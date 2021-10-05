Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа

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5 октября, вторник  |  Последнее обновление — 12:39  |  vz.ru
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Громкие заявления Чубайса нуждаются в поправках и уточнениях

Ветрогенераторы еще не скоро заменят электростанции на ископаемом топливе Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Едва ли не революционные заявления сделал Анатолий Чубайс, занимающийся развитием в России т. н. зеленой энергетики. По его словам, стоимость «зеленой» электроэнергии в последние годы резко снизилась. Иначе говоря, солнце и ветер даже в России дают теперь дешевое электричество. Это действительно так – если не обращать внимание на несколько важных подробностей. О чем идет речь? Подробности...
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Вмешательство Британии в дела России требует жесткого ответа

В МИД назвали «шокирующим» доклад о вмешательстве Британии в дела России Egon Bömsch/Global Look Press
Лондон ежегодно выделяет миллионы фунтов стерлингов на пропаганду и поддержку СМИ-иноагентов в России. Об этом стало известно благодаря новой утечке документов британских правительственных структур. На Смоленской площади уже отметили «шокирующие масштабы» финансирования этой деятельности. Какие цели преследует Британия в своей политике в отношении России и что этому может противопоставить Москва? Подробности...
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Чем опасны новые мутации коронавируса

Коронавирус начал обманывать все прогнозы Артем Геодакян/ТАСС
Новые штаммы коронавируса эволюционируют, чтобы заразить еще большее число людей. К таким выводам пришли ученые в США, изучив мутации COVID-19. Российские врачи и вовсе признали, что коронавирус начал обманывать все прогнозы. Чем именно опасны новые мутации COVID-19 и какие меры следует предпринять россиянам для купирования возможных угроз?  Подробности...
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Почему Запад отправил Зеленскому «черную метку»

Национальное агентство по предотвращению коррупции проверяет компромат на президента Зеленского Ирина Яковлева/ТАСС
Агентство по предотвращению коррупции Украины пообещало к 18 октября проверить компромат на Зеленского из нашумевшего «досье Пандоры». Беспокоиться Зеленскому не стоит, все силовые структуры Украины – под его полным контролем. Волновать Зеленского должен тот факт, что удар по репутации прилетел к нему не из Москвы, а из Вашингтона. Как Зеленский потерял в глазах Запада имидж некоррумпированного политика? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Народу нужны истории о пути героя к цели

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Мы любим истории людей, бросившихся ради спасения других в огонь или воду, но они немногому учат нас – ведь в экстремальных ситуациях мы оказываемся редко. В жизни всегда есть место подвигу, но не всегда есть время. Подробности...

Не надо делать мучеников из гей-активистов

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда начнут сажать на реальные сроки каких-то странных, но не склонных к насилию людей вроде гей-активистов или радфемок, это немедленно будет использовано для самой грандиозной пропагандистской кампании и внутри страны, и за рубежом. Подробности...
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Русские – народ железной дороги

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
В своем железнодорожном качестве мы, русские, очень хороши. Железнодорожное пробуждает в нас самое лучшее. Мы в нашем железнодорожном качестве очень пунктуальны, системны и упорны. Подробности...
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Саакашвили пошел путем Навального

В Европе появится еще одна армия

Скрытая угроза от фурри и чайлдфри

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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Они ловили рыбу, варили уху и даже встретили маралов и медведей
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Названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021»

В Ялте состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым» с участием 15 представительниц в возрасте от 16 до 22 лет из разных городов полуострова. На этапе отбора девушки проходили различные испытания и радовали зрителей дефиле в нарядах от известных дизайнеров
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие элементы &laquo;мягкой силы&raquo; России наиболее эффективны?
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    Какие элементы «мягкой силы» России наиболее эффективны?

    Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа

    5 октября 2021, 12:07

    Текст: Евгения Шестак

    Украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

    «Такие переговоры не планируются», – сказал в интервью украинскому изданию «Левый берег».

    Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон.

    Ранее сообщалось, что компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС), чтобы преодолеть дефицит газа зимой.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании. 


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    Молдавия захотела добиться резкого снижения цены на газ из России
       5 октября 2021, 05:45
    Фото: MoldovaGaz Press/YouTube
    Текст: Антон Антонов

    Молдавия хочет закупать российский газ по цене в 220–280 долларов за 1 тыс. кубометров, а не 790 долларов, как в октябре, заявил вице-премьер, министр по инфраструктуре страны Андрей Спыну.

    Спыну сказал, что «контракт между Молдовагазом и Газпромом довольно старый, он все время продлевался». Молдавская сторона «запросила продление контракта еще на год по старой расчетной формуле», которая «выгодна в условиях, когда на мировом рынке стоимость газа выросла в несколько раз».

    Молдавия «рассчитываем продлить контракт на этих условиях, чтобы в ноябре-декабре платить 220 долларов за 1 тыс. кубометров и максимум 280 долларов в первый триместр следующего года», передает РИА «Новости» со ссылкой на Pro TV.

    Министр сказал, что сейчас в контракте зафиксирована сложная формула, которая приводит к тому, что в холодный период года страна платит меньше, в теплый период – больше. Переговоры продолжаются, сторонам нужно урегулировать много вопросов, включая долг Приднестровья за газ.

    Напомним, Кишинев отказался участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов. Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт. Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию ждет рост тарифов на газ, потому что контракт о закупке по льготной стоимости завершился в конце сентября. Кишинев покупает российский газ в октябре по 790 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов.

    Коментарии (40)
    В Кремле допустили возможность прямых поставок газа Украине
       4 октября 2021, 15:05
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Евгения Шестак

    Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Газпром никогда не отрицал такую возможность. Газпром – надежный поставщик газа. Был, есть, остается и будет. Всё – вопрос переговоров и вопрос экономической целесообразности для компании», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

    По его словам, Путин никогда не был против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но необходимо определиться с тем, что лидеры могли бы обсудить. 

    «Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось, президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи, более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести», – указал он. 

    Напомним, в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе: впервые в истории голубое топливо потечет в обход Украины. В результате Киев остался без виртуального импорта газа из Венгрии.

    При этом в Кремле напомнили, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности поставлять газ через Украину после 2024 года при наличии экономически целесообразных условий. В ЕС задумались о блокировке контракта Газпрома и Венгрии из-за Украины.

    Коментарии (110)
    В Европе цена на газ упала на фоне новостей о заполнении «Северного потока – 2»

    4 октября 2021, 19:18

    Текст: Елена Мирошниченко

    Цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября резко снизилась после новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2», котировки ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизились почти на 70 долларов и опускались до 1124 долларов за тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

    Чуть позже динамика скорректировалась и падение замедлилось до 40 долларов. На 18.20 мск стоимость фьючерса на бирже составляет 1160 долларов за тыс. кубометров, передает ТАСС.

    Ранее компания Nord Stream 2 AG сообщила, что начала заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток – 2».

    Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября вновь побила исторический рекорд и превысила 1200 долларов за тысячу кубометров.

    Коментарии (33)
    Немцы обрадовались закачке газа в первую нитку «Северного потока – 2»

    5 октября 2021, 08:55

    Текст: Наталья Ануфриева

    Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода «Северный поток – 2», публикация вызвала активный отклик читателей.

    «Потребителю выгоден этот новый трубопровод, это еще сильнее гарантирует надежность поставок. Россия – надежный партнер, который всегда выполнял свои договорные обязательства, даже во времена холодной войны», – написал пользователь hermangerman, передает РИА «Новости».

    «Наше снабжение, кажется, обеспечено на зиму. Да здравствует «Северный поток – 2», – написал Rainer S.

    «Зима приближается, хорошие новости», – отметил Robert SP.

