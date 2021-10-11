Больницы, школы и детсады Ивано-Франковска на западе Украины отключили от отопления

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11 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:53  |  vz.ru
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Семь причин качать газ по «Северному потоку – 2» вместо Украины

Украинский маршрут более дорогой и неэффективный Петр Ковалев/ТАСС
Украинская газотранспортная система проигрывает «Северному потоку – 2» с коммерческой точки зрения по целому ряду пунктов. Даже с точки зрения углеродного следа новые газопроводы выигрывают с огромным отрывом. А ведь низкие выбросы парниковых газов – это новая «религия» Евросоюза. В чем же выгода российской трубы?  Подробности...
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Верного защитника «Северного потока – 2» в Европе лишили власти

Главный путинист Европы покинул пост канцлера Австрии, оставив после себя много вопросов МИД РФ/РИА Новости
Самый молодой политик Европы – австрийский канцлер Себастьян Курц вновь подал в отставку. На этот раз из-за начатого в отношении него расследования по подозрению в коррупции и злоупотреблении доверием. Кто может стоять за скандалом против австрийского «друга Путина» и как его уход скажется на отношениях Москвы и Вены? Подробности...
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Будущее образования в России выберут педагоги

В Москве начал работу первый Всероссийский форум классных руководителей. vfkr.ru
Участники первого форума классных руководителей в Москве внесли предложения по улучшению условий труда педагогов, которые будут учитываться при реализации госполитики в сфере образования. Какие направления развития отрасли считают важнейшими в педагогическом корпусе, как восстановить престиж учителя и что изменилось в воспитании «трудных» учеников? Подробности...
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Россия вынесла приговор властям Украины

Москва сочла переговоры с нынешними властями Украины бессмысленными Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
«Коза з вовком тягалася, тiльки шкура вiд кози зосталася». Этой украинской поговоркой Дмитрий Медведев описал текущую ситуацию в отношениях России и Украины, назвав переговоры с киевскими властями бессмысленными. Его статья предварила визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд – одного из символов госпереворота на Украине 2014 года. Как такой шаг Медведева следует понимать Киеву и чего ждать России от переговоров с Нуланд? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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На переговоры с Россией США обязаны были прислать русофоба

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Конечно, никто не гарантирует, что эти переговоры закончатся успешно. Вероятно, они ни к чему и не приведут. Однако попытаться все равно стоит. Даже если ради этого нужно несколько дней потерпеть Нуланд в Москве. Подробности...

Как белые потеряли единственный шанс победить в Гражданской войне

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Деникин в своем броске на Москву попробовал реализовать самый сильный шанс. Более того – фактически единственный. Раньше – преждевременно, потом – слишком поздно. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

«Слуга народа» становится полновластным хозяином Украины

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Бонапартизм Зеленского может сыграть над бывшим комиком довольно неприятную шутку. Ведь мало захватить государственную власть – надо еще удержать ее, изыскав для этого административно-силовые и финансовые ресурсы. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Байден идет ко дну

Обсуждение: 7 комментариев

Вычислен главный маньяк Америки

Когда замерзнет Украина

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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
  • Смягчить

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Вы бы согласились полететь в космос?
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Какие элементы &quot;мягкой силы&quot; России наиболее эффективны?
  • Культура и искусство

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    НОВОСТЬ ЧАСА: Нуланд назвала главную тему переговоров в Москве
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    Избитый в метро Москвы мужчина сказал, на что потратит 2 млн рублей от Собянина

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    Скачок цен на нефть до 100 долларов навредит рублю

    борьба за арктику


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    помпезная свадьба


    Русского царя придется искать среди иностранцев

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    Байден идет ко дну

    Линкор «Гангут»


    Легендарный линкор повлиял на ключевые моменты истории России

    Украинский кризис


    Елена Герасимова: Расходы на армию разоряют население Украины

    зеленая повестка


    Игорь Мальцев: «Зеленые» привели Германию к кризису, даже не взяв власть

    Нобелевская премия мира


    Общественное мнение: Борцы с режимом поздравляют лауреата, но физиономии у них кислые

    на ваш взгляд


    Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо смягчить или ужесточить?

