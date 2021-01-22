Венгрия решила закупить 2 млн доз вакцины «Спутник V»

Будапешт закупит у России 2 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», поставки будут осуществлены в течение трех месяцев, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Мы уже получили экземпляр договора, подписанного российской стороной. В соответствии с этим соглашением мы получим доступ к партии вакцины, необходимой для вакцинации 1 миллиона граждан. То есть речь идет потенциально о 2 миллионах доз с учетом того, что это двухкомпонентная вакцина», – сказал Сийярто, передает РИА «Новости».

По его словам, страны договорились о трехэтапном приобретении вакцины. «В первый месяц – 300 тысяч, второй месяц – полмиллиона, и наконец, третий месяц – 200 тысяч доз, необходимых для прививания такого же количества людей», – добавил венгерский министр.

Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», а в пятницу Венгрия и Россия заключили договор на поставку российской вакцины. Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.

Кроме того, глава МИД Венгрии заявил, что намерен обсудить с главой Газпрома Алексеем Миллером закупку российского газа. «В части, касающейся газа, позиции мои также неплохие, потому что в целом зампредседателя правительства Российской Федерации Александр Новак согласился с моими доводами, сейчас моя задача заключается в том, чтобы убедить господина Миллера», – сказал Сийярто.

По данным Газпрома, поставки газа в страны дальнего зарубежья с 1 по 15 января составили 9,1 млрд кубометров газа, что на 41,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом Венгрия увеличила закупку газа почти в четыре раза – на 298,4%.

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