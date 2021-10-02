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2 октября, суббота | Последнее обновление — 06:58 | vz.ru
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В Раде предсказали развал Украины без доходов от транзита газа
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива выразил мнение, что потеря доходов от транзита российского газа в перспективе приведет к развалу Украины.
«Начало конца украинской экономики, а в последствии и развала страны… Российский «Газпром» (...) начал поставки газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток», который идет в обход территории Украины! Все это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции [украинской] власти», – написал Кива в своем Telegram-канале.
Он высказал мнение, что украинских политических деятелей, которые привели к такой ситуации, теперь можно «спокойно привлекать за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы», которая, по данным парламентария, приносила Киеву около 3 млрд долларов ежегодно.
«Все это было сделано в угоду их американских партнеров и точно не бесплатно, которые так хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России. А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее. Фатальная история еще одного Афганистана», – заключил Кива.
Накануне Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
Молдавия озвучила цену за 1 тыс. кубометров российского газа в октябре
Кишинев будет покупать российский газ в октябре по 790 долларов за 1 тыс. кубометров, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
Спыну сказал, комментируя договоренности о продлении договора на поставку газа в связи с завершившимся в сентябре долгосрочным контрактом, что «цена в размере 790 долларов, которая была в сентябре, будет применяться в октябре», передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Газпром и Молдовагаз продлили контракт на месяц.
Напомним, Кишинев отказался участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов. Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт.
Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию ждет рост тарифов на газ, потому что действующий контракт о закупке по льготной стоимости завершается в конце сентября.
Украина заявила об остановке транзита российского газа в Венгрию
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Украина лишилась возможности импорта природного газа из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по ее территории российского природного газа венгерской стороне, сообщили в компании «Оператор ГТС Украины».
В организации заявили, что «с учетом того, что импорт природного газа из Венгрии осуществлялся путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют», передает ТАСС.
Там указали, что «с начала новых газовых суток (7.00) 1 октября 2021 года приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии», заявки на транзит не поступили, «несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн кубометров в сутки», передает РИА «Новости».
Гендиректор компании Сергей Макогон отметил, что Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств.
«Украинский маршрут – экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию (...) Монополизация газовых маршрутов Газпромом, которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС – конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использования им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено», – заявил он.
Напомним, в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе.
В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию.
При этом впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».
Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью».
В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.
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В Киеве похвастались способностью помешать России применить ядерное оружие
Внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович рассказал, почему, по его мнению, Россия не использует ядерное оружие против Украины.
«Мы используем свои возможности в России, о которых они прекрасно знают, поэтому они не пойдут на это», – передает РИА Новости ответ Арестовича в интервью YouTube-каналу Politka-live на вопрос о том, что будет делать Украина, если Россия использует ядерное оружие.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности создать «серьезные проблемы» для России. По его словам, Киев работает над созданием условий, которые «вынудят Россию прекратить агрессию». В четверг сенатор Андрей Климов сказал газете ВЗГЛЯД, что заявления украинских политиков – это пиар-шоу. Им нужно показать обществу, что они хоть чем-то занимаются.
Венгрия отказалась учитывать мнение Украины по вопросу поставок газа
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя подписание договора между Будапештом и Газпромом на поставки газа, заявил, что в этом вопросе точка зрения Киева не учитывалась.
Орбан заявил, что Венгрии нужен газ, а Киеву следует «договориться с русскими», передает РБК со ссылкой на Reuters.
«К сожалению, мы не можем принимать во внимание точку зрения украинцев. Я уважаю Украину и желаю украинскому народу больших успехов. Однако на газовом фронте мне нужно соответствовать интересам венгерского народа, а не украинского», – добавил глава правительства.
В свою очередь глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко указал в Facebook, что данный контракт России и Венгрии позволяет Газпрому прекратить перекачку газа через территорию Украины.
«Газпром имеет такое право (...) – не поставлять газ для транзита через зарезервированные мощности, а платить за них. Принцип «качай или плати», – пояснил он.
Так Витренко прокомментировал сообщения о том, что российский холдинг прекратил поставки в Венгрию через украинскую ГТС. По его мнению, это наглядная демонстрация того, что будет происходить после запуска «Северного потока – 2», если Россия не разблокирует транзит через Украину для других стран.
Напомним, в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе: впервые в истории голубое топливо потечет в обход Украины. В результате Киев остался без виртуального импорта газа из Венгрии.