    Больницы, школы и детсады Ивано-Франковска на западе Украины отключили от отопления

    11 октября 2021, 14:29

    Текст: Елена Мирошниченко

    В учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях Ивано-Франковска на западе Украины нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ, заявил мэр города Руслан Марцинкив.

    «У учреждений здравоохранения нет отопления. Сейчас там 18-19 градусов тепла... Несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривен за кубометр, а теперь получается – за 30? А это дополнительно 500 тыс. гривен для городского бюджета! А теперь представьте какая ситуация в учебных заведениях. Более 10 тыс. детей, которые должны учиться в теплых и комфортных условиях! А это более 253 тыс. кубометров газа и более 7 млн для бюджета города. А еще есть учреждения культуры, библиотеки, социальные учреждения», – написал он в своем Facebook.

    Марцинкив отметил, что уже состоялось внеочередное заседание местной комиссии по ТЭБ и ЧС.

    Напомним, в среду президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.

    Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине. 

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.


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    На Украине признали полный крах уникального судостроительного завода
    		    11 октября 2021, 08:42
    Фото: ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Расположенный в украинском Николаеве Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ) находится в глубоком упадке. От уникального предприятия к настоящему времени уже практически ничего не осталось, констатируют местные СМИ.

    ЧСЗ был единственным в СССР заводом, на стапелях которого можно было строить крупные военные корабли. Сейчас предприятия не существует уже «ни фактически – много зданий разрушено, а оборудование вывезено на Херсонский судостроительный, ни юридически – после процедуры банкротства суд ликвидировал ПАО «Черноморский судостроительный завод», говорится в материале украинского телевидения «Громадське».

    Заместитель гендиректора ЧСЗ в 1990-1996 годах Владимир Яковлев отмечает, что старых работников на завод уже не пускают, а нынешнее состояние завода сравнимо с последствиями немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны.

    Главный редактор сайта «Морские бизнес-новости Украины» Александр Диордиев считает, что в упадке предприятия виноват владелец.

    «ЧСЗ не повезло с владельцем – это олигарх Вадим Новинский. Все заказы, которые получает его компания Smart Maritime Group, отдаются Херсонскому судостроительному заводу. Я считаю, что банкротство ЧСЗ – это чисто технический момент, чтобы избежать возвращения завода в государственную собственность», – отметил он.

    Ранее уже неоднократно отмечалось, что легендарное судостроение, доставшееся Украине в наследство от СССР, окончательно уничтожено. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Украина разучилась строить военные корабли.

    Коментарии (57)
    В Кремле ответили Киеву на предложение вернуть Крым

    10 октября 2021, 19:39

    Текст: Елена Мирошниченко

    Вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, обсуждаться с Украиной он не будет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет. Для Кремля такого вопроса не существует», – ответил он РИА «Новости» на вопрос, готов ли Кремль обсуждать этот вопрос с Украиной.

    Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что «Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации».

    Коментарии (55)
    Чеснаков объяснил заявление Медведева о властях Украины в свете визита Нуланд в Москву
    		    11 октября 2021, 11:32
    Фото: imago images/Eibner Europa/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков. Ранее в преддверии визита Нуланд была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.

    «Вышедшая в преддверии визита в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд статья зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева особенно важна: она четко фиксирует представление российской власти, и даже шире – российской элиты, о том, как нужно вести дела в отношении Украины и с действующим украинским руководством», – сказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    На этом фоне инициативы Нуланд, какими бы они ни были, Москве нужно учитывать, поскольку это предложения от лица сюзерена. «Но вряд ли ко всем из них стоит относиться как к реализуемым, поскольку на сегодняшний день украинская власть не просто недоговороспособна, и не просто выполняет поручения сюзерена – она несубъектна. Киев сейчас не отвечает даже за выполнение тех поручений, которые ему приходят из Вашингтона», – добавил аналитик.

    Собеседник подчеркнул, что нынешняя украинская власть неспособна перейти к конструктивной повестке, которая вела бы к улучшению отношений между странами. «Скорее наоборот – Украина будет ужесточать риторику и вести дела к полномасштабной дипломатической и информационной войне против России, кто бы что им не приказывал из Вашингтона. Исходить нужно из того, что украинская власть в каденции Зеленского глубоко провинциальна, некомпетентна и безответственна», – констатировал эксперт.

    Напомним, Нуланд прилетает в Москву в понедельник, 11 октября. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».

    Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Это (визит) было их (США) желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос (с визитом Нуланд) был решен на паритетных началах», – сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

    В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию. «Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», – говорится в тексте.

    В прошлый четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным. В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс.

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    Коментарии (58)
    В Киеве назвали способ «вернуть» Крым за пять минут

    10 октября 2021, 17:25

    Текст: Елена Мирошниченко

    Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом» заявил, что конфликт в Донбассе может быть остановлен всего одним звонком, а вернуть Крым под контроль Киева можно за «пять минут».

    «Война на Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации... И соответственно вся персональная ответственность лежит на нем... Мы даем ей (России) возможность урегулировать конфликт, решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти отсюда», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее Арестович заявил, что Украина сможет установить контроль над Крымом военным путем в случае «крупной региональной войны».

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    ЕС предложил увеличить поставки газа Украине
    		    11 октября 2021, 12:45
    Фото: Стрингер/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Представители Евросоюза и власти Украины обсуждают возможность увеличения поставок газа из объединения в том случае, если Киеву понадобится помощь, сообщил источник в ЕС.

    Брюссель предложил Киеву обсудить «все обеспокоенности по поводу поставок газа не только этой зимой, но и в будущие зимы». Уже в настоящее время представители Европейской комиссии изучают ситуацию с поставками газа и заполненностью хранилищ, передает РИА «Новости»

    «По этому вопросу будут детальные консультации с украинскими коллегами, чтобы определить, что может быть сделано, чтобы увеличить возможные физические мощности поставок газа из стран ЕС на Украину в случае недостатка (топлива) сейчас и в будущем с учетом существующих возможностей ревностных потоков и тех, что могут быть восстановлены», – отметил источник.

    Он добавил, что вопрос о поставках газа будет важной темой для обсуждения на саммите ЕС – Украина, который пройдет 12 октября.

    Напомним, в среду президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.

    Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине. 

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.

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    Медведев счел переговоры с нынешними властями Украины бессмысленными
    		    11 октября 2021, 01:54
    Фото: www.kremlin.ru
    Текст: Антон Никитин

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.

    «Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре», – говорится в статье Медведева, опубликованной в газете «Коммерсант».

    «Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные Талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в нормандском формате, а потом – после внутренних бурлений в Раде, на площади или «ЦУ» из-за океана – разворачивают позицию совсем в другую сторону», – отмечает он.

    По мнению зампреда Совбеза, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный.

    «А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. И дело не в конкретной фамилии того или иного руководителя. Это позиция всех украинских участников переговоров, их линия поведения, modus operandi», – говорится в статье.

    «Таким «партнерам» в международных отношениях, которые соревнуются в постоянной брехне, нет и не может быть доверия. А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны», – полагает Медведев.

    «Нынешний президент этой измученной страны (Украины) – человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Более того, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников. Тем не менее в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной «майдан», направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию», – отметил Медведев. По мнению зампреда Совбеза, Зеленский «по сути отказался от своей идентичности, начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины».

    В прошлый четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным. В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс.

    Коментарии (84)
    Американист объяснил цели визита Нуланд в Москву
    		    11 октября 2021, 13:30
    Фото: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Виктория Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в преддверии визита замглавы Госдепа Виктории Нуланд была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.

    «Главный смысл согласия Москвы на визит Нуланд – подтвердить, что Россия не отказывается от контактов с США. Российские власти как бы говорят: если от США есть запрос на общение – давайте общаться», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    Аналитик допустил, что в ходе переговоров стороны затронут проблематику Минских соглашений. «Однако Нуланд не будет педалировать эту тему из-за неудобной позиции для Запада, ведь Киев разве что официально не заявил о своем выходе из договоренностей по Донбассу. Вообще ее приезд можно описать так: «Москва отказалась от диалога с нынешними властями Украины, а дайте я попробую вместо Киева», – указал эксперт.

    Кроме того, Нуланд лично заинтересована в визите в Москву. «В администрации Обамы ее влияние сильно «провисло», хотя ранее она держала на контроле все юго-восточное направление политики США. Теперь же она хочет понять, каковы границы ее власти в администрации Байдена. Но реальность такова, что администрация США сшита из четырех кланов, представители которых (например, Блинкен и Керри) делают противоречащие друг другу заявления. А Байден является только аватаром этой синтетической коалиции», – добавил собеседник.

