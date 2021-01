Путин и Байден обсудили продление ДСНВ Косачев назвал срок ратификации ДСНВ Федеральным собранием Путин внес в Госдуму законопроект о продлении ДСНВ 26 января 2021, 22:35

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). «Согласно пункту 2 статьи 14 договора срок его действия составляет десять лет. Договором предусмотрена возможность его продления на срок до пяти лет, если Россией и США будет принято такое решение. <...> В январе 2021 года достигнуто принципиальное согласие сторон продлить договор на пять лет», – приводит выдержку из текста документа ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джозеф Байден в ходе телефонного разговора обсудили продление ДСНВ. Перед этим Байден заметил, что наличие разногласий между Россией и США не является поводом для отказа от продления ДСНВ. В понедельник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном продление ДСНВ. В Москве заявили о начале экспертной работы с Вашингтоном по продлению Договора. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.

Песков рассказал о владельцах «дворца» в Геленджике 26 января 2021, 13:14

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Владельцем «дворца» в Геленджике является один или несколько предпринимателей, в Кремле не имеют права разглашать имена владельцев здания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Что касается владельцев этого объекта, согласитесь, что очевидно, что владельцем является предприниматель. Действительно, это большой объект, хорошо известный в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом», – рассказал Песков, передает РИА «Новости». При этом он заявил, что в Кремле не имеют права и не будут разглашать имена владельцев здания. «Согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать, это просто был бы некорректно», – ответил Песков на вопрос о том, кому принадлежит этот объект. Пресс-секретарь президента также опроверг ремарку представителей СМИ о том, что в расследовании Навального якобы не утверждается, что президент или его родственники являются собственниками объекта юридически: «Не соглашусь с вами, в этом расследовании утверждается, что это «дворец Путина» и что он строился для Путина». «И Путин однозначно ответил на этот вопрос. Мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более отношения собственности к этому объекту», – напомнил Песков. Комментируя конкретные обращения от журналистов о том, что над объектом находится зона, в пределах которой нельзя летать, пресс-секретарь президента отметил, что «этих журналистов переадресовали в ФСО». «Они же говорят: «Почему охраняется ФСО?». Вот мы переадресовали в ФСО. И почему там нельзя летать, почему бесполетная зона, мы это переадресовали в ФСБ. ... Это именно те ведомства, которые и должны отвечать на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции», – уточнил Песков. Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» блогера Алексея Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Кремль анонсировал «интересное выступление» Путина на «давосской неделе» 26 января 2021, 13:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Выступление президента Владимира Путина на мероприятии высокого уровня «Давосская повестка дня» 27 января будет объемным и очень интересным, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Тема Давоса хорошо известна. Это новые мировые условия, в которых мы живем, новые вызовы и так далее. Поэтому обещает быть достаточно объемным и очень интересным это выступление», – передает ТАСС слова Пескова. «Конечно же, я не буду сейчас как-то анонсировать основные моменты», – добавил он. Ранее Песков сообщил, что Путин выступит на всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе 27 января. Пушков оценил готовность Белого дома к диалогу лидеров России и США 26 января 2021, 07:27

