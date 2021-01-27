МИД раскрыл подобности продления ДСНВ

Соглашение о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

По его словам, Москва предлагает Вашингтону выработать новое уравнение безопасности, включив в него все наступательные и оборонительные ядерные и неядерные вооружения, передает РИА «Новости».

«Основу для продолжения такого диалога видим в ранее переданных нами американцам наших предложениях. Их суть – выработать новое уравнение безопасности, которое учитывало бы эволюцию как военно-технических, так и военно-политических аспектов безопасности. По сути, мы предлагаем расширить стратегическую повестку дня и включить в нее все наступательные и оборонительные вооружения – как ядерные, так и неядерные, способные решать стратегические задачи», – сказал Рябков.

Кроме того, Россия подтверждает готовность к контактам с США по вопросам стратегической стабильности и хотела бы добиться договоренностей об ограничении на размещение систем ПРО, а также предотвратить гонку вооружений в космосе, добавил Рябков.

Дипломат также заявил, что Россия, опираясь на фундамент договора, будет добиваться запуска с новой администрацией США предметного диалога по проблемам в сфере международной безопасности.

В то же время он заявил, что ДСНВ не ограничивает состав, структуру и возможность модернизации вооружений. «Он выработан на строго паритетной, в соответствии с принципом равной и неделимой безопасности, не ограничивает нашего права самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических и наступательных вооружений, модернизировать их, либо создавать новые виды и типы вооружений, что в последние годы было наглядно и внушительно продемонстрировано США и всему миру», – сказал он.

Ранее в среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы.

Во вторник президенты России и США по инициативе Джо Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что Совфед ратифицирует продление ДСНВ на ближайшем пленарном заседании 27 января.

В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.