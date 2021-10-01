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Цена газа в Европе превысила 1999 долларов за тысячу кубометров
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Цена на газ в Европе на открытии торгов 1 октября вновь побила исторический рекорд и почти достигла 1200 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE.
Ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов 1 октября впервые достиг 100 евро за МВт·ч, или 1199,44 доллара за 1 тыс. куб. метров (исходя из актуального обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Одной из причин такого резкого роста могло стать падение прокачки газа по газопроводу «Ямал – Европа» почти в три раза утром, которое ускорилось в 4,3 раза, до около 0,5 млн кубометров в час (2,2 млн куб. метров в час накануне).
Это, в свою очередь, могло произойти из-за того, что в четверг не были выкуплены мощности по контрактам «на день вперед» на 1 октября по поставкам газа по газопроводу «Ямал – Европа».
Напомним, в четверг, 30 сентября, цена газа в Европе превысила 1150 долларов за тысячу кубометров.
Эксперт объяснил, что теряет Украина из-за газового контракта России и Венгрии
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«Киев в очередной раз политизирует газовый вопрос, поэтому обвинять в использовании энергии в качестве оружия нужно не Россию, а Украину», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Украина пригрозила Венгрии «ответом» на подписание газового контракта с Россией.
«Позиция Украины обусловлена исключительно политическими мотивами. Она понимает, что контракт Будапешта с Газпромом подписан на 15 лет, следовательно, через территорию Украины газ в Венгрию уже не пойдет. В таком случае шансы на сохранение транзита после 2024 года значительно уменьшаются», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Сейчас Украина использует схему виртуального реверса газа. «Газпром продает газ европейским компаниям, а те перепродают его Киеву по взаимозачету. В этом плане сохранение физических поставок голубого топлива не нужно. Нет никакой разницы в покупке газа «как бы» в Венгрии, в Словакии или в Польше, – пояснил эксперт. – Но если Газпром прекратит физическую прокачку газа через территорию Украины к Венгрии, тогда схема виртуального реверса станет слишком очевидной для населения страны».
«Когда Нафтогаз будет отчитываться о покупке газа в Венгрии, у людей возникнет вопрос: как такое возможно, если туда не осуществляются поставки, – предполагает Юшков. – Но если Украина захочет, то она сможет качать газ из Венгрии по полупустой трубе в режиме обратного реверса. Поэтому я думаю, что конкретных проблем для газоснабжения Украины контракт Будапешта и Газпрома не создаст».
По словам эксперта, украинские политики по-прежнему выдают за «отказ от российского газа» обычный отказ от прямых поставок топлива из России. «Но на Украине никогда не было импортного газа. Если даже Словакия в будущем начнет получать российский газ через «Северный поток – 2» в обход Украины, то никто не мешает Киеву покупать газ у каких-то других посредников. Более того, Россия никогда не отказывалась продавать газ Украине напрямую», – объяснил собеседник.
«Однако если Украина привыкла к посредническим услугам каких-то европейских компаний, то эти компании могут обозначать новую точку приемки газа на территории Украины. Но здесь больше рисков для украинских политиков, нежели для физического газоснабжения страны, потому что сейчас они дурят головы своим потребителям, говоря, что покупают некий европейский газ и, как следствие, поднимают тарифы», – разъяснил Юшков.
«Кроме того, из-за возможной потери транзита газа Украине придется перестроить свою ГТС.
Сейчас Киев забирает часть газа из транзитных объемов, идущих в Европу, восполняя недостающую часть за счет собственной добычи. Поэтому если не будет транзита, то 2/3 потребляемого газа, которые Украина сама добывает, надо будет качать по всем регионам страны. В результате им придется заново выстраивать систему внутреннего газоснабжения, что требует огромных финансовых затрат и технических мощностей. Кроме того, нужно будет где-то покупать недостающие объемы газа либо сокращать потребление», – считает Юшков.
В этом смысле Украине хотелось бы сохранить статус-кво. «Это одна из причин острой реакции Киева на возможность прекращения транзита, – отметил собеседник. – Аналогичная проблема может возникнуть, если Газпром будет платить деньги Украине, но физически качать газ по трубе не будет. В таком случае возникнет коллапс для внутреннего газоснабжения страны, и ей придется искать варианты решения проблемы». При этом
у Украины нет никаких рычагов давления на Москву и Будапешт в сфере энергетики,
поэтому создать какие-либо серьезные проблемы России и Венгрии она не сможет. «А все ее заявления и угрозы говорят лишь о политизации энергетической отрасли. То есть обвинять в использовании энергии в качестве оружия надо не Россию, а Украину. В частности, с чего вдруг Украина вмешивается в контракт двух коммерческих компаний? Это абсурдная позиция. За подобные действия Евросоюз мог бы ввести санкции против Киева», – резюмировал он.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией. «Это не будет только политический шаг, отмена комиссии (межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества), которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», – сказал глава МИД.