    «Очень хорошие новости. С геостратегической точки зрения это успех для Германии. Понятно, что это не нравится «атлантистам» от политики», – добавил Michael K.

    Ранее стало известно, что оператор «Северного потока – 2» начал заполнение первой нитки газопровода.

    «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.

    Коментарии (12)
    На Украине определились с планом спасения от холодов
       5 октября 2021, 09:27
    Фото: Джавахадзе Зураб/ТАСС
    Текст: Кристина Коваленко

    Чтобы преодолеть дефицит газа зимой компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС).

    В стране в преддверии отопительного сезона не хватает 4 млрд кубометров газа: вместо 19 у страны есть лишь 15 млрд кубометров. Подобные условия станут настоящим испытанием для нового правления Нафтогаза, отмечает «Экономическая правда».

    На закупку необходимого объема газа властям страны придется потратить более 120 млрд гривен (около 4,5 млрд долларов).

    Проблему решили, опубликовав постановление правительства Украины, согласно которому компания-оператор газотранспортной системы выплатит Нафтогазу компенсацию за потерю контроля на ГТС в 2020 году из-за разделения.

    Издание со ссылкой на источники сообщает, что размер компенсации составит 51 млрд гривен, большую часть в размере 48 млрд выплатит «Оператор ГТС Украины». Вся сумма должна быть выплачена до конца года.

    В 2020 году Украина перешла на европейские правила управления газотранспортной системой. Для этого была создана отдельная компания-оператор. После принятия закона началось ее отделение от Нафтогаза.

    Ранее сообщалось, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подвергла критике компанию «Нафтогаз» за завышенные тарифы на топливо. По словам политика, компания, имея годовую прибыль в размере 76 млрд гривен, завышает тарифы на тепло и газ, при этом добывая газ в стране.

    Коментарии (14)
    В России подсказали Молдавии способ снижения цен на газ
       5 октября 2021, 11:24
    Фото: Денисов Вадим/ТАСС
    Текст: Елена Лексина

    «Газпрому выгоднее заключить новый долгосрочный контракт с Молдавией в обход Украины, но здесь Кишинев может столкнуться с острой реакцией Киева, ЕС и США», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя намерение Молдавии добиться резкого снижения цены на российский газ.

    «Молдавия должна действовать адекватно, если она хочет договориться с Газпромом о новом долгосрочном контракте», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    «Однако когда молдавские власти заявляют, что хотят жить, как в Европе, и идут по пути евроинтеграции через критику России, то цена за газ в 750 долларов за тысячу кубометров должна их устраивать – это европейская цена на газ с привязкой к спотовым рынкам», – добавил он.

    По его словам, Молдавия резко почувствовала разницу в цене по сравнению с прошлым контрактом. «Согласно истекшему контракту с довольно уникальными для Молдавии условиями, Кишинев покупал российский газ примерно за 200-250 долларов за тысячу кубометров, – пояснил эксперт. – Кроме того, в том контракте была зафиксирована довольно выгодная для Кишинева схема – в летний период цена на газ была привязана к спотовым рынкам, поскольку спрос на энергию ниже, а в зимний период – к цене на нефть. Это позволяло в течение года получать российский газ по довольно низкой цене».

    По мнению Юшкова, для заключения выгодного Молдавии газового контракта Газпром может выдвинуть некоторые условия. «Во-первых, на государственном уровне Москва хочет добиться нормального диалога с Кишиневом по Приднестровью. Во-вторых, речь может идти об изменении точки сдачи-приемки газа для Молдавии, – предположил эксперт. – Сейчас российский газ проходит транзитом через Украину, затем идет через Приднестровье в Молдавию. В этой ситуации Молдавия не может отключить Приднестровье от снабжения газом, иначе сама окажется без него».

