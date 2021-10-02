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Украинцев предупредили о неизбежности энергетического кризиса
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Зимой Украину ожидает неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу, заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире канала «Первый независимый».
Во время ток-шоу, посвященном проблеме газоснабжения Украины, экономист Алексей Кущ заявил, что из-за сокращения транзита топлива сокращается возможность физического отбора энергоносителя из трубы. В результате страну ожидает энергетический кризис, передает РИА «Новости».
Суслов согласился с прогнозом эксперта и рассказал, что в хранилищах на западе Украины накоплены 18,7 млрд кубометров сырья. Эти запасы в основном идут на поставки в Европу.
«Для поддержания экспорта в зимний период, когда Украина для собственного отопления берет газ из трубы, а дальше отправляет в Европу газ, который находится в хранилищах», – уточнил он.
По мнению экс-министра, теоретически эту проблему можно решить и обеспечить отопительный сезон на Украине. «Здесь есть много аспектов неоцененных. Так или иначе, нас ожидает тяжелый кризис», – подчеркнул он.
Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива предсказал развал Украины без доходов от транзита российского газа в Европу. В свою очередь председатель Федерации работодателей страны (ФРУ) Дмитрий Олейник предсказал серьезный экономический кризис на Украине из-за рекордных цен на газ.
Накануне Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
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В Раде предсказали развал Украины без доходов от транзита газа
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива выразил мнение, что потеря доходов от транзита российского газа в перспективе приведет к развалу Украины.
«Начало конца украинской экономики, а в последствии и развала страны… Российский «Газпром» (...) начал поставки газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток», который идет в обход территории Украины! Все это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции [украинской] власти», – написал Кива в своем Telegram-канале.
Он высказал мнение, что украинских политических деятелей, которые привели к такой ситуации, теперь можно «спокойно привлекать за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы», которая, по данным парламентария, приносила Киеву около 3 млрд долларов ежегодно.
«Все это было сделано в угоду их американских партнеров и точно не бесплатно, которые так хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России. А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее. Фатальная история еще одного Афганистана», – заключил Кива.
Накануне Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
Британцы указали на виновных в повышении цены на газ в Европе
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Заявления об возможности Москвы получить «огромную власть» над экономикой ЕС из-за энергетического кризиса являются итогом недоброжелательного поведения в отношениях с российской стороной, считают читатели британского издания Daily Express.
«ЕС продал душу России, полагаясь на их газ. Теперь они могут легко выиграть войну, просто его отключив. Вот почему мы не должны лишать возможности производить электроэнергию из угля, которого у нас достаточно. Если будет еще одна война, не дай бог, глобальное потепление станет наименьшей из наших проблем», – цитирует читателя Birdmaniw РИА «Новости».
«Их постоянно предупреждали об этой проблеме, но они предпочли проигнорировать ее» – добавил Sdemnips.
«Именно поэтому многие из нас говорили, что надо перестать клеветать на Россию. Путину не нужно было бы сокращать поставки, если бы к нему относились как подобает лидеру самой большой страны в мире. Эти постоянные разговоры о войне с Россией уже давно устарели и звучат по-детски. Как будто Запад отчаянно жаждет новой войны», – считает K69tie.
«Причина нынешней газовой проблемы – бюрократическая волокита со стороны ЕС по поводу «Северного потока – 2», поэтому вина за рост цен на газ лежит на них», – указал FoxyStar
«Цена на природный газ выросла, Россия следует ценам на рынке, а ЕС винит в этом всех вокруг, кроме себя», – подвели итог читатели.
Напомним, цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров.
В Германии начали показывать обучающие ролики на случай отключения тепла и света в домах. Немцам советуют заклеивать фольгой окна и показывают инструкции по сборке самодельной печки.
В МИД рассказали о процессе сертификации «Северного потока – 2»
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Процедура сертификации «Северного потока – 2» проводится, но противники проекта могут пытаться мешать этому, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Еще раз подчеркну: все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны и мы твердо рассчитываем на то, что этот проект осуществится», – заявил Грушко РИА «Новости».
Он пояснил, что сложно предсказать, как будут действовать противники проекта.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября.
Ранее Палата представителей США приняла свою версию оборонного бюджета на 2022-й финансовый год (начинается в США с 1 октября 2021 года), включив в документ санкции против «Северного потока – 2». Свою версию проекта оборонного бюджета США также должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись президенту США. Процесс законодательного одобрения и согласования инициатив, включенных в проект оборонного бюджета США, обычно продолжается до осени – начала зимы.