    «Москве также интересно понять, к какой группе влияния относится Нуланд. При этом именно из-за разобщенности внутри Белого дома, администрация Байдена не может сдвинуть отношения с Россией в сторону конструктива. Поэтому Москва сейчас просто собирает информацию, суммируя и сопоставляя заявления представителей разных кланов в администрации президента США», – пояснил политолог.

    При этом Дробницкий сомневается, что статья зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о бессмысленности диалога с нынешним руководством Украины была опубликована именно «под приезд» Нуланд. «Слишком мелок повод, чтобы так подгадывать», – считает политолог.

    Нуланд прилетела в Москву в понедельник, 11 октября. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».

    Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.

    Политолог Алексей Чеснаков сказал газете ВЗГЛЯД, что «визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности».

    В то же время киевский политолог Константин Бондаренко считает, что теперь Россия будет говорить об Украине только с США.

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    Коментарии (21)
    Украина получила от США высокоточное оружие
    		    11 октября 2021, 03:55
    Фото: Serg Glovny/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Борт ВВС США доставил партию военной помощи Украине, среди которой боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения, говорится в сообщении украинского военного ведомства.

    «Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Отмечается, что грузы поступают партиями, одна из которых прибыла в аэропорт «Борисполь» в воскресенье. Уточняется, что начиная с 2014 года Киев получил военную помощь от США на сумму, которая превышает 2 млрд долларов.

    Напомним, 1 сентября Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin) и «многое другое».

    Москва призвала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупредили, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.

    Ранее Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».

    Коментарии (21)
    Вучич попросил Путина о максимально низкой цене на газ для Сербии

    10 октября 2021, 21:31

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Сербии Александар Вучич попросил президента России Владимира Путина о максимально низкой цене на газ в Европе для Сербии.

    «Я просил Владимира Путина, и мне не стыдно в этом признаться, о самой низкой цене на газ для Сербии в Европе», – заявил он на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Белграде, передает ТАСС.

    Вучич отметил, что строительства газопровода «Балканский поток» стало спасением для страны в условиях энергетического кризиса.

    Ранее в Сербии заявили, что рассчитывают на поддержку России в энергопоставках в предстоящий зимний период и хотят получать газ по благоприятной цене,

    Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса.

    Кроме того, на совещании по вопросам энергетики президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

    Также президент заявил, что не надо никого ставить в трудное положение в вопросе газа, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. В этой связи он призвал соблюдать все контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.

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    На Украине объяснили смысл статьи Медведева для Киева
    		    11 октября 2021, 13:06
    Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
    Текст: Елена Лексина

    «Теперь Россия будет говорить об Украине только с США, поскольку не рассматривает Киев как партнера по переговорам», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Константин Бондаренко. Ранее в преддверии визита замглавы Госдепа Виктории Нуланд была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.

    «Статья Медведева явно очертила переговорную позицию Москвы накануне визита Нуланд», – считает политолог, глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. По его словам, «Россия четко дала понять Украине, что намерена говорить о ней только с США». «Кремль не рассматривает Киев как серьезного партнера по переговорам. Примечательно, что об этом давно говорили эксперты и политологи, а сейчас об этом открыто написал Медведев», – пояснил он.

    «При этом со стороны украинских властей едва ли последует официальный ответ Медведеву, как не было ответа и на публикацию президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев. Думаю, украинское руководство примет к сведению позицию Москвы, но не станет официально отвечать. Но, возможно, в Киеве шумно охарактеризуют статью Медведева как «звериный оскал российского империализма», – предположил он.

    Напомним, Нуланд прилетает в Москву в понедельник, 11 октября. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».

    Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Это (визит) было их (США) желание. Она действительно была в санкционных списках, это предполагает то, что человек не может пересечь границу. Они включали российских представителей, международников в свои санкционные списки. Поэтому в данном случае этот вопрос (с визитом Нуланд) был решен на паритетных началах», – сказала Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

    В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию. «Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные Талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в нормандском формате, а потом – после внутренних бурлений в Раде, на площади или «ЦУ» из-за океана – разворачивают позицию совсем в другую сторону», – говорится в тексте статьи.