При этом в Кремле напомнили, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности поставлять газ через Украину после 2024 года при наличии экономически целесообразных условий.
В ЕС задумались о блокировке контракта Газпрома и Венгрии из-за Украины.
Между тем цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров.
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Прокачка по газопроводу «Ямал – Европа» упала втрое
Прокачка голубого топлива по газопроводу «Ямал – Европа» в пятницу сократилась в 2,8 раза по отношению к уровню предыдущего дня, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.
За период с 7.00 до 8.00 мск прокачка составила около 0,8 млн кубометров в час, тогда как в четверг в среднем она была на уровне 2,2 млн кубометров.
При этом снижение поставок по газопроводу началось во вторник, когда они упали с уровня 3,4 млн кубометров в час в более чем в два раза. Газпром объяснял, что выполняет все заявки на поставку газа в Европу, а снижение потока по газопроводу «Ямал – Европа» временное, связанное с заявками одного из клиентов.
Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более 2 тыс. километров проходит по территории четырех стран: России, Белоруссии, Польши и Германии – и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год. Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz и управляется газотранспортным оператором Gaz-System.
Накануне сообщалось, что прокачка газа по газопроводу «Ямал – Европа» в среду увеличилась почти на 60% после более чем двукратного падения накануне.
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Эксперт оценил риски для «Северного потока – 2» из-за прекращения транзита через Украину газа для Венгрии
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«Претензии Украины из-за контракта Газпрома с Будапештом никак не повлияют на процесс сертификации «Северного потока – 2», потому что он четко прописан в европейском законодательстве», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в Киеве обвинили Газпром в монополизации газовых маршрутов из-за остановки транзита газа в Венгрию через территорию Украины.
«Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено», – заявил гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
По мнению экспертов, тем самым Киев пытается выдать подписание газового контракта между Россией и Венгрией за якобы нарушение сделки по «Северному потоку – 2» между Германией и США, что в теории может повлечь за собой проблемы с процедурой сертификации газопровода.
«В германо-американском соглашении никто никому ничего не гарантирует после 2024 года, то есть после истечения срока действия газового контракта между Украиной и Россией», – напомнил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Там сказано, что Германия приложит все усилия для заключения транзитного договора между Россией и Украиной. Но если этого договора не будет, то санкции никто вводить не обязан», – подчеркнул эксперт.
При этом прекращение транзита газа через Украину в Венгрию не повлияет на сертификацию «Северного потока – 2». «Процесс сертификации прописан в европейском законодательстве. Там есть четкие нормы. Более того, говорить о том, что таким образом Украине нанесен какой-то серьезный урон, нельзя. Она будет получать деньги за транзит и сохранит возможность виртуального реверса, – добавил собеседник. – Пусть европейские компании заказывают у Газпрома поставки газа с доставкой на Украину и там перепродают его украинским компаниям. Для этого не нужен транзит российского газа в Венгрию».
«Более того, претензии Украины могут привести к обратному эффекту. В Европе все понимают, что Киев постоянно создает проблемы, вмешиваясь в газовые вопросы по политическим мотивам. К тому же Европе сейчас не до разборок – ей нужно обеспечить надежность газоснабжения на отопительный сезон, – рассказал Юшков. – В таких условиях европейцы могут решить, что им проще взаимодействовать напрямую с Газпромом, чем содействовать сохранению украинского транзита».
Что касается отрезка трубы, идущего в Венгрию, по которой ГТС Украины законтрактовала до октября 2022 года мощности в размере 24,6 млн кубометров в сутки для прокачки российского газа.
«Сейчас главный вопрос будет заключаться в том, перераспределит ли Газпром объемы прокачки, предусмотренные транзитным договором (109 млн кубометров в сутки), в другие страны или же будет физически прокачивать около 80 млн кубометров газа, а за оставшиеся 24,6 млн кубометров будет просто платить Украине, – предположил Юшков. – Если Газпром решит перераспределить объемы поставок в другие страны, тогда украинская труба может использоваться для поставок топлива в Польшу или Австрию. Если не перераспределит, то труба будет простаивать еще год».