Министр отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине. «Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований», – подчеркнул Кулеба в эфире телеканала ICTV.
В свою очередь МИД Венгрии вызвал украинского посла. «Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны. Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся», – сказал глава венгерского МИД Петер Сийярто.
В понедельник Венгрия подписала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В Киеве испугались значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину. Киев пообещал обратиться в ЕК для оценки соответствия соглашения Будапешта с Газпромом европейскому законодательству в области энергетики. Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила реакцию Украины на долгосрочный контракт Венгрии и России по газу завистью. Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долгосрочный контракт Венгрии с Газпромом перекрывает Украине российский газ.
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Болгары сочли власти Украины опаснее «Северного потока – 2»
Заявления Киева о намерении России «захватить Украину» после ввода «Северного потока – 2» вызвали активную дискуссию среди читателей болгарской газеты «Факти», которые сочли подобные обвинения голословными.
По словам читателей, максимальную угрозу для Украины представляет не трубопровод, а «неадекватная политика руководства».
«Они, как и мы, повелись на американские и европейские обещания и не только прекратили отношения с Россией, но и начали воевать с русскими внутри собственной страны», – написал big, добавив, что Москва такого не простит.
С ним согласился комментатор под ником Перо, который признал «Северный поток – 2» свершившимся фактом и посоветовал киевским властям «сидеть и не дергаться», передает РИА «Новости».
«Газ российский, в каком законе сказано, что он должен проходить через Украину? Захотят – через Луну будут его транспортировать», – считает он.
В свою очередь читатель под ником Kcaniba заявил, что Киев сам нуждается в этом газопроводе. «Есть труба – есть Украина, нет трубы – нет Украины!» – пояснил пользователь.
«Вы поняли? Цены на газ растут из-за украинцев», – подчеркнул другой.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Венгрия перекрывает Украине российский газ.
В ЕК увидели опасность в газовом контракте России и Венгрии
Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить Еврокомиссии выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт, сказал представитель Еврокомиссии.
Все новые и измененные долгосрочные газовые контракты с годовым объемом, превышающим 28% годового потребления в стране ЕС, которая больше всего ими затронута, должны быть доведены до сведения национального компетентного органа власти этой страны. Затем этот орган должен подготовить оценку влияния контракта на безопасности энергоснабжения, пояснил представитель ЕК, передает РИА «Новости».
«Согласно имеющейся у нас информации, данный контракт между Газпромом и MVM составляет более 28% годового потребления Венгрии, поэтому о нем необходимо уведомить компетентный орган Венгрии, который обязан предоставить Еврокомиссии свою оценку рассматриваемого контракта в течение трех месяцев. ЕК также может запросить получение контракта, если у нее появится должным образом обоснованная обеспокоенность тем, что контракт может поставить под угрозу безопасность снабжения государства-члена (Венгрии), региона или союза», – сказал представитель ЕК.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России.
Wintershall и Газпром решили нацелить часть газопроводов в Северном море на CO2
Немецкая Wintershall Dea начинает реализацию научно-исследовательского проекта для изучения потенциала использования части газопроводов в южном секторе Северного моря, которые принадлежат совместному с Gazprom EP International предприятию Wintershall Noordzee B. V., для транспортировки CO2 и его последующего хранения, сообщила компания.
В сообщении Wintershall Dea указывается, что «в южном секторе Северного моря пролегают свыше 4 тыс. 800 километров трубопроводов, из которых 1 тыс. 200 километров эксплуатируются компанией Wintershall Noordzee, совместным предприятием Wintershall Dea AG и Gazprom EP International B.V. (50:50)», передает РИА «Новости».
Отмечается, что «данные трубопроводы могли бы быть частично использованы для транспортировки СО2».
«Кроме того, Wintershall Noordzee эксплуатирует множество истощенных месторождений. Их также можно было бы потенциально использовать для хранения СО2, что может внести значительный вклад в защиту климата», – добавляется в релизе.