    В прошлый четверг в Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным. В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс.

    Политолог Алексей Чеснаков сказал газете ВЗГЛЯД, что «визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности».

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    В США оценили влияние энергокризиса на позиции России в мире
    		    11 октября 2021, 05:32
    Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Энергетический кризис способствовал тому, что Россия заручилась дополнительными рычагами давления на мировой арене, в то время как США рискуют растерять свою стратегическую мощь, говорится в редакционной статье The Wall Street Journal.

    Авторы статьи считают, что на фоне миграционного кризиса, пандемии и инфляции США пока не в полной мере ощутили влияние энергетического кризиса. «В Европе цены на энергию выросли за прошедший год в пять раз, и [президент России] Владимир Путин оборачивает эту ситуацию в пользу России», – отмечает издание. По мнению авторов статьи, «энергетика является источником стратегической мощи Америки, которую она рискует разменять на климатические мечты», передает ТАСС.

    Нацеленная на отказ от горючих ископаемых энергетическая система «усилила зависимость Европы от природного газа, основным поставщиком которого является Россия», отмечают авторы статьи. Это, по их мнению, «создает рычаг стратегического давления для российского Газпрома, который не торопится ускорить производство, несмотря на запросы от европейских политиков». «Трудности, возникшие у друзей США в Европе ощущаются еще сильнее на фоне энергетической политики администрации [президента США Джо] Байдена», – отмечает издание, напоминая об отмене строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США и введение моратория на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений.

    «Энергопоставки – это ключевой фактор мирового баланса сил, – констатирует издание. – Россия и Китай знают это, а одержимость администрации Байдена нереалистичными климатическими целями в ущерб энергетической безопасности грозит подрывом экономики и глобальных интересов США».

    Напомним, в прошлую среду стоимость газа в Европе впервые в истории приблизилась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.

    Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.

    Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.

    В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.

    Президент Сербии Александар Вучич заявил, что к подорожанию газа привело: введение в ЕС новых углеродных пошлин, нехватка СПГ из-за высокого спроса в Китае, а также отказ Европы от заключения долгосрочных контрактов на поставки газа из России.

    Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

    Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».

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    Украинцы поддержали запрет на выступление российских артистов

    11 октября 2021, 09:46

    Текст: Елизавета Булкина

    Петиция о запрете на Украине концертов российских артистов набрала на сайте украинского президента Владимира Зеленского необходимое для рассмотрения количество голосов.

    К утру понедельника петицию поддержали 25 195 человек, говорится на сайте офиса президента. Статус документа изменился на «Ожидает рассмотрения».

    Автором петиции стал украинский продюсер, шоумен Игорь Кондратюк.

    «Я уверен, что граждане страны-агрессора, работающие в сфере развлечений – артисты/артистки, актеры/актрисы, на самом деле не несут никакой культуры. Поскольку представители агрессора, которые промолчали и тем самым – поддержали – оккупацию Крыма и развязывание Россией, их родиной, войны в восточном Донбассе, своим молчанием тоже несут ответственность за агрессивные действия России. Исключение для запрета допускаю только для тех российских представителей культуры, кто публично выступил против российской агрессии: писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие», – говорится в тексте петиции.

    Ранее сообщалось, что 11 июня 2021 года в министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича. Соответствующим приказом Минкульта от 22 июня 2021 года Киркоров был включен в перечень.

    Позже министерство культуры и информационной политики Украины исключило из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для государства, российского певца Филиппа Киркорова.

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    В Киеве допустили расширение санкционного списка из-за выборов в Госдуму

    10 октября 2021, 17:50

    Текст: Елена Мирошниченко

    Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что СНБО расширит санкционный список лиц из-за выборов в Госдуму России на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму.

    «В данном случае они (санкции) введены относительно лиц, участие которых было установлено в организации и проведении выборов. Такие санкции введены. Вполне может быть, что список будет расширен. Что касается реакции мирового сообщества на выборы в Госдуму Российской Федерации. Та часть выборов, которая была проведена в Крыму, ведущими странами мира, международными объединениями не была признана», – сказал Арестович в эфире телеканала «Дом», его слова приводит РИА «Новости».

    17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.

    Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Накануне вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России.