«В таком случае Украина может использовать ее в режиме обратного реверса. Но зачем? Сейчас Киев хочет понять, будет ли Россия когда-либо пользоваться этой и другими трубами украинской ГТС или нет, – уверен собеседник. – Но для этого надо не истерику поднимать, а сесть за стол и поговорить с Россией и Европой о том, сколько газа европейские компании готовы покупать, какую цену за транзит предлагает Украина и устраивают ли эти условия Газпром. Если устраивают, то можно качать газ через Украину, если нет – тогда выгоднее качать в обход нее». «Скорее всего, на границе с Венгрией Газпрому уже никогда не понадобятся трубы, так что Украина может их разобрать», – резюмировал он.
В пятницу в компании «Оператор ГТС Украины» сообщили, что Украина лишилась возможности импорта природного газа из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по ее территории российского природного газа венгерской стороне.
В организации заявили, что «с учетом того, что импорт природного газа из Венгрии осуществлялся путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют». Там указали, что «с начала новых газовых суток (7.00) 1 октября 2021 года приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии», заявки на транзит не поступили, «несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн кубометров в сутки».
Гендиректор компании Сергей Макогон отметил, что Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств.
Напомним, также в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе. Ранее в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию.
При этом впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».
Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью». В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли ЕС блокировать контракт Газпрома и Венгрии из-за Украины.
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Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Хорватию
Трубопровод «Турецкий поток» начал доставлять газ и в Венгрию, и в Хорватию, сообщил Газпром.
«Начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту – через газопровод «Турецкий поток» и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии», – сообщила компания в своем телеграм-канале.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будет поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».
Власти Владимира прокомментировали предложение о переименовании украинского города
Владимир может быть только один, и расположен он на территории России, заявил начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Александр Карпилович.
«Это современное государство со своим взглядом на мироустройство. Мы можем пожелать им исключительно успеха, но и заодно все-таки, наверное, поднять исторические анналы, перелистать учебники и понять, что город Владимир может быть только один. И расположен он на территории Российской Федерации», – пояснил Карпилович, комментируя решение депутатов городского совета Владимира-Волынского на Украине о возвращении городу исторического названия, передает РИА «Новости».
По его словам, история не терпит сослагательного наклонения. «Затем города получили уже исторически выверенные названия. И они таковы есть на сегодня», – отметил Карпилович.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович сообщил, что депутаты городского совета Владимира-Волынского в Волынской области Украины проголосовали за переименовании города во Владимир. Согласно процедуре, теперь решение местного совета должна утвердить Верховная рада Украины.
Владимир-Волынский ранее назывался Владимиром, в 1795 году город вошел в состав Российской империи как один из уездных центров Волынской губернии. Тогда же он был переименован, чтобы отличать его от Владимира-на-Клязьме.
Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона в стране переименовывают название областей, городов, улиц и различных сооружений, названных в честь советских деятелей, а также сносят памятники.
Немецкие СМИ: Британия хуже ЕС готова к энергетическому кризису
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Европейским странам этой зимой грозит энергетический кризис, однако кризисы в Евросоюзе и в Великобритании будут принципиально разными: газовая проблема затронет как страны ЕС, так и Соединенное Королевство, однако в ближайшие месяцы страны материка, по всей видимости, смогут держать удар лучше, чем Британия, пишут немецкие СМИ.
Для континентальной Европы кризис, вероятно, окажется не столь серьезными и болезненными, как для Великобритании, так как у ЕС по целому ряду причин более благоприятные исходные позиции, среди них – степень зависимости экономики и электроэнергетики от газа, количество и размеры подземных хранилищ газа (ПХГ), роль спотового рынка и доля долгосрочных контрактов, указывает Deutsche Welle.
Великобритания же – один из крупнейших в Европе потребителей газа, и степень зависимости британской электроэнергетики и всей экономики от этого энергоносителя весьма высока. Например, в первом квартале 2021 года, по данным британской ассоциации нефтегазовых компаний OGUK, 35% электроэнергии в стране было произведено с помощью газа.
Так, в Германии, которая является крупнейшим европейским потребителем голубого топлива и важнейший экспортным рынком «Газпрома», данный показатель в тот же период был в два раза меньше – 16%, во Франции доля газа не достигает и 6%. В среднем доля газа в электроэнергетике Евросоюза составила в 2020 году 20%.
Между тем в Великобритании 85% домов отапливаются газом, в Германии – 48%, во Франции газ обеспечивает теплом 39% жилищного сектора.
Кроме того, высокая зависимость Великобритании от газа является прямым следствием более полувековой активной нефтегазовой добычи на континентальном шельфе страны, прежде всего в Северном море. Возможность эксплуатировать крупные месторождения у собственных берегов привела к тому, что британцы не стали обзаводиться разветвленной системой ПХГ.
На данный момент суммарная мощность ПХГ в Евросоюзе приблизительно в 80 раз превышает вместимость британских хранилищ, причем все последнее десятилетие Еврокомиссия под впечатлением газового кризиса в холодную зиму 2009 года, когда Россия на две недели прервала транзит газа через Украину, работала над тем, чтобы с помощью трубопроводов-интерконнекторов соединить между собой газотранспортные системы членов ЕС.
Потому теперь у Евросоюза есть возможность перекачивать голубое топливо из стран, где зимой относительно тепло и еще много запасов, туда, где ударили холода и опустели ПХГ. Это крайне важно для восточноевропейских стран – они, а также Италия, по-прежнему больше всех в ЕС зависят от газа. В этой единой энергосистеме участвовали и британцы, но в ходе Brexit они из нее вышли.
Уязвимость газового рынка Великобритании связана еще и с тем, что он сфокусирован на краткосрочных закупках нужных объемов и, соответственно, на спотовых ценах. Ранее, в условиях широкомасштабной собственной добычи, этот механизм ценообразования выполнял антимонопольную функцию, стимулируя конкуренцию между британскими энергетическими фирмами.
Однако теперь, когда из-за постепенного истощения собственных месторождений больше половины газа приходится закупать за рубежом (в первом квартале 2021 импорт составил, согласно OGUK, 56%), британцы попали в чрезмерную зависимость от спотового рынка, где цены взлетели до рекордных значений: от примерно 200 долларов за 1 тыс. кубометров в конце прошлого года до почти 1 тыс. 180 долларов 30 сентября.
В связи с этим немецкие и другие континентальные энергетические компании, заключающие с «Газпромом» и другими поставщиками, как правило, долгосрочные контракты со стабильной формулой цены, оказались в существенно более выгодном положении, чем британские импортеры.
Ранее сообщалось, что цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров. В Британии уже предрекли европейским странам драку за российский газ. Для облегчения кризиса Европа запросила у России больше угля.
Также на фоне взлета цены на газ в Британии обанкротились разу несколько энергокомпаний.
Кроме того, британцев предупредили о месяце дефицита топлива на АЗС. Люди в панике пытаются скупить горючее, из-за чего АЗС ввели лимит на покупку – до 30 фунтов стерлингов на одного покупателя. Ограничение не касается водителей грузовиков и машин экстренных служб. Лондон также отменил антимонопольный закон для топливных компаний из-за кризиса.
Всплеск ажиотажного спроса настолько усугубил проблему нехватки горючего в рознице, что 28 сентября британское правительство объявило о привлечении к развозу топлива военных водителей, однако кадровая проблема все равно останется, и страна может столкнуться еще и с продуктовым кризисом – водителей не хватает британским сетям супермаркетов.
Все это произошло после выхода Британии из ЕС, так как это привело к оттоку работавших там граждан других стран Европы, в том числе дальнобойщиков. Усугубили ситуацию локдауны.
В Европе уже нашли врага опаснее России: именно действия Брюсселя послужили отправной точкой для наступления топливного кризиса, считает польский депутат Европарламента Изабела Клоц.
Обучающие ролики на случай отключения тепла начали показывать в Германии
В Германии начали показывать обучающие ролики на случай отключения тепла и света в домах, в которых рекомендуется заклеивать фольгой окна, и показана инструкция по сборке самодельной печки.
Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях ФРГ ко дню Защиты в чрезвычайных ситуациях опубликовало видео в своем аккаунте в Twitter. Темой стал блэкаут – перебои с подачей электричества, передает РБК.
Так в видео подробно рассказывается, как собирать «печку». Кроме того, в случае отключения тепла и света рекомендовано заклеить фольгой окна для защиты от утечки тепла из дома.
Видео появилось на фоне газового кризиса в Европе и нехватки газа в подземных хранилищах. Цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров.
Цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе на открытии торгов 1 октября вновь побила исторический рекорд и почти достигла 1200 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE.
Ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов 1 октября впервые достиг 100 евро за МВт·ч, или 1199,44 доллара за 1 тыс. куб. метров (исходя из актуального обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Одной из причин такого резкого роста могло стать падение прокачки газа по газопроводу «Ямал – Европа» почти в три раза утром, которое ускорилось в 4,3 раза, до около 0,5 млн кубометров в час (2,2 млн куб. метров в час накануне).
