоотношений с Москвой, который позволит ему спокойно разбираться с Китаем. Сегодня это главный приоритет США во внешнеполитической повестке», – считает Погребинский.
«Если она не предложит Москве что-то из ряда вон выходящего – например, готовность надавить на Зеленского и заставить его выполнять определенные условия в обмен на прагматичную позицию России по чувствительным вопросам для США, то вряд ли можно ожидать от ее поездки каких-то позитивных результатов», – резюмировал эксперт.
В понедельник, 11 октября, Нуланд прилетела в Москву. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Позже стало известно, что встреча замглавы МИД Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд в Москве запланирована на 12 октября. Также сообщалось о запланированной на 13 октября встрече Нуланд с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком. В Кремле подтвердили встречу помощника президента с Нуланд.
В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.
Политолог Алексей Чеснаков сказал газете ВЗГЛЯД, что «визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности».
В то же время киевский политолог Константин Бондаренко считает, что теперь Россия будет говорить об Украине только с США. А американист Дмитрий Дробницкий полагает, что Виктория Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева.
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Американист объяснил цели визита Нуланд в Москву
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«Виктория Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в преддверии визита замглавы Госдепа Виктории Нуланд была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.
«Главный смысл согласия Москвы на визит Нуланд – подтвердить, что Россия не отказывается от контактов с США. Российские власти как бы говорят: если от США есть запрос на общение – давайте общаться», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Аналитик допустил, что в ходе переговоров стороны затронут проблематику Минских соглашений. «Однако Нуланд не будет педалировать эту тему из-за неудобной позиции для Запада, ведь Киев разве что официально не заявил о своем выходе из договоренностей по Донбассу. Вообще ее приезд можно описать так: «Москва отказалась от диалога с нынешними властями Украины, а дайте я попробую вместо Киева», – указал эксперт.
Кроме того, Нуланд лично заинтересована в визите в Москву. «В администрации Обамы ее влияние сильно «провисло», хотя ранее она держала на контроле все юго-восточное направление политики США. Теперь же она хочет понять, каковы границы ее власти в администрации Байдена. Но реальность такова, что администрация США сшита из четырех кланов, представители которых (например, Блинкен и Керри) делают противоречащие друг другу заявления. А Байден является только аватаром этой синтетической коалиции», – добавил собеседник.
«Москве также интересно понять, к какой группе влияния относится Нуланд. При этом именно из-за разобщенности внутри Белого дома, администрация Байдена не может сдвинуть отношения с Россией в сторону конструктива. Поэтому Москва сейчас просто собирает информацию, суммируя и сопоставляя заявления представителей разных кланов в администрации президента США», – пояснил политолог.
При этом Дробницкий сомневается, что статья зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о бессмысленности диалога с нынешним руководством Украины была опубликована именно «под приезд» Нуланд. «Слишком мелок повод, чтобы так подгадывать», – считает политолог.
Нуланд прилетела в Москву в понедельник, 11 октября. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.
Политолог Алексей Чеснаков сказал газете ВЗГЛЯД, что «визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности».
В то же время киевский политолог Константин Бондаренко считает, что теперь Россия будет говорить об Украине только с США.
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Украина получила от США новые партии наступательного оружия
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Украина получила новые партии летального оружия из США, сообщил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович отметил, что американский борт привез на Украину «много высокоточного наступательного оружия», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что борт ВВС США доставил партию военной помощи Украине, в составе которой боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения.
Напомним, 1 сентября Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin) и «многое другое».
Москва призвала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИДе также предупредили, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Ранее Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
Украинцев возмутило видео с закрытой вечеринки партии Зеленского
В Сети украинцы подвергли критике видео с закрытой вечеринки пропрезидентской партии «Слуга народа» во Львовской области, на ней находился и украинский лидер Владимир Зеленский.
Украинский телеканал «1+1» опубликовал репортаж со съезда партии, в котором показана церемония вручения партийных «премий», а также закрытая вечеринка, на которой присутствуют президент, глава фракции Давид Арахамия и другие депутаты и чиновники, передает РИА «Новости».
Видео вызвало негодование отклик украинских пользователей в комментариях под видео в YouTube.
«Честно, не понимаю, что празднуют. Вокруг бедность, зарплаты не платят. Печаль. Зачем это показывать», – написала Mironova Svetlana.
«Пир во время чумы!» – возмутился Pesotto25.
«Это издевательство над украинцами, все, что здесь происходило», – написала пользователь Olha Hohol.
«А почему они без масок! В разгар эпидемии – это недопустимо!» – возмутилась Ксения Любимова.
Ранее читатели украинского агентства УНИАН раскритиковали президента страны Владимира Зеленского, который признался, что забыл обсудить с американским лидером Джо Байденом его визит в Киев.
Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа
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Молдавия пытается договориться с ЕС о дополнительных поставках газа через Румынию, сообщают СМИ. Власти Молдавии опровергли давление со стороны России.
Financial Times пишет, что «Молдавия просит страны Евросоюза о чрезвычайных поставках газа после того, как российский государственный экспортер Газпром сократил свои поставки в страну». Издание сообщает, что в ЕС хотят «изменить порядок поставок газа из соседней Румынии, однако Бухарест изо всех сил пытается покрыть свои личные нужды», передает РИА «Новости».
Тем временем спикер молдавского парламента Игорь Гросу в эфире Pro TV заверил, что в переговорах по газу с Москвой «нет никакого давления на власти со стороны России». Молдавия намерена убедить российскую сторону, что является «честным плательщиком, который выполняет обязательства». Гросу указал, что Молдавия «не является большим потребителем, который мог бы повлиять на объемы» поставок Газпрома.
Гросу сказал, что Молдавия хочет продлить существующий контракт «на хороших условиях», также обсуждаются вопрос исторической задолженности за газ со стороны Приднестровья и третий энергопакет. Спикер считает, что «нужно немного терпения, спокойствия». Он выразил надежду на то, что стороны «достигнут хорошего результата». При необходимости власти Молдавии обещали задействовать «сценарии, при которых правительство должно будет компенсировать расходы на газ для граждан с низким уровнем дохода».
Напомним, власти Молдавии заявили о желании подписать контракт с Газпромом на льготных условиях. Вице-премьер Молдавии, министр по инфраструктуре Андрей Спыну выразил желание до конца октября встретиться с главой Газпрома. При этом прежде президент страны Майя Санду заявиляла, что молдавское правительство не будет участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию.
Глава российского государства Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Больницы, школы и детсады Ивано-Франковска на западе Украины отключили от отопления
В учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях Ивано-Франковска на западе Украины нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ, заявил мэр города Руслан Марцинкив.
«У учреждений здравоохранения нет отопления. Сейчас там 18-19 градусов тепла... Несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривен за кубометр, а теперь получается – за 30? А это дополнительно 500 тыс. гривен для городского бюджета! А теперь представьте какая ситуация в учебных заведениях. Более 10 тыс. детей, которые должны учиться в теплых и комфортных условиях! А это более 253 тыс. кубометров газа и более 7 млн для бюджета города. А еще есть учреждения культуры, библиотеки, социальные учреждения», – написал он в своем Facebook.
Марцинкив отметил, что уже состоялось внеочередное заседание местной комиссии по ТЭБ и ЧС.
Напомним, в среду президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Fitch не исключило роста нефтегазовых доходов России на 70%
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Нефтегазовые доходы российского бюджета и внебюджетных фондов в 2021 году могут вырасти почти на 70%, если сравнивать с 2020 годом, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.
По расчетам Маринченко, бюджет может получить в 2021 году от нефти и газа примерно 9 трлн рублей (около 125 млрд долларов), что «на 50 млрд долларов больше, чем в 2020 году, и примерно на 40 млрд долларов больше, чем могло бы быть, если бы макроэкономические параметры соответствовали бы ожиданиям на начало года». Тогда цены на нефть и газ предсказывали на уровне в 45 долларов за баррель и 200 долларов за тысячу кубометров.
Маринченко не исключает, что нефтегазовые доходы в 2021 году «вероятно, даже несколько превысят уровень 2019 года». Тогда они составили 120 млрд долларов, передает ТАСС.
При оценке среднегодовой уровень цены на нефть Brent в 2021 году составил 70 долларов за баррель (в 2020 году – 43 доллара), среднегодовая экспортная цена Газпрома составила 320 долларов за тысячу кубометров (в 2020 году – 143 доллара). Рост государственных доходов все еще в большей степени будет зависеть от поступлений от добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов – около 75-80% от общего роста доходов, так как значительная часть экспорта газа привязана к цене нефти, а большая часть газа потребляется внутри страны.
Напомним, фьючерсы на газ в Европе в понедельник стоили около 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. До этого стоимость газа в Европе на пике приближалась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Нефть WTI на бирже в США подорожала до рекордного за семь лет уровня.
Глава российского государства Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Как заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу», поэтому «президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Непривитым гражданам Украины запретили пользоваться общественным транспортом
Из-за ухудшающейся коронавирусной обстановки гражданам Украины, не сделавшим прививку от COVID-19, запретили пользоваться общественным транспортом, сообщает минздрав страны.
Речь идет об общественных межобластных перевозках – автобусах, поездах и самолетах. Запрещено пользоваться общественным транспортом также тем, кто не может предоставить отрицательный тест на коронавирус, сообщает РИА «Новости».
Ранее на Украине вступили в силу новые карантинные нормы. Теперь после выхода из «зеленой» зоны вакцинированные граждане могут избежать ограничений. Новые правила начали действовать с 20 сентября. Ограничения начнут вводить только после перехода страны в «желтую» зону.
На территории Украины теперь действуют только два вида сертификатов: «желтый» – для получивших один компонент препарата от COVID-19, и «зеленый» – для завершивших курс вакцинации.
«Нормандская четверка» договорилась об организации встречи глав МИД
В ближайшие недели состоится встреча глав МИД стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия), сообщил Елисейский дворец.
Париж сообщил, что стороны «договорились об организации в ближайшие недели встречи на министерском уровне между Францией, Германией, Россией и Украиной», передает РИА «Новости».
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт также сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин во время трехсторонней беседы договорились о проведении «в ближайшее время» встречи глав МИД, передает ТАСС.
Зайберт отметил, что разговор с Путиным состоялся после видеоконференции Меркель и Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждались минские договоренности, Меркель, Макрон и Зеленский «подчеркнули необходимость полностью реализовать» их, а также «решения парижского саммита».
Напомним, в Кремле сообщили, что Путин, Макрон и Меркель поручили интенсифицировать контакты по линии «нормандской четверки». Президент России «дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих «нормандских» саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)».
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Боррель не исключил закупки большего объема российского газа
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предположил, что Европе, возможно, потребуется больше российского газа, чем было оговорено.
«Мы по-прежнему нуждаемся в российском газе, и нам, вероятно, потребуется больше, чем [то, что значится в] контракте», – цитирует ТАСС дипломата.
Боррель напомнил, что власти Испании предложили, чтобы переговоры по закупкам газа вели европейские власти от имени государств – членов сообщества, а не каждая страна сама по себе.
«Я надеюсь, что [в ЕС] подумают о том, нужно ли изменить систему ценообразования на электроэнергию», – отметил Боррель.
По его словам, «было бы разумно переосмыслить модель и посмотреть, соответствует ли она обстоятельствам». «Но такая модификация требует времени, а ситуация требует более быстрых решений», – подчеркнул он.
Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что ситуация на европейском рынке газа стабилизируется «скорее раньше, чем позже», проблемы в Европе с газом «были спровоцированы искусственно» и «в основном по политическим причинам» самим Евросоюзом, решившим проводить рискованную энергетическую политику.
Президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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