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал высказывание пресс-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псаки о возможном телефонном разговоре американского лидера и президента России Владимира Путина. «Намек ясен и даже слишком... Но должен ли Путин первым звонить Байдену? Надо ли быть выше «условностей»? Но и в Вашингтоне, и в Москве прекрасно отдают себе отчет: в политике условностей не бывает – важно все», – написал Пушков в своем Telegram-канале. Парламентарий отметил, что особенную важность подобные условности приобретают из-за настроя, с которым новый глава государства пришел в Белый дом, и его слов о России как о «враге США». Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о том, планируется ли проведение телефонного разговора между президентами России и США Джо Байденом и Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Белого дома заметила, что первые телефонные переговоры Байдена ожидаются «с партнерами и союзниками». Путин открыл транспортную развязку в Химках 26 января 2021, 15:04 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 «Россия» и улицы Репина в подмосковных Химках. В хоте мероприятия Путин поблагодарил строителей новой развязки. «Хочу поблагодарить вас за результат работы: замечательно. Для города очень важно, и для работников «Энергомаша», это одно из крупнейших предприятий отрасли», – обратился Путин к строителям на церемонии открытия развязки. В лице строителей этой развязки он также поблагодарил всех дорожников страны, отметив, что практически все планы 2020 года по дорожному строительству были выполнены. «Благодаря тому, что мы прислушались к рекомендациям врачей, эпидемиологов и не стали останавливать дорожное строительство, во-первых, все выполнили, во-вторых, рабочие места сохранили, зарплаты ваши сохранили, и дороги построили», – подчеркнул президент. Объект был создан в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Основная задача развязки – соединить старые и новые Химки, обеспечить транспортную доступность промышленной части города, передает РИА «Новости». В апреле 2019 года во время посещения НПО «Энергомаш» президент России дал поручение решить проблему транспортного соединения между старыми и новыми Химками. После этого было принято решение о строительстве двухуровневой развязки общей протяженностью 3,5 км с эстакадой через Ленинградское шоссе, которая соединит улицу Репина с улицей Дружбы. В октябре 2019 года Путин на встрече с главой Подмосковья Андреем Воробьевым призвал ускорить реализацию проекта, подчеркнув, что «люди ждут» эту развязку. 21 января Кремль сообщил о выполнении поручения Путина по развязке в Химках. Общая площадь транспортной развязки составляет порядка 40 тыс. квадратных метров, протяженность основного хода – 0,8 километра с путепроводом, длина которого 158 метров. Число полос движения по основному ходу от двух до пяти с расчетной скоростью движения 70 километров в час. Титов согласился взять Путина на работу в виноделие 26 января 2021, 12:27

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов, семья которого владеет российской компанией по производству вин «Абрау-Дюрсо», заявил о готовности взять на работу президента Владимира Путина. «Думаю, что не найдется предпринимателя, который бы отказался от такого предложения. В области права Владимир Владимирович очень хорошо знает винодельческую отрасль, поскольку он подписывал закон о винограде и вине, который сегодня вовсю работает и развивает виноделие в России», – написал Титов в Instagam. В понедельник Владимир Путин признался, что его интересует виноделие как сфера деятельности. Он не исключил, что по завершении президентской карьеры пошел бы работать в эту отрасль. «У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем «Абрау-Дюрсо». <...> Может быть, когда я работу закончу (на посту президента, прим. ВЗГЛЯД), я пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист в области права. Сейчас мы закон приняли, и я в этом кое-что начинаю понимать», – пояснил Путин. После этого акции «Абрау-Дюрсо» выросли на 10%. В конце 2020 года вина «Абрау-Дюрсо» возглавили рейтинг российских игристых вин стоимостью до 1 тыс. рублей, который ежегодно составляет Роскачество. Стоит отметить, что первое место «Абрау-Дюрсо» занимает третий год подряд. Байден оценил влияние разногласий с Россией на продление ДСНВ 26 января 2021, 00:32

Фото: Al Drago - Pool Via Cnp/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Наличие разногласий и противоречий между Россией и США не является поводом для отказа от продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. «Я нахожу, что мы [в новой администрации США] можем и действовать во взаимных интересах наших стран (как в случае с новым ДСНВ), так и ясно давать понять России, что мы чрезвычайно обеспокоены ее поведением, будь то в случае с [блогером Алексеем] Навальным, [предполагаемой хакерской атакой через программное обеспечение компании] SolarWinds или [неподтвержденными] сообщениями о денежных вознаграждениях за головы американцев в Афганистане», – приводит текст заявления Байдена ТАСС. Глава американской администрации напомнил, что разведывательным ведомствам США дано поручение подготовить новую оценку, касающуюся России. «Я попросил соответствующие ведомства, чтобы они тщательно меня проинформировали по всем этим вопросам, чтобы мне предоставили обновленную информацию», – сказал Байден. «И я без колебаний буду затрагивать эти [проблемные] вопросы [в диалоге] с россиянами», – заверил 46-й президент США. Накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном продление ДСНВ. В Москве заявили о начале экспертной работы с Вашингтоном по продлению Договора. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Путин поговорил по телефону с Байденом 26 января 2021, 21:21

