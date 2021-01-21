Российская вакцина получила трамплин в Европу

Взгляд
21 января, четверг  |  Последнее обновление — 23:11  |  vz.ru
Разделы

Газпром раскрыл инвесторам правду о «Северном потоке – 2»

Трубоукладчик «Фортуна» может из-за санкций лишиться необходимой ему страховки Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press
Во вторник «Северный поток – 2» подвергся новому удару со стороны уходящей администрации США – на судно-трубоукладчик и владеющую им компанию были наложены санкции. Под угрозой новых карательных мер проект покинул один из немецких инженерных концернов. На этом фоне Газпром тоже выступил с тревожным заявлением о пессимистичном варианте развития событий вокруг «Северного потока – 2». Подробности...
Перейти в раздел…

Бунт сделал Байдена сильным и опасным

Байден пообещал стать президентом для всех американцев. Скорее всего, наврал REUTERS/Jim Bourg
Джо Байден принял присягу в оцепленном Вашингтоне и произнес речь, усыпившую одного из гостей – Билла Клинтона. Однако его президентство обещает быть нескучным. Америку ожидает «перестройка», по итогам которой демократы должны стать несменяемой партией, а Россию – «неотложный ответ по всем фронтам». Увы, для нового лидера Америки все складывается гораздо лучше, чем должно было сложиться.  Подробности...
Перейти в раздел…

Нужно ли вводить в России ковид-паспорта

Россияне волей-неволей разделились на тех, кто безопасен для окружающих, и тех, кто может быть заразен Алексей Куденко/РИА Новости
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила резко против идеи ковид-паспортов – такую инициативу, не дожидаясь решения Москвы, запустили было несколько российских регионов. Социологические опросы также показывают скорее отрицательное отношение граждан. В соцсетях разгоняется волна, что ковидные паспорта – это аналог желтых звезд Давида в еврейских гетто. Однако эксперты указывают на бесспорные преимущества этой идеи. Каковы плюсы и минусы введения ковид-паспортов? Подробности...
Перейти в раздел…

Президент Байден сделал первые разрушительные шаги

Один из указов Байдена предписывает обязательное ношение масок в учреждениях Evan Vucci/AP/ТАСС
Заняв Белый дом, Джо Байден сразу подписал полтора десятка указов. Первым делом новый президент решил бороться с наследием предшественника. Отменяются не только раздражавшие демократов решения Трампа, вроде строительства мексиканской стены и запрета на въезд из нескольких мусульманских стран, но и целый ряд экономических проектов. Какие выводы следует сделать о внешнеполитическом курсе Байдена и что ожидает отношения с Россией? Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

За «лицензию на свободу» надо будет что-нибудь сдать

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Готовы ли мы к тому, что в обмен на так называемую свободу, то есть расширение политического участия и непредсказуемость политического выбора, надо будет что-нибудь и кого-нибудь сдать? Подробности...

Советским республикам пора возвращаться в Россию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Большинство постсоветских государств за 30 лет независимости не смогли выстроить нормально функционирующие национальные государства. Так, может, и не надо? Подробности...
Обсуждение: 73 комментария

За Трампом стоит огромная сила

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Импичмент Трампа задним числом дает потенциальную возможность всё его президентство объявить преступным. И наконец объявить преступниками всех поддерживавших Трампа людей (что, собственно, уже и делается): объявить их «внутренними террористами» и врагами народа. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

В США сменилась власть: главное

НАТО вызывает рак

Ноутбук для российских спецслужб

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
Подробности...

Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
Подробности...

Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Останутся такими же
Нужно ли вводить COVID-паспорта для переболевших коронавирусом или сделавших прививку?
  • Нужно

  • Не нужно

  • Еще не определился
Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии?
  • С одобрением

  • С неодобрением

  • С безразличием
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Новая администрация США заявила о намерении продлить СНВ на пять лет
    Москва требует восстановить телефонную связь Генконсульству в Нью-Йорке Конституционный суд Молдавии лишил русский язык особого статуса Борца Емельяненко госпитализировали в коронавирусную больницу в Москве Началось обсуждение возможности производства «Спутника V» в Германии
    Путин потребовал вновь обсудить проблему с ростом цен на продукты Кириенко назвал «оптимальный» результат «Единой России» на выборах в Госдуму ФСО объявила об открытии территории Московского Кремля Меркель предложила России помощь с заявкой на регистрацию «Спутника V» в ЕС
    ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России по событиям 2008 года Британия отказалась предоставить послу ЕС статус высокопоставленного дипломата В Москве начали тестировать летающее такси Названы сроки начала поставок вакцины «Спутник V» в Венгрию

