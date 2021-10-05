Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа

В России подсказали Молдавии способ снижения цен на газ

«Газпрому выгоднее заключить новый долгосрочный контракт с Молдавией в обход Украины, но здесь Кишинев может столкнуться с острой реакцией Киева, ЕС и США», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя намерение Молдавии добиться резкого снижения цены на российский газ.

«Молдавия должна действовать адекватно, если она хочет договориться с Газпромом о новом долгосрочном контракте», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Однако когда молдавские власти заявляют, что хотят жить, как в Европе, и идут по пути евроинтеграции через критику России, то цена за газ в 750 долларов за тысячу кубометров должна их устраивать – это европейская цена на газ с привязкой к спотовым рынкам», – добавил он.

По его словам, Молдавия резко почувствовала разницу в цене по сравнению с прошлым контрактом. «Согласно истекшему контракту с довольно уникальными для Молдавии условиями, Кишинев покупал российский газ примерно за 200-250 долларов за тысячу кубометров, – пояснил эксперт. – Кроме того, в том контракте была зафиксирована довольно выгодная для Кишинева схема – в летний период цена на газ была привязана к спотовым рынкам, поскольку спрос на энергию ниже, а в зимний период – к цене на нефть. Это позволяло в течение года получать российский газ по довольно низкой цене».

По мнению Юшкова, для заключения выгодного Молдавии газового контракта Газпром может выдвинуть некоторые условия. «Во-первых, на государственном уровне Москва хочет добиться нормального диалога с Кишиневом по Приднестровью. Во-вторых, речь может идти об изменении точки сдачи-приемки газа для Молдавии, – предположил эксперт. – Сейчас российский газ проходит транзитом через Украину, затем идет через Приднестровье в Молдавию. В этой ситуации Молдавия не может отключить Приднестровье от снабжения газом, иначе сама окажется без него».

«С другой стороны, Газпрому было бы логичнее заключать новые контракты в обход Украины, чтобы после 2024 года не подписывать с ней новый договор о транзите. Следуя этой логике, газ будет заходить в Молдавию с юга – из Румынии. Но здесь возникает вопрос – как снабжать газом Приднестровье? То есть необходимо получить от Кишинева гарантии того, что он не будет перекрывать Приднестровью газовые поставки», – полагает собеседник.

При этом Молдавии изменение точки приемки российского газа может быть невыгодно, что и является причиной конфликта интересов. «Из-за переноса точки приемки газа Молдавия может испортить отношения с Украиной, как это было с Венгрией. Кроме того, возможно, на Молдавию давят ЕС и США. Более того, молдавские власти сами поднимают вопрос долга Приднестровья перед Газпромом, заявляя, что не будут его выплачивать. Это неконструктивный путь, что могло вынудить Газпром потребовать возвращения долгов. Поэтому если они хотят подписать новый уникальный контракт, то им необходимо договариваться с Газпромом», – резюмировал Юшков.

Ранее вице-премьер, министр по инфраструктуре Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна хочет закупать российский газ по цене в 220–280 долларов за 1 тыс. кубометров, а не 790 долларов, как в октябре.

Спыну сказал, что «контракт между Молдовагазом и Газпромом довольно старый, он все время продлевался». Молдавская сторона «запросила продление контракта еще на год по старой расчетной формуле», которая «выгодна в условиях, когда на мировом рынке стоимость газа выросла в несколько раз».

Министр отметил, что сейчас в контракте зафиксирована сложная формула, которая приводит к тому, что в холодный период года страна платит меньше, в теплый период – больше. Переговоры продолжаются, сторонам нужно урегулировать много вопросов, включая долг Приднестровья за газ.

Напомним, Кишинев отказался участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов. Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт. Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию ждет рост тарифов на газ, потому что контракт о закупке по льготной стоимости завершился в конце сентября. Кишинев покупает российский газ в октябре по 790 долларов за тысячу кубометров. При этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов.

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