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Джозефом Байденом. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента. Путин во время разговора отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран, а учитывая особую ответственность сторон за поддержание безопасности в мире – всего международного сообщества, сказано на сайте Кремля. Лидеры двух стран обсудили возможность сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и в других сферах, в том числе торгово-экономических. Стороны также рассмотрели вопрос об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу и план действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование и инициативу России о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Как отмечается в сообщении, беседа президентов носила откровенный характер, стороны договорились поддерживать контакт. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью. 20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации. Российские Ту-142 заметили в опознавательной зоне ПВО Аляски 26 января 2021, 08:30 Текст: Алина Назарова

Объединенное командование воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) заявило, что зафиксировало два российских самолета Ту-142 в опознавательной зоне ПВО Аляски. «Около 19.00 по североамериканскому восточному времени (3.00 мск) командование NORAD на Аляске идентифицировало и отследило два российских морских патрульных самолета Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски», – говорится в сообщении NORAD в Twitter. Там уточнили, что суверенное воздушное пространство США или Канады не нарушалось, самолеты оставались в международном воздушном пространстве. В начале января Северный флот пообещал продолжить патрулирование Ту-142 над Арктикой и Атлантикой, отметив, что это будет одной из приоритетных задач объединения ВВС и ПВО Северного флота в 2021 году. Кремль анонсировал участие Путина в мемориальных мероприятиях к юбилею Ельцина 26 января 2021, 13:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Российский лидер Владимир Путин планирует принять участие в мемориальных мероприятиях к 90-летию со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 1 февраля 2021 года исполняется 90 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. «Планируется, мы вам сообщим. Безусловно, мемориальные мероприятия планируются, сообщим своевременно», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, планируются ли какие-то мероприятия к 90-летию со дня рождения Ельцина. Он не уточнил, будут ли принимать участие в мероприятии члены семьи Ельцина. «Я могу сказать за президента России – он примет участие в мемориальном мероприятии», – добавил Песков. Путин запланировал посетить экспозицию в Музее Победы в день снятия блокады Ленинграда 26 января 2021, 15:45 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин 27 января посетит Музей Победы на Поклонной горе в день 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда, где осмотрит экспозицию «Подвиг народа», сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что интерактивный проект, открытый к 75-летию Великой Победы, включающий почти семь тысяч экспонатов, 22 фильма-реконструкции и несколько уникальных трехмерных панорам, позволяет воссоздать историческую реальность эпохи военного времени и показать вклад всего советского народа в победу над нацизмом, передает РИА «Новости». В ходе посещения музея, по данным пресс-службы, Путин даст старт иммерсивной онлайн-версии проекта «Подвиг народа: непокоренный Ленинград», посвященной самой трагической странице истории Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда и безмерному подвигу его жителей. В декабре 2020 года Путин призвал страны СНГ действовать солидарно в защите правды о Великой Отечественной войне и подвигах народов. Ранее президент заявил, что необходимо быть самодостаточными, чтобы не допустить переписывания истории. А искажение исторической правды в конечном итоге ударит по тем, кто этим занимается. Постпред России в Вене предрек скорую договоренность с США по ДСНВ 26 января 2021, 20:34 Текст: Абдулла Шакиров

Продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) может быть подписано в ближайшее время, считает постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Судя по всему, Россия и США достигают ощутимых и быстрых успехов в продлении ДСНВ. Есть основания полагать, что соответствующее соглашение может стать реальностью в ближайшее время», – написал постпред в Twitter. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что наличие разногласий и противоречий между Россией и США не является поводом для отказа от продления ДСНВ. Накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном продление ДСНВ. В Москве заявили о начале экспертной работы с Вашингтоном по продлению Договора. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ, так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. Путин выразил соболезнования в связи со смертью Приходько 26 января 2021, 13:02 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин выразил соболезнования семье умершего бывшего вице-премьера Сергея Приходько, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Сегодня утром пришло очень печальное известие. Скончался Сергей Эдуардович Приходько. Президент глубоко соболезнует в связи с этой утратой. Направил телеграмму семье Приходько», – цитирует Пескова РИА «Новости». «Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с невосполнимой утратой. Ушёл из жизни Сергей Эдуардович Приходько – человек большого таланта и душевной щедрости, яркий представитель отечественной дипломатической школы. Широчайший кругозор и управленческий опыт Сергея Эдуардовича были востребованы на самых разных, но неизменно важных и ответственных направлениях государственной работы», – отмечается в телеграмме. Глава государства отметил вклад Приходько в укрепление позиций России на международной арене. По мнению Путина, Приходько в ходе сложнейших переговоров и организации ключевых международных мероприятий «действовал четко и профессионально, собранно и надежно». «Превыше всего ставил интересы страны. Светлая память о Сергее Эдуардовиче Приходько навсегда сохранится в наших сердцах», – подвел итог президент. Во вторник на 65-м году жизни скончался бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько. Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Приходько был одним из самых профессиональных российских чиновников. В Кремле заявили об энергичных контактах с США для продления ДСНВ 26 января 2021, 13:07 Текст: Елизавета Булкина

Москва и Вашингтон ведут энергичные контакты для продления Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Сейчас действительно осуществляются энергичные контакты, потому что время до истечения срока действия договора стремительно убывает», – передает слова представителя Пескова РИА «Новости». Он подчеркнул, что сейчас необходимы действительно энергичные контакты и усилия, чтобы выйти на финализацию вопроса о продлении. «Продление отвечает интересам обеих стран, а также всего мира», – отметил Песков. На сегодня, по словам пресс-секретаря президента, тема продления ДСНВ является основным вопросом на повестке дня двусторонних отношений. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что наличие разногласий и противоречий между Россией и США не является поводом для отказа от продления ДСНВ. Накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном продление ДСНВ. В Москве заявили о начале экспертной работы с Вашингтоном по продлению Договора. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Путин и Байден обсудили продление ДСНВ 26 января 2021, 22:08 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джозеф Байден в ходе телефонного разговора выразили удовлетворение о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). «Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», – сказано на сайте Кремля. Во вторник Путин провел телефонный разговор с Байденом. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью. 20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации. Косачев назвал срок ратификации ДСНВ Федеральным собранием 26 января 2021, 22:59 Текст: Антон Никитин

Совет Федерации на ближайшем пленарном заседании 27 января готов совершить все ратификационные процедуры для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев. «Мы будем обсуждать эту тему, и я уверен, мы дадим добро на продление Договора по стратегическим наступательным вооружениям уже на нашем ближайшем заседании, которое состоится завтра (27 января)», – приводит слова Косачева ТАСС. Глава комитета СФ по международным делам выразил уверенность, что обе палаты Федерального собрания «не потеряют ни минуты с тем, чтобы этот договор был продлен уже юридически, через все необходимые ратификационные процедуры». «Я совершенно точно знаю, что мы в Совете Федерации к этому абсолютно готовы», – добавил Косачев. Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Напомним, во вторник глава Белого дома Джозеф Байден заметил, что наличие разногласий между Россией и США не является поводом для отказа от продления ДСНВ. В тот же день президенты России и США в ходе телефонного разговора обсудили продление ДСНВ. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.