    строительство газопровода


    Попавшее под санкции российское судно «Фортуна» покинуло немецкий порт Росток

    история переворота


    Суд на Украине обязал пересмотреть отношение к участникам майдана в учебниках

    обсуждение в соцсетях


    Женщины разобрали «холодный психотип» жены Навального

    Видео

    горячие точки


    Байден развяжет войну для решения внутренних проблем США

    ПАК ДА


    Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков

    «Буря в пустыне»


    США наказали Саддама как «отвязавшегося шакала»

    политические игры


    Лишение Минска хоккейного ЧМ стало ударом и по Лукашенко, и по России

    Второй рейх


    Берлину нужно вернуться к заветам Бисмарка

    не расслабляться


    Тимофей Бордачёв: Америка переживает подростковый кризис

    белорусский чемпионат


    Андрей Сорокин: Если уж хоккей – то хоккей, а не шоу-бизнес

    старый прием


    Петр Акопов: Запад пользуется доверчивостью россиян

    на ваш взгляд


    Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?

    Российская вакцина получила трамплин в Европу

    «Спутник V» получает все большие перспективы для распространения за рубежом    21 января 2021, 22:01
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Знаковое для российской вакцины «Спутник V» событие произошло в четверг – ее применение официально одобрила первая страна Евросоюза. Почему Венгрия, в отличие от ряда других стран ЕС, оказалась открытой для такого сотрудничества с Россией и что это значит для дальнейшего продвижения российского препарата?

    Еще в декабре венгерские власти говорили о том, что будут вакцинироваться либо европейской, либо китайской вакциной. У русской-де недостаточно производственных мощностей, поэтому Будапешт лишь примет участие в ее тестировании (для которого венгры получили в последних числах декабря несколько тысяч доз).

    После этого западные СМИ не преминули вывалять Россию в информационной грязи и зубоскалили над тем, что даже «европейский друг России» Виктор Орбан отказался от российской вакцины.

    Качественно и быстро

    Однако недолго играли пропагандистские фанфары – не прошло и месяца, как их сменил траурный набат реальности. Будапешт устал ждать европейских или американских вакцин и заявил, что в самое ближайшее время закупит российскую вакцину «Спутник V», чьи производственные мощности, как выяснилось, позволяют поставить ее в Венгрию. И не для испытаний – для всеобщей вакцинации.

    Почему венгры приняли такое решение? Прежде всего потому, что российская вакцина банально лучше аналогов по сочетанию цена/эффективность/безопасность. «Правительство страны хотело приобрести для вакцинации только такие препараты, которыми уже воспользовались миллионы людей и – естественно – только те вакцины, которые официально зарегистрированы и признаны безопасными и эффективными», – говорится в официальном сообщении властей страны. «Спутник V» гораздо эффективнее британской AstraZeneca и в два раза дешевле американской Pfizer.

    Про безопасность той же как-то даже говорить стыдно. Западные СМИ уже не могут замалчивать многочисленные случаи побочных последствий – в том числе смертей – при использовании Pfizer. Отдельные европейские страны уже выразили сомнения в эффективности американской вакцины.

    Почему такое решение приняли именно венгры?

    Во-первых, Орбану срочно нужна эффективная вакцина, и он не намерен ждать, пока евробюрократы договорятся о механизме «справедливого распределения вакцин среди всех стран – членов ЕС». Весной следующего года у него парламентские выборы, и он должен выйти на них как премьер, который ускорил выход страны из коронавирусного пике.

    Кроме того, у Венгрии нет таких предубеждений относительно российской вакцины, как у некоторых других стран Евросоюза.