На Украине напомнили Венгрии о сотрудничестве с нацистами из-за российского газа
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Контракт Венгрии и Газпрома является примером антиукраинских действий Будапешта, заявил экс-депутат Рады Олег Тягнибок в эфире украинского телевидения.
Соглашение Венгрии и российской компании нацелено на создание проблем украинской стороне, заявил Тягнибок в эфире «Четвертого канала», передает РИА «Новости».
Он сказал, что необходимо помнить о сотрудничестве Будапешта с Третьим рейхом в прошлом.
«Давайте вспомним другие времена, <...> если венгры напоминают что-то там, когда Венгрия была союзником гитлеровской Германии», – заявил политик. Вторая мировая война началась не с нападения вермахта на Польшу в 1939 году, а после вторжения венгров в Карпатскую Украину в марте того же года, сказал Тягнибок.
Он заявил, что Киев потерпел дипломатическое поражение, и теперь понесет финансовые потери из-за нерешенного вопроса с «Северным потоком – 2».
Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
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В Раде предрекли раздел Украины в случае «третьего Майдана»
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Бывший депутат Рады Евгений Мураев выразил мнение, что в случае начала в стране новых масштабных протестов существует угроза раздела территории Украины между соседними государствами.
Политик подчеркнул, что негативно относится к неконтролируемой «уличной демократии», так как считает, что Украина может не пережить «третьего Майдана», передает РИА «Новости».
«На нас смотрит Польша, ей хочется справедливости и забрать Галичину. Венгры вкладывают деньги в Закарпатье. <…> Румыны в Измаиле. Одна из самых беднейших наций, входящих в Европейский союз, но вкладывает денежку в нашу территорию, потому что верят, что эта территория станет их. Опять-таки, Россия и Белоруссия сказали свою оценку. Просто если у нас начнется глобальное противостояние – нас просто поделят», – заявил Мураев в эфире телеканала «Украина 24».
Бывший депутат Рады также обратился к тем украинцам, которые думают, что «лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Мураев отметил, что такая позиция приведет к десятилетиям переходного периода, и привел в пример ситуацию в непризнанном Косово.
Напомним, Мураев неоднократно предупреждал о приближающемся разделе Украины, предсказывая распад Украины на четыре части.
В Грузии оценили будущие отношения с Украиной после ареста Саакашвили
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Отношения Тбилиси и Киева не должны находиться в зависимости от одного человека; задержание Михаила Саакашвили не отразится на партнерстве с Украиной, заявил вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
«Недопустимо, чтобы один человек (Саакашвили) взял в заложники грузинско-украинское стратегическое партнерство. Я уверен, что эти отношения и в дальнейшем будут отличаться серьезной динамикой», – приводит ТАСС слова Залкалиани, который добавил, что задержание Саакашвили не отразится на отношениях с Киевом.
«Информация [о задержании Саакашвили], которую вчера распространила прокуратура, сразу же была передана украинским друзьям. Я уверен, что мы мирно, спокойно дадим все разъяснения и наши отношения с Украиной будут развиваться в прежнем русле», – добавил он.
Между тем, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский держит на личном контроле ситуацию с арестом Саакашвили. По его словам, Украина ждет ответа от властей Грузии в связи с арестом Саакашвили. «Мы будем принимать решение после консультаций на уровне министров иностранных дел. Сейчас наш МИД занимается этим вопросом», – заявил Подоляк, напомнив, что Саакашвили является украинским гражданином, которого «Украина должна забрать».
В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.
Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси.
После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.
В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.
На Украине посоветовали есть сало на завтрак
Употребление украинского сала на завтрак продлевает жизнь, но людям с лишним весом можно не больше половины спичечного коробка, рассказала украинская врач-диетолог Светлана Скиталинская.
«Да, от сала можно поправиться, если не двигаться, если уже есть лишний вес при этом. Поэтому таким людям для здоровья – половина спичечного коробка утром на завтрак. Остальным можно и чуть больше, но тоже без излишеств», – цитирует РИА «Новости» Скиталинскую.
Врач-диетолог утверждает, что сало – это продукт долгожителей, так как в нем содержится до 45% олеиновой кислоты (в оливковом масле – до 64%).
«Олеиновая кислота не влияет на содержание холестерина в крови, то есть имеет низкую атерогенность. Кроме того, этот жир выдерживает больше нагрев без образования вредных соединений в результате разрушения жирных кислот», – отметила врач.