    «С другой стороны, Газпрому было бы логичнее заключать новые контракты в обход Украины, чтобы после 2024 года не подписывать с ней новый договор о транзите. Следуя этой логике, газ будет заходить в Молдавию с юга – из Румынии. Но здесь возникает вопрос – как снабжать газом Приднестровье? То есть необходимо получить от Кишинева гарантии того, что он не будет перекрывать Приднестровью газовые поставки», – полагает собеседник.

    При этом Молдавии изменение точки приемки российского газа может быть невыгодно, что и является причиной конфликта интересов. «Из-за переноса точки приемки газа Молдавия может испортить отношения с Украиной, как это было с Венгрией. Кроме того, возможно, на Молдавию давят ЕС и США. Более того, молдавские власти сами поднимают вопрос долга Приднестровья перед Газпромом, заявляя, что не будут его выплачивать. Это неконструктивный путь, что могло вынудить Газпром потребовать возвращения долгов. Поэтому если они хотят подписать новый уникальный контракт, то им необходимо договариваться с Газпромом», – резюмировал Юшков.

    Ранее вице-премьер, министр по инфраструктуре Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна хочет закупать российский газ по цене в 220–280 долларов за 1 тыс. кубометров, а не 790 долларов, как в октябре.

    Спыну сказал, что «контракт между Молдовагазом и Газпромом довольно старый, он все время продлевался». Молдавская сторона «запросила продление контракта еще на год по старой расчетной формуле», которая «выгодна в условиях, когда на мировом рынке стоимость газа выросла в несколько раз».

    Министр отметил, что сейчас в контракте зафиксирована сложная формула, которая приводит к тому, что в холодный период года страна платит меньше, в теплый период – больше. Переговоры продолжаются, сторонам нужно урегулировать много вопросов, включая долг Приднестровья за газ.

    Напомним, Кишинев отказался участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов. Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт. Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию ждет рост тарифов на газ, потому что контракт о закупке по льготной стоимости завершился в конце сентября. Кишинев покупает российский газ в октябре по 790 долларов за тысячу кубометров. При этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов.

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    Коментарии (3)
    В Бундестаге опровергли причастность России к росту цен на газ
       5 октября 2021, 10:37
    Фото: Felix Zahn/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Ситуация с ценами на газ связана не с Россией, а с теми, кто формирует газовую политику непосредственно в Германии, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

    Эрнст отверг заявление нескольких депутатов Европарламента, которые обвинили Газпром в манипуляциях с ценами на топливо ради более быстрого запуска «Северного потока – 2» и направили соответствующее письмо в Еврокомиссию (ЕК), передает РБК.

    «Все занимались спекуляциями на тему того, что цены на газ упадут, и ждали, когда это произойдет, чтобы продолжить закупку газа. Это, конечно же, не сработало. Но ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику здесь, в Германии», – отметил политик, напомнив, что стоимость газа зависит от рынка, а ЕК не следует пытаться влиять на нее.

    Депутат также подчеркнул, что «Северный поток – 2» даже с учетом сложившейся ситуации не удастся вывести из-под действия Газовой директивы Евросоюза, так как для этого «требуется решение суда».

    Комментируя прошедшие в ФРГ парламентские выборы, он предположил, что «Зеленые» и Свободная демократическая партия Германии, выступавшие против газопровода, тоже не смогут повлиять на проект.

    «Я полагаю, что трубопровод будет достроен и сдан в эксплуатацию, какое бы правительство у нас ни было», – подытожил Эрнст.

    Ранее сообщалось, что стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила 1200 долларов за тысячу кубометров. При этом накануне цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».

    Коментарии (22)
    Против задержанного за убийство студенток под Оренбургом завели дело об изнасиловании

    5 октября 2021, 09:29

    Текст: Наталья Ануфриева

    Уголовные дела об изнасиловании и надругательстве возбудили против мужчины, задержанного за убийство трех студенток в Гае Оренбургской области, сообщает Следственный комитет (СК).