Уточняется, что предварительные расчеты по данному вопросу вселяют надежду. Так, полученные на сегодня результаты свидетельствуют о том, что перепрофилирование морских трубопроводов для безопасной и эффективной транспортировки сжиженного СО2 возможно. Поэтому, по мере продвижения исследовательских работ, будет выполнен анализ технической осуществимости и проведена соответствующая сертификация.
«У континентального шельфа Нидерландов – огромный потенциал: по оценкам экспертов в этом районе возможно обеспечить хранение свыше 800 миллионов тонн СО2. Этого достаточно, чтобы хранить 30 суммарных годовых объемов выбросов промышленности Нидерландов или 8 суммарных годовых объемов выбросов промышленности Германии (по данным за 2018 год)», – отмечает Wintershall Dea.
Подчеркивается, что предприятия, у которых неизбежно возникают технологически обусловленные выбросы, например, в сталелитейной, цементной и химической промышленности, в скором времени будут зависеть от доступности близлежащих объектов для улавливания и безопасного хранения выбросов СО2.
Кроме того, данным способом можно было бы безопасно хранить и двуокись углерода, образующуюся при получении «голубого водорода» из природного газа.
В марте сообщалось, что Газпром и Wintershall Dea задумались о транспортировке водорода по трубе.
В Британии предрекли Европе драку за российский газ
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Читатели британской газеты Daily Express заявили о риске для стран Европы столкнуться с серьезными проблемами из-за дефицита газа грядущей зимой.
В статье издания говорится о недовольстве Украины подписанием контракта на поставку газа из России в Венгрию в обход страны. Автор отметил, что эта ситуация отражает разгорающийся более масштабный конфликт вокруг газа в Европе, а также указал на рост беспокойства из-за зависимости от российского голубого топлива, передает РИА «Новости».
Некоторые пользователи разделили эту точку зрения и заявили, что Россия якобы намеренно «зажала Евросоюз в тиски».
«Если Евросоюз попытается выйти за рамки, русские просто уменьшат поставки газа и будут смотреть, как европейские страны начнут драться друг с другом, чтобы получить голубое топливо. Скоро граждане ЕС узнают, какие страны являются импортирующими, а кто из них – гражданами второго сорта в большой европейской семье», – считает JohnJ.
Однако другие комментаторы не согласились с обвинениями.
«Россия выполняет все свои контракты в Европе, Россия никогда не поставляла газ в больших объемах в Англию, максимум это был один процент от всего потребления, поэтому о причинах происходящего нужно спросить правительство и премьер-министра (Великобритании) Бориса Джонсона, а не винить в ошибках руководства Россию. Никто не запрещает покупать газ в других странах, помимо России», – подчеркнул Grazi.
«Это чушь. ЕС не сертифицирует «Северный поток – 2», поэтому Россия не может перекачивать газ. ЕС предпочтет играть в политику, нежели позволит европейским рабочим получать дешевый газ. Молодец, (венгерский премьер Виктор) Орбан. Он работает для своих людей, а не против них, в отличии от ЕС», – отметил Mikeuk.
«Я венгр и поддерживаю свое правительство. Украина не имеет отношения к тому, как, когда и у кого покупать газ. Украина – плохой сосед с глупыми политиками. Они сами создали эту ситуацию, когда в 2009 году начали воровать газ из трубопровода. Они не заслуживают доверия», – заявил Hey Ho.
Между тем стоимость газа в Европе в начале торгов 30 сентября превысила 1 тыс. 73 доллара. Из-за взлета цен на газ накануне обанкротились еще три энергокомпании в Британии. Консалтинговая энергетическая фирма Baringa не исключает, что в Великобритании может остаться лишь 10 из почти 50 поставщиков электроэнергии для бытового потребления.
Вместе с тем стало известно, что ЕС может блокировать контракт Газпрома и Венгрии из-за Украины.
Глава Минэнерго Украины доложил ЕК позицию Киева по контракту Венгрии с Газпромом
Министр энергетики Украины Герман Галущенко представил позицию Киева еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон по контракту Венгрии и Газпромом, сообщил во вторник представитель Еврокомиссии.
«Министр Галущенко также поднял вопрос о недавно подписанном контракте между [энергетической компанией] MVM и Газпромом на поставку газа в Венгрию и представил украинскую позицию. Еврокомиссар Симсон выслушала мнение министра и объяснила ему роль Еврокомиссии в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок», – передает его слова ТАСС.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России.
В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.
