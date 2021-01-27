Песков назвал беседу Путина и Байдена рабочей и откровенной

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков охарактеризовали беседу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена как рабочую и откровенную. Он уточнил, что лидеры говорили чуть больше 35 минут.

«Она была рабочей и откровенной. Тем более, если вы помните, Байден и Путин встречались в 2011 году в Москве, и они уже тогда договорились говорить друг с другом достаточно откровенно. А продолжительность была чуть больше 35 минут», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какой была беседа лидеров РФ И США и сколько она продлилась.

Он уточнил, что разговор Путина и Байдена состоялся по инициативе российской стороны. «Мы предложили провести этот разговоров, в целом, чтобы еще раз поздравить, что и сделал президент Путин, американского коллегу с началом работы президентом Америки», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

«Также, конечно, обсудить наиболее актуальные вопросы, главный из которых – это ратификация соглашения о продлении ДСНВ, и вообще – решение о продлении ДСНВ на пять лет. Эксперты свою работу финализировали и, собственно, главы государств подтвердили наличие такой договоренности», – добавил представитель Кремля.

Он добавил, что тема личной встречи президентов России и США не обсуждалась, но была подчеркнута готовность и намерение продолжать диалог.

Во вторник президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. В среду Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ.

В то же время замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.