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    Протестующие разожгли дымовые шашки у резиденции Зеленского под Киевом

    10 октября 2021, 22:15

    Текст: Антон Никитин

    Недовольные действующей властью на Украине в воскресенье устроили акцию протеста у резиденции президента Владимира Зеленского под Киевом с использованием файеров и дымовых шашек.

    Недовольные политикой действующей власти на Украине в воскресенье провели в Киеве автопробег, участники которого проехали колонной к резиденции Зеленского, где устроили митинг. Собравшиеся высказывались в микрофон против действий власти, в том числе Зеленского, после чего зажгли файеры и дымовые шашки. Полиция, охраняющая резиденцию президента Украины, не препятствовала митингующим. В конце акции протестующие спели национальный гимн и разошлись, передает РИА «Новости».

    Напомним, в феврале после подписания указа о применении санкций против украинских телеканалов и граждан Зеленского обвинили в узурпации власти на Украине. Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД по этому поводу заявил: «Президент Зеленский в очередной раз доказал, что нет худших тиранов, чем вчерашние демократы. И в этом он превзошел Порошенко».

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    Погребинский назвал статью Медведева предупреждением для Нуланд
    		    11 октября 2021, 14:26
    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
    Текст: Елена Лексина

    «В Кремле поняли всю бессмысленность и бесперспективность переговоров с Зеленским и его компанией», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Ранее в преддверии визита замглавы Госдепа Виктории Нуланд в Москву была опубликована статья замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о бессмысленности ведения переговоров с Киевом.

    «Эта статья показывает качественное изменение формата отношений Москвы и Киева. Кремль дал понять, что не рассматривает президента Украины и его команду в качестве субъектов для переговоров», – считает украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.  

    По его словам, «действующая украинская власть уже давно слыла нерукопожатной с точки зрения личных отношений, но политика – дело другое». «До статьи Медведева, наверняка согласованной с президентом России, я предполагал, что встреча с политическими недорослями во главе с Зеленским даже при минимальной подготовке все-таки состоится. Но в Кремле, видимо, понимают всю бессмысленность и бесперспективность этой затеи», – отметил политолог.

    Также он предположил, что одним из факторов, спровоцировавших Кремль на публикацию этой статьи, стала «очередная наглость украинского президента, которая проявилась в новом бредовом обвинении в адрес руководителя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. «Я думаю, что отчасти после этого Кремль решил открыто и без обиняков объяснить, что собой представляют Зеленский и его команда», – полагает Погребинский.  

    Кроме того, по мнению собеседника, статья может быть и неким предупреждением для госпожи Нуланд на случай, «если она начнет убеждать российское руководство в необходимости пойти на какие-то уступки Киеву». «Она, как опытный чиновник, выполняет государственную миссию, несмотря на всю ее ненависть к России. А миссия, видимо, заключается в стремлении Вашингтона найти подходящий формат взаимоотношений с Москвой, который позволит ему спокойно разбираться с Китаем. Сегодня это главный приоритет США во внешнеполитической повестке», – считает Погребинский.

    «Если она не предложит Москве что-то из ряда вон выходящего – например, готовность надавить на Зеленского и заставить его выполнять определенные условия в обмен на прагматичную позицию России по чувствительным вопросам для США, то вряд ли можно ожидать от ее поездки каких-то позитивных результатов», – резюмировал эксперт.

    В понедельник, 11 октября, Нуланд прилетела в Москву. Как заявили в Госдепе, в Москве американский дипломат «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».

    Известно, что в обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Позже стало известно, что встреча замглавы МИД Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд в Москве запланирована на 12 октября. Также сообщалось о запланированной на 13 октября встрече Нуланд с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком. В Кремле подтвердили встречу помощника президента с Нуланд.

    В ночь на понедельник – когда самолет Нуланд уже был в воздухе – в газете «Коммерсант» вышла статья Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию.

    Политолог Алексей Чеснаков сказал газете ВЗГЛЯД, что «визит в Москву замглавы Госдепа Виктории Нуланд вряд ли приведет к позитивным сдвигам по Украине, поскольку Киев расписался в своей недоговороспособности».

    В то же время киевский политолог Константин Бондаренко считает, что теперь Россия будет говорить об Украине только с США. А американист Дмитрий Дробницкий полагает, что Виктория Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева.

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