На Украине заявили о риске замерзнуть зимой без российского газа
Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш» заявил, что Украине будет «очень сложно пережить предстоящую зиму» из-за отсутствия диалога с Россией по поводу газа.
«Давайте не обманывать друг друга – мы можем взять его только у «Газпрома». Для этого нужно ввести прямые переговоры. А как? Мы не можем, у нас война. А войну мы тоже решить не можем, потому что по Крыму говорить не хотят. То есть власть придумывает, почему мы не можем», –приводит его слова Life.ru.
По словам Мураева, Украина сейчас вынуждена закупать российский газ у Словакии по более высоким ценам. Он рассказал, что стоимость российского газа для Белоруссии составляет 135 долларов, Киеву придется платить за этот товар больше тысячи, «а это значит минус рабочие места, остановка предприятий».
«А Белоруссия выиграет, Германия выиграет, а все, кто занимаются популизмом, проиграют, и заплатят за это граждане», – заключил Мураев, а также добавил, что главной угрозой национальной безопасности страны является «тупость».
Напомним, в «Слуге народа» заявили, что из-за кризиса в сфере энергетики Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона.
Ранее в Верховной раде заявили, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для жителей страны. Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ.
При этом Киев обвинил Россию в росте цен на газ.
Венгрия вызвала посла Украины из-за заявлений Киева по сделке с Газпромом
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Украинский посол вызван в МИД Венгрии в связи с действиями Киева в отношении сделки, заключенной Будапештом с Газпромом, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны. Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся», – указывается в тексте, передает ТАСС.
Сийярто подчеркнул, что Будапешт воспринимает подобные шаги Киева как «нарушение суверенитета (Венгрии) и интересов ее национальной безопасности». «Мы вызвали посла Украины в министерство иностранных дел», – заключил он.
Ранее Москва и Будапешт заключили долгосрочный договор на поставку газа. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России.
В Кремле указали на отсутствие у Украины права вмешиваться в газовый контракт России и Венгрии
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Заключенный между Россией и Венгрией газовый контракт не нарушает чьи-либо права и международные нормы, а потому вряд ли кто-то, включая Украину, может вмешиваться в эти торгово-экономические связи, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что реакция Украины «не требует каких-либо ответных действий», Москва реализует свои двусторонние отношения с Венгрией, и «речь идет именно о долгосрочном контракте, который, собственно, и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по гарантированным, экономически выгодным маршрутам», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что контракт не нарушает ничьи права, «никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются, и вряд ли какая-то страна, включая Украину, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений».
Напомним, Венгрия подписала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.
В Киеве испугались значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину. Киев пообещал обратиться в ЕК для оценки соответствия соглашения Будапешта с Газпромом европейскому законодательству в области энергетики.
Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила реакцию Украины на долгосрочный контракт Венгрии и России по газу завистью.
Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. МИД Венгрии вызвал украинского посла.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот контракт перекрывает Украине российский газ. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков объяснил, что теряет Украина из-за газового контракта России и Венгрии, а киевский политолог Михаил Погребинский пообещал Украине очень неприятные последствия конфликта с Венгрией.
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Эксперт объяснил желание Европы увеличить поставки угля из России
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«Европа пытается подстраховаться на случай нехватки газа в начале следующего года», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя желание Европы увеличить поставки угля из России на фоне энергетического кризиса и приближающейся зимы.
«Европа не планирует массово увеличивать закупки угля сейчас, а старается подстраховаться и договориться о том, что при необходимости они купят дополнительные объемы угля в начале следующего года», – полагает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Именно тогда, по его словам, во второй части отопительного сезона станет понятно, насколько продолжительной и морозной будет зима, и соответственно – хватает ли европейцам накопленного газа. Эксперт также указал, что «Европа не отказывается от политики «экологизирования» своего производства электроэнергии, но в данный момент там отмечается кризис, вызванный дефицитом энергии из-за дороговизны газа».
«Решение потреблять больше угля принадлежит не государствам, а коммерческим компаниям», – подчеркнул Юшков. Что касается экспортных возможностей России, то к ним могут быть добавлены поставки угля, добытого в Донбассе. «Донецкий уголь тем или иным образом уже попадает на мировой рынок. Скорее всего, он под маркой российского угля и уходит на экспорт», – полагает эксперт.
Напомним, по сообщению Bloomberg, Европа просит у России больше угля, чтобы облегчить энергетический кризис с приближением зимы, а также на фоне рекордных цен на газ. Источник агентства отмечает, что в течение многих лет Европа в значительной степени отказывалась от угля, чтобы «экологизировать» свое производство электроэнергии, однако на сегодняшний день она испытывает кризис энергоснабжения.