Это, в свою очередь, могло произойти из-за того, что в четверг не были выкуплены мощности по контрактам «на день вперед» на 1 октября по поставкам газа по газопроводу «Ямал – Европа».
Напомним, в четверг, 30 сентября, цена газа в Европе превысила 1150 долларов за тысячу кубометров.
Зеленский обеспокоен задержанием гражданина Украины Саакашвили в Грузии
Украинский лидер Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил пресс-его секретарь Сергей Никифоров.
Также Зеленский выразил беспокойство тоном заявлений грузинской стороны относительно развития ситуации, сказал Никифоров, передает РИА «Новости».
Украинские дипломаты в Грузии работают, чтобы оказать помощь задержанному, добавил он, сообщает ТАСС.
Между тем посол Грузии был вызван в МИД Украины для получения официальной информации о задержании Саакашвили и выяснения причин.
Ранее в пятницу грузинские СМИ опубликовали кадры задержания Саакашвили, где его перевозят в Руставскую тюрьму.
Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».
В пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.
Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.
Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».
В Чехии призвали Европу бороться с Россией за снижение цен на газ
Европейским потребителям газа необходимо занять «жесткую позицию» по ценам на голубое топливо, заявил специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.
«Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся», – сказал Бартушка в интервью местным СМИ, передает РИА «Новости».
ЕС необходимо перестать «церемониться» с Россией и показать, что ведет газовую войну, ее целью является навязывание рынку своей позиции и демонстрация превосходства.
Чешский чиновник добавил, что кризис в Европе произошел из-за неготовности поставщиков к тому, что ЕС планирует полностью перейти на зеленую энергетику и избавиться от зависимости от нефти и газа.
Напомним, цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров.
В Германии начали показывать обучающие ролики на случай отключения тепла и света в домах. Немцам советуют заклеивать фольгой окна и показывают инструкции по сборке самодельной печки.
Свыше 40 грузовиков скопились на границе с Украиной в Брянской области
В Брянской области на границе с Украиной образовалась очередь из десятков грузовиков, автомобили застряли из-за снизившейся пропускной способности украинского пункта пропуска «Сеньковка», сообщили в брянской таможне.
«Более 40 грузовиков не могут покинуть пункт пропуска с целью выезда в сторону Украины из-за очереди», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В ночь на пятницу в очереди на выезд стояли 76 грузовиков в пункте пропуска МАПП «Новые Юрковичи, чей встречный пункт на Украине – «Сеньковка».
В Брянской области южные районы находятся на границе с Черниговской и Сумской областями страны, общая протяженность госграницы составляет порядка 300 километров.
В начале сентября из-за сбоя в работе информационных систем в Литве в очереди на российско-литовской границе скапливалось более 100 грузовиков.
Экс-депутат Рады назвал ошибку Зеленского в отношениях c Россией
Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, отказавшись заключать прямой контракт на поставки газа из России, заявил бывший депутат Рады Евгений Мураев.
Мураев заявил в эфире телеканала «Наш», что Москва продолжает «давать посылы» о том, что предложение о прямых поставках голубого топлива открыто, но Зеленский игнорирует это, передает РИА «Новости».
«Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались. Это в финансовом выражении бедствие не одного миллиарда долларов», – высказался эксперт.
Бывший парламентарий считает случившееся проблемой власти в Киеве, которой придется искать, где занять деньги.
«Какое бы решение не было, в итоге за все заплатит народ Украины (...) Это преступление. Безопасность жизнедеятельности – это ответственность правительства. Мы его нанимаем, чтобы оно обеспечивало условия существования. Если оно, чтобы получить индульгенцию на какие-то действия или в результате ошибки, приводит к тому, что кто-то замерзает, оно совершает преступление», – подчеркнул политик.
Он предположил, что Киеву будет сложно найти кредиторов, поскольку те опасаются, что «народ Украины может вывалить на улицу».
Мураев также выразил уверенность, что Зеленскому предстоит понести ответственность за высокие цены на газ в стране.
Напомним, в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе: впервые в истории голубое топливо потечет в обход Украины. В результате Киев остался без виртуального импорта газа из Венгрии.
При этом в Кремле напомнили, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности поставлять газ через Украину после 2024 года при наличии экономически целесообразных условий.
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