    В сообщении на сайте СК указывается, что в действиях подозреваемого Александра Лазарева «установлены признаки ряда дополнительных преступлений, с учетом чего возбуждены новые уголовные дела по п. «а» ч. 3 ст. 131 («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней»); п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней»)».

    Также возбуждены дела по статьям «умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, с причинением значительного ущерба» и «неправомерное завладение автомобилем».

    На минувшей неделе стало известно об обнаружении в городе Гай тел трех девушек 17, 18 и 19 лет. Лазарев признался в тройном убийстве. Напомним, его задержали при попытке угона автомобиля, он оказал сопротивление.

    Мать подозреваемого рассказала, что после освобождения из тюрьмы жизнь ее сына начала налаживаться, произошедшее стало шоком для женщины.

    Коментарии (19)
    Немецкие СМИ призвали избавиться от энергетической зависимости от России с помощью Украины и Африки
       5 октября 2021, 11:24
    Фото: Rupert Oberhäuser/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Денежные переводы из Европы, которая сильно зависит от нефти, угля и газа из России, укрепляют Москву, что является нежелательным, так как официально Евросоюз (ЕС) ведет санкционный курс в отношении Кремля, пишет немецкое издание Handelsblatt.

    Автор статьи указывает, что зависимость ЕС от российского сырья нежелательна на фоне санкций против Москвы, однако на данный момент этого не изменить, так как «альтернативы нефти и газу из России нет», передает InoPressa.

    «Но европейским политикам и компаниям следует извлечь из сложившейся ситуации один урок: в постнефтяную эпоху зависимость от России нужно будет срочно уменьшать. Конкретно для нынешних планов водородной стратегии это означает, что Германия и ЕС должны способствовать развитию возобновляемых источников энергии и производству водорода в других странах: на Украине, в Северной Африке и других соседних странах старого континента», – указывается в материале.

    Это, по мнению автора, укрепляет сотрудничество и «стабилизирует европейское соседство», что целесообразно в долгосрочной перспективе, «как в политическом, так и в экономическом плане, но прежде всего по соображениям защиты климата».

    «Россия хочет продвигать на рынок водород из природного газа и ядерной энергии, в случае необходимости еще и гораздо более дешевый, чтобы убрать с дороги таких конкурентов, как Украина или Марокко. Но Европа должна противостоять этим соблазнам любой ценой – прежде всего, из-за защиты климата», – подчеркивают в Handelsblatt.

    Ранее в Чехии призвали Европу бороться с Россией за снижение цен на газ.

    Между тем в Германии начали показывать обучающие ролики на случай отключения тепла и света в домах.

    Во вторник цена на газ в Европе превысила 1200 долларов за 1 тыс. кубометров.

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    Коментарии (34)
    Украина заявила о возможности «виртуального реверса» газа только из Польши и Словакии

    4 октября 2021, 13:12

    Текст: Евгения Шестак

    После прекращения транзита российского газа в Венгрию через Украину у Киева остается возможность импортировать голубое топливо по виртуальному реверсу только из Польши и Словакии, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

    «Виртуальный реверс давно доступен по всем направлениям, где есть транзитный поток. В настоящее время это Словакия и Польша», – сообщил он в Facebook.

    Ранее Макогон сообщил, что транзит российского газа в Венгрию через территорию Украины не возобновлялся, в настоящее время идет реэкспорт из хранилищ. 

    До этого венгерский оператор газотранспортной системы FGSZ сообщил, что транзит российского газа через Украину в Венгрию возобновлен, но осуществляется в небольшом объеме.

    В пятницу и субботу транзит газа в Венгрию через Украину резко снизился – с 18,528 млн кубометров до 2,31 млн кубометров. По данным FGSZ, в воскресенье транзит газа через Украину в Венгрию в точке «Берегово» отсутствовал. В пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе.

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    Цена на газ в Европе превысила 1200 долларов за 1 тыс. кубометров
       5 октября 2021, 09:21
    Фото: Derajinski Daniel/ABACA/Reuters
    Текст: Наталья Ануфриева

    Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1200 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Ice Futures. Максимум начала торгов составил 1228,8 доллара.

    Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, через несколько минут после открытия торгов во вторник превысила рекордные 1200 долларов за тысячу кубометров, сообщает РИА «Новости».

    Максимум начала торгов составил 1228,8 доллара.

    При этом накануне цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».

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    Цена на газ в Европе превысила 1300 долларов за 1 тыс. кубометров
       5 октября 2021, 11:38
    Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press
    Текст: Евгения Шестак

    Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1300 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Ice Futures.

    Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в ходе торгов во вторник превысила рекордные 1300 долларов за 1 тыс. кубометров, сообщает РИА «Новости».

    При этом накануне цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».

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    В Польше испугались цены на транзит газа через «Северный поток – 2»

    5 октября 2021, 11:59

    Текст: Евгения Шестак

    Транспортировка газа через газопровод «Северный поток – 2» может обходиться для Европы дешевле, чем транзит через Украину, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

    «Будут официально использоваться не политические аргументы для остановки транспортировки через Украину, а аргументы экономические. Вдруг окажется, что через «Северный поток – 2» будет намного дешевле, чем через Украину», – цитирует РИА «Новости» Пшидача.

    По его словам, этим вопросом должна заняться Европейская комиссия, поскольку это предмет ее деятельности.

    Ранее стало известно, что оператор «Северного потока – 2» начал заполнение первой нитки газопровода. Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода «Северный поток – 2», публикация вызвала активный отклик читателей.

    «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.

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    Главный тренер сборной Украины признался, что в стране нельзя говорить правду

    5 октября 2021, 08:17

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины, отвечая на вопрос, почему в национальную команду на матчи отбора к ЧМ-2022 не вызвали футболиста «Аталанты» Руслана Малиновского, заявил, что в его стране правду говорить нельзя, сообщили СМИ.

    «Вся страна не может спать – уже сколько времени только Малиновский, какой подонок Петраков, должен позвонить, извиниться, на колени стать. Я уже все сказал насчет Малиновского, всю правду, но правда в нашей стране никому не нужна. Меня здесь научили и сказали, что в нашей стране говорить правду нельзя. Больше я ничего не буду говорить», – передает Sport.ru слова Петракова.

    Издание отмечает, что в предстоящем матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против Финляндии Украина не сможет рассчитывать почти на всех ведущих футболистов. Так, выездную игру против финнов пропустят Александр Зинченко, Андрей Малиновский и Виталий Миколинко. Участие Андрея Ярмоленко в поединке также находится под вопросом.

    Напомним, 1 августа Андрей Шевченко сообщил о завершении контракта с Федерацией футбола Украины (ФФУ) и покинул пост главного тренера сборной Украины.

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    На Украине обвинили военных комиссаров Крыма в организации призывной кампании

    4 октября 2021, 14:49

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинские правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении военного комиссара Крыма, против которого на Украине открыто дело по статье УК «Нарушение законов и обычаев войны», сообщила пресс-служба так называемой прокуратуры Крыма, которая является подразделением генпрокуратуры Украины.

    «В порядке специального предварительного расследования направлен в суд обвинительный акт в отношении военного комиссара Симферопольского района и города Алушта Республики Крым по ч. 1 ст. 438 УК Украины («Нарушение законов и обычаев войны»). Санкция статьи предусматривает наказание на срок от восьми до двенадцати лет лишения свободы», – передает ТАСС сообщение прокуратуры.

    Прокуратура сообщила, что открыты уголовные дела в совершении военного преступления против еще десяти военных комиссаров разных районов Крыма.

    Отмечается, они осуществляли «незаконные принудительные призывные кампании гражданского населения полуострова в ряды вооруженных сил государства-оккупанта».

    Напомним, 1 октября президент Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве.

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