По ее словам, сало, попадая в 12-перстную кишку, способствует образованию желчи (имеет холеретические свойства) и полезно при гипотонии желчного пузыря. Оно имеет также желчегонное действие (холекинетические свойства), «поэтому, если едите не часто, то для профилактики застоя в желчном пузыре пожуйте небольшой кусочек сала». Еще сало полезно для печени, помогает очищать ее клетки от застоя желчи. Этот продукт также выводит радионуклиды.
Ранее на Украине назвали способ сохранить молодость при помощи сала.
Журналистку оттеснили от Зеленского после вопроса о тюрьме
Журналистку украинского портала «Страна.ua» оттеснили от президента Украины Владимира Зеленского после того, как та задала ему вопрос о том, что тот может сесть в тюрьму.
«Вы ввели санкции против издания «Страна». Понимаете ли вы, что рано или поздно сядете за это в тюрьму?», – спросила журналистка президента. Слова приводятся на сайте издания.
Охрана оттеснила девушку и попыталась отнять у нее мобильный телефон. Зеленский отошел в сторону, не ответив на вопрос.
«На вопрос он не ответил, но он его услышал. И рано или поздно ответит. В суде ответит», – сказал о произошедшем главред «Страны.ua» Игорь Гужва.
Напомним, Зеленский ввел в действие санкции против украинского издания «Страна.ua», в результате руководство сайта решило сменить веб-адрес на strana.news. «Страна.ua» обещала сопротивляться попыткам Киева заблокировать издание.
На Украине захотели «войти в турборежим» по реформам
Президент Украины Владимир Зеленский не удовлетворен текущим темпом проведения реформ в стране, и призвал правительство войти в «турборежим», заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
«Сейчас половина срока его (Зеленского) пребывания на посту президента. И он хочет, чтобы партия власти, в том числе и кабинет министров, и фракция «Слуга народа» работали более слаженно над какими-то там отраслевыми реформами. Я считаю, что мы в принципе, должны войти в турборежим. Потому что темпы реформ, с которыми президент приходил, и темпы реформ, которые мы имеем сейчас, с учетом того, что старая консервативная система уже немного вернулась назад, они не удовлетворяют президента», – заявил Подоляк в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».
В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил депутатам Верховной рады обновленную программу работы правительства, в которой определены 12 национальных приоритетов.
«Программа состоит из трех блоков национальных приоритетов: граждане, государство, экономика. Далее идут 12 национальных приоритетов, которые содержат 97 задач и более 2 тысяч мероприятий», – цитирует ТАСС пресс-службу главу правительства.
Шмыгаль уточнил, что программа предусматривает повышение качества услуг для граждан, прогнозируемые источники финансирования, достижение ожидаемых результатов и контроль за ее исполнением.
Он добавил, что к выполнению намеченного привлекут аналитиков, представителей бизнеса и общественности, а также задействуют для этого цифровые инструменты.
Ранее Зеленский, по прилете в США 1 сентября, представил план трансформации Украины, содержащий проекты в области безопасности, инфраструктуры, энергетической безопасности и экономического роста. «Заложенные в плане более 80 проектов – это амбициозные проекты на общую сумму 277 млрд долларов», – сообщил президент Украины.
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Зеленский дал оценку своей деятельности за два года
Украинский лидер Владимир Зеленский дал оценку собственной работе на посту главы государства в течение двух лет.
«Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку, семь-восемь баллов, так говорят? По 12-балльной шкале. Думаю, я где-то там, в середине», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
По его словам, работу президента должен оценивать народ страны. Своей же партии «Слуга народа» он поставил три с плюсом по пятибалльной шкале.
Украине пообещали рост банкротств и безработицы
На Украине ожидается рост безработицы, банкротств, а также серьезный экономический кризис, все это может случиться из-за рекордных цен на газ, заявил председатель Федерации работодателей страны (ФРУ) Дмитрий Олейник.
Страна покупает сырье по биржевым ценам, потому топливо обходится ей в 3,5 раза дороже, чем другим странам, заявил Олейник, передает РИА «Новости».
«Расспрашивал друзей в ЕС. <...> Выяснил, что цена на октябрьский газ в разных странах колебалась от 300 до 700 евро. А на Украине – 1100 евро», – пояснил он.
По биржевым ценам покупают либо новые потребители, либо те, кто захотел часть поставок обеспечить по рыночной стоимости.
Из-за этого могут подорожать все товары, так как цены на энергоносители заложены в каждый продукт. Потребителям вскоре придется отказаться от покупок определенной продукции, а производители не смогут повышать цены, хотя расходы и продолжат расти.
«Заводы и фабрики потихоньку остановятся. А люди останутся без работы – это уже очень серьезно. Доходы бюджета «лягут», расходы взлетят. <...> Вопрос банкротств – вопрос времени», – добавил Олейник.
Самый сильный удар придется на перерабатывающую промышленность, которая и так находится не в лучшем состоянии из-за условий на импорт.
«И это уже прямая дорога к аграрно-сырьевой колонии», – заключил он.
Напомним, цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров.
Из-за хлопка газа в Нижнем Новгороде пострадали два человека
В Нижнем Новгороде два человека пострадали из-за хлопка газа, обрушились балкон и межтамбурные перекрытия, эвакуированы 100 человек, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
«В субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в многоквартирном жилом доме, газифицированном, по предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадало 2 человека» – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в результате произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий. Загорания нет.
В МЧС России отметили, что эвакуированы 100 человек. Сообщается, что на месте происшествия работают 75 человек и 24 единицы техники.
Ранее при взрыве газа в частном доме в Махачкале пострадали пять человек, из них трое детей.
Место на самолет из Киева в Тбилиси для Саакашвили осталось свободным
Место на рейс из Киева в Тбилиси, забронированное на имя экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, осталось свободным.
Саакашвили заявлял о покупке билета на самолет из Киева в Тбилиси на 2 октября, на день выборов в Грузии. Место осталось свободным, также свободно забронированное на имя матери Саакашвили место, передает РИА «Новости».
Это не единственные свободные места в самолете, но большая часть мест заняты. Стюардесса подтвердила, что этим рейсом должен был лететь Саакашвили. «Должен был лететь с нами. Но он уже в Грузии», – пояснила она.
Ранее в Грузии раскрыли подробности задержания Саакашвили. Грузинские парламентарии заявили, что бывший президент прибыл в страну, чтобы устроить госпереворот и беспорядки в Грузии.
В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.
Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, хозяина которой позже арестовали за сокрытие преступления.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Саакашвили вернулся в Грузию.
На Украине собрали необходимые подписи за рассмотрение отставки спикера Рады
Президентская фракция «Слуга народа» собрала необходимые 150 подписей за рассмотрение вопроса об отставке спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, сообщил депутат фракции Алексей Устенко.
«Сейчас уже собрано более 150 подписей за отставку спикера. Я был сорок девятый. Подписи собирают быстро», – заявил Устенко изданию «Левый берег», передает ТАСС.
Согласно украинскому законодательству, для регистрации проекта постановления об отставке спикера Рады необходимо 150 подписей, поставленных на специальных подписных листах.
Ранее председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подтвердил, что депутаты парламентского большинства начали процедуру по его отставке с должности спикера Рады.
До этого Разумков заявил, что Конституция Украины позволяет президенту досрочно прекратить полномочия парламента в трех случаях, но у главы государства нет основания распускать Верховную Раду.
Днепропетровск стал «столицей» телефонного мошенничества
«Столицей» телефонного мошенничества можно назвать украинский город Днепр (Днепропетровск), в котором в конце 2020 года располагалось до 1 тыс. колл-центров злоумышленников, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Киев хоть и является столицей Украины, но столицей телефонного мошенничества является не Киев, хотя колл-центры существуют во многих городах Украины. Я и мои коллеги все-таки считаем, что столицей такого бизнеса сегодня по праву является город Днепр. Пик количества колл-центров в этом городе в конце прошлого года достиг умопомрачительной цифры – наши эксперты насчитывали около 1 тыс. колл-центров», – приводит РИА «Новости» слова Кузнецова, сказанные в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube.
По имеющимся у зампреда правления Сбербанка сведениям, в настоящее время из Днепра работает около 150 колл-центров, которые совершают звонки якобы от правоохранителей. Такая схема пришла на смену звонку от сотрудника безопасности банка в 2021 году, отметил Кузнецов.
Зампред правления Сбербанка добавил, что банк фиксирует в день несколько тысяч мошеннических звонков, а в особо активные дни – 10 тыс. звонков. Примерно 50% россиян на такие звонки не отвечают, однако 1% россиян мошенникам удается «переговорить» и убедить перевести деньги.
Напомним, в конце сентября на Украине раскрыли центр по обману клиентов российских банков. Подпольная мошенническая организация обосновалась в Киеве, на улице Владимирской, по соседству с главным офисом Службы безопасности Украины (СБУ).
В августе портал «Госуслуги» опубликовал советы по защите от мошенников.