По словам пресс-секретаря Минэнерго России, согласно прогнозам, экспорт угля, в том числе для производства электроэнергии в Европу, в текущем году не изменится и составит около 48 млн тонн. При этом в первом полугодии он вырос на 2,4 процента, до 22,5 млн тонн.
«Если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведет к огромному росту спроса на уголь, который одна Россия не может обеспечить в такой короткий срок», – сказала главный аналитик Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Наташа Тюрина.
В свою очередь в Министерстве энергетики России заявили, что в ведомство не поступало обращений со стороны КНР и стран Евросоюза по вопросам наращивания экспорта угля из России.
В четверг стоимость газа в Европе в начале торгов превысила 1100 долларов, продолжив обновлять рекорды. Из-за взлета цен на газ накануне обанкротились еще три энергокомпании в Британии. Консалтинговая энергетическая фирма Baringa не исключает, что в Великобритании может остаться лишь 10 из почти 50 поставщиков электроэнергии для бытового потребления.
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Украина заявила об остановке транзита российского газа в Венгрию
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Украина лишилась возможности импорта природного газа из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по ее территории российского природного газа венгерской стороне, сообщили в компании «Оператор ГТС Украины».
В организации заявили, что «с учетом того, что импорт природного газа из Венгрии осуществлялся путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют», передает ТАСС.
Там указали, что «с начала новых газовых суток (7.00) 1 октября 2021 года приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии», заявки на транзит не поступили, «несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн кубометров в сутки», передает РИА «Новости».
Гендиректор компании Сергей Макогон отметил, что Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств.
«Украинский маршрут – экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию (...) Монополизация газовых маршрутов Газпромом, которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС – конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использования им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено», – заявил он.
Напомним, в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе.
В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию.
При этом впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».
Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью».
В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.
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Цена газа в Европе превысила 1150 долларов за 1 тыс. кубометров
Стоимость газа в Европе в ходе торгов в четверг продолжает обновлять исторический рекорд и после преодоления психологической отметки в 1,1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров превысила 1150 долларов, свидетельствуют данные биржи ICE.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее на этой неделе цена газа в Европе впервые в истории превысила 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, а в четверг утром превысила уже 1,1 тыс. долларов.
Прокачка по газопроводу «Ямал – Европа» восстановлена
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Прокачка газа по газопроводу «Ямал – Европа» в среду увеличилась почти на 60% после более чем двукратного падения накануне, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.
По данным Gascade, прокачка газа по газопроводу «Ямал – Европа» выросла на 60% по сравнению со значениями накануне – до 2,33 млн кубометров в час с 1,45 млн кубометров в час, передает ТАСС.
Утром 28 сентября более чем в два раза упала прокачка газа по газопроводу «Ямал – Европа». По данным европейского газотранспортного оператора Gascade, прокачка газа снизилась почти на 60% – до 1,45 млн кубометров в час с чуть более 3,4 млн кубометров в час.
Газпром сообщал, что холдинг в полном объеме выполняет заявки по поставкам газа в Европу. Снижение поставок по газопроводу «Ямал – Европа» временное, оно вызвано заявками одного из клиентов.
Транснациональный газопровод «Ямал – Европа» проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы – 32,9 млрд куб. м газа в год.
Цена газа в Европе превысила 1040 долларов за 1 тыс. кубометров
Стоимость газа в Европе в ходе торгов 29 сентября закрепилась на уровне выше 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров и превысила 1040 долларов после корректировки до 950 долларов накануне вечером, свидетельствуют данные биржи ICE.
Так, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около 1045 долларов за 1 тыс. кубометров, общий рост цены газа с начала дня составляет порядка 8%. Стоимость октябрьского фьючерса составляет порядка 1032 долларов за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС.
Напомним, в ходе торгов во вторник утром цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. При этом в Fitch не исключили дальнейшего роста цены на газ в Европе.
Возобновлена прокачка газа по «Силе Сибири»
Газпром возобновил прокачку газа по «Силе Сибири» после завершения плановых профилактических работ, говорится в сообщении холдинга.
«Плановые профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири» завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена», – сказано в сообщении, передает ТАСС.
Газпром с 22 по 29 сентября проводил на газопроводе «Сила Сибири» плановые профилактические работы.