    «Венгры, в отличие от австрийцев, шведов и даже чехов не смотрят на Россию свысока и не имеют высокомерно-снисходительного отношения к российским товарам. Между Венгрией и Россией нет такого большого разрыва в уровне жизни, какой есть, скажем, между Австрией и Россией или даже Чехией и Россией. Плюс старшее поколение венгерских эпидемиологов могло сохранить связи с российскими коллегами и в силу этого иметь лучшую, чем в других странах, осведомленность», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    Наконец, в-третьих, сыграли национальные особенности. «С венграми традиционно договариваться либо тяжело, либо легко – они промежуточных вариантов не признают. Национальный характер люто упрямый – либо сразу договоришься, либо вообще никак», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Политики ради

    Почему, наконец, Евросоюз позволил венграм принять такое решение?

    Да, у венгерских властей много упрямства и очень сложные отношения с евробюрократией. Но если бы ЕС стоял жестко на своем, то Будапешту было бы непросто купить российскую вакцину. И долгое время Брюссель всячески дискредитировал «Спутник V», вел против него настоящую информационную войну, не пускал на европейский рынок.

    Однако в последнее время евробюрократы несколько подвинулись. «Когда на дворе холодная зима, а люди массово болеют и умирают, приходится поступиться некоторыми принципами. Поскольку достойной альтернативы «Спутнику», которая явно бы его превосходила, на Западе пока нет, ЕС ослабил давление на отдельные государства. Евросоюз несколько смягчил риторику после провала Pfizer и готовности создателей AstraZeneca работать с российскими коллегами. Венгры этим воспользовались и вернулись к первоначальному решению», – говорит Вадим Трухачев.

    Кроме того, не только Виктор Орбан готовится к венгерским выборам 2022 года. Брюссель очень надеется, что на этих выборах поддерживаемые им либеральные, проевропейские силы страны смогут оспорить власть Орбана, поэтому Европа не собирается давать в руки венгерскому премьеру аргумент «евробюрократы не давали нам купить русскую вакцину и тем самым убили тысячи венгров».

    После того как Будапешту дали карт-бланш, он им быстро воспользовался. Согласно закону ЕС от 2001 года, национальные правительства могут в экстренных случаях сами сертифицировать лекарственные средства – в обход Европейского агентства лекарственных средств (EMA). И, по мнению венгерских властей, ситуация в стране экстренная. От коронавируса уже умерло 11 тыс. венгров. Еще около 120 тыс. (то есть более 1% населения страны) числятся на сегодняшний день больными. Именно потому Специализированный венгерский институт выдал временную лицензию «Спутнику V».

    Да, он выдал лицензию не только российской вакцине, но и британской AstraZeneca. Однако бюрократические препоны как раз не дают закупать AstraZeneca без санкции EMA и Еврокомиссии, которые должны указать, как и на каких условиях закупленные для ЕС 300 млн доз (плюс опцион еще на 100 млн) будут распределяться по странам Европейского сообщества. Это решение евробюрократы примут 29 января. Решения же о производстве и поставках «Спутника V» принимают исключительно в России, поэтому 22 января министр иностранных дел Венгрии прилетит в Москву для переговоров о закупке больших доз вакцины.

    Далее везде

    Выход же в Венгрию – это не просто вакцинация страны с населением в 10 млн человек, а самый настоящий трамплин на европейский рынок. Способный принести сотни миллионов долларов и бесценный репутационный прибыток. Ведь Виктор Орбан «может быть не единственным, а первым западным лидером, который на фоне медленных темпов производства западных вакцин обратился за препаратами на восток», – сокрушается Bloomberg.

    «Вполне можно ожидать покупки нашей вакцины от Греции и Кипра.

    Другие страны какое-то время подождут – и в силу нежелания покупать российское, и в стремлении создать свое. Но если удастся создать общий продукт на основе «Спутника» и AstraZeneca, его купят все или почти все», – продолжает Вадим Трухачев.

    И вот уже главный европейский мотор антироссийских санкций – пока еще лидер Евросоюза и по совместительству канцлер Германии Ангела Меркель предложила России вакцинное сотрудничество. По ее словам, политические расхождения не должны мешать совместной работе в «гуманитарных сферах». Как заявляется, с Германией обсуждается возможность производства вакцины «Спутник V» внутри этой страны, а Российский фонд прямых инвестиций видит «серьезный интерес со стороны государств – членов Европейского союза».

    Кроме того, в четверг же стало известно об одобрении применения «Спутника V» совсем в другой части планеты – в Объединенных Арабских Эмиратах. Вакцина «Спутник V» также зарегистрирована в Аргентине, ПарагваеБоливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле – и есть все основания полагать